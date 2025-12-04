Новини
България »
Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов

Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов

4 Декември, 2025 21:17 2 254 88

  • бойко борисов-
  • протест-
  • банкя

Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни

Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група граждани организираха протестна акция пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в град Банкя тази вечер. Недоволството премина под наслов за мирно оттегляне на управляващите и освобождаване на задържани политически фигури.

Участниците в демонстрацията се събраха пред къщата на бившия премиер с конкретни искания за промяна на политическия модел. Те оставиха пред портата на имота символичен "подарък" – картина, която според тях илюстрира "партия Мафия", придружена от една червена роза и бял плик.

"Имаме едно единствено послание – тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците в акцията, цитирани от NOVA.

Според демонстрантите, оставената картина има за цел да илюстрира връзката и ролята на Бойко Борисов и Делян Пеевски в съвременната политическа сцена на България. Акцията е част от поредица обществени недоволства, насочени срещу корупцията и зависимостите във властта.

Основен акцент в скандиранията бе призивът за "свобода за политическите затворници". Това искане кореспондира с напрежението от последните седмици и арестите на политически опоненти, които предизвикаха вълна от реакции в страната.

Събитието в Банкя протече мирно и без нарушения на обществения ред, като след оставянето на предметите протестиращите се разотидоха.

Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов
Снимка: Фейсбук

Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

Провокация е извършена пред дома на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов от друга партия. Членове на младежката организация на ГЕРБ и на партията се събраха пред неговата къща в Банкя.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    32 10 Отговор
    Нищо не разбрах от тази статия.

    Коментиран от #18, #34

    21:22 04.12.2025

  • 3 Хмм

    34 10 Отговор
    Опа, това вече ще има ефект

    Коментиран от #28, #86

    21:22 04.12.2025

  • 4 Аууу, как го

    38 8 Отговор
    уплашиха само... докато не стане като в Чили, няма да се оправим...

    Коментиран от #9

    21:22 04.12.2025

  • 5 Име

    13 29 Отговор
    Е, тука Тея протестиращи си вкараха автогол.,

    21:24 04.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    36 7 Отговор
    Странно че няма полиция.Явно е вече бита карта.

    Коментиран от #79

    21:24 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    12 33 Отговор
    А защо се премълчава факта, че това са обикновени хора, които подкрепят Бойко и ГЕРБ, а протеста е в негова защита?!?

    21:24 04.12.2025

  • 9 Хмм

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аууу, как го":

    когато Величие протестираха пред къщата му, още на следващата заран КС се произнесе, че Величие влиза в парламента, същия ден следобед и ЦИК потвърди

    Коментиран от #32

    21:24 04.12.2025

  • 10 хахаха

    6 21 Отговор
    страхливците не посмяха да гъкнат и си шъткаха...
    чак пък толкова да ги е страх все едно на погребение бяха тръгнали

    Коментиран от #19

    21:25 04.12.2025

  • 11 Ко стана

    26 6 Отговор
    бе боки? Памперси под ръка има ли?

    21:25 04.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един от русенско

    17 3 Отговор
    И ние трябва да се съберем в Русе пред домовете на Пенчо ( не мога да го нарека кмет с 5 000 купени гласа) който пенчо Зе една жена която е сел.ска пр.ъчка и се изла.гат взаимно и изпадат в конфликт на интереси ...излагация ......И пред портите на Белоев който окраде русенския университет и го приватизира и трябва прокуратурата да го разследва ..него ,жина му, и сина му както и снаха им

    21:26 04.12.2025

  • 14 въпросче

    31 0 Отговор
    Баце не изнесе ли шише ракия да си почерпи гостите? Или поне по една шоколадова бонбона.

    21:26 04.12.2025

  • 15 Файърфлай

    24 1 Отговор
    Сега ще се черпят,може би.Бай Борисов ще наточи от мазето два бакъра руйно вино и протестът ще стане мирен.

    21:26 04.12.2025

  • 16 смехоран

    12 30 Отговор
    Смешници,врът се по дворовете на хората като караконджоли.Ще ревете за бойко,помнете ми думата.Едно време се подлъгахте по шарлатаните,така ще е и сега.Гумен ви подлъгва,ще дойде време да ревете от него.

    Коментиран от #44

    21:26 04.12.2025

  • 17 Горски

    19 9 Отговор
    Да идат бе: евроатлантиците Тагаренко, Монката Паси, Нейски, Ленче-кремче, Прасето, Тиквата и компания. Вече всеки арестуван в България се изкарва чист като сълза и организира протест. До сега никой не съм видял да осъдят, така че ако наистина смятат че няма доказателства, значи няма от какво да се притесняват и скоро ще са навън, или май не са толкова чисти? Буцито е под кревата, Там го търсете. Сектата "Виличие" са най-големите жалкари. С 4% подкрепа тръгнали да плашат Борисов. Ако са честни изборите; Боко Тиквата не може да влезе в парламента, а Прасето най-много 0,3%, 5% администрация, корпоративен вот и 12% купени гласове. Прасето вече ги е овладял и Тиквата на следващите избори няма да види повече от 10%.

    21:26 04.12.2025

  • 18 Нов свят

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Пияният Дядо Коледа вика Данко Харсъзина:
    - Данко, яла тука, бе!
    - Кажи, Дедо Коледа?
    - Сакаш ли да кажеш "хо хо хо" наобратно?

    21:27 04.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    23 6 Отговор

    До коментар #10 от "хахаха":

    Нямаше полиция пред разбития офис на ГЕРБ.Няма и пред къщата му.Явно е вече бита карта.

    21:27 04.12.2025

  • 20 Бастардо

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "чудесно":

    Хайде отвори твоята че да потренират малко.

    21:27 04.12.2025

  • 21 Биковото

    16 6 Отговор
    мазно нещо от де ги намери тези хашлаци , или са на повикване , и реши да се прави на мъж пред Боювите дувари ? Трагикомедия ! Плаши гаргите !

    21:28 04.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Герб

    9 20 Отговор
    Борисов се показа като истински лидер и държавник който не се страхува от никой и ги насочи да поискат обяснение за милиардите в "Левски-Г" пред офиса на фалиралата кабеларка 7/8-ми и къде са милиардите от министерствата на транспорта и здравеопазването от квотата на ИТН и да пират къде е 1-ия милиард за детска болница а строежа оше не е започнал! Какво правят в Банкя? Да отиват пред коптора на учиндолския болен измамник и крадец скрил се като лалугер и пор

    Коментиран от #42

    21:28 04.12.2025

  • 24 гражданин

    18 5 Отговор
    В АДА ДА ГОРИ УБИЕЦЪТ НА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА !

    Коментиран от #49

    21:28 04.12.2025

  • 25 Сатана Z

    8 13 Отговор
    Баце си пие ракията и замезва със суджуци и му е през оная работа на мис Гащи кой подскача пред къщата му.

    21:29 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Информатор

    25 4 Отговор
    Борисов се е скрил в зайчарника. Ще го откриете по вонята на памперса му...

    Коментиран от #33, #75

    21:29 04.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хмм

    10 2 Отговор
    казаха им, протестът ще ескалира, но не те си знаят своето, отново провокатори се нахвърлят срещу полицията, за да оправдаят евентуално полицейско насилие, но доколкото знам протестът се охранява от Делта Гард

    21:32 04.12.2025

  • 32 Промяна

    6 15 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    КС ПОЛИТИЧЕСКОТО НА РАДЕВ И ПРОКОПИ НАЗНАЧИХА ИЗМАМНИЦИТЕ И ИЗХВЪРЛИХА ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ ЕЛИ ЕТО РУШАТ ДЪРЖАВАТА

    21:32 04.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Само като видиш

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Кой е автора и ти става ясно, че нищо не ти е ясно!
    Но това което е ясно, че народа се събуди!
    Днес в Банкя, утре пред холелЪ Белин, в други ден пред Хаяши с водоскока, и така….. до победата!
    Мръсната измет от Такива като Баце, Шиши, Танас китаеца, Вкиснелова, Данчо ментата, Божи кравици, Кърджалийски кофи и самоковски фандъци и всички ще си го намерят!
    Амин, дай боже!

    Коментиран от #45

    21:34 04.12.2025

  • 35 Промяна

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе, да":

    НЕЗНАМ ЗАЩО НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ ОТ МАФИЯТА ВСЕ ЗА НАРОД СЕ НАРИЧАТ ВИЕ СТЕ ПЛАТЕНИ КОЙ НОРМАЛЕН ХОДИ ПОСРЕД НОЩ ПО УЛИЦИТЕ РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ЛИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ НА ЧЕРЕПА

    21:35 04.12.2025

  • 36 Гласове от зайчарника в Банкя

    15 5 Отговор
    Ако има нещо, кое трогва Бацо това е да му тропат и висят пред зайчарника😉 Мнооо се напряга и вдига кръвното на 200!

    21:35 04.12.2025

  • 37 .......

    4 6 Отговор
    Юмрукосаният там ли е?

    21:35 04.12.2025

  • 38 Не, драги,

    14 6 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Мразим го безплатно. И без пари бихме го закарали при бай Ставри. И много други неща бихме му направили, все без пари.

    Коментиран от #53

    21:35 04.12.2025

  • 39 ООрана държава

    9 5 Отговор
    Пазете се че биков пак е на 4 ракии и ше идва да ви приключва

    21:36 04.12.2025

  • 40 Андрешко

    8 5 Отговор
    Протест пред Радев и първата, втората или поредната от ВВС кога, а

    21:36 04.12.2025

  • 41 Помак

    10 5 Отговор
    Бойко незнам да те жаля ли да те мразя ли ..Но че си много прос прос си ...когато ти дойде ред вместо да си кюташ и крадеш с гербажиите 5% ..ти полудяваш и вкарваш в грабежите всякаква измет .помк есякви .прсета , ревизора , Марешки,Валери и мн други и искате да ограбите държавата ...ниска топка си бройко

    Коментиран от #46

    21:36 04.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дано да ги смачкат от бой полицаите

    8 14 Отговор
    На тия "граждани" малко масаж им трябва. После и друго лечение. Нали затова са там?

    21:36 04.12.2025

  • 44 Я кажи

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "смехоран":

    теб Бойко почерпи ли те когато празнуваше първия си милиард?

    Коментиран от #47

    21:37 04.12.2025

  • 45 Анонимни

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Само като видиш":

    ЛЕКАР ПОТЪРСИ НА ВСЯКА ЦЕНА ЛЕКАР ПОТЪРСИ НА ВСЯКА ЦЕНА

    21:37 04.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 дикаое

    8 5 Отговор
    Браво на българите. Този разбойник си изпраща бухалките да тормозят жени и деца в село Неофит Рилски, а като отидат на този боклук пред къщата да му кажат че е бандит, хленчи като мамо. Браво. Когато поръчват Ивелин Михайлов и Величие им е хубаво и се радват и мисирките им лъжат колкото могат, а като отидат да го питат защо го прави хленчи. Стягаи се ГЕРБ циганин, няма да има къде да бягаш. Като се изсипе цяла България в банкя, само на мафиот ще станеш. Слава на Господ Иисус Христос всичко е било мирно днес. Младежи ГЕРБ да стягат и те памперсите.

    Коментиран от #60, #61

    21:39 04.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анонимен

    6 4 Отговор
    Розовите заприличват на Възраждане

    21:40 04.12.2025

  • 51 Джони

    2 0 Отговор
    Шшшшшт

    21:41 04.12.2025

  • 52 Внимавай

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    да не попаднеш като предмет в изпълнение на професията ми. По пътя за Лом по посока Видин има едно имение. Та там беше празненството преди няколко години.

    Коментиран от #56

    21:42 04.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Име

    3 10 Отговор
    Безсрамници, какво правите там!?

    Коментиран от #57

    21:43 04.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Промяна

    1 11 Отговор

    До коментар #52 от "Внимавай":

    ЯВНО ДОБРЕ СЪМ НАПИСАЛ КОЛКО СТРУВАТ ВИКАЧИТЕ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕП И ЗАПЛАХИ ИМА

    Коментиран от #66

    21:44 04.12.2025

  • 57 прасе в чекмедже

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Име":

    чакат някое кюлче да им даде банкянския простак

    21:45 04.12.2025

  • 58 Гладен ми се виждаш

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Заработи ли днес поне за един хляб с троленето си, тролейбусе?

    Коментиран от #63

    21:46 04.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "дикаое":

    ОТКРОВЕНИ КРАДЦИ СА ИЗМАМНИЦИТЕ МИЛИОНИ СА ОТКРАДНАЛИ И КОГАТО СТАНЕ НАПЕЧЕНО СЕ КРИЯТ ЗАД ЖЕНИ И ДЕЦА ХАХАХАХА

    21:46 04.12.2025

  • 61 Трай бе лепилар

    1 7 Отговор

    До коментар #48 от "дикаое":

    Като стари, непотребни магистралки се изреждате пред дуварите на хората, абе как не ви увряха главите, че и ние можем да скочим, нищо, че сега само ви гледаме просташките номер.

    Коментиран от #72

    21:47 04.12.2025

  • 62 Баба Вуна

    8 0 Отговор
    А честито, Боки! Бай Тошова работа ? Поздрави на...Брежнев ли беше , Пеевски ли, все тая!

    21:47 04.12.2025

  • 63 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Гладен ми се виждаш":

    Да имам и кис мляко Благодаря

    Коментиран от #74

    21:47 04.12.2025

  • 64 Хмм

    7 2 Отговор
    и какво ще направят Биков и компания, ще висят денонощно да пазят Борисов, ами ако дойдат пак протестиращи, ше се бият ли с тях?

    Коментиран от #73

    21:48 04.12.2025

  • 65 Това да само жълто паветниците!

    1 8 Отговор
    Само те са способни на подобна низост!

    Дори на копейките на Коста няма да им хрумне да плашат децата на Борисов у дома им.

    Кики, Кокорчо, Ленчето, Мирчо, Денкуф- тия са!

    Онзи рахитичен плъх Божидар.

    Коментиран от #68, #70

    21:48 04.12.2025

  • 66 Явно е,

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    че си гербав trол и то изключително т@п.

    Коментиран от #88

    21:49 04.12.2025

  • 67 Славист

    6 0 Отговор
    Тази вечер и отборът на Борисов и Пеевски загуби заслужено от Славия. Това е и символика.

    21:49 04.12.2025

  • 68 1000+

    1 7 Отговор

    До коментар #65 от "Това да само жълто паветниците!":

    Протеста протича под лозунга:
    Асен не е ГЕЙ 🥳

    21:50 04.12.2025

  • 69 Иванчо+Марийка

    11 0 Отговор
    Браво, жалко че сте били мирни. Другия път по смело. Както той смело ни съсипва и краде вече 17 години.

    21:50 04.12.2025

  • 70 ПП ДБ

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Това да само жълто паветниците!":

    Да ние сме , радвам се че те накархме да цвилиш

    21:50 04.12.2025

  • 71 хаха

    6 0 Отговор
    В зайчарника е!

    21:50 04.12.2025

  • 72 фиковед

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Трай бе лепилар":

    Тя така ще стане. Ще скочиш ама няма да се приземиш. Много дълго време нагляхте и си повярвахте, ама идва времето да си платите сметката. Ще става тя каквато ще става. Много ва търпяхме.

    Коментиран от #76

    21:50 04.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ту туу

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "Промяна":

    И това за цял ден тролене??? Жалка професия.

    Коментиран от #87

    21:53 04.12.2025

  • 75 С. Подуене, Софийско

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Информатор":

    Плаче от загубата на неговия лефски.

    21:54 04.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Дубай

    5 1 Отговор
    Преди да избягат, двамата дебелаци ще си поделят финикийските знаци, свити от народа.

    21:57 04.12.2025

  • 78 Да питам,

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пуделчета":

    Ще се съберете ли в един файтон, тия "подкрепящите", или да изпратим два?

    21:58 04.12.2025

  • 79 БраТ ПиТ

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Важното е, че има частна охрана и ще ги натръшкат при необходимост, а и той самият може да се справи.....особено оня тарикат Мирчев, където подскача като някой бабаит.... 🤣

    Коментиран от #82

    21:58 04.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 цоикио

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пуделчета":

    Ами нали ако спечелите, ще останете само крадци и ще трябва да крадете само от себе си бре??? За това помислили? Ще останете само некадърници и крадци. Слава на Господ Иисус Христос то без вас по може да има България. Излишни сте. Паразити.

    22:01 04.12.2025

  • 82 Да бе, да

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "БраТ ПиТ":

    Щял да се справи сам? Я пак? Смех....Смех......

    22:02 04.12.2025

  • 83 Тити

    3 1 Отговор
    Око е боклук.

    22:02 04.12.2025

  • 84 Лост

    3 1 Отговор
    ДоБичето Биков , завършил актьорско майсторство,нещо да каже за диктаторчето Борисов или да му оцени актьорските умения?

    22:08 04.12.2025

  • 85 Промяна

    1 1 Отговор
    ФАКТИ БГ ТОВА НЕ СА ПРОТЕСТИРАЩИ А НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ОТ ИЗМАМНИЦИТЕ КОИТО ДИРЕКТНО СА ЗАПЛАШИЛИ БОРИСОВ ВЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ПОЛИЦИЯ ПРОКУРАТУРА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА

    22:12 04.12.2025

  • 86 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Поня кога хора масово се самозапалваха и пак нямаше ефект. Май трябваше тиквата да запалят, не себе си

    22:12 04.12.2025

  • 87 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ту туу":

    Да тежък е животът хлябът се изкарва с пот на челото е аз имам и почивки

    22:15 04.12.2025

  • 88 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Явно е,":

    САМО ТОЛКОВА ЛИ РАЗО ЧАРОВАН СЪМ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА МИ ТОЛКОВА ЛИ САМО НАПИШИ ОЩЕ НЯКОЯ ГРОЗОТИЯ

    22:18 04.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове