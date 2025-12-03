Икономист: Ключово за прекрояването на бюджета е да се спази дефицитът от 3%

Днес кабинетът официално изтегли първия евробюджет за 2026 година с пълно единодушие сред депутатите. Какво следва оттук нататък, питаме икономистът Румен Гълъбинов.
„Мисля, че повечето оценки са, че това е добра новина, защото имаше нужда да се чуят повече мнения, да се съберат повече предложения, да се обсъдят и евентуално да се извърви наново цялата бюджетна процедура“, каза той в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Що се отнася до пренаписването на макрорамката за следващите 3 години, което е значително като обем, той обясни, че е изпълнимо.
„С макрорамката може да стане сравнително бързо, защото там се залагат числа, които търпят промяна във времето, но към днешна дата са една прогноза. Тоест, ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен вид, в някакво summary”, каза Гълъбинов.
По думите на икономиста единственото изключително важно е да спазим изискването за 3% дефицит. „Вероятно капиталовите разходи ще трябва да бъдат намалени за следващата година, държавните разходи да бъдат оптимизирани - не навсякъде, някъде има нужда, другаде не. Затова такава оптимизация на бюджета е нужна за следващата година, пък и занапред”, каза още той.
И добави - необходими ще са и структурни реформи, например в енергетиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деций
23:26 03.12.2025
2 Ключово прекрояване
23:27 03.12.2025
3 Пич
23:37 03.12.2025
4 Няма какво
23:39 03.12.2025
5 хаха
23:40 03.12.2025
6 Горски
Коментиран от #7
00:00 04.12.2025
7 оня с коня
До коментар #6 от "Горски":Нехаресвате "Ала - Бала"?О.К. - ще бъде "Бала-Ала",ама ше почерпите за жеста:)
Коментиран от #8, #9
00:11 04.12.2025
8 Горски
До коментар #7 от "оня с коня":Ни ала бала ни бала ала няма да бъде. Ще ви почерпим по една боза с паста.
00:14 04.12.2025
9 Горски
До коментар #7 от "оня с коня":На 15 декември превръшва целият цирк във парламента Бойко Борисов и Делян Пеевски излизат от там със все цялата шайка крадци във парламента
00:18 04.12.2025