Жена загина след тежка катастрофа край Ямбол
  Тема: Войната на пътя

Жена загина след тежка катастрофа край Ямбол

16 Ноември, 2025 19:10, обновена 16 Ноември, 2025 18:15 605 0

  • катастрофа-
  • ямбол-
  • загинала

Двама души са в болница

Жена загина след тежка катастрофа край Ямбол - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена на 77 години загина на място при тежка катастрофа край Ямбол, предаде dariknews.bg.

Други двама – водачът на автомобила, в който е пътувала, и жена от същата кола, са транспортирани за оказване на медицинска помощ от екип на спешния център в Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Към момента няма опасност за живота им, посочиха от областната Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”.

Катастрофата е станала на кръстовището на главен път 1-7, свързващ автомагистрала „Тракия” с граничния пункт „Лесово”, и пътя Ямбол - село Чарган. Сигналът е подаден малко преди 15:00 часа. В инцидента са участвали два леки автомобила - „Ауди", движещ се в посока Чарган – Ямбол, и „Киа“ с посока на движение с. Могила – с. Окоп. И двете коли са с ямболска регистрация.

Жертвата и двамата пострадали са били във втория автомобил. Водачът на „Киа”-та е на 55 години. Той е с комоцио и рана на главата, приет е в отделението по хирургия на ямболската болница. Жената е на 71 години. Вследствие на инцидента тя е с множество фрактури - на ребра и гръдна кост, приета е в отделението по реанимация, посочиха от лечебното заведение.

Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни. На местопроизшествието се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка се подпомага от служители на „Пътна полиция“, посочиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

При друг тежък пътен инцидент в Ямболско през октомври живота си загубиха мъж на 86 години и 72-годишна жена. Автомобилът им напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа.


