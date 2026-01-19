Теменужка Петкова в Брюксел: Обществената подкрепа за еврото вече надвишава дела на противниците

Чрез близо 2000 информационни събития и срещи за различни целеви групи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80%, а обществената подкрепа за еврото вече трайно надвишава дела на противниците на единната валута. Това е заявила днес в Брюксел министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, цитирана от пресцентъра на министерството, подчертавайки значението на националната информационна кампания, реализирана от държавните институции в партньорство с неправителствения сектор.
Петкова представи България за първи път като пълноправен член на Еврогрупата на редовното ѝ заседание, проведено в белгийската столица, след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари.
По думите на Петкова преминаването на България към единната европейска валута протича успешно, а всички основни системи функционират нормално – паричното обращение е осигурено, плащанията се извършват без прекъсване, платежните системи работят стабилно, а администрацията, бизнесът и гражданите се адаптират без съществени затруднения.
Сред текущите приоритети на държавните институции финансовият министър е откроила защитата на потребителите.
По данни, представени на заседанието, към момента в обращение са пуснати над 4,3 млрд. евро, като близо 60% от наличните левове вече са изтеглени от обращение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йотова четеше новини по националната тел
23:07 19.01.2026
2 Тая
Под 3% инфлация..
23:08 19.01.2026
3 Ама от Брюксел.
23:09 19.01.2026
4 Гебаджииска крадла.
23:11 19.01.2026
5 Ето - на
23:12 19.01.2026
6 Ти да видиш
Хората мразят еврото в червата и ще става още по-зле!!
23:12 19.01.2026
7 Про стачка
23:13 19.01.2026
8 Факт
23:15 19.01.2026
9 Крадливата лъжкиня от герб с нови небива
23:16 19.01.2026
10 Ти си
23:18 19.01.2026
11 пфф
23:18 19.01.2026
12 аха
23:20 19.01.2026
13 Последния Софиянец
23:21 19.01.2026
14 Луд Скайуокър
Главата я няма а тялото неразбрало.
23:22 19.01.2026
15 Зюмбюлка
23:24 19.01.2026
16 Нуша
23:24 19.01.2026
17 хах
23:26 19.01.2026
18 Митанка
23:27 19.01.2026
19 Пловдив
23:38 19.01.2026
20 И тая бе изхвърлена
23:41 19.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.