Теменужка Петкова: Еврозоната означава по-високи доходи

14 Януари, 2026 14:36 643 24

  • теменужка петкова-
  • гроздан караджов-
  • пощенска марка

Тя и министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, валидираха заедно първата пощенска марка за 2026 г., посветена на приемането ни в еврозоната

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нека си пожелаем успех и на добър час! Използвам случая, за да благодаря на българските граждани и бизнес за това, че приемането на еврото в България се осъществява изключително плавно. Няма никакви сътресения. Всички тези страхове, които се опитваха да се насаждат сред обществото, се оказаха напълно неоснователни. Предстои единствено и само да черпим получите от членството ни в еврозоната. Това каза на брифинг министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.

Тя и министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, валидираха заедно първата пощенска марка за 2026 г., посветена на приемането ни в еврозоната - историческо за България събитие.

“Това е дългогодишна мечта за поколения българи. Радвам се, че тя вече е осъществена и България днес заема достойното си място сред държавите-членки на еврозоната. С приемането ни, приключи процесът по пълна интеграция на страната ни в рамките на ЕС”, отбеляза тя.

Петкова подчерта, че ползите от приемането ни в еврозоната са безспорни. “Това означава икономическа, финансова, ценова стабилност. Означава много повече инвестиции, икономически растеж и по-високи доходи. Означава облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина. Означава минимизиране на много сериозни разходи за бизнеса, свързани с превалутирането”, посочи министърът в оставка.


  • 1 Гост

    37 0 Отговор
    Щом тая некадърница го казва, значи е силно под съмнение. Тая е за затвор и то за бая годинки

    14:38 14.01.2026

  • 2 Специалитет

    7 0 Отговор
    Кантата трябва да свиква, че ще е веяна сланина, на вятъра.

    14:41 14.01.2026

  • 3 хехе

    22 0 Отговор
    само дето табуретката не уточнява на кои ше са по-високи доходите.

    Коментиран от #12

    14:42 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тома

    22 0 Отговор
    По високи доходи за нас поправи се след изказването корифея на финансите Теменушка

    14:49 14.01.2026

  • 6 Ще лапате и от народа и от зоната.

    11 0 Отговор
    Ще си купувате по 1 тон тоалетна хартия за месец. Квото сте накрали от мизерните българи ще го превъртите през Еврозоната.

    14:50 14.01.2026

  • 7 пешо

    16 0 Отговор
    за вас да за народа от трите най дългото

    14:50 14.01.2026

  • 8 Зайче

    14 2 Отговор
    Не знам как, но Евро зоната за Гърция беше наистина успешна- гърците имаха по 2 допълнителна" цяла" заплата- за Великден и за Коледа, т.е. те получаваха 14 заплати и съответно 14 пенсии за пенсионерите( не някакви мижави добавки...ма българските депутати няма да помислят така за народа.

    Коментиран от #15, #20

    14:51 14.01.2026

  • 9 Да,бе

    20 2 Отговор
    Еврозоната означава свръх високи цени и вече го виждаме,а за доходите явно касае само част от населението.Малката част...

    14:52 14.01.2026

  • 10 дааа

    13 0 Отговор
    Тъппанарка Путткова

    14:53 14.01.2026

  • 11 Доходи за Зайчарника.

    10 0 Отговор
    Кюлчета , чекмеджета , пачки. Всичкото законно от Еврозоната. А каквото гепите и тука , добре дошло.

    14:54 14.01.2026

  • 12 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Еврозоната означава продължаване обединяването на 80% от българския народ.....

    14:54 14.01.2026

  • 13 провинциалист

    5 0 Отговор
    Високата инфлация също означава по-високи доходи, ама всички реват, когато доларът бил 3000 лева...

    14:55 14.01.2026

  • 14 Дилетанта

    12 1 Отговор
    Леля Теменужка ще си вдигне доходите, наздраве! Нагла, проста и щастлива!

    14:56 14.01.2026

  • 15 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зайче":

    Гърците вече не получават 14-та заплата. От еврозоната е.

    14:56 14.01.2026

  • 16 7771

    10 0 Отговор
    Трябва заслужено да отдадем почит на хората които ни вкараха в еврото и да ги изобразим на банкнотите.
    Бойко на 500 по подразбиране - с пистолет и чекмедже, Теменужка на 200 - в една ръка държи крушка която огрява другата ръка с банкнота от 500, на 100 - Слави с ракета и шнорхел, на 50 - Зафиров с фритюрник а на него голяма петолъчка, и на 20 - Деница с голяма лъжица, на 10 - Делян щото е най-употребявана и най-често ще го виждаме, на 5 - Митов с бюлетина и палка.
    Може и Вие да дадете предложения!

    14:58 14.01.2026

  • 17 Ура,,Ура

    10 0 Отговор
    Благодарим на Теменужка табуретката, за това,че с бездарния си бюджет свали правителството.

    14:59 14.01.2026

  • 18 някой знае ли любопитно ми е

    8 0 Отговор
    Колко милиарда евро се очаква българите да превалутират покрай еврозоната?И колко ще струва целия този процес на държавата ни?

    15:03 14.01.2026

  • 19 Икономист

    4 0 Отговор
    Ко ко речи...

    15:05 14.01.2026

  • 20 123

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зайче":

    Не знаеш как защото не се е случвало в Еврозоната:)
    Гърците получаваха допълнителни заплати /само държавните служители/ и пенсии преди да влязат в ЕЗ, сега получават надбавки по 150 евро два пъти в годината.

    15:10 14.01.2026

  • 21 Анонимен

    3 0 Отговор
    Видяхме как евроатлантиците се държаха с хората, които искаха просто средни заплати. Много високи били и за това ги заменяте с пакистанци.

    15:10 14.01.2026

  • 22 Долу ЕС

    1 1 Отговор
    без коментар..... всяка дума ще е слаба

    15:11 14.01.2026

  • 23 Дебил

    4 1 Отговор
    За високи доходи в Еврозоната-едва ли.Дано не стигнем до просяшка тояга и глад!

    15:15 14.01.2026

  • 24 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    И от къде ще дойдат тези високи доходи,при такава раздута администрация плюс 240 хрантутници..
    Почти 850 хил.инвалидни пенсии и един милион които нито учат и работят,без здравни и социални осигуровки...

    15:25 14.01.2026

