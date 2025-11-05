Важните новини във ФАКТИ на 05.11.2025 г.

НС сезира ЦИК за нелегитимност на депутат от "Величие", групата е застрашена от разпад

Председателският съвет на Народното събрание е взел решение да сезира Централната избирателна комисия заради съмнения, че депутатът от партия "Величие" Мария Илиева може да не е легитимен народен представител.

Арх. Богдана Панайотова: Нямам намерение да подавам оставка. Готова съм да дебатирам всяко мое решение

Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерение да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен.

Проф. Андрей Чорбанов: Няма никакво преформатиране на управлението. Това е коалиция на малцинството

Предвижда се повишаване на таксата при личните лекари. С колко ще се вдигне тя ще стане ясно скоро. Това заяви в студиото на „Денят на живо” по NOVA News депутатът от "Има такъв народ" и член на Комисията по здравеопазване проф. Андрей Чорбанов.

Кметът на столичния "Люлин" за кризата с боклука: Усилия се полагат, но те не дават пълния резултат, който хората чакат

Нито публично, нито в частни разговори съм настоявал или коментирал темата как трябва да се сключи договора за сметоизвозването. Това каза Георги Тодоров, кмет на район "Люлин", в отговор на думите на кмета Терзиев, че Столична община трябва да подпише договор със стопанисваща фирма, която предлага двойно по-висока цена.

Нинова: Депутатите веднага да се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца

Депутатите трябва да дадат личен пример в тази трудна ситуация с бюджета. Нека веднага се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца, обвързано с ръста на средната заплата. Мнозина от тях скачат срещу обвързването на някои плащания със средната заплата за страната, а техните възнаграждения са именно така вързани. И на още около 400 души в страната – в КЕВР, КС, КФН, Президентството, Министерския съвет и др.

От пролетта на 2026 г. летим директно до Чикаго

От пролетта на 2026 г. ще можем да летим директно от София до Чикаго. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков. Дипломатът е провел работна среща с Департамента по авиация на Чикаго, който управлява двете летища на града – Chicago O’Hare International Airport и Chicago Midway International Airport, за уточняване на последните детайли по проекта. Въздушната линия София–Чикаго ще се обслужва от българската авиокомпания „ГъливЕър“ (GullivAir).

Мартин Димитров: Проектът за Бюджет 2026 трябва да бъде изцяло преработен. Минати си всички разумни граници

Коалицията "Продължаваме Промяната - Демократична България" поиска проектобюджетът на правителството да бъде изтеглен и изцяло преработен. В предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS депутатът Мартин Димитров определи финансовия план като "война срещу средната класа и бизнеса" и предупреди, че внасянето му в парламента в настоящия вид би било "голяма грешка".

Кризата с боклука в София продължава: Две жалби в КЗК спират решенията на Столична община

Две жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са подадени за новите процедури по почистването на пет района в столицата. Те са публикувани в сайта на комисията, предават от БТА.

Рекорден брой научни проекти и хора на 34-тата Българска антарктическа експедиция (ВИДЕО)

Костадинов: Този бюджет е изключително вреден за България

„Този бюджет е катастрофален!“, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов на брифинг в Народното събрание, като изтъкна предвиденото ново задлъжняване на държавата с поне 21 милиарда лева. Общо за последните две години то е над 40 милиарда лева.

Токът за бизнеса поскъпва с близо 8% утре

При средна цена от 263,41 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 ноември.

Гроздан Караджов: ЕС се нуждае от нови мостове между България и Румъния

Повече мостове над Дунав не са само двустранен въпрос между България и Румъния – това е стратегически приоритет за просперитета на целия Европейски съюз и за колективната ни сигурност в рамките на НАТО. Това подчерта вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на среща с координатора на транспортен коридор “Рейн–Дунав” Маргарита Маркес и с Марио Мауро – координатор на транспортния коридор “Балтийско море – Черно море – Егейско море”. Двамата представители на Европейската комисия са на посещение в България във връзка с финализирането на Меморандума за разбирателство между България, Гърция и Румъния, който се очаква да бъде подписан до края на годината.

Васил Терзиев: Вчера поисках оставката на главния архитект на Столична община

Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община.

БРАИТ предупреждава за опасни последствия от Бюджет 2026

Във връзка с проекта за държавен бюджет 2026 г., бизнесът, в лицето на най-големите индустрии в страната, излезе с позиция, в която изразява своите притеснения. В позицията на БРАИТ се посочва, че ако проектобюджетът не бъде коригиран, сред очакваните последствия са:



1.Увеличение на разходите за труд с 8-10%, което ще натисне цените нагоре;

2.Забавяне на инвестиции и изнасяне на производство към по-евтини пазари;

3.Разширяване на сивата икономика;

4.Още по-големи дефицити в бюджета и социалните системи, без подобрение на услугите за гражданите.

"Спаси София": Най-лошата прогноза се сбъдва

„За съжаление, най-лошите ни страхове се сбъднаха и почистването на София ще бъде силно усложнено поне в следващите няколко месеца. Днес е обжалвано решението на Столична община да прекрати поръчките за "Люлин", "Красно село", "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Така, докато съдът не се произнесе по обжалването София няма да може да възлага пряко, нито и да сключва други договори за същите зони“, заяви Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и допълни:

НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас

Парламентът създаде временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи физически или юридически лица и НПО, както и установяване на свързаността им с партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

Христо Иванов опроверга Борисов, че е преговарял за сваляне на санкциите по "Магнитски" на Пеевски

Бившият председател на "Да, България" Христо Иванов опроверга твърденията на Бойко Борисов, че е лобирал за сваляне на санкциите по закона "Магнитски" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от БНР.

Управляващите внасят законопроект за особения управител на рафинерията "Лукойл"

Заради санкциите срещу “Лукойл" управляващите ще внесат законопроект за особения управител на рафинерията. Това потвърди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание днес, предаде репортер на "Фокус".

Тахов: До края на годината земеделските стопани ще получат над 1 млрд. лв.

„През тази година се предвижда земеделските стопани да получат значително по-голям финансов ресурс от над 1 млрд. лв. по общо 33 различни интервенции на директните плащания за Кампания 2025 и схемите на държавните помощи“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на работна среща с представители на браншовите организации в сектор „Земеделие“ в МЗХ. Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството.

Ивелин Михайлов: "Величие" започва да действа по коренно различен начин в НС

От днес партия "Величие" започва да действа по коренно различен начин в Народното събрание. Това обяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде Novini.bg.

Алена Илчева: Финансисти и счетоводители от два дни разнищват безумията на Бюджет 2026. Положението е самоубийствено!

Финансисти и счетоводители от два дни разнищват безумията на бюджет 2026, аз съм маркетолог и мен ме бива в това да превеждам сложните неща на по-лесен език. И да не сте собственик на бизнес, тези промени касаят всички ни. Всички.

Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ)

Новите метровлакове са вече в София. Това съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

Йордан Иванов: Държавата е като семейство на бързи кредити

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов отправи остра критика към новия бюджет, заявявайки, че държавата в момента прилича на семейство, което "кара на бързи кредити". Това коментира той в ефира на NOVA.

Международна спецоперация на няколко гранични пункта у нас

Международна специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта, съобщават от МВР. В операцията участват „Гранична полиция“, ГДБОП, Агенция „Митници” и представители на партньорски служби. Дните на действие се провеждат с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс.

Лиляна Павлова: Страхуването с еврото е удобна политическа дъвка

Това е стратегически избор за България – да влезем в ядрото на Европа, в центъра на вземането на решения в Еврозоната – най-стабилните и богати държави, а не да стоим в чакалнята и да чакаме някой друг да взима вместо нас решенията без да имаме право на глас, на участие, на мнение. Това заяви пред Nova News Лиляна Павлова - бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и бивш министър на регионалното развитие, в едно от редките си интервюта в последните години.