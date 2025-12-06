Новини
Река Изворска скъса дига, евакуираха семейство

6 Декември, 2025 15:30 501 4

По искане на кмета на Бургас Димитър Николов беше задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert

Река Изворска скъса дига, евакуираха семейство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор, след като река Изворска преля и скъса дига, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Оттам добавиха, че няма опасност за останалите домове в селото.

Достъпът до населеното място не е ограничен от отбивката при главния път Бургас - Малко Търново.

По искане на кмета на Бургас Димитър Николов беше задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. Причина за това станаха повишени нива на реките Факийска и Изворска. Към този момент е затворен единствено пътят от село Извор към селата Габър, Зидарово и Вършило.

По данни от измервателната станция на моста при село Извор, водният стълб достига 5 метра.


България
Напиши коментар:


  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    15:32 06.12.2025

  • 2 🎃🎃🎃🐷🐷🐷🎃🎃🎃

    2 1 Отговор
    Къде са БТР-ите и МТЛБ-тата амфибии ?

    15:34 06.12.2025

  • 3 Бойко от Банкя

    1 0 Отговор
    Асен Василев е виновен !! Та той е виновен и за първата и втората световна война !!

    Коментиран от #4

    15:40 06.12.2025

  • 4 🐽🐽🐽

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойко от Банкя":

    Виновен е, че ти разкри кражбите.

    15:42 06.12.2025

