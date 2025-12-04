Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов

Група граждани организираха протестна акция пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в град Банкя тази вечер. Недоволството премина под наслов за мирно оттегляне на управляващите и освобождаване на задържани политически фигури.

Участниците в демонстрацията се събраха пред къщата на бившия премиер с конкретни искания за промяна на политическия модел. Те оставиха пред портата на имота символичен "подарък" – картина, която според тях илюстрира "партия Мафия", придружена от една червена роза и бял плик.

"Имаме едно единствено послание – тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците в акцията, цитирани от NOVA.

Според демонстрантите, оставената картина има за цел да илюстрира връзката и ролята на Бойко Борисов и Делян Пеевски в съвременната политическа сцена на България. Акцията е част от поредица обществени недоволства, насочени срещу корупцията и зависимостите във властта.

Основен акцент в скандиранията бе призивът за "свобода за политическите затворници". Това искане кореспондира с напрежението от последните седмици и арестите на политически опоненти, които предизвикаха вълна от реакции в страната.

Събитието в Банкя протече мирно и без нарушения на обществения ред, като след оставянето на предметите протестиращите се разотидоха.

Снимка: Фейсбук

Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

Провокация е извършена пред дома на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов от друга партия. Членове на младежката организация на ГЕРБ и на партията се събраха пред неговата къща в Банкя.