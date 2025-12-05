Новини
България »
Бащата на Сияна разпространи тревожно ВИДЕО: Младежи карат с 300 км/ч по Околовръстното на София

Бащата на Сияна разпространи тревожно ВИДЕО: Младежи карат с 300 км/ч по Околовръстното на София

5 Декември, 2025 12:10 1 192 32

  • 300 км/ч-
  • околовръстното-
  • шофиране

Видеото е снимано отвътре, чуват се младежки гласове (поне трима души според кадрите), викове и смях.

Бащата на Сияна разпространи тревожно ВИДЕО: Младежи карат с 300 км/ч по Околовръстното на София - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на малката Сияна, която загина при жестока катастрофа с ТИР край Плевен, публикува в социалните мрежи изключително тревожно видео.

На него се вижда кола, която вдига 300 км/ч (301 км/ч дори са данните на екрана). По думите на Николай Попов това се случва на Околовръстното шосе в София.

Видеото е снимано отвътре, чуват се младежки гласове (поне трима души според кадрите), викове и смях.

"300, 300, стига, стига, стига!", с тези думи завършва видеото, снимано от един от младежите в автомобила.

"Двама келеши се движат с 300 км/ч на Околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори…", пише възмутен почерненият баща.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родител

    24 0 Отговор
    Японските камикадзета пасти да ядат пред нашите !

    12:13 05.12.2025

  • 2 Бендида

    32 0 Отговор
    Е то разни чалгари и други ,,елитни" екземпляри, сами си се хвалеха с подобни видеа.....и какво последва? Нищо.

    12:14 05.12.2025

  • 3 Ззз

    21 1 Отговор
    Ми то в тая джунгла, орангутaнитe c интелект ли да изпъкват?

    12:16 05.12.2025

  • 4 Защо ли

    16 17 Отговор
    Съжалявам за детенцето ,но бащата прекалява с изявленията си ,ако беше някое бедно детенце щеше да се спомене за инцидента и дотам.

    Коментиран от #12

    12:16 05.12.2025

  • 5 Джамбaза

    17 12 Отговор
    Този стана по-популярен от Борисов и Пеевски.

    12:17 05.12.2025

  • 6 Разкарай се бе

    10 21 Отговор
    Олифрен!
    Отивай при щерка си.
    Писна ми от тоя кр ЕТ ен

    Коментиран от #9, #13, #16

    12:20 05.12.2025

  • 7 Баах ти идиота

    9 8 Отговор
    Разпространява нещо, което вече е разпространено!
    Маро, ти си антижурналист!

    12:23 05.12.2025

  • 8 Механик

    12 11 Отговор
    Добре де. Карат 300. Това ясно.
    Не е ясно само, до кога тоя "баща" ще ни го тикате в очите?
    Да, такива клипове има. Да, и аз съм гледал подобни. Комшията също. Колегите и те.
    И какво?? Ако всички се изпънем да констатираме, че има такива клипове, какво??
    Има си органи, които трябва да вземат мерки. Тия органи също гледат подобни клипове. Мигар, ние можем нещо да напрпавим, щом органите не могат или не искат?

    Коментиран от #31

    12:24 05.12.2025

  • 9 911

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Разкарай се бе":

    ИМА ОПЛАКВАНЕ СРЕЩУ ВАС.СЪБИРАЙ СИ ТОРБИЧКАТА,,,,ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ И СЪПУНЕРКА ЧЕ ИДВАМЕ ДА ТА ФЪРЛИМ ДЕТ ТИЙ МЯСТОТО

    12:24 05.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 11 Отговор
    Вдигнали 300 и се прибрали в къщи. А тия де се карлабат с 80 ги копат всеки ден!

    Тоя не се беше обаждал цели 2 дена - 2 спокойни дена! Съжалявам ама яко пресоли манждата!
    Очевидно става, че вината за Сияна не е на шофьора на камиона, а дядото и семейното възпитание на детето са от основните причини - така че "бащата на Сияна" да не беснее толкова и да не се прави на морален стожер!

    12:40 05.12.2025

  • 11 бойко българоубиец

    6 2 Отговор
    пък аз минавам целия ви народец с 300 ;) хехе герб победа

    12:41 05.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Миризлив пор

    6 1 Отговор
    Ау че страшно! Някой на ясно ли е, каква мощност трябва да има автомобила за да вдигне 300 км/ч? А това че има камера за средна скорост точно на тангентата? Тя нещо да е регистрирала?

    12:43 05.12.2025

  • 15 Стига с тоя навлек

    13 6 Отговор
    така ли му е името - "бащата на Сияна"? Противен анонимник, решил да трупа политически дивиденти от смъртта на детето си.
    Да каже защо дъщеря му се е возила на предната седалка без колан и с крака на таблото. Да каже защо дядо и е карал с превишена скорост и със пуснат син буркан на колата. Омръзна ни вече от тоя.

    12:46 05.12.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Разкарай се бе":

    ти отивай при прабаба си

    12:50 05.12.2025

  • 17 Факт

    3 4 Отговор
    И аз ъм си правил километропоказателя на 100 да показва 200

    12:50 05.12.2025

  • 18 ТОЙ

    4 3 Отговор
    Тази скрост на движение от клипа, е значително по-ниска от 300 км/ч.

    12:58 05.12.2025

  • 19 Бащата на някаква Саяна

    1 5 Отговор
    Майка да стане на нея

    13:09 05.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Каква радост

    1 6 Отговор
    Камионче блъснало някаква Саяна.

    Коментиран от #30

    13:12 05.12.2025

  • 22 Новак

    2 0 Отговор
    Писах под друга статия нещо за КАТ, но го изтриха, а нямаше нищо обидно. За работното време ставаше дума.

    13:12 05.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сигнал

    3 0 Отговор
    Докога подобни идиоти ше безчинстват в България.

    13:13 05.12.2025

  • 25 Бащата на някаква Саяна

    3 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    13:13 05.12.2025

  • 26 Страхотна новина

    1 2 Отговор
    Камионче блъснало някаква Саяна.

    13:15 05.12.2025

  • 27 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    13:15 05.12.2025

  • 28 Хаджи Папурко

    2 1 Отговор
    Крайно време е г-н Попов да го направят катаджия № 1 на Ре/публиката/.

    13:15 05.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 666

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Докато мислим по този начин, ще има още много клипове. Идеята е да се даде гласност и да се говори постоянно по тази тема, защото е ясно, че на родната полиция въобще не им се занимава, ако някой не ги ръчка постоянно.

    13:37 05.12.2025

  • 32 Де да можех и аз

    0 0 Отговор
    Ама Москвичо повече от сто не може!

    13:40 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове