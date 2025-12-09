След гонка с полицията във Варна: 19-годишен шофьор без книжка падна в дере

19-годишен без книжка падна в дере при среднощна гонка с полицията във Варна, съобщават от БНТ.

Малко след полунощ полицейски патрул във Варна е преследвал неправоспособен 19-годишен шофьор в центъра на града. Младежът е преминал с автомобила си на червен светофар на централно кръстовище. Полицаите са го забелязали и са го последвали с включен звуков и светлинен сигнал.

Шофьорът не се е подчинил на полицейските разпореждания и е започнала гонка. В преследването са се включили и други полицейски екипи. В района на "Максуда" младият мъж самокатастрофира и колата пада в дерето.

Водачът и спътниците му са без наранявания. При проверката е установено, че младежът няма шофьорска книжка. Той е отказал да бъде тестван за наркотични вещества, а дрегерът за алкохол е показал 0,79 промила.

Задържан е за 24 часа.