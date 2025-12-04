Новини
Алгафари: Ако не беше волското търпение на офицера на НСО, щеше да зашие два шамара на Мирчев

Алгафари: Ако не беше волското търпение на офицера на НСО, щеше да зашие два шамара на Мирчев

4 Декември, 2025

Ивайло Мирчев абсолютно автентично и емоционално изразява чувствата на една огромна част от българските избиратели към Делян Пеевски, каза пък Петко Георгиев

След двата протеста през изминалите седмици и реакцията на властта – изтеглянето на бюджета за 2026 година, следващата седмица отново предстоят протести в страната. Ще има ли резултат и какво да очакваме, в предаването „Тази сутрин“ по бТВ коментират журналистът Петко Георгиев и политическият PR експерт Нидал Алгафари.

„Всеки, който е гледал или е бил на демонстрациите в понеделник, е наясно кой иска оставки, а Борисов, както винаги, се прави на луд. Той има такъв навик да интерпретира събитията така, както на него му е удобно. Ясно е, че искането за оставка беше формулирано и като политическо такова след протеста“, каза Петко Георгиев.

По думите му, ако натискът продължи – вървим „стъпка по стъпка към оставка“, ако не – „тази мъка може да продължи до безкрайност“.

Реакцията на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на протестите и прочитът му на ситуацията Нидал Алгафари определи като не съвсем навременни и каза, че е можело да дойдат в по-ранен момент.

„Зрелищното представление, което вчера г-н Мирчев направи пред кабинета на г-н Пеевски, със сигурност имат някакви закачки помежду си – кой се е кланял, кой не се е, но проблемът е по-тежък – че отношението на г-н Мирчев към офицер на НСО след края на срещата според мен беше малко в повече. Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне, за да му се извини“, каза той.

И уточни – навеждането не означава само „физическия поклон, който се прави, навеждане е когато цялата политическа формация (ПП-ДБ) ходеше и се молеше на Пеевски преди време за подпис на Конституцията“. Той каза още, че доказателство за това са подписите на ПП-ДБ, но и че самият Делян Пеевски му го е разказвал в кабинета си.

А Петко Георгиев контрира – „Ивайло Мирчев абсолютно автентично и емоционално изразява чувствата на една огромна част от българските избиратели към Делян Пеевски“.

„Има една много хубава българска приказка – на зла круша, зъл прът. Допреди малко си лъгал долу, идваме да ти поискаме веднага сметка. Мисля, че този категоричен начин на действие, дори в него да има известна доза театралност, каквато предполагам, че има, е автентично отразяване на онова, което се чува по време на протестите в София“, допълни той.

Но се съгласи за грубото отношение към охраната от НСО.


  • 1 На бас 👍

    14 38 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #7, #14

    09:33 04.12.2025

  • 2 Грозев е еничарин

    74 5 Отговор
    П идал А налгари,марш в Сирия да защитаваш любимия си талибански режим !

    Коментиран от #37

    09:33 04.12.2025

  • 3 Посетител

    28 5 Отговор
    Няма начин! Мирчев е с имунитет, неприкосновен. Наздраве на двамата!

    09:34 04.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    38 5 Отговор
    Децата пребиха елитните еничари на Шиши.Сега кой ще пази политиците от народната любов?Ужас!

    09:34 04.12.2025

  • 5 Манол от Чуричене

    75 4 Отговор
    Нидал, Нидал, ти нагледно показваш, че никога не е късно да станеш за резил. Да се чуди човек с какво ви държи Пеевски.

    09:34 04.12.2025

  • 6 ха ха

    52 5 Отговор
    Този е облякъл пуловера на жена си, а се прави на таф гай.;)
    Учи НСО как се раздават шамари.;)

    09:35 04.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    28 7 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    ГЕРБ 5 процента.Половината ще идат при Пеевски, другата половина при Радев.

    09:35 04.12.2025

  • 8 муцунка

    21 3 Отговор
    Нидалнивзел на Алфа гари.

    09:35 04.12.2025

  • 9 фжвоик

    43 3 Отговор
    Сирийската маймуна П идал Алгафари, оправи Сирия и сега му се иска да оправи и България. Както всеки боклук, сина му е в мафията ГЕРБ и добре си живее докато го хранят българите с данъците си. На П идал така му харесва и иска ГЕРБ и сина му ако може вечно да крадат и лъжат българите, а цяла България да работи и да ги храни. Слава на Господ Иисус Христос, на българите им омръзна крадци и лъжци да ги учат на акъл и морал. Да си вземаш стоката и да изчезваш сирийски циганин, мИрси.

    Коментиран от #45

    09:36 04.12.2025

  • 10 Даниел

    50 2 Отговор
    Охранител да бие народен представител???
    Алгафари,ти нормален ли си?
    НСО трябва да има забрана за влизане в парламента.

    Коментиран от #41

    09:38 04.12.2025

  • 11 глоги

    4 3 Отговор
    Реакцията на лидерА на пп "ГЕРБ"- Бойко Борисов ...

    09:38 04.12.2025

  • 12 Ивайло Мирчев ли?

    11 4 Отговор
    Моля Ви се, не обиждайте нашата интелигентност!

    09:38 04.12.2025

  • 13 Сила

    30 6 Отговор
    Ако не работехме като волове на три места и не плащахме данъци , нямаше да го има НСО а "офицера " щеше да пасе овце на къра ...където по принцип му е мястото на тоя чобанин , а не е Центъра на София !!!

    09:39 04.12.2025

  • 14 жаоикд

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Този път са бъркаш, защото като броят и Величие, и резултата рязко става друг. Когато се брой какво има в урната и резултата се оказва съвсем различен. Справка Пазарджик. Когато се правят по честни избори и ГЕРБ са последни.

    09:39 04.12.2025

  • 15 Питам:

    38 4 Отговор
    НСО охранява президента, премиера и председателя на Народното събрание! От какъв зор трябва да охранява един обикновен депутат, който постоянно "РАБОТИ ЗА ХОРАТА" и се ползва с "всенародно възхищение" ? От кого го пазят при наличието и на огромна лична охрана ?

    09:40 04.12.2025

  • 16 някои

    10 4 Отговор
    не закачаите момчето то е син на номеклатурен кадър на бивщата БКП баща секретар на бкп в добричко

    09:41 04.12.2025

  • 17 Масова психоза

    10 2 Отговор
    А някаква прогноза за предстоящите предсрочни парламентарни избори на водещата PR агенция Чалгарисърч, що нямаше? Или чак догодина?

    09:42 04.12.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    25 3 Отговор
    Какво въобще прави офицера от НСО в народното събрание?
    Там си има квестори!
    Алгафари, марш от където си и там оправяй нещата!

    09:42 04.12.2025

  • 19 991

    20 2 Отговор
    Алгафари, какво се разбрахте като ходи в кабинета на Шиши? Всички видяхме снимките как влизаш при него. Кажи си, какво ти обеща? ;)

    09:43 04.12.2025

  • 20 Всичко е точно

    25 1 Отговор
    Алгафари съвсем очаквано защити ДП. И как няма?! Както стана известно, той знае много добре пътя до кабинет 222А. Бяха го снимали наскоро как ходи да дава отчет на килимчето при ДП. Ей, изкараха всички защитници да манипулират общественото мнение.

    09:43 04.12.2025

  • 21 Мито

    19 0 Отговор
    Този какво казва,марш у Сирия.

    09:45 04.12.2025

  • 22 Аз полковникът

    7 1 Отговор
    Мръшляк

    09:53 04.12.2025

  • 23 1234

    16 2 Отговор
    Да наречеш “офицер“ слуга от НСО, чиято задача е на носи чантичката на дебелото Д е оскърбление срещу цялата офицерска общност на България - която е била и си остава предимно Армейска. Това, че разни палячовци се кичат със звания без да са ръководили нещо повече от служебна кола с буркани не ги прави Български офицери, както званието „професор“ не те прави истински учен - за справка зесеткитет нароили се напоследък от знайни и незнайни университети...И за финал - работата на охранителя /защото той е просто такъв/ е да пази обекта си от посегателство и да раздава шамари нито му е работа нито има право. Но , от Алфагари толкоз ...

    09:54 04.12.2025

  • 26 Варна

    10 1 Отговор
    Този е едно от най жалките създания в нашата псевдо журналистика.

    10:02 04.12.2025

  • 27 Щях да се изкефя

    4 3 Отговор
    Алафрангата манипулира , но частично. Всъщност джавкаха се две отрочета, два изтърсака на БКП и ДС- единия с баща вечен партиен секретар ,а другият с дядо полковник от ДС. Прав е,че охраната трябваше да го остави да се другата - щях да се изкефя.

    Коментиран от #29

    10:03 04.12.2025

  • 29 Да се сръфат

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Щях да се изкефя":

    Да се ръфат.

    10:06 04.12.2025

  • 30 ако ако викат в дупница

    0 1 Отговор
    допускането на хипотези с черен сценарии винаги надъхва седящите в сенките . а тея карат в насрещното срещу цивилните . ако бяха сгазили военните и полисманите летящи по същия път ако бяха само . ако бюджета беше по свестен .

    10:09 04.12.2025

  • 31 Гост

    5 1 Отговор
    Ей бо"кл"ук миризлив, аз може ли да си поръчам два, три офицера да ме пазят денонощно? Е така щото мога да си го позволя! А бе, мангалфари?

    10:09 04.12.2025

  • 32 Украински кашик

    5 1 Отговор
    Личи си кой не е ходил в казарма.Служителят на НСО изпълнява заповед на командира си.Той няма право да не изпълни заповед.Ако ти наредят да стоиш часови до борче-стоиш,когато ти заповядат,,залегни " или ,,атака" -изпълняваш.

    10:10 04.12.2025

  • 34 Гражданин

    8 1 Отговор
    Нидале, ами ако не беше това волско търпение на българския народ знаеш ли какви шамари щяха да получат твоите любимци, които постоянно защитаваш.

    10:12 04.12.2025

  • 35 От чужбина

    8 1 Отговор
    А ЗАЩО Пеевски има нужда от държавна охрана? От какъв зор? Дали е от голяма, безгранична и всеотдайна народна любов???

    Коментиран от #38

    10:12 04.12.2025

  • 36 ПИАРЧЕТО НА БОЙКО

    5 1 Отговор
    ЗА НЕГО БОЙКО Е НАЙ ДОБРИЯ ПРЕМИЕР ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ,СИНЧЕТО МУ ДЕПУТАТЧЕ-СВЪРШИХА СЕ БЪЛГАРИТЕ,,, МАЛГАФАРИ АКО НЕ БЕШЕ БОЙКО ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ШВЕЙЦАРИЯ,,,,,, И СИНЧЕТО ТИ ЩЕШЕ ДА РАБОТИ В КРЕМИКОВЦИ, НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ХУНТАТА ДОЙДЕ, СВЪРШИ СЕ ВЕЧЕ И ВАШТЕ НЕ ВИ ВЯРВАТ И ТЕ БЯХА ПО ПЛОЩАДИТЕ И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ,

    10:14 04.12.2025

  • 40 Падение

    2 0 Отговор
    Ако не беше такъв лизач на големи Д до сега да беше изритан от медиите, а не да дразниш българите и да се правиш на умен. Ти си подлога на Борисов и Пеевски и си отвратително нагъл. Те няма да са все на върха, а ти ще бъдеш изритан като парцал и изстрелян там от където си дошъл и то скоро.

    10:20 04.12.2025

  • 41 Госта.

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел":

    А защо Пеевски има охрана от НСО???

    10:20 04.12.2025

  • 44 Хмм

    1 1 Отговор
    и защо да му зашие шамар, защото се оказа, че НСО лъжат че го няма техният господар, който излезе и ги злепоставуи, пазят го в самото НС, срам за НСО

    10:21 04.12.2025

  • 45 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "фжвоик":

    Цялото семейство са наркотрафиканти , правят фалшиви документи , перат пари от всякакви незаконни дейности и прекарват бежанци !!! Това им е "бизнеса " от десетилетия ....

    10:22 04.12.2025

  • 47 Смех

    1 0 Отговор
    Тоя Алгафари и ония Харизанов са толкова очевадни и смешни лизaчи на cвинcки гзове, че само като им видя имената не чета нищо по нататък. Ако имаха грам мозък поне малко щяха да се преструват на независими за пред хората.

    10:23 04.12.2025

  • 48 Ялчин

    1 0 Отговор
    Герберска ку..а

    10:25 04.12.2025

  • 49 Така де

    0 2 Отговор
    Мирчев се държа абсолютно хулигански. Ако офицерът му бе тряснал един юмрук, Мирчев една седмица нямаше да знае къде се намира.

    10:26 04.12.2025

  • 50 коко

    1 0 Отговор
    Всички се боят от Пеевски. Той ще ви отнесе на едни избори и заради това говорите за избори но не ги искате. Омръзнахте на народа,много станаха нищоделците в България които само си отварят устата за да си проветрят за,д,,ника!

    10:26 04.12.2025

  • 52 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 0 Отговор
    ТЕ ТОГАВА ЩЕШЕ ДА СТАНЕ ИНТЕРЕСНО. ВЪОБЩЕ КАКЪВ ГО ДИРИ НСО ПРЕД ВРАТАТА. ТЕ ДА НЕ СА ПОРТИЕРИ ИЛИ ПАЗАЧИ. ТОВА Е ДЕВАЛВАЦИЯ НА СЛУЖБАТА. А НА ГН АЛГАФФАРИ НЕ МУ СЕ СЪРДЕТЕ, ТОЙ ТАКА ТРЯБВА ДА ГОВОРИ ИНАЧЕ СИНЕТО ЩЕ ИЗПАДНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ГЕРББ.

    10:26 04.12.2025

  • 53 Ватманяк

    1 0 Отговор
    Защо ти не отидеш да удариш два шамара на който и да е депутат? Ти си скъпо платен нищоправец и подлога, имаш достатъчно париш за съд

    10:27 04.12.2025

  • 54 цццц

    0 0 Отговор
    И тоя се води за "интелигенция", дами и господа.....

    10:28 04.12.2025

  • 56 Да, така е!

    0 1 Отговор
    Нищожеството ГЕРБафари е облякло един пуловер, който не е пран от имналата зима! Да, нищожество е като всеки "адвокатин" на Тиквата и на Прасето! И как само защитаваше уродливото 190 - килограмово туловище?! Като истински "матросовец" Ами, първо да отиде да се изкъпе, освен нагъл е и нечистоплътен!"

    10:29 04.12.2025

  • 57 коко

    0 0 Отговор
    Перушан Мирчев ,наркоман Кирчев и Кокорчо богоподобни ли са? Значи на тях е позволено да нарушават закона а на други не!Защо!

    10:29 04.12.2025

  • 58 Боклуците на Боклука

    1 0 Отговор
    Боклук, подлого на Тиквата и Шиши 👊🤜🐷🐖🚽. Голяма отврат си, с кеф бих те отупал набързо 😅😅😅

    10:30 04.12.2025

