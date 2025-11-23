Новини
България »
Поевтиняват плодовете и зеленчуците на едро, вдига се цената на едро само на картофите

Поевтиняват плодовете и зеленчуците на едро, вдига се цената на едро само на картофите

23 Ноември, 2025 09:12 424 7

  • храни-
  • зеленчуци-
  • месо-
  • мляко-
  • сирене

Кравето сирене поевтинява минимално

Поевтиняват плодовете и зеленчуците на едро, вдига се цената на едро само на картофите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите в страната през последната седмица. Това става ясно от регулярните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) за промените в цените на хранителните стоки на едро в страната спада с 0,09% до 2,313 пункта при 2,315 пункта през предходната седмица.

При зеленчуците най-съществено намалява цената на зелето - с 14,19% до 0,81 лева за килограм. Морковите поевтиняват с 8,18% до 1,01 лв./кг, зрелият лук - със 7,84% до 0,94 лева за килограм, краставиците - с 6,17% до 3,04 лв./кг, доматите - с 5,26% до 2,45 лева за килограм, тиквичките - с 3,15% до 2,34 лева за килограм, червените чушки - с 2,08% до 2,17 лева за килограм, а зелените - с 0,1% до 1,98 лв./кг.

Поскъпват само картофите - с 5,15% до 0,98 лева за килограм.

От плодовете също поевтиняват най-сериозно портокалите - с 12,04% до 2,44 лева за килограм, следвани от ябълките - с 10,35% до 2,27 лв./кг., и лимоните - с 9,37% до 3,25 лева за килограм. Цената на гроздето намалява 3,94% до 3,12 лв./кг, а на бананите - с 0,59% до 2,70 лева за килограм.

Кравето сирене поевтинява минимално с 0,25% до 11,97 лева за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" леко поскъпва - с 0,62% до 18,13 лева за килограм. Цената на киселото мляко с 3 и повече процента масленост спада с 0,44% до 1,37 лева за кофичка от 400 г, на пакетче от 125 г краве масло намалява с 0,45% до 3,13 лева за брой, а на прясното мляко се повишава 0,85% до 2,36 лева за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 2,79% до 6,77 лева за килограм, а яйцата размер М поскъпват с 3,54% до 0,41 лева за брой на едро.

Цената на ориза намалява с 1,57% до 3,38 лева за килограм, а на олиото - с 1,51% до 3,26 лева за литър. Брашното тип 500 поскъпва с 7,42% до 1,65 лева за килограм, а захарта - с 1,06% до 1,90 лева за килограм. Бобът и лещата поевтиняват, съответно с 0,57% до 4,20 лева за килограм и с 3,64% до 4,02 лв./кг.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости

    5 0 Отговор
    Всичко върви надолу включително и платежоспособността на българските граждани.
    България също икономиката също А сега ако приключат и военните действия в по крайна ще увиснати военните заводи с пласиране на продукцията си.
    Трябва някъде да започне нова война........

    09:17 23.11.2025

  • 2 Дупка от швейцарско сирене

    7 0 Отговор
    Вдигат се двойно, а след това поевтиняват с два процента и половина. Това се нарича финансова стабилност и поддържане на бюджетен дефицит според Маастрихтските критерии.

    09:19 23.11.2025

  • 3 Истината:

    6 0 Отговор
    Колкото повече Поевтиняват плодовете и зеленчуците на едро,
    Толкова повече се вдига цената им на дребно!

    09:24 23.11.2025

  • 4 Боли ма фара и го местя у лево

    2 0 Отговор
    аз да не съм крава!
    Поевтиняване е тогава когато:
    Доматите станат 1.20лв.
    Картофите 0.45 ст.
    Краставици 0.80ст.
    Сеинско 3.80лв.
    Марула 0.25ст.
    Банани не ядем!!!!

    09:32 23.11.2025

  • 5 Компир

    0 2 Отговор
    Оти провансо се изсипва у градо и изправи лъво на два крака. Всичко е внос.

    09:35 23.11.2025

  • 6 дядо поп

    1 0 Отговор
    Поевтиняват ама друг път. До кварталното пазарче има магазин за яйца. За само една седмица яйцата XL от 50 ст. се увеличиха на 52 сега са 53 ст. , но иначе размера им намаля и от XL станаха колкото L по веригите.

    09:37 23.11.2025

  • 7 лют пипер

    0 0 Отговор
    Вдига се цената в еВро ,само като дойде на Нова година! На Въсичко!

    09:43 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове