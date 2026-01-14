Теменужка Петкова: Еврозоната означава по-високи доходи

Нека си пожелаем успех и на добър час! Използвам случая, за да благодаря на българските граждани и бизнес за това, че приемането на еврото в България се осъществява изключително плавно. Няма никакви сътресения. Всички тези страхове, които се опитваха да се насаждат сред обществото, се оказаха напълно неоснователни. Предстои единствено и само да черпим получите от членството ни в еврозоната. Това каза на брифинг министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.
Тя и министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, валидираха заедно първата пощенска марка за 2026 г., посветена на приемането ни в еврозоната - историческо за България събитие.
“Това е дългогодишна мечта за поколения българи. Радвам се, че тя вече е осъществена и България днес заема достойното си място сред държавите-членки на еврозоната. С приемането ни, приключи процесът по пълна интеграция на страната ни в рамките на ЕС”, отбеляза тя.
Петкова подчерта, че ползите от приемането ни в еврозоната са безспорни. “Това означава икономическа, финансова, ценова стабилност. Означава много повече инвестиции, икономически растеж и по-високи доходи. Означава облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина. Означава минимизиране на много сериозни разходи за бизнеса, свързани с превалутирането”, посочи министърът в оставка.
1 Гост
14:38 14.01.2026
2 Специалитет
14:41 14.01.2026
3 хехе
Коментиран от #12
14:42 14.01.2026
5 Тома
14:49 14.01.2026
6 Ще лапате и от народа и от зоната.
14:50 14.01.2026
7 пешо
14:50 14.01.2026
8 Зайче
Коментиран от #15, #20
14:51 14.01.2026
9 Да,бе
14:52 14.01.2026
10 дааа
14:53 14.01.2026
11 Доходи за Зайчарника.
14:54 14.01.2026
12 Европеец
До коментар #3 от "хехе":Еврозоната означава продължаване обединяването на 80% от българския народ.....
14:54 14.01.2026
13 провинциалист
14:55 14.01.2026
14 Дилетанта
14:56 14.01.2026
15 провинциалист
До коментар #8 от "Зайче":Гърците вече не получават 14-та заплата. От еврозоната е.
14:56 14.01.2026
16 7771
Бойко на 500 по подразбиране - с пистолет и чекмедже, Теменужка на 200 - в една ръка държи крушка която огрява другата ръка с банкнота от 500, на 100 - Слави с ракета и шнорхел, на 50 - Зафиров с фритюрник а на него голяма петолъчка, и на 20 - Деница с голяма лъжица, на 10 - Делян щото е най-употребявана и най-често ще го виждаме, на 5 - Митов с бюлетина и палка.
Може и Вие да дадете предложения!
14:58 14.01.2026
17 Ура,,Ура
14:59 14.01.2026
18 някой знае ли любопитно ми е
15:03 14.01.2026
19 Икономист
15:05 14.01.2026
20 123
До коментар #8 от "Зайче":Не знаеш как защото не се е случвало в Еврозоната:)
Гърците получаваха допълнителни заплати /само държавните служители/ и пенсии преди да влязат в ЕЗ, сега получават надбавки по 150 евро два пъти в годината.
15:10 14.01.2026
21 Анонимен
15:10 14.01.2026
22 Долу ЕС
15:11 14.01.2026
23 Дебил
15:15 14.01.2026
24 Софийски селянин,
Почти 850 хил.инвалидни пенсии и един милион които нито учат и работят,без здравни и социални осигуровки...
15:25 14.01.2026