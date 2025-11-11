Новини
България »
Свръхпроизводство срина цената на зелето до 30 стотинки

11 Ноември, 2025 15:19 883 14

Нека хората да знаят, че печалбата не отива при производителите

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Свръхпроизводството на зеле тази година срина изкупната цена до 0,30 лева за килограм, което е с около 0,15 лева под себестойността му. В същото време в търговските вериги същият зеленчук достига цени до 1,29 лева. За това алармира производителят Иван Кабуров от село Мало Конаре, Пазарджишко, който е и заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП).

По думите му, миналата година ситуацията е била коренно различна – заради сушата добивите са били ниски, а цената от стопанството е достигала 0,80 лева за килограм.

"Миналата година този зеленчук се продаваше за 0,80 лева от стопанството и хората ми се караха, че не съм отгледал по-голяма реколта" – припомня си Кабуров в коментар, цитиран от "Синор.bg". Високата цена тогава е мотивирала много производители да засадят зеле тази година, което е довело до днешното свръхпредлагане.

Въпреки че зелето се изкупува на едро в диапазона от 0,25 лв. (за преработка) до 0,40 лв. за килограм, Кабуров обръща внимание на огромната разлика в търговските обекти.

"Нека хората да знаят, че печалбата не отива при производителите" – категоричен е той.

Той отново повдигна въпроса за липсата на регулация на пазара и призова за приемането на Закона за агрохранителната верига, който трябва да проследи и контролира надценките.

"Ние продължаваме да чакаме Закона за агрохранителната верига... Не знам защо законопроектът не се предвижва напред, но ние, производителите, си го искаме" – заяви Кабуров. Той смята, че Министерството на земеделието трябва да предложи и квоти за производство за следващата година, за да се избегнат масови фалити.

Иван Кабуров обяви, че той и семейството му няма да отглеждат зеленчуци в отопляемите си оранжерии тази зима. Като основни причини той изтъква високите цени на пелетите от слънчогледова люспа, липсата на държавна енергийна помощ и нелоялната конкуренция от внос.

"Третата причина е в лесния достъп до българския пазар на турски и албански краставици и домати. Бедата за потребителите е, че те се третират със забранени в Европейския съюз продукти за растителна защита" – алармира производителят.

Той допълни, че лабораторният контрол от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е недостатъчен. Вместо през зимата, семейство Кабурови планира да заложи оранжерийни зеленчуци едва на 1 март, за да намали разходите за отопление.


България
  • 1 Шиши

    6 4 Отговор
    За вас зеле а за мен пържоли

    15:20 11.11.2025

  • 2 Тодор

    8 0 Отговор
    Къде са магазините за хората?

    Коментиран от #12, #13

    15:21 11.11.2025

  • 3 пълни лъжи

    8 2 Отговор
    зеле под 0.60 ст няма
    а в магазина под лев няма
    има евтино и то е лошо качество
    става за шиши

    15:26 11.11.2025

  • 4 провинциалист

    5 3 Отговор
    Всяка година с цялата селскостопанска продукция е така и това не е заради свръхпроизводство, а заради свръхдемокрацията ни.

    15:29 11.11.2025

  • 5 0001

    6 1 Отговор
    Не е свръхпроизводство ами хората не купуват. И аз тази година не заложих тази вкусотия в бидона. То постни сармички, то месни сармички, то свинско със зеле, то какво ли не. Този човек да си наеме една барака, да накупи бидони и да прави кисело зеле и туршии, и ако не се изхвърли в цената ще има опашки пред бараката.

    Коментиран от #7

    15:32 11.11.2025

  • 6 Гост

    7 0 Отговор
    Зелето покрай пътя го продаваха за 1-1.50 лв.

    15:39 11.11.2025

  • 7 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "0001":

    А какво ще ядеш луканки от магазина ли или сърмички от топлата витрина щот е качествено и много евтино ?

    15:42 11.11.2025

  • 8 Перо

    3 0 Отговор
    Турските и албански производители на продават стоката си, без пари! БГ производителите имат съсловна организация! Да определят една изкупна цена и без договор на не произвеждат зеле, което не може да се изкупи от търговците! Изглежда крадат евросредства и не живеят от зелето!

    15:46 11.11.2025

  • 9 шири

    0 0 Отговор
    Във финансов клон на "Български пощи" не може да се плаща с банкова карта. Само с пари в брой! Пак простотии!

    15:50 11.11.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ПАК ЛЪЖА...
    ПРОИЗВОДИТЕЛ, НА НИВАТА ГО ПРОДАВА ПО 1.50 ЛВ/КГ

    15:50 11.11.2025

  • 11 алчни и т@пи

    0 0 Отговор
    б@лх@ри

    15:50 11.11.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор":

    Магазини хора от народа са за хората!

    15:53 11.11.2025

  • 13 Хубавото зеле е от 1.5 до 2 лв килото

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор":

    КЪДЕ СА НАРОДНИТЕ МАГАЗИНИ? УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТНОВО НИ ИЗЛЪГАХА И ЗА ЕВРОТО КЕ ИЗЛЪЖАТ. НА ПАЗАРА КИЛО ЗЕЛЕ ХУБАВО КЬОСЕ ИЗЛИЗА 2 ЛВ КИЛОГРАМА . ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ ИЗЛЪГА ЧЕ ЩЕ СЕ БОРИ СЪС СПЕКУЛАТА. КЪДЕ СА РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ? В ПРАЗНАТА ГЛАВА НА РАЗБОЙКО.

    15:54 11.11.2025

  • 14 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    Само идиот би си купил зеле за туршия от голяма верига

    15:54 11.11.2025

