Бащата на Сияна разпространи тревожно ВИДЕО: Младежи карат с 300 км/ч по Околовръстното на София

Бащата на малката Сияна, която загина при жестока катастрофа с ТИР край Плевен, публикува в социалните мрежи изключително тревожно видео.

На него се вижда кола, която вдига 300 км/ч (301 км/ч дори са данните на екрана). По думите на Николай Попов това се случва на Околовръстното шосе в София.

Видеото е снимано отвътре, чуват се младежки гласове (поне трима души според кадрите), викове и смях.

"300, 300, стига, стига, стига!", с тези думи завършва видеото, снимано от един от младежите в автомобила.

"Двама келеши се движат с 300 км/ч на Околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори…", пише възмутен почерненият баща.