Румяна Бъчварова: Имаме ново явление. То вече става фактор и политиците ще трябва да се съобразяват

Румяна Бъчварова: Имаме ново явление. То вече става фактор и политиците ще трябва да се съобразяват

3 Декември, 2025 22:25

Ако Радев е решил да прави партия и има ниши в ляво, дали ще бъде след три месеца, или след 13 месеца, то така или иначе ще се случи

Румяна Бъчварова: Имаме ново явление. То вече става фактор и политиците ще трябва да се съобразяват - 1
Мария Атанасова

В класическа ситуация сме на политическа криза, която вместо да се разрешава, се задълбочава. Това коментира бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ бюджетът беше поводът, по който се изля общественото недоволство, а главната причина за протеста е "недоволството от управлението". "Хората разбраха, че ако бюджетът бъде приет, те няма да живеят добре в следващите години", заяви Бъчварова.

"Протестът много бързо си намери фолклора - различни песни, музика, картини. Това е изключителен точен индикатор, че има по-съществен дух в това явление", добави тя.

Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи отбеляза, че във възрастово отношение на протеста са доминирали младите хора и професионално активните.

"Имаме ново явление. То вече става фактор в обществено-политическия живот, с който политиците ще трябва да се съобразяват", отбеляза Бъчварова. На въпрос докога ще устиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на натиска и на протестите, тя отговори, че той осъзнава колко е сериозен проблемът.

"Ако Радев е решил да прави партия и има ниши в ляво, дали ще бъде след три месеца, или след 13 месеца, то така или иначе ще се случи", каза Бъчварова.

"Всяка власт има алтернатива", подчерта бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всякакви

    9 0 Отговор
    паразити подават глави като червеи от сланина .

    22:27 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    7 3 Отговор
    И тази лъже и манипулира , като засуква към бюджета !!! Бюджетът беше важен само за капиталистите , които не искат да плащат нищо ! Но вдигнаха пушилка с МВР , и купища неграмотни , но първосигнални повярваха че там ще има 50% увеличение и се фокусираха върху това. Всеки грамотен би трябвало да умее да пресметне , че обвързването на МВР със средната заплата ще доведе до 7-8% увеличение в МВР ! Но няма грамотни , а тъпаци ! И крещяха , а изведнъж се разбра , че над милиард евро ще даваме на Украйна !!!??? Нека страдат идиотите , това заслужават !!! Никой не е майка им , за да им дава пари !!!

    22:34 03.12.2025

  • 4 ФАКТ

    5 1 Отговор
    На никой не му пука за народа и Бг

    22:34 03.12.2025

  • 5 ВЕЛИНСКИ

    3 2 Отговор
    АВЕ КВА ПАРТИЯ ВЕ....
    НАЙ МНОГО ДА БОЯДИСА
    В ЖЪЛТО ШКОДАТА И ДА КАРА...ТАКСИ..
    ПЪЛНО Е В БРАНША С БИВШИ
    МНО И МВР (......)....

    22:35 03.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Младите излязоха да се борят за живота си.

    Коментиран от #9

    22:35 03.12.2025

  • 7 иван костов

    4 2 Отговор
    Борисов, атанасатанасов, пеевски и два пръста чело Мирчев са братя по оръжие! Само ахмаците не го разбират! Те се обичат и ще си крадат заедно след предсрочните избори!

    22:35 03.12.2025

  • 8 да да

    5 1 Отговор
    От дърта Бъчва къшшш.....

    22:36 03.12.2025

  • 9 Младите с надутите джуки

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    гледат " Ергенът"!

    22:38 03.12.2025

  • 10 Факт

    2 1 Отговор
    Станаха наблюдатели, а оставиха Борисов сам да се справя!

    22:41 03.12.2025

  • 11 икедрс

    0 0 Отговор
    Крадци ГЕРБ оставка и да бъдат изритани от властта. Стига сте крали и лъгали България. Оставка и после на съд. Къде са милиардите дето ограби банкянския циганин ГЕРБ??? Ограбихте България. Мръсници. Оставка и да ви няма.

    22:48 03.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КЛАСИКАТА ЩЕ СТАНЕ
    КОГАТО ДАМ ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ , КОЕТО
    ВЕЧЕ Е ВЪВ ФБР
    ......
    НАПРАВО АНУЛИРАМ ДС И МУТРИТЕ:)

    22:54 03.12.2025

  • 14 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Бацце ще усстисска докат ви вкара в еврокошарата и преразпредели и усвои 40те милиарда валутен резерв. След туй ще се уурригне доволно с дъх на филия с масс и лукк и ще си биййе шутта към някой топъл остров или барЦелона на хубавото, пък вийй му плащайте дълговете, които вий оставил в наследство за ваште внуци и пра правнуци, ако изобщо можете да си позволите да се възпрроизведете при цените, дет ще станат космическии!

    Коментиран от #16

    22:59 03.12.2025

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ МИНАВА ПРЕЗ ИЗБИВАНЕТО НА КЛЮЧОВИ АДВОКАТИ ВЪВ АВСТРИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН, ЛЮКСЕМБУРГ , МОНАКО, ШВЕЙЦАРИЯ. И САЩ :))

    23:00 03.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 чичо ЯВОР

    1 0 Отговор
    Малеее.., как я Плющях на млади години... Течеше и от устата Живота....

    23:05 03.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

