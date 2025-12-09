Новини
След гонка с полицията във Варна: 19-годишен шофьор без книжка падна в дере

9 Декември, 2025 11:40 632 11

Младежът е преминал на червен светофар и отказал тест за наркотици

След гонка с полицията във Варна: 19-годишен шофьор без книжка падна в дере - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

19-годишен без книжка падна в дере при среднощна гонка с полицията във Варна, съобщават от БНТ.

Малко след полунощ полицейски патрул във Варна е преследвал неправоспособен 19-годишен шофьор в центъра на града. Младежът е преминал с автомобила си на червен светофар на централно кръстовище. Полицаите са го забелязали и са го последвали с включен звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът не се е подчинил на полицейските разпореждания и е започнала гонка. В преследването са се включили и други полицейски екипи. В района на "Максуда" младият мъж самокатастрофира и колата пада в дерето.

Водачът и спътниците му са без наранявания. При проверката е установено, че младежът няма шофьорска книжка. Той е отказал да бъде тестван за наркотични вещества, а дрегерът за алкохол е показал 0,79 промила.

Задържан е за 24 часа.


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    9 1 Отговор
    Младежа се казва мюмюн от квартал максуда

    Коментиран от #4

    11:48 09.12.2025

  • 2 Добре

    5 1 Отговор
    че не е пострадал невинен,а на тоя конфискация на а-ла 1 година в Белене да се грижи за кравите

    Коментиран от #5

    11:50 09.12.2025

  • 3 Абсолютни престъпници

    2 3 Отговор
    Полицаите в България са луди и крайно опасни за хората!

    11:52 09.12.2025

  • 4 Мръсниполицаи

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    КАТ са луди,ще убият дете!

    11:53 09.12.2025

  • 5 МВР са куку

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Добре":

    Тези полицаи са луди!

    11:54 09.12.2025

  • 6 Афтърпарти

    3 0 Отговор
    Повечето шофьори в района, нямат книжки, а на червено минават поне по няколко коли при всяка смяна на светофара. Все пак старанието в случая е похвално. Сигурно някой празнуващ студент е бил и случайно се е разсеял.

    11:55 09.12.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    "Максуда" - Там живеят само от онези "специалните българи",
    дето имат само права и нямат никакви задължения...

    11:55 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Сали

    2 0 Отговор
    Тоя е от нашите -1ОО% М@нг@л!

    12:00 09.12.2025

  • 10 кушия с куки.

    0 0 Отговор
    Ако си с бавна кола няма измъкване от куките

    12:02 09.12.2025

  • 11 Деметриус Валънтайн

    0 0 Отговор
    Спри циганизацията на нацията. Безполезни бангладешки индигота. Ужас.

    12:09 09.12.2025

