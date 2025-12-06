Новини
Проф. Александър Маринов: Румен Радев не разчита на тези протести

Проф. Александър Маринов: Румен Радев не разчита на тези протести

6 Декември, 2025 18:20 668 32

  • проф. александър маринов-
  • румен радев-
  • протест

Той смята, че президентът има собствен електорат

Проф. Александър Маринов: Румен Радев не разчита на тези протести - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румен Радев не разчита на тези протести като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация. Той разчита на един доста голям собствен електорат. Това каза политологът проф. Александър Маринов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По отношение на властта той смята, че се наблюдава минаване на всякакви граници в стремежа за консумиране на властта.

Според него българската политика е "зациклила", въпреки това от протестите през 2020 г. до тези сега не може да се говори, че нищо не се променило. "Сериозни и дълбоки промени не се случват от първи опит. Ние вървим по този път малко по-бавно и мъчително, но това е нормално", каза още той.

Политологът смята, че групите, които проявяват насилие по време на протестите, не се появяват спонтанно, те имат навици за подобни действия, които прилагат и в други ситуации.

Като част от ръководството на „България може” той посочи, че не са водени разговори формацията да издигне фигурата на президента за следващите парламентарни избори. Той заяви още, че "България може" е готова да носи отговорност, но при определени условия, засягащи принципите за начина, по който ще се водят конкретни политики.

Според него твърденията, че Крим е руски и че не е сега подходящото време за приемане на еврото са верни.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
  • 1 хе хе

    15 5 Отговор
    Ще успее с политически проект колкото Гоце преди него с АБВ. Първанов даже вече и не го канят да дава акъл по телевизиите.

    Коментиран от #3

    18:24 06.12.2025

  • 2 Фори

    13 8 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Ще обере умерените от ИТН Възраждане Величие и МЕЧ. Това му е електората!

    Коментиран от #4, #10

    18:25 06.12.2025

  • 3 Нехис

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Проблемът е, че Мунчо, за разлика от Първанов, има зад себе си парите и медийната подкрепа на Черепа и други червени олигарси. А нацията е доста тъпа и се захласва по Подмяната и Естонския Фигурант.

    18:26 06.12.2025

  • 4 Нехис

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Забравяш БСП и ПП.....
    Мунчо може да се окаже проблем.

    18:28 06.12.2025

  • 5 ЗАЩОТО

    6 4 Отговор
    КАТО ОТИДЕ РАРЕВ НА ИЗБОРИ , МНОГО ПРИЛЕПАЛА ЩЕ ИСКАТ ДА СЕ "КАЧНАТ"ЗА НЕГО ,....АМА МАЙ ЩЕ ИМА ЯДЕЦ......!!!

    18:28 06.12.2025

  • 6 ЗАЩОТО

    4 5 Отговор
    КАТО ОТИДЕ РАДЕВ НА ИЗБОРИ , МНОГО ПРИЛЕПАЛА ЩЕ ИСКАТ ДА СЕ "КАЧНАТ"ЗА НЕГО ,....АМА МАЙ ЩЕ ИМА ЯДЕЦ......!!!

    18:28 06.12.2025

  • 7 Вече много трудно ще мине номера пак

    7 3 Отговор
    Не само Радев ,а и който и да е
    вече трудно ще се разиграе до болка познатия цирк
    със новия месия и спасител...
    Все пак тове е прожектирано много пъти и до болка е изстрадан резултата от него!

    Коментиран от #26

    18:29 06.12.2025

  • 8 Пич

    8 8 Отговор
    За съжаление ако Радев се яви на изборите , пурвосигналниците и хейтърите ще го направят първа политическа сила ! И тогава отново българите ще видят , кон боб яде ли ! Както видяхме от случая Боташ и той е по корупцията и далаверите , но има гладък военен мозък. Прави си глупостите решително , и после чак се хваща за главата , като види каква тъпотия е свършил. Накратко - няма читави хора , които да променят нещо ! Това е положението - отново ще избираме с мисълта , кое е по малкото зло , а не кое е добро!!!

    Коментиран от #15

    18:30 06.12.2025

  • 9 И за кво му е на Радев да прави

    6 2 Отговор
    проект, са пенсионирва се взема веднъж Военна Пенсия, веднъж Президентска Пенсия, да си гледа там Щерката че станала като Туиги, отслабнало момичето, не знам кво им става на тез български жени, всичките пафкат, разни димни и бездимни цигари, само и само да не надебелеят?😁🇧🇬
    Са, друго си е ена крава която слиза по селския друм, бавно с тежест.😁🇧🇬
    Та за кво му е на Радев полит. проект, тва требва да маняк като Бойко шопа от Банкя, да имаш Нарцистично Его Слънцето да изгрява и залязва с теб.😁🇧🇬😁

    18:33 06.12.2025

  • 10 РЕЙТИНГА НА РАДЕВ

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Е МНОГО ВИСОК!
    ДРУГИТЕ СА ПОД НИВОТО МУ!

    18:34 06.12.2025

  • 11 Какво да разчита

    4 2 Отговор
    на това стадо. Това са хора изкарани като агнета, без грам мисъл. Те са тези, заради които има и съществува мафията в България.

    18:35 06.12.2025

  • 12 пери

    5 5 Отговор
    Съмнително е дали Радев ще бъде новият месия, за когото мнозинството ще отиде да гласува. С русофилските си изпълнения, няма много шанс. Най-голям шанс биха имали малките, дето са по площадите. Ако си направят партия, ще отвеят всички стари к...и от политиката и ще направят държавата, както трябва да бъде. Пък аз ще ги подкрепя с две ръце.
    Радев се наигра. Толкоз.

    Коментиран от #31

    18:36 06.12.2025

  • 13 разбира се

    4 8 Отговор
    Радев е единствената алтернатива на Борисов и Пеевски...... Пеевски и Борисов поне работят и се вижда какво,а Радев работи вече десет години, единствено хората ще го помнят с договора за Боташ,и че направи копринката милиардер. Ако има нещо да е направил за България, кажете.

    18:36 06.12.2025

  • 14 румен

    2 3 Отговор
    радев(куролапача),разчита на дядо иван.Да го освободи и да го тури на власт.

    Коментиран от #16

    18:38 06.12.2025

  • 15 Грую

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Важното е фашистите от ппдб да не се върнат във властта.

    Коментиран от #28

    18:38 06.12.2025

  • 16 Грую

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "румен":

    Хубавото на това правителство е че няма фашистки елемент. Фашагите от ппдб подсмърчат пред кабинета на Пеевски.

    18:40 06.12.2025

  • 17 Любител шофьор

    4 3 Отговор
    Мястото на генерала е в армията. Политиката не е за хора под пагон, защото тук няма "слушам" и кръгом. Ето- няма достатъчно пилоти за ф16.

    18:41 06.12.2025

  • 18 абе

    3 4 Отговор
    Пак ли ще ви управя Радев? 2021ва не ви ли управи? А обеща!

    Коментиран от #19

    18:41 06.12.2025

  • 19 Грую

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "абе":

    Бойко видя че канадските полуидиоти затриват България и прояви държавническа мъдрост като ги изхвърли от властта. Сега му драскат по вратата и скимтят, но вече е късно.

    Коментиран от #27

    18:45 06.12.2025

  • 20 Хмм

    4 0 Отговор
    Президентът е емоционален, което е недопустимо в политиката, няма добра преценка за кадрите, ПП бяха президентски проект, партията на Янев също, и двата неуспешни, дори започнаха война с президента, отнеха му пълномощия, които всъщност ги вкараха в политиката през парадния вход - петков е участвал 9 години в протести, никой не беше чувал за него преди президентът да го направи служебен министър, в едно нова партия ще влязат разни партийни остатъци с мерак за депутатска заплата или министерско място и ще го предадат при първия удобен случай, да оставим настрана, че очакванията към него са големи

    18:46 06.12.2025

  • 21 ПОЧТИ ВСИЧКИ ТАМ ДОЛЕ

    2 3 Отговор
    ДЕ ПИШИТЕ ТЪПОТИИ. ЗАЩО НИ БИЛ РАДЕВ ЕЛЕКТОРАТА МУ МАЛЪК бил РУСОФИЛ ЧЕРЕПО МУ БИЛ ДРУЖКА. ПЪРВО ТОЙ Е ПОСЛЕДНАТА НИ НАДЕЖДА ОТ 1990Г. НАСАМ МНОГО ХОРА ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА НЕГО. ОБИЧА СИ РУСИЯ НО ЧАК ПЪК РУСОФИЛ. И УЧИЛ Е В САЩ. И ЧЕРЕПА НЕ Е С РАДЕВ А СЪС ДЕМОНКРАТНИ ТЕ. ЗАТОВА ДАВАЙ РАДЕВ И ТОЗИ ПЪТ ГО ИЗВАДИ ПО ГОЛЯМ... ЮМРУК.

    Коментиран от #24

    18:46 06.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И правилно :)))

    2 2 Отговор
    че не разчита. Тези протести са и против тази гнусна рузка падлога. Импийчмънт и затвор!

    18:48 06.12.2025

  • 24 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ПОЧТИ ВСИЧКИ ТАМ ДОЛЕ":

    Този път ще има един голям за него.

    18:50 06.12.2025

  • 25 Чип и Дейл

    0 2 Отговор
    Партия "Боташ" се качи на потъващ "катамаран"

    18:51 06.12.2025

  • 26 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Вече много трудно ще мине номера пак":

    за разлика от останалите президентът вече почти 10 години запазва доверието, няма асансьори, водопади, жена му няма фондация, а със служебните си правителства показа че може да управлява, България не увеличи дълга си при него, доходите се увеличиха с около 10-12%, сега падат значително, а теглят главозамайващи заеми и дългът почти се удвои

    Коментиран от #29

    18:51 06.12.2025

  • 27 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Грую":

    Никога не е късно.

    18:52 06.12.2025

  • 28 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Грую":

    Ако трябва да си избереш едно яйце от десетина , но и десетината са развалени - трудно се избира!!! Което и да избереш , все неприятности те очакват!!!

    18:53 06.12.2025

  • 29 Да кажеш

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    нещо за милион долара на ден за турската Боташ?

    18:54 06.12.2025

  • 30 Знае

    3 0 Отговор
    Май само ти още не си разбрал, че такива като Радев не зависят само от себе си , след като са си дали трътките под наем . Очевиден пример с жената на Пламен Бобоков , Христинчето Бобокова ( Мата Хари) . Мислела си е , че ще помачка чаршафите само с Черепа , за емоции и малко аванта. Да , ама не! Закачена веднъж на кукичката скача в креватя на който и наредят , защото иначе ще я изритат на пиацата. Все пак , по добре елитна куртизантка , отколкото обслежваща вмирисани ТИРаджии на околовръстното, нали ? Та и със Зеленият Чорап е така . Като се е хванал на хорото , или ще го играе до край , или ще му строят шапката...

    18:55 06.12.2025

  • 31 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "пери":

    Партия се прави с много пари и с акъл ! Като нямаш нито акъл , нито пари , какво партия ще правиш?

    18:58 06.12.2025

  • 32 Не, не са

    0 0 Отговор
    Нито Крим е Руски, нито пък е вярно, че сега не било време за приемане на еврото! Но пък е вярно, че такива „професори“ които бълват глупости и са “Професори“ само защото са били верни на онази власт и на онова време към което искат да ни връщат сега са само едни Безродници и работят не за собствения си народ, аза чувди интереси!

    19:00 06.12.2025

