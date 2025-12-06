Река Изворска скъса дига, евакуираха семейство

Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор, след като река Изворска преля и скъса дига, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Оттам добавиха, че няма опасност за останалите домове в селото.
Достъпът до населеното място не е ограничен от отбивката при главния път Бургас - Малко Търново.
По искане на кмета на Бургас Димитър Николов беше задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert. Причина за това станаха повишени нива на реките Факийска и Изворска. Към този момент е затворен единствено пътят от село Извор към селата Габър, Зидарово и Вършило.
По данни от измервателната станция на моста при село Извор, водният стълб достига 5 метра.
