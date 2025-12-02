Новини
България »
Теменужка Петкова: Трябва да се компенсират близо 1,5 млрд. евро от отпадналите мерки в Бюджет 2026

Теменужка Петкова: Трябва да се компенсират близо 1,5 млрд. евро от отпадналите мерки в Бюджет 2026

2 Декември, 2025 18:06 1 115 26

  • теменужка петкова-
  • бюджет 2026-
  • данък дивидент

Отпадат вдигането на данък дивидент, на пенсионната вноска с 2%, максималният осигурителен праг и СУПТО

Теменужка Петкова: Трябва да се компенсират близо 1,5 млрд. евро от отпадналите мерки в Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нашият диалог с бизнеса и синдикатите продължава. Работихме върху направените предложения. Едно от тях е свързано с оптимизация на разходите. Има заявено искане за актуализиране на възнагражденията в определени сектори и по-точно прилагане на обща политика по доходите, която да бъде в размер на 10%. Смятам, че ще намерим едно добро и разумно решение за бюджета за 2026 г. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по повод разговорите със социалните партньори за промяна в параметрите на държавната план-сметка след предложението за оттеглянето ѝ.

Нашият диалог с бизнеса и синдикатите продължава. Работихме върху направените предложения. Едно от тях е свързано с оптимизация на разходите. Има заявено искане за актуализиране на възнагражденията в определени сектори и по-точно прилагане на обща политика по доходите, която да бъде в размер на 10%. Смятам, че ще намерим едно добро и разумно решение за Бюджета за 2026 г. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по повод разговорите за промяна в параметрите на държавната план-сметка и предложението за оттеглянето ѝ.

Председателят на АИКБ Румен Радев заяви, че работодателите настояват за следните промени:

- Отпадане на увеличението на осигурителни вноски с 2% за фонд „Пенсии”

- Отпадане на увеличението на данък дивидент

- Отпадане на въвеждането на задължителното ползване на СУПТО и разширяване на списъка със стоки с висок фискален риск

- Увеличението на максималния осигурителен доход да бъде до 4430 лв., а не до планираните 4600 лв.

- Оптимизиране на разходите в персонал „Образование”

- Оптимизиране на разходите в съдебната система

- Намаляването на капиталовата програма

- Оптимизиране на разходите за държавната администрация. Трайно незаетите щатни бройки са 5000, а 13 000 е общият брой.

Радев обясни, че увеличението на възнагражденията "трябва да следва не просто хоризонтални политики, а да преодолеят тоталния дисбаланс на стърчащите заплати в силовите сектори и крайно недофинансирани специфични държавни сектори и агенции”.

Той посочи още, че АИКБ подкрепя поощряването на продажбата на неприходоносни и неизползваеми държавни активи, отхвърляне на предложението за промяна в Закона за подземните богатства, продажба на миноритарни държавни участия в приватизирани предприятия, изграждане на мултифондовете в стълбовете на пенсионното осигуряване и разработването на концесионни процедури в проблемни държавни публични дружества като „Топлофикация София”, ВиК и БДЖ.

“Предлагаме запазване на данъчно-осигурителния модел, докато нямаме ясна национална стратегия за необходимите реформи”, добави председателят на УС на БСК Добри Митрев.

“Трябва да използваме тази енергия, която вчера видяхме, за да отговорим на всички очаквания на българското общество. Трябва да харчим толкова, колкото изкарваме, и в години, в които имаме икономически растеж, да заделяме за черни дни”, смята той.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров посоката и очакванията са ясни, затова са длъжни да намерят решението.

“В един бюджет винаги има по-добре защитени интереси и по-слабо защитени. Няма нищо неестествено един бюджет да приоритизира едни интереси пред други. Въпросът е колко големи са те”, обясни Димитров.

По думите му идеален бюджет няма никъде. “Внесеният и вече изтеглен бюджет беше компромис. Винаги е възможен и друг, но въпросът е за чия сметка ще бъде той. От кого трябва да вземем и на кого трябва дадем?”, попита той.

“Нашите виждания не са се променили от първия разговор, който сме имали. Още тогава казахме, че хоризонтална политика по доходите е задължителна и необходима”, каза Димитров.

Според него автоматизмите не са паднали от небето. “Те се родиха с политически консенсус в този и в предишния парламент. Независимо, че всички разумни икономисти предупреждавахме, че този път не води никъде”.

“Балансът не е да се връзват политиките по доходите към заплатите. Готови сме да седнем с бизнеса да видим как ще развържем завързването на минималната заплата със средната. През 2026 година тази червена линия за нас няма как да стане”, обясни той.

Димитров коментира, че протестите на КНСБ и КТ “Подкрепа” не са били в полза на друг, а на работещите. “Така че, ако някой твърди, че протестите са само да се режат разходи, греши. Не може при 541 евро средна пенсия за 2026 година да твърдим, че това е голямо харчене”.

“Червените ни линии за новия бюджет са политика по доходите с 10% увеличение на заплатите. Аз съм “за” автоматизмите да отпаднат в 2026 година там, където са записани в закони. В средното образование няма закон, там има колективен трудов договор. С изключение на него останалите новородени автоматизми трябва да бъдат премахнати. Но не могат да се намаляват заплати”, смята той

“Тези сектори, които са получили много през тази година, ще трябва да получат по-малко или да не получат нищо през следващата, за да могат останалите да получат поне 10% и да догонят частично. Това е справедливото поне за 2026 година”, обясни Димитров.

Финансовият министър подчерта, че това правителство на практика управлява 11 месеца. “През това време не сме могли да акумулираме разходите, които са в рамката на Бюджет 2026”.

“Това, което ние коментираме като увеличение на разходите по отношение на капиталовата програма и разходите за издръжка, е свързано с определени ангажименти. Единият е разходът за отбрана, които трябва да поддържаме съобразно ангажиментите си към НАТО. За тази година те са 2,25% от БВП на страната. Поради тази причина и капиталовите разходи на министерството на отбраната са 946 млн. евро”, обясни Петкова.

Тя сподели, че разходите на Министерството на регионалното развитие и благоустройство са 732 млн. евро, а на Министерството на транспорта са 419 млн. евро. “Всичко това е свързано с важни инфраструктурни проекти”, подчерта финансовият министър.

“За тези 11 месеца успяхме да свършим няколко важни неща. На първо място е приемането ни в еврозоната. На второ място е предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост. Днес излезе прессъобщение на ЕК, че България ще получи над 1,5 млрд. евро по третото плащане”, припомни тя.

По думите ѝ дисбалансите във възнагражденията не са в резултат на последните 11 месеца, те са трупани с години. “Имаме огромното желание да намерим решение на тези въпроси с общи усилия, съобразявайки се с възможностите на бюджета, защото не са неограничени. Бюджетната рамка е лимитирана и зависи от много фактори”, коментира Петкова.

“Днес управляващата коалиция, както и партията, която я подкрепя, имаше коалиционен съвет в рамките на НС. Там обсъдихме основните мерки, които бизнесът предлага да бъдат отменени в предстоящия проектобюджет”, сподели тя.

“Най-важното е обвързването на възнагражденията в определени сектори от средната брутна работна заплата. Управляващата коалиция има консенсус по този въпрос и такава мярка ще залегне в Бюджет 2026. Ефектът ще бъде добър за бюджета”, смята Петкова.

Финансовият министър сподели, че коалицията е решила, че ще търси възможност за прилагане на това, което синдикатите и бизнесът искат - обща хоризонтална политика по доходите. “Ефектът ще бъде влошаване на бюджетното салдо с около 100 млн. евро, но ние ще търсим резерви”.

“По отношение на минималната работна заплата и нейната обвързаност със средната заплата ще очакваме диалогът ни в тази посока да продължи, за да стигнем до балансирано решение”, сподели Петкова.

Тя каза, че коалицията е решила мярката за СУПТО да отпадне, въпреки че нейната стойност е 320 млн. евро.”Такъв приход очакваше Министерството на финансите, но чухме какво казва бизнесът. Имаме предвид и това, че към настоящия момент в софтуерите на компаниите се извършва промяна с въвеждането на еврото, така че наистина това не е най-подходящият момент, но съм сигурна, че в партньорски диалог ще намерим компромисен вариант, за да вървим към изсветляване на икономиката”.

Коалицията е решила да предложи отпадането и на мярката за данъка върху дивидента, която е оценена на 340 млн. евро, каза финансовият министър.

Петкова сподели, че една от основните мерки, които МВФ е предложил, е увеличаването на осигурителните вноски за фонд пенсия с 2%, но от синдикатите са категорични, че трябва да се върви към 0%. Финансовият министър каза, че има възможност и тази мярка да отпадне, но сподели, че приходите от осигурителната вноска са 601 млн. евро.

По отношения на максималния осигурителен доход стана ясно, че има разминаване в позициите на синдикатите и бизнесът. Ефектът, който Финансовото министерство оценява от увеличаването му е 231 млн. евро.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ и член на Икономическия и социален съвет Атанас Кацарчев сподели, че от 1213 лева минимална осигурителна заплата до 4600 максимален осигурителен доход разликата е 3,8 пъти. “Тръгнахме без максимален осигурителен доход, стигнахме до 10 пъти разлика. Това е една от големите причини за недостига в НОИ по отношение на фонд “Пенсии”. Богатата част от обществото трябва да поеме своя дълг и да почне да плаща осигуровки. Дори 8500 не е добро число, но поне това пише в Кодекса за социално осигуряване”, сподели той.

Според Пламен Димитров мнението на КНСБ е, че увеличението трябва да бъде това, което е заложено, защото то изследва ръста на пазара на труда. ”На какво се осигуряваш има пряка връзка с това какво получаваш накрая като обезщетение. Вярно е, че ръстът на вноската бърка в джоба и финансира системата. Но максималният осигурителен доход носи права”.

“През модела на солидарност това, което първо трябва да направим, е да върнем доверието. Това е основната ни претенция, когато настояваме за замразяване. Направихме компромиса да не говорим за замразяване на тези 4130 лв., а за нивото, което веднъж беше договорено”, отвърна председателят на АИКБ.

Пламен Димитров отвърна, че не е съгласен. “Максималният осигурителен доход носи повече права за майчинство, за трудова злополука, за обезщетение и за безработица".

Премиерът Росен Желязков се включи в срещата и благодари на всички, че са на една и съща маса. “За съжаление, не го направихме тогава, когато трябваше. По-добре късно отколкото никога. Това трябва да отрази нашето желание да изпълним тристранния диалог по бюджета”.

“Спорът няма да бъде лесно решен, но важното е да не изхождаме с разбиране, че ни притиска времето и трябва да излезем с решение на всяка цена. Ние искахме да преминем плавно в 2026 и приемане на еврото, което иска реформи, но ни притисна и политическата ситуация и очакванията на обществото”, обясни Желязков.

“Ако сме на висотата на тези очаквания и на разбирането за баланса, който трябва да се достигне, бихме могли да постигнем много за малко време. Имате пълното ми разбиране за нещата, които трябва да постигнем”, допълни той.

Финансовият министър сподели, че общата стойност на приходните мерки, които бяха заложени в първия вариант на бюджета, е 1,492 млрд. евро. “Това е, което търсим. Ние дълг няма да вземем, защото той няма да ни свърши работа. Трябва да търсим или възможности в приходната част, или да коригираме разходите. Няма много опции. Поради тази причина, това, което ние ще направим, е много сериозен преглед по отношение на капиталовата програма на министерствата, които всъщност имат най-големите разходи”.

“Ще търсим и други възможности, които са свързани с приходната част. Една част касае мерките, които и работодателите, и синдикатите предложиха. Трябва да проведем разговори със съответните министерствата. Тук не става дума за никакви излишни разходи, а за реални проекти, които трябва да бъдат реализирани и са заложени в капиталовата програма. Трябва да видим от какво ще се лишим, за да постигнем този ефект”, смята Петкова.

Желязков коментира, че всяко правителство работи и се стреми за по-ефективна администрация. “Никой няма желанието да поддържа изкуствена заетост през незаети щатни бройки или през неефективността в административните звена. Ние ще направим разчет. Ако приемем 10% съкращение, в което трябва много внимателно да изследваме кои от системите имат нужда от тези бройки - дори да ги заличим, няма да има фискален ефект”.

Добри Митрев сподели, че работодателите не са против администрацията. “Ние настояваме за оптимизацията ѝ там, където е необходимо. Не говорим за масови съкращения. Нашето предложение засяга единствено незаети щатни бройки или лица, навършили пенсионна възраст. Ние сме най-заинтересовани администрацията да работи качествено, администрацията да е скъпоплатена. И ние настояваме за това и ще се борим за това. Не сме против да се увеличат възнагражденията в институциите, защото там в действителност са ниски. Но искаме да махнем големите диспропорции”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    33 0 Отговор
    А тази е абсолютен леш-за нищичко не става

    18:07 02.12.2025

  • 2 Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а

    10 8 Отговор
    Иска нови избори, за да върне легално Борисов и Пеевски в парламента, този филм вече сме го играли. СТИГА! Те вече са нагласили схемите и парите за манипулиране и на новите избори. Протести до като не бъдат вкарани в затвора Борисов Пеевски и Радев, който не направи нищо чрез служебните си правителства през годините, за да им се противопостави.

    Коментиран от #6

    18:08 02.12.2025

  • 3 честен ционист

    1 8 Отговор
    Заем от на умно-красивите спонсорите.

    18:08 02.12.2025

  • 4 Права е петкова

    5 0 Отговор
    Няма пари в резерва на България. А истинския лидер води шествието към централата на ДПС -пеевски и скандира заедно с хилядите

    18:09 02.12.2025

  • 5 Наглост

    20 0 Отговор
    безподобна и дебела чутора , проста и властна алчна мошеничка ! Зюмбюла от Ески Джамия .

    18:10 02.12.2025

  • 6 Протести до край

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":

    за това и Ванга призоваваше да се върне всеки българин в родината до 2025г., имаме нужда от всеки човек до победата срещу властта

    Коментиран от #22

    18:11 02.12.2025

  • 7 да се компенсират близо 1,5 млрд. евро

    17 0 Отговор
    амче вадете от чекмеджетата и тлъсти заплати
    да компенсирате
    преди да ви разследват за далавери и офошорки и претърсвания по домове

    18:13 02.12.2025

  • 8 Да да да

    17 0 Отговор
    Теменужке народа ти казва простирай се според чергата.Не забравяй че разпределяш чужди пари.Толкова ли нямаш акъл че толкова просто нещо не можеш да го разбереш.

    18:14 02.12.2025

  • 9 Гост

    18 0 Отговор
    Всичко отпада, а оня ден това беше единствения бюджет. Вие трябва да търкате наровете доживот ма, па"ча. Как няма кой да ви търси сметка за всичката гадория, която сътворихте на хората, мръш" ляци ниедни

    18:14 02.12.2025

  • 10 спестовност

    15 0 Отговор
    Боко и Шиши да направят дарения за тези компенсации! Те са богати и могат да подпомогнат ограбената хазна!

    18:16 02.12.2025

  • 11 Мнение

    14 0 Отговор
    Тази некадърница с образование на селска счетоводителка де де маха!

    18:18 02.12.2025

  • 12 ТиквоПрас

    14 0 Отговор
    Да не се намалят заплатите?!?На бас че в силовите структури и с 50% да ги резнат пак никой няма да напусне!Там "работата" се състои основно във вземане на заплата...

    18:20 02.12.2025

  • 13 Не се Оплитай

    7 0 Отговор
    Никой не ти иска мнението а се омитай .

    18:21 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    7 0 Отговор
    Нека народа реши дали си за затвора! ! Народен съд!

    18:24 02.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Горски

    5 3 Отговор
    Референдума за еврото. Не е ли ясно? Направете така, че да си ходите, всички! Че ясно се вижда народната любов! Спрете с гнусните подигравки с хората, спрете! Оставка съсел. Не искаме бюджет, искаме евроатлантиците в кауша. Имаше ангелско търпение , но мафията си е мафия ! Пръждосвайте се от бюджети , политики , парламенти , лимузини и от къде ли не - веднъж завинаги! Хората не протестират за никакъв бюджета а затова че им набутвате еврото насила и заради мафиотският начин на управление! Също така искат нови незабавни избори! Това е най- социалният бюджет от години, но за сметка на безкрайни дългове и даването на държавни активи на концесия както направиха фалиралите гърци! Италия и Унгария си искат златния резерв в техни банки не в ЕЦБ! А ние сега им предоставихме 2053 кг! Някои страни почнаха да губят доверието на тази банка! До година и половина може да изчезнат много активи. Обсъждат единствено как бизнеса отново да не плаща нищо !!! Важното обсъждане би било , как парите ни да не изтичат към Украйна !!! Но робите на Урсулианците не смеят и да го помислят. Този бюджет е одобрен от Екофин. Евентуално ще запазят данък дивидент и нищо повече. Честита ни еврозона и милиарди заеми, за 2 години 40 милиарда лева държавни заеми.

    18:29 02.12.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    ОСТАВКА!

    18:30 02.12.2025

  • 20 Наглост

    6 0 Отговор
    Ето можело, ако го направя това ще ме спечелят. Тия с големите заплати без това само помпат инфлацията и цената на имотите защото те тия заплати не могат да ги изхарчат.

    18:35 02.12.2025

  • 21 ОСТАВКА

    2 0 Отговор
    Д,, Е,, Б,, Е,, Л,, А,, Н,, О Г,, Н,, У,, Н,, А!
    КОЕ ТОЧНО НЕ РАЗБРАХТЕ!?

    18:45 02.12.2025

  • 22 Яяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Протести до край":

    Да се върне човек, ама няма какво да прави в територията

    18:46 02.12.2025

  • 23 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА ЛИ ТИ КАЗАХА ДА КАЖЕШ? КОЙ ТИ НАРЕДИ, ЦОНЕВ ИЛИ МАГНИТСКИ? СНОЩИ С ВАС ПРИКЛЮЧИ ВСИЧКО. ДО СКОРО МАДАМ И СЕ НАДЯВАМЕ ДОКАТО СИ ОЩЕ ТАМ НА РАБОТА, ДА ИЗВАДИШ ПЪТНАТА КАРТА. 🤔🙄😉

    18:52 02.12.2025

  • 24 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА ЛИ ТИ КАЗАХА ДА КАЖЕШ? КОЙ ТИ НАРЕДИ, ЦОНЕВ ИЛИ МАГНИТСКИ? СНОЩИ С ВАС ПРИКЛЮЧИ ВСИЧКО. ДО СКОРО МАДАМ И СЕ НАДЯВАМЕ ДОКАТО СИ ОЩЕ ТАМ НА РАБОТА, ДА ИЗВАДИШ ПЪТНАТА КАРТА. 🤔🙄😉

    18:54 02.12.2025

  • 25 тая опикана

    3 0 Отговор
    теменужка още "търси" картата за балкански поток.Забатачиха ни с 1.5 милиарда, сега спържата ще ни закопава още.Оставка , и умрете.

    18:56 02.12.2025

  • 26 Агенция -Джаста Праста

    3 0 Отговор
    Госпожата фин.мин.е ангелче с рога т.е жив дявол а не финансист.И с просто око се вижда,че дяволията им е в детайлите а не в разчетите.Обаче с фокус-бокус,и с миже да те лажем,гладно гърло се не пълне но пък лакум задник,глава затрива.ИПИ предложиха алтернативен бюджет,но дяволицата даже и не го е чела.

    18:58 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове