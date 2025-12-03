Новини
Бобчева: Сметоизвозването в София се нормализира

3 Декември, 2025 07:37

От понеделник в още три района е въведена временна организация

Бобчева: Сметоизвозването в София се нормализира - 1
Снимка: БНР
БНР

Въпреки някои изоставания при сметосъбирането в "Слатина" и други райони, според Столичната община то върви добре след изтичането на договорите с частните фирми. От понеделник в още три района е въведена временна организация.

От общината се стараят за момента да не допускат по-сериозни кризи, отчете заместник-кметът по екологични въпроси Надежда Бобчева.

Ситуацията в район "Подуяне" тя определи като добра, тъй като районът е почистен, докато в "Слатина" има боклук за събиране в една трета от района.

"И това, което съм говорила с колегите от район "Изгрев"е, че те вече разполагат с три големи камиона и от утре ще започнат също регулярното сметосъбиране и сметоизвозване в техния район."

Кварталите "Левски В" и "Левски Г" са обслужени напълно, а в "Сухата река" и "Хаджи Димитър" сметосъбирането е имало по-голямо забавяне, но от общината заявиха, че влизат в ритъм.

Половината от район "Слатина" е обслужена поне веднъж, посочи кметът на района Георги Илиев, като изрази надежда, че ще бъде постигнато задоволително ниво на сметопочистването в рамките на седмица и допълни, че има нужда от доброволци, които събират разделно.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    А дупките и калта по тротоарите??Терзиев е най-некадърният кмет в историята на София.

    07:05 03.12.2025

  • 3 Симеонов

    4 0 Отговор
    контейнерите в Люлин 10 са пълни . Около тях има камари пълни полиетиленови торби. Не се чисти от няколко дни

    07:08 03.12.2025

  • 4 ХПХ

    3 0 Отговор
    Стига сте говорили глупости, а се хванете да свършите нещо.

    07:09 03.12.2025

  • 5 Тия ит кметството

    3 0 Отговор
    Живеят в някакъв техен измислен свят! Живея в Хиподрума - вчера кофите, намиращи се на бул. Гешов, точно срещу болница “Иван Рилски” бяха затрупани от планина от отпадъци, в 10 сутринта! Освен това, никой не почисти нападалите есенни листа, които дъждовете превърнаха в гъста, лепкава тиня, с която сега са покрити всички улици и тротоари в квартала! Ужасно некадърно управление! Ако да се борят, означава да ни заринат с мръсотия - по-добре да не се борят! Очевидно, нямат представа, какво включва почистването на един квартал! Като малки момиченца са, които гледат как майка им шета и които мислят, че е лесно и че те могат така, но когато се хванат, разбират колко са се объркали!

    07:16 03.12.2025

  • 6 стига вече , че потече

    2 0 Отговор
    Ами ... цялата тази бодряшка статийка е пълна ЛЪЖА ! Живея в кв. Подуяне и отговорно мога да заявя , че ситуацията със сметосъбирането в квартала ХИЧ НЕ Е ДОБРА , дори е плачевна защото ... боклука си стои и се увеличава а как г-жа (или господин , щото Бобчева хич не мяза на жена) е решила , че боклука е почистен - това остава загадка .

    07:17 03.12.2025

  • 8 Левски Г

    2 0 Отговор
    Кв. Левски Г е затрупан от боклуци и не сме видели никой да ги сбира ,стига сте лъгали!

    07:21 03.12.2025

  • 9 вярвам на очите си , не на СО

    1 0 Отговор
    Присъединявам се към по горе изказали мнение. В кв. "Изток" , където цените на кв.м. гонят 3-4000 Евро кофите преливат , а отстрани има планини с полиетиленови торби и чували препълнени с боклук и няма кой да ги събере - факт . В СО да вземат да си свалят розовите очила и да дойдат да видят каква е трагедията , а не да правят глуповат PR на Терзиев !

    07:28 03.12.2025

