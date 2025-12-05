Новини
Министър Тахов: Кооперирането е ключ към по-силно българско производство

5 Декември, 2025 14:13 543 13

  • д-р георги тахов-
  • производство

Той подчерта, че Министерството на земеделието и храните подкрепя открит диалог с всички участници по веригата

Министър Тахов: Кооперирането е ключ към по-силно българско производство - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Кооперирането е ключ към по-силно българско производство. Сдружаването дава на фермерите по-големи обеми, по-ниски разходи и по-добър достъп до пазара“. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на провелите се днес обществени консултации на пазара на хранителни стоки, организирани от Комисията за защита на конкуренцията. Той съобщи, че към настоящия момент има 68 признати групи и организации на производители, основно в чувствителните сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко“. Министър Тахов уточни, че в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023–2027 г. се осигуряват финансови стимули, заложени са приоритети и информационни кампании.

По думите му междинният секторен анализ дава ясна картина за предизвикателствата по веригата на доставки – от производителя до търговеца. „Това е важна основа за намиране на устойчиви решения и за възстановяване на нормалната конкурентна среда“, посочи още Тахов. Той подчерта, че Министерството на земеделието и храните подкрепя открит диалог с всички участници по веригата, защото само чрез коопериране и развитие на къси вериги за доставки, национални стандарти за качество и ефективен контрол могат да се реализират справедливи условия както за производителите, така и за търговците и потребителите.

В заключение земеделският министър каза, че Министерството на земеделието и храните остава готово да подкрепи всяка инициатива, която води до по-силни български производители, стабилна верига на доставки и защита на интересите на потребителите.

На събитието присъстваха министър-председателят на Р България Росен Желязков, доц. д-р Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов, омбудсманът Велислава Делчева, Деляна Иванова от Надзорния съвет на „Българската банка за развитие“, Николай Вълканов от „Сдружение за модерна търговия“, Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, Владимир Иванов председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища, представители на всички работодателски и браншови организации от производството, преработката и търговията, както и други официални лица.


България
  • 1 Дрън,,дрън Ярина

    9 1 Отговор
    За кооперации трябват пари и хора. Няма пари а народа го избивате всеки ден.

    Коментиран от #4

    14:16 05.12.2025

  • 2 Кооперирането

    7 0 Отговор
    е ключ към по-силно българско производство.

    Точно затова престъпните седесари и едноклетъчни седесарки, начело с Ф.Д. ликвидираха земеделските кооперации - ТКЗС, ДЗС, АПК и окрадоха помпи, тръби трактори, комбайни, тухли и цигли, като се съюзиха с циганите по места.

    14:20 05.12.2025

  • 3 0-С-Т-А-В-К-А!

    5 1 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    14:20 05.12.2025

  • 4 Имаше кооперации

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дрън,,дрън Ярина":

    по времето на Народната република. Имаше хора. Имаше пари за земеделско производство.

    Празноглавите антикомунисти затриха България, а сега реват, че нямало хора и пари...

    14:22 05.12.2025

  • 5 Пич

    3 0 Отговор
    Идиотите които не знаят какво работят , край нямат ! И този е от тях ! Това което преди години СДС направи за да разруши това огромно някога перо за държавата беше наредено от посолствата! И като резултат, ние нямаме вече пазари. А от цялата икономика най важното е намирането на пазари, и то устойчиви. Ако нямаш - прави си кооперации и си произвеждай - пари няма да изкараш ! А ние вече сме само един пазар........ дори и за домати и боб от Египет......от пясъците.....

    14:28 05.12.2025

  • 6 Пешо

    5 1 Отговор
    Тоя комунист иска пак да краде от ТКЗС -тата .

    14:29 05.12.2025

  • 7 А да е ми

    7 0 Отговор
    Защо !!?? Го ликвидирахте . Даже сградите срутихте!?.

    14:33 05.12.2025

  • 8 Голфаровото гоги

    1 0 Отговор
    Нали имаше кооперативи що бяха ликвидирани щото нямаше държавническо мислене и ся пак коопериране обединяване заедност видяли ли сте селата какво представляват изобщо една голяма европейска пустинна тишина и разруха от управленски демократични решения

    14:48 05.12.2025

  • 9 Феникс

    3 1 Отговор
    Въртим сучем пак към соца се връщаме! :)

    14:56 05.12.2025

  • 10 Морален Стожер

    1 1 Отговор
    бълxapитe cа най-доллната утайка в световен мащаб. бълxapитe още си искат бкп и сср,плавешкия мaaнннггоо и т.н. бълxapитe тричат кучета, варят ракия и се наливат като сфинe , бълxapитe ca нечистоплътни , без култура и обноски.

    14:59 05.12.2025

  • 11 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    бълxapитe cа най-доллната утайка в световен мащаб. бълxapитe още си искат бкп и сcср,пpавешкия мaaнннггоо и т.н. бълxapитe тричат кучета, варят ракия и се наливат като сфинe , бълxapитe ca нечистоплътни , без култура и обноски.

    15:02 05.12.2025

  • 12 Знаещ

    1 0 Отговор
    Латифундистите почнаха да фалират и решиха отново да правят ТКЗС и АПК на които да прехвърлят борчовете си .

    15:05 05.12.2025

  • 13 Делян

    0 0 Отговор
    Ще правим ТКЗС! Пак ли ще взимате кравите и воловете на хората, пардом сега трябва да им вземете тракторите, ма накрая, ще вземете на босия цървулките! Сградите и техниката окрадохте и разрушихте, хора не останаха, вие ще правите кооперации! Оставка!!!!

    15:08 05.12.2025

