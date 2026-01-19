Новини
Теменужка Петкова в Брюксел: Обществената подкрепа за еврото вече надвишава дела на противниците

19 Януари, 2026 23:06 524 21

  • теменужка петкова-
  • брюксел-
  • евро

По думите на Петкова преминаването на България към единната европейска валута протича успешно

Теменужка Петкова в Брюксел: Обществената подкрепа за еврото вече надвишава дела на противниците - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Чрез близо 2000 информационни събития и срещи за различни целеви групи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80%, а обществената подкрепа за еврото вече трайно надвишава дела на противниците на единната валута. Това е заявила днес в Брюксел министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, цитирана от пресцентъра на министерството, подчертавайки значението на националната информационна кампания, реализирана от държавните институции в партньорство с неправителствения сектор.

Петкова представи България за първи път като пълноправен член на Еврогрупата на редовното ѝ заседание, проведено в белгийската столица, след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари.

По думите на Петкова преминаването на България към единната европейска валута протича успешно, а всички основни системи функционират нормално – паричното обращение е осигурено, плащанията се извършват без прекъсване, платежните системи работят стабилно, а администрацията, бизнесът и гражданите се адаптират без съществени затруднения.

Сред текущите приоритети на държавните институции финансовият министър е откроила защитата на потребителите.

По данни, представени на заседанието, към момента в обращение са пуснати над 4,3 млрд. евро, като близо 60% от наличните левове вече са изтеглени от обращение.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова четеше новини по националната тел

    10 3 Отговор
    Шиши пометна в Дубай, Боката скъса менискус в зайчарника, Асен си съдра пеньоара... а Нушка фърли боба в Брюксел!

    23:07 19.01.2026

  • 2 Тая

    15 3 Отговор
    Ще яде хурката накрая...
    Под 3% инфлация..

    23:08 19.01.2026

  • 3 Ама от Брюксел.

    14 3 Отговор
    От кварталният магазин в БГ е обратното. И псувни летят и в ляво и в дясно.

    23:09 19.01.2026

  • 4 Гебаджииска крадла.

    16 3 Отговор
    Лъже и краде.

    23:11 19.01.2026

  • 5 Ето - на

    12 3 Отговор
    Как да сме добре, като ни управляват кръгли идиоти! Само я чуйте тая!

    23:12 19.01.2026

  • 6 Ти да видиш

    14 3 Отговор
    Пълни глупости.
    Хората мразят еврото в червата и ще става още по-зле!!

    23:12 19.01.2026

  • 7 Про стачка

    9 2 Отговор
    Кака Теменужка пак не си е пилс лекарствата и и се привеждат розови слинове и лилави еднородни.

    23:13 19.01.2026

  • 8 Факт

    8 3 Отговор
    Не знам по какво съди. Насила наложиха еврото. Какво като няма масови протести. Всяка истинска държава има свои пари!

    23:15 19.01.2026

  • 9 Крадливата лъжкиня от герб с нови небива

    5 3 Отговор
    Небивалици! Направете референдум като толкова ви подкрепя народа! Какво стана с бюджета на тази некадърната

    23:16 19.01.2026

  • 10 Ти си

    5 2 Отговор
    Тук е момента да попитам дали някой било в Брюксел било в София взема на сериозно бръщолевенията на министър в оставка ?

    23:18 19.01.2026

  • 11 пфф

    6 2 Отговор
    Тая ходеща купчина явно си мисли, че ако постоянно повтаря една и съща глупост, това ще промени реалността.

    23:18 19.01.2026

  • 12 аха

    4 2 Отговор
    Така ли ти се привижда от брюксел, теменужке?

    23:20 19.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Що не излезе без охрана на улицата да я подкрепят хората?

    23:21 19.01.2026

  • 14 Луд Скайуокър

    3 1 Отговор
    Ако не сте виждали как се мята заклан кокошка то вижте как се мята герберска министърка в оставка - главата му я няма но тя имитира живот с предсмъртното си конвулс.
    Главата я няма а тялото неразбрало.

    23:22 19.01.2026

  • 15 Зюмбюлка

    2 1 Отговор
    Хората мразят както крадливата цървулска партия на селяните и простаците, така и еврото.

    23:24 19.01.2026

  • 16 Нуша

    2 1 Отговор
    е типичен представител на европейската работническо-селска интелигенция. Предполагам много скоро ще и намерят някаква работа в Брюксел.

    23:24 19.01.2026

  • 17 хах

    5 1 Отговор
    Пак е на екскурзия за наша сметка!

    23:26 19.01.2026

  • 18 Митанка

    1 0 Отговор
    Как се казва женското на гол охлюв лигав ? Теменужка или друго ? Лигава лъжкиня ,може би ? В % .

    23:27 19.01.2026

  • 19 Пловдив

    0 0 Отговор
    Нали уж 80 процента го подкрепяха, бе екскремент?!...

    23:38 19.01.2026

  • 20 И тая бе изхвърлена

    1 0 Отговор
    на бунището за политически трупове. Толкова некадърно същество

    23:41 19.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

