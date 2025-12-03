Новини
Икономист: Ключово за прекрояването на бюджета е да се спази дефицитът от 3%

3 Декември, 2025 23:20 546 9

Вероятно капиталовите разходи ще трябва да бъдат намалени за следващата година, държавните разходи да бъдат оптимизирани - не навсякъде, някъде има нужда, другаде не

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес кабинетът официално изтегли първия евробюджет за 2026 година с пълно единодушие сред депутатите. Какво следва оттук нататък, питаме икономистът Румен Гълъбинов.

„Мисля, че повечето оценки са, че това е добра новина, защото имаше нужда да се чуят повече мнения, да се съберат повече предложения, да се обсъдят и евентуално да се извърви наново цялата бюджетна процедура“, каза той в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Що се отнася до пренаписването на макрорамката за следващите 3 години, което е значително като обем, той обясни, че е изпълнимо.

„С макрорамката може да стане сравнително бързо, защото там се залагат числа, които търпят промяна във времето, но към днешна дата са една прогноза. Тоест, ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен вид, в някакво summary”, каза Гълъбинов.

По думите на икономиста единственото изключително важно е да спазим изискването за 3% дефицит. „Вероятно капиталовите разходи ще трябва да бъдат намалени за следващата година, държавните разходи да бъдат оптимизирани - не навсякъде, някъде има нужда, другаде не. Затова такава оптимизация на бюджета е нужна за следващата година, пък и занапред”, каза още той.

И добави - необходими ще са и структурни реформи, например в енергетиката.


  • 1 Деций

    2 0 Отговор
    Е той да не би да беше спазен в стария проект? Реалният дефицит ще мине 8% в края на годината,или трябва да се режат разходи включително и социални.Да не говорим ,че приходната част ще издиша,те смятат на база сегашната картина,но нямат хабер колко фирми ще затворят ,колко ще изместят бизнеса в други държави,и колко фирми колко работници ще съкратят и пратят на борсата.Само кръгъл идиот смята с молив 2+2=4 .

    23:26 03.12.2025

  • 2 Ключово прекрояване

    6 1 Отговор
    От 600 000 държавни чиновници съкращавате 500 000 и бюджета ще си дойде на мястото!

    23:27 03.12.2025

  • 3 Пич

    3 2 Отговор
    Как бе , гламав ?! А над милиард на месец за Украйна ?! Заемите за Украйна ли са ?! Защото в бюджета нищо не се казва !!!

    23:37 03.12.2025

  • 4 Няма какво

    0 0 Отговор
    Да пишат вече са отписани 👋

    23:39 03.12.2025

  • 5 хаха

    3 0 Отговор
    Никакви дефицити. Колкото имате, толкова ще харчите измет.

    23:40 03.12.2025

  • 6 Горски

    1 0 Отговор
    И как ще стане без "ала-бала"?

    Коментиран от #7

    00:00 04.12.2025

  • 7 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Нехаресвате "Ала - Бала"?О.К. - ще бъде "Бала-Ала",ама ше почерпите за жеста:)

    Коментиран от #8, #9

    00:11 04.12.2025

  • 8 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Ни ала бала ни бала ала няма да бъде. Ще ви почерпим по една боза с паста.

    00:14 04.12.2025

  • 9 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    На 15 декември превръшва целият цирк във парламента Бойко Борисов и Делян Пеевски излизат от там със все цялата шайка крадци във парламента

    00:18 04.12.2025

