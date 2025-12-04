Протестиращи се събраха пред дома на Бойко Борисов

Група граждани организираха протестна акция пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в град Банкя тази вечер. Недоволството премина под наслов за мирно оттегляне на управляващите и освобождаване на задържани политически фигури.
Участниците в демонстрацията се събраха пред къщата на бившия премиер с конкретни искания за промяна на политическия модел. Те оставиха пред портата на имота символичен "подарък" – картина, която според тях илюстрира "партия Мафия", придружена от една червена роза и бял плик.
"Имаме едно единствено послание – тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците в акцията, цитирани от NOVA.
Според демонстрантите, оставената картина има за цел да илюстрира връзката и ролята на Бойко Борисов и Делян Пеевски в съвременната политическа сцена на България. Акцията е част от поредица обществени недоволства, насочени срещу корупцията и зависимостите във властта.
Основен акцент в скандиранията бе призивът за "свобода за политическите затворници". Това искане кореспондира с напрежението от последните седмици и арестите на политически опоненти, които предизвикаха вълна от реакции в страната.
Събитието в Банкя протече мирно и без нарушения на обществения ред, като след оставянето на предметите протестиращите се разотидоха.
Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.
Провокация е извършена пред дома на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов от друга партия. Членове на младежката организация на ГЕРБ и на партията се събраха пред неговата къща в Банкя.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #18, #34
21:22 04.12.2025
3 Хмм
Коментиран от #28, #86
21:22 04.12.2025
4 Аууу, как го
Коментиран от #9
21:22 04.12.2025
5 Име
21:24 04.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #79
21:24 04.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
21:24 04.12.2025
9 Хмм
До коментар #4 от "Аууу, как го":когато Величие протестираха пред къщата му, още на следващата заран КС се произнесе, че Величие влиза в парламента, същия ден следобед и ЦИК потвърди
Коментиран от #32
21:24 04.12.2025
10 хахаха
чак пък толкова да ги е страх все едно на погребение бяха тръгнали
Коментиран от #19
21:25 04.12.2025
11 Ко стана
21:25 04.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един от русенско
21:26 04.12.2025
14 въпросче
21:26 04.12.2025
15 Файърфлай
21:26 04.12.2025
16 смехоран
Коментиран от #44
21:26 04.12.2025
17 Горски
21:26 04.12.2025
18 Нов свят
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Пияният Дядо Коледа вика Данко Харсъзина:
- Данко, яла тука, бе!
- Кажи, Дедо Коледа?
- Сакаш ли да кажеш "хо хо хо" наобратно?
21:27 04.12.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #10 от "хахаха":Нямаше полиция пред разбития офис на ГЕРБ.Няма и пред къщата му.Явно е вече бита карта.
21:27 04.12.2025
20 Бастардо
До коментар #1 от "чудесно":Хайде отвори твоята че да потренират малко.
21:27 04.12.2025
21 Биковото
21:28 04.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Герб
Коментиран от #42
21:28 04.12.2025
24 гражданин
Коментиран от #49
21:28 04.12.2025
25 Сатана Z
21:29 04.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Информатор
Коментиран от #33, #75
21:29 04.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хмм
21:32 04.12.2025
32 Промяна
До коментар #9 от "Хмм":КС ПОЛИТИЧЕСКОТО НА РАДЕВ И ПРОКОПИ НАЗНАЧИХА ИЗМАМНИЦИТЕ И ИЗХВЪРЛИХА ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ ЕЛИ ЕТО РУШАТ ДЪРЖАВАТА
21:32 04.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само като видиш
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Кой е автора и ти става ясно, че нищо не ти е ясно!
Но това което е ясно, че народа се събуди!
Днес в Банкя, утре пред холелЪ Белин, в други ден пред Хаяши с водоскока, и така….. до победата!
Мръсната измет от Такива като Баце, Шиши, Танас китаеца, Вкиснелова, Данчо ментата, Божи кравици, Кърджалийски кофи и самоковски фандъци и всички ще си го намерят!
Амин, дай боже!
Коментиран от #45
21:34 04.12.2025
35 Промяна
До коментар #22 от "Да бе, да":НЕЗНАМ ЗАЩО НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ ОТ МАФИЯТА ВСЕ ЗА НАРОД СЕ НАРИЧАТ ВИЕ СТЕ ПЛАТЕНИ КОЙ НОРМАЛЕН ХОДИ ПОСРЕД НОЩ ПО УЛИЦИТЕ РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ЛИ ПЛАТЕНИ МЕТЕЖНИЦИ НА ЧЕРЕПА
21:35 04.12.2025
36 Гласове от зайчарника в Банкя
21:35 04.12.2025
37 .......
21:35 04.12.2025
38 Не, драги,
До коментар #26 от "Промяна":Мразим го безплатно. И без пари бихме го закарали при бай Ставри. И много други неща бихме му направили, все без пари.
Коментиран от #53
21:35 04.12.2025
39 ООрана държава
21:36 04.12.2025
40 Андрешко
21:36 04.12.2025
41 Помак
Коментиран от #46
21:36 04.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дано да ги смачкат от бой полицаите
21:36 04.12.2025
44 Я кажи
До коментар #16 от "смехоран":теб Бойко почерпи ли те когато празнуваше първия си милиард?
Коментиран от #47
21:37 04.12.2025
45 Анонимни
До коментар #34 от "Само като видиш":ЛЕКАР ПОТЪРСИ НА ВСЯКА ЦЕНА ЛЕКАР ПОТЪРСИ НА ВСЯКА ЦЕНА
21:37 04.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 дикаое
Коментиран от #60, #61
21:39 04.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Анонимен
21:40 04.12.2025
51 Джони
21:41 04.12.2025
52 Внимавай
До коментар #47 от "Промяна":да не попаднеш като предмет в изпълнение на професията ми. По пътя за Лом по посока Видин има едно имение. Та там беше празненството преди няколко години.
Коментиран от #56
21:42 04.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Име
Коментиран от #57
21:43 04.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Промяна
До коментар #52 от "Внимавай":ЯВНО ДОБРЕ СЪМ НАПИСАЛ КОЛКО СТРУВАТ ВИКАЧИТЕ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕП И ЗАПЛАХИ ИМА
Коментиран от #66
21:44 04.12.2025
57 прасе в чекмедже
До коментар #54 от "Име":чакат някое кюлче да им даде банкянския простак
21:45 04.12.2025
58 Гладен ми се виждаш
До коментар #47 от "Промяна":Заработи ли днес поне за един хляб с троленето си, тролейбусе?
Коментиран от #63
21:46 04.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Промяна
До коментар #48 от "дикаое":ОТКРОВЕНИ КРАДЦИ СА ИЗМАМНИЦИТЕ МИЛИОНИ СА ОТКРАДНАЛИ И КОГАТО СТАНЕ НАПЕЧЕНО СЕ КРИЯТ ЗАД ЖЕНИ И ДЕЦА ХАХАХАХА
21:46 04.12.2025
61 Трай бе лепилар
До коментар #48 от "дикаое":Като стари, непотребни магистралки се изреждате пред дуварите на хората, абе как не ви увряха главите, че и ние можем да скочим, нищо, че сега само ви гледаме просташките номер.
Коментиран от #72
21:47 04.12.2025
62 Баба Вуна
21:47 04.12.2025
63 Промяна
До коментар #58 от "Гладен ми се виждаш":Да имам и кис мляко Благодаря
Коментиран от #74
21:47 04.12.2025
64 Хмм
Коментиран от #73
21:48 04.12.2025
65 Това да само жълто паветниците!
Дори на копейките на Коста няма да им хрумне да плашат децата на Борисов у дома им.
Кики, Кокорчо, Ленчето, Мирчо, Денкуф- тия са!
Онзи рахитичен плъх Божидар.
Коментиран от #68, #70
21:48 04.12.2025
66 Явно е,
До коментар #56 от "Промяна":че си гербав trол и то изключително т@п.
Коментиран от #88
21:49 04.12.2025
67 Славист
21:49 04.12.2025
68 1000+
До коментар #65 от "Това да само жълто паветниците!":Протеста протича под лозунга:
Асен не е ГЕЙ 🥳
21:50 04.12.2025
69 Иванчо+Марийка
21:50 04.12.2025
70 ПП ДБ
До коментар #65 от "Това да само жълто паветниците!":Да ние сме , радвам се че те накархме да цвилиш
21:50 04.12.2025
71 хаха
21:50 04.12.2025
72 фиковед
До коментар #61 от "Трай бе лепилар":Тя така ще стане. Ще скочиш ама няма да се приземиш. Много дълго време нагляхте и си повярвахте, ама идва времето да си платите сметката. Ще става тя каквато ще става. Много ва търпяхме.
Коментиран от #76
21:50 04.12.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ту туу
До коментар #63 от "Промяна":И това за цял ден тролене??? Жалка професия.
Коментиран от #87
21:53 04.12.2025
75 С. Подуене, Софийско
До коментар #27 от "Информатор":Плаче от загубата на неговия лефски.
21:54 04.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Дубай
21:57 04.12.2025
78 Да питам,
До коментар #73 от "Пуделчета":Ще се съберете ли в един файтон, тия "подкрепящите", или да изпратим два?
21:58 04.12.2025
79 БраТ ПиТ
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Важното е, че има частна охрана и ще ги натръшкат при необходимост, а и той самият може да се справи.....особено оня тарикат Мирчев, където подскача като някой бабаит.... 🤣
Коментиран от #82
21:58 04.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 цоикио
До коментар #73 от "Пуделчета":Ами нали ако спечелите, ще останете само крадци и ще трябва да крадете само от себе си бре??? За това помислили? Ще останете само некадърници и крадци. Слава на Господ Иисус Христос то без вас по може да има България. Излишни сте. Паразити.
22:01 04.12.2025
82 Да бе, да
До коментар #79 от "БраТ ПиТ":Щял да се справи сам? Я пак? Смех....Смех......
22:02 04.12.2025
83 Тити
22:02 04.12.2025
84 Лост
22:08 04.12.2025
85 Промяна
22:12 04.12.2025
86 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Хмм":Поня кога хора масово се самозапалваха и пак нямаше ефект. Май трябваше тиквата да запалят, не себе си
22:12 04.12.2025
87 Промяна
До коментар #74 от "Ту туу":Да тежък е животът хлябът се изкарва с пот на челото е аз имам и почивки
22:15 04.12.2025
88 Промяна
До коментар #66 от "Явно е,":САМО ТОЛКОВА ЛИ РАЗО ЧАРОВАН СЪМ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА МИ ТОЛКОВА ЛИ САМО НАПИШИ ОЩЕ НЯКОЯ ГРОЗОТИЯ
22:18 04.12.2025