Тахов: До края на годината земеделските стопани ще получат над 1 млрд. лв.

Тахов: До края на годината земеделските стопани ще получат над 1 млрд. лв.

5 Ноември, 2025 14:49 422 6

  • георги тахов-
  • земеделци-
  • директни плащания

ДФ „Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025

Снимка: МЗХ
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„През тази година се предвижда земеделските стопани да получат значително по-голям финансов ресурс от над 1 млрд. лв. по общо 33 различни интервенции на директните плащания за Кампания 2025 и схемите на държавните помощи“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор „Земеделие“ в МЗХ. Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството.

Пред присъстващите министър Тахов обяви, че днес Държавен фонд „Земеделие“ ще публикува индикативния график за директните плащания по Кампания 2025. „Миналата година бяха изплатени около 650 млн. лева по 12 схеми, а тази година плановете ни са още по-амбициозни. Предвид трудната година от климатична гледна точка на измръзвания, градушки и засушаване, средствата ще бъдат разплащани възможно най-бързо“, категоричен бе министър Тахов. Той съобщи, че в най-кратки срокове над 14 000 стопани ще получат плащания по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола.

Той допълни, че предстои и изплащане на помощ по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни в зоните с ограничителни мерки заради заболяването шарка, както и компенсации за щети от неблагоприятни климатични условия.

„В последната десетдневка на ноември ще бъдат преведени средствата за измръзвания при овощни култури (сливи, праскови, нектарини, бадеми и др.), а веднага след 1 декември ще бъде извършено и най-голямото плащане – „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ)“, каза още земеделският министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всъщност ще ги получат както винаги

    5 1 Отговор
    големите производители близки до властта, за малките производители борбата за оцеляване продължава

    14:52 05.11.2025

  • 2 Назначиха си

    5 0 Отговор
    го да действа с него милионите ?

    Коментиран от #4

    14:52 05.11.2025

  • 3 Земеделска мутра

    4 0 Отговор
    Харна дума рекохте, поръчвам новото бентли

    14:52 05.11.2025

  • 4 Сори

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Назначиха си":

    Да делкат милионите !

    14:55 05.11.2025

  • 5 а До края на годината

    1 0 Отговор
    колко ще получат чекмеджените
    стопани

    15:01 05.11.2025

  • 6 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И от какъв зор “земеделци” като Зоров или Венци Върбанов ще получават държавни пари?За да ни тъпчат с отрови?

    15:03 05.11.2025

