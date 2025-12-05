Бащата на Сияна разпространи тревожно ВИДЕО: Младежи карат с 300 км/ч по Околовръстното на София

Бащата на малката Сияна, която загина при жестока катастрофа с ТИР край Плевен, публикува в социалните мрежи изключително тревожно видео.
На него се вижда кола, която вдига 300 км/ч (301 км/ч дори са данните на екрана). По думите на Николай Попов това се случва на Околовръстното шосе в София.
Видеото е снимано отвътре, чуват се младежки гласове (поне трима души според кадрите), викове и смях.
"300, 300, стига, стига, стига!", с тези думи завършва видеото, снимано от един от младежите в автомобила.
"Двама келеши се движат с 300 км/ч на Околовръстното в София. За тях няма закони и ограничения? Ако убият някого? Нечие дете? Според тях всички ние сме: Аматьори…", пише възмутен почерненият баща.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 родител
12:13 05.12.2025
2 Бендида
12:14 05.12.2025
3 Ззз
12:16 05.12.2025
4 Защо ли
Коментиран от #12
12:16 05.12.2025
5 Джамбaза
12:17 05.12.2025
6 Разкарай се бе
Отивай при щерка си.
Писна ми от тоя кр ЕТ ен
Коментиран от #9, #13, #16
12:20 05.12.2025
7 Баах ти идиота
Маро, ти си антижурналист!
12:23 05.12.2025
8 Механик
Не е ясно само, до кога тоя "баща" ще ни го тикате в очите?
Да, такива клипове има. Да, и аз съм гледал подобни. Комшията също. Колегите и те.
И какво?? Ако всички се изпънем да констатираме, че има такива клипове, какво??
Има си органи, които трябва да вземат мерки. Тия органи също гледат подобни клипове. Мигар, ние можем нещо да напрпавим, щом органите не могат или не искат?
Коментиран от #31
12:24 05.12.2025
9 911
До коментар #6 от "Разкарай се бе":ИМА ОПЛАКВАНЕ СРЕЩУ ВАС.СЪБИРАЙ СИ ТОРБИЧКАТА,,,,ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ И СЪПУНЕРКА ЧЕ ИДВАМЕ ДА ТА ФЪРЛИМ ДЕТ ТИЙ МЯСТОТО
12:24 05.12.2025
10 ДрайвингПлежър
Тоя не се беше обаждал цели 2 дена - 2 спокойни дена! Съжалявам ама яко пресоли манждата!
Очевидно става, че вината за Сияна не е на шофьора на камиона, а дядото и семейното възпитание на детето са от основните причини - така че "бащата на Сияна" да не беснее толкова и да не се прави на морален стожер!
12:40 05.12.2025
11 бойко българоубиец
12:41 05.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Миризлив пор
12:43 05.12.2025
15 Стига с тоя навлек
Да каже защо дъщеря му се е возила на предната седалка без колан и с крака на таблото. Да каже защо дядо и е карал с превишена скорост и със пуснат син буркан на колата. Омръзна ни вече от тоя.
12:46 05.12.2025
16 Ивелин Михайлов
До коментар #6 от "Разкарай се бе":ти отивай при прабаба си
12:50 05.12.2025
17 Факт
12:50 05.12.2025
18 ТОЙ
12:58 05.12.2025
19 Бащата на някаква Саяна
13:09 05.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Каква радост
Коментиран от #30
13:12 05.12.2025
22 Новак
13:12 05.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сигнал
13:13 05.12.2025
25 Бащата на някаква Саяна
13:13 05.12.2025
26 Страхотна новина
13:15 05.12.2025
27 Бащата на някаква Саяна
13:15 05.12.2025
28 Хаджи Папурко
13:15 05.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 666
До коментар #8 от "Механик":Докато мислим по този начин, ще има още много клипове. Идеята е да се даде гласност и да се говори постоянно по тази тема, защото е ясно, че на родната полиция въобще не им се занимава, ако някой не ги ръчка постоянно.
13:37 05.12.2025
32 Де да можех и аз
13:40 05.12.2025