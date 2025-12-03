Новини
България
Кузман Илиев: Отговорът на проблемите не е само протестът

3 Декември, 2025 13:43 1 352 10

Протестите са инструмент за постигане на политическа цел, която обаче трябва да бъде дефинирана

Кузман Илиев: Отговорът на проблемите не е само протестът - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетът стана политически инструмент в политическата игра. Критиката на Асен Василев и всички, които критикуват сегашния бюджет, е оправдана, защото той е безобразен, но проектобюджетът е продължение на бюджетите за 2025, 2024, 2023, 2022 г. Това каза финансовият анализатор и съпредседател на политическа партия "България може“ Кузман в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Протестите са инструмент за постигане на политическа цел, която обаче трябва да бъде дефинирана. "Истинската цел на този протест изначално трябваше и трябва да бъде заявена оттук насетне като сваляне на това мнозинство от власт. То е незаконно и мъртвородено от самото си начало. Едно връщане на бюджета оправя ли всичко, или всъщност бюджетът е такъв, защото мнозинството в парламента е калпаво? То просто не разбира стратегическите рискове и решенията пред България. Отговорът на проблемите не е само протестът, който не може да изхвърли един или друг депутат от този парламент, а друго мнозинство с друга умонастройка, с друго разбиране за икономиката, за културата, за духа на българите. Когато има такова друго мнозинство, пак дошло по демократичен път обаче, то ще изолира онези политически фактори, които са злоупотребили с доверието на хората“, обясни Илиев.

Според финансовия анализатор в България има достатъчно пари, но те не се харчат ефективно. "Трябва да върнем прозрачността, сложим нещата на експертна основа, приоритизираме кое е важно и кое не – имаме ли нужда от инфраструктура, от детска болница, трябва ли винаги за сметка на нашия интерес да удряме невралгични точки, нашата енергетика да речем. Това са големи теми и те изискват визионерство, политическа воля и постоянство. Инфлацията може да бъде овладяна през овладяване на разходите на правителството. То прави тези разходи, като взима външен дълг и ги впръсква в системата. Трябва да овладеем тези разходи, да ги направим по-ефикасни, да се грижим за социално ранимите групи, които наистина имат нужда, прочиствайки тази бездънна яма с ТЕЛК-овете, стабилизирайки инвестициите, които публичният сектор прави“, изброи Кузман Илиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Ако Бойко не подаде оставка цяла София ще гори.

    Коментиран от #4

    13:44 03.12.2025

  • 2 Отговорът е

    5 6 Отговор
    Следващият път ще изметем и руските и турските еничари!

    13:45 03.12.2025

  • 3 си дзън

    5 9 Отговор
    Отговорът е: Всичко е сързано с корупцията, а тя с руснаците.

    13:48 03.12.2025

  • 4 Ще бъде

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А Кузманчо е привърженик на старото. Двете Мазни и Угоени парчета са му любимите крадливи политици.

    14:00 03.12.2025

  • 5 донки

    5 5 Отговор
    Млъкни бе, черна станцио. Вечно мрачен, крив, недоволен. Марш.

    14:04 03.12.2025

  • 6 Ха сега де...

    10 0 Отговор
    А кой се опитва да манипулира общественото мнение, че протеста бил единствено и само заради бюджета? Просто номера с бюджета беше капката, която накара чашата на търпението да прелее, а причините се крият далеч назад във времето. Ако политиците всеоще си мислят, че бюджета е единствената причина, нека да птродължават да се правят на разсеяни или неразбрали. Следващия протест няма да мине толкова гладко и мирно, а метлата вече ще бъде следващия по голям размер.

    14:11 03.12.2025

  • 7 Къде бахте 5 години, джендърчета

    4 3 Отговор
    Нека промитите розови амеби скачат на жълтите павета срещу бюджета. Този бюджет няма нищо, ама нищо общо с войната и влизането в еврозоната, щото така казаха по медиите, че това били путинистки лъжи :))) и ППДБ изобщо не бяха в коалиция и с БСП, и с ГЕРБ-СДС, и с ИТН и изобщо не седяха в скута на Пеевски

    14:13 03.12.2025

  • 8 Файърфлай

    4 1 Отговор
    "Бъдещето,безспорно,принадлежи на младите,но настоящето-никога !" Това не съм го измислил аз,за да дразня протестиращите.Това е основен принцип на властта още от времето на Римската Империя.

    14:18 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 таварищ Кузман

    2 2 Отговор
    Спеца Кузман се спука от пенявене, но Еврото е Факт!!!

    14:46 03.12.2025

