Министър Тахов: Кооперирането е ключ към по-силно българско производство

„Кооперирането е ключ към по-силно българско производство. Сдружаването дава на фермерите по-големи обеми, по-ниски разходи и по-добър достъп до пазара“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на провелите се днес обществени консултации на пазара на хранителни стоки, организирани от Комисията за защита на конкуренцията. Той съобщи, че към настоящия момент има 68 признати групи и организации на производители, основно в чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко“. Министър Тахов уточни, че в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023–2027 г. се осигуряват финансови стимули, заложени са приоритети и информационни кампании.

По думите му междинният секторен анализ дава ясна картина за предизвикателствата по веригата на доставки – от производителя до търговеца. „Това е важна основа за намиране на устойчиви решения и за възстановяване на нормалната конкурентна среда“, посочи още Тахов. Той подчерта, че Министерството на земеделието и храните подкрепя открит диалог с всички участници по веригата, защото само чрез коопериране и развитие на къси вериги за доставки, национални стандарти за качество и ефективен контрол могат да се реализират справедливи условия както за производителите, така и за търговците и потребителите.

В заключение земеделският министър каза, че Министерството на земеделието и храните остава готово да подкрепи всяка инициатива, която води до по-силни български производители, стабилна верига на доставки и защита на интересите на потребителите.

На събитието присъстваха министър-председателят на Р България Росен Желязков, доц. д-р Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов, омбудсманът Велислава Делчева, Деляна Иванова от Надзорния съвет на „Българската банка за развитие“, Николай Вълканов от „Сдружение за модерна търговия“, Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, Владимир Иванов председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища, представители на всички работодателски и браншови организации от производството, преработката и търговията, както и други официални лица.