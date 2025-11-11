Свръхпроизводство срина цената на зелето до 30 стотинки

Свръхпроизводството на зеле тази година срина изкупната цена до 0,30 лева за килограм, което е с около 0,15 лева под себестойността му. В същото време в търговските вериги същият зеленчук достига цени до 1,29 лева. За това алармира производителят Иван Кабуров от село Мало Конаре, Пазарджишко, който е и заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП).
По думите му, миналата година ситуацията е била коренно различна – заради сушата добивите са били ниски, а цената от стопанството е достигала 0,80 лева за килограм.
"Миналата година този зеленчук се продаваше за 0,80 лева от стопанството и хората ми се караха, че не съм отгледал по-голяма реколта" – припомня си Кабуров в коментар, цитиран от "Синор.bg". Високата цена тогава е мотивирала много производители да засадят зеле тази година, което е довело до днешното свръхпредлагане.
Въпреки че зелето се изкупува на едро в диапазона от 0,25 лв. (за преработка) до 0,40 лв. за килограм, Кабуров обръща внимание на огромната разлика в търговските обекти.
"Нека хората да знаят, че печалбата не отива при производителите" – категоричен е той.
Той отново повдигна въпроса за липсата на регулация на пазара и призова за приемането на Закона за агрохранителната верига, който трябва да проследи и контролира надценките.
"Ние продължаваме да чакаме Закона за агрохранителната верига... Не знам защо законопроектът не се предвижва напред, но ние, производителите, си го искаме" – заяви Кабуров. Той смята, че Министерството на земеделието трябва да предложи и квоти за производство за следващата година, за да се избегнат масови фалити.
Иван Кабуров обяви, че той и семейството му няма да отглеждат зеленчуци в отопляемите си оранжерии тази зима. Като основни причини той изтъква високите цени на пелетите от слънчогледова люспа, липсата на държавна енергийна помощ и нелоялната конкуренция от внос.
"Третата причина е в лесния достъп до българския пазар на турски и албански краставици и домати. Бедата за потребителите е, че те се третират със забранени в Европейския съюз продукти за растителна защита" – алармира производителят.
Той допълни, че лабораторният контрол от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е недостатъчен. Вместо през зимата, семейство Кабурови планира да заложи оранжерийни зеленчуци едва на 1 март, за да намали разходите за отопление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши
15:20 11.11.2025
2 Тодор
Коментиран от #12, #13
15:21 11.11.2025
3 пълни лъжи
а в магазина под лев няма
има евтино и то е лошо качество
става за шиши
15:26 11.11.2025
4 провинциалист
15:29 11.11.2025
5 0001
Коментиран от #7
15:32 11.11.2025
6 Гост
15:39 11.11.2025
7 Хаха
До коментар #5 от "0001":А какво ще ядеш луканки от магазина ли или сърмички от топлата витрина щот е качествено и много евтино ?
15:42 11.11.2025
8 Перо
15:46 11.11.2025
9 шири
15:50 11.11.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ, НА НИВАТА ГО ПРОДАВА ПО 1.50 ЛВ/КГ
15:50 11.11.2025
11 алчни и т@пи
15:50 11.11.2025
12 Ивелин Михайлов
До коментар #2 от "Тодор":Магазини хора от народа са за хората!
15:53 11.11.2025
13 Хубавото зеле е от 1.5 до 2 лв килото
До коментар #2 от "Тодор":КЪДЕ СА НАРОДНИТЕ МАГАЗИНИ? УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТНОВО НИ ИЗЛЪГАХА И ЗА ЕВРОТО КЕ ИЗЛЪЖАТ. НА ПАЗАРА КИЛО ЗЕЛЕ ХУБАВО КЬОСЕ ИЗЛИЗА 2 ЛВ КИЛОГРАМА . ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ ИЗЛЪГА ЧЕ ЩЕ СЕ БОРИ СЪС СПЕКУЛАТА. КЪДЕ СА РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ? В ПРАЗНАТА ГЛАВА НА РАЗБОЙКО.
15:54 11.11.2025
14 Kaлпазанин
15:54 11.11.2025