Теменужка Петкова: Еврозоната означава по-високи доходи

Нека си пожелаем успех и на добър час! Използвам случая, за да благодаря на българските граждани и бизнес за това, че приемането на еврото в България се осъществява изключително плавно. Няма никакви сътресения. Всички тези страхове, които се опитваха да се насаждат сред обществото, се оказаха напълно неоснователни. Предстои единствено и само да черпим получите от членството ни в еврозоната. Това каза на брифинг министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.

Тя и министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, валидираха заедно първата пощенска марка за 2026 г., посветена на приемането ни в еврозоната - историческо за България събитие.

“Това е дългогодишна мечта за поколения българи. Радвам се, че тя вече е осъществена и България днес заема достойното си място сред държавите-членки на еврозоната. С приемането ни, приключи процесът по пълна интеграция на страната ни в рамките на ЕС”, отбеляза тя.

Петкова подчерта, че ползите от приемането ни в еврозоната са безспорни. “Това означава икономическа, финансова, ценова стабилност. Означава много повече инвестиции, икономически растеж и по-високи доходи. Означава облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина. Означава минимизиране на много сериозни разходи за бизнеса, свързани с превалутирането”, посочи министърът в оставка.