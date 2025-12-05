Желязков: Скоро няма да са налице предпоставки за забрана на износа на петролни продукти

„Доколкото забраната на износа на петролни продукти беше свързана с това, че трябва да бъдат задоволявани потребностите на българския пазар основно от дизел, то считам, че в най-скоро време тези предпоставки няма да са налице, но Народното събрание трябва да се произнесе за отмяна на този мораториум.“ Това коментира премиерът Росен Желязков.

Депутатът Красимир Манов от „Морал, единство, чест“ – МЕЧ) попита кога ще бъде отменен мораториумът за износ на дизел и авиогориво, като отбеляза, че рафинерията в Бургас работи с на 50% намалена мощност и значително са намалели приходите в държавната хазна.

Забраната за износ на петролни продукти е взета от Народното събрание, така че е изцяло от компетенциите на НС това решение да бъде отменено, когато парламентът реши, посочи министър-председателят.

В момента рафинерията работи. Намаленият капацитет на производство на петролни продукти е тенденция за последната година, не е свързано със санкциите срещу „Лукойл“, а е свързано по-скоро с международната конюнктура на цената на петрола. Така че няма пряка връзка между производството на петролни продукти и забраната за техния износ, каза Росен Желязков.

В края на октомври Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Мярката е мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл“ .

Красимир Манов зададе въпрос и относно подписан иженерно-консултантски договор между „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД и канадски консорциум във връзка с изграждането на 7 и 8 блок. Той посочи, че има решение на Съда на Европейския съюз от 11 септември във връзка с държавната помощ по отношение на изграждането на нови ядрени мощности и следствието е, че такива обекти и конкретно 7 и 8 блок не могат да се изграждат по начина, по който сме започнали. Затова Манов попита кога Министерският съвет ще вземе решение за прекратяване на проекта.

Премиерът Росен Желязков коментира, че България трябва да развива своята ядрена енергетика, защото това е един от основните стълбове, на които се крепи конкурентоспособността. Що се отнася до изграждането на мощностите, тези дни беше подписан договор за надзор, посочи той. Това е част от цялостния пакет по изграждането им и Ви уверявам, че той е съобразен с националното и с европейското законодателство, заяви премиерът.