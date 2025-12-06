Проф. Александър Маринов: Румен Радев не разчита на тези протести

Румен Радев не разчита на тези протести като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация. Той разчита на един доста голям собствен електорат. Това каза политологът проф. Александър Маринов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По отношение на властта той смята, че се наблюдава минаване на всякакви граници в стремежа за консумиране на властта.
Според него българската политика е "зациклила", въпреки това от протестите през 2020 г. до тези сега не може да се говори, че нищо не се променило. "Сериозни и дълбоки промени не се случват от първи опит. Ние вървим по този път малко по-бавно и мъчително, но това е нормално", каза още той.
Политологът смята, че групите, които проявяват насилие по време на протестите, не се появяват спонтанно, те имат навици за подобни действия, които прилагат и в други ситуации.
Като част от ръководството на „България може” той посочи, че не са водени разговори формацията да издигне фигурата на президента за следващите парламентарни избори. Той заяви още, че "България може" е готова да носи отговорност, но при определени условия, засягащи принципите за начина, по който ще се водят конкретни политики.
Според него твърденията, че Крим е руски и че не е сега подходящото време за приемане на еврото са верни.
1 хе хе
Коментиран от #3
18:24 06.12.2025
2 Фори
Коментиран от #4, #10
18:25 06.12.2025
3 Нехис
До коментар #1 от "хе хе":Проблемът е, че Мунчо, за разлика от Първанов, има зад себе си парите и медийната подкрепа на Черепа и други червени олигарси. А нацията е доста тъпа и се захласва по Подмяната и Естонския Фигурант.
18:26 06.12.2025
4 Нехис
До коментар #2 от "Фори":Забравяш БСП и ПП.....
Мунчо може да се окаже проблем.
18:28 06.12.2025
5 ЗАЩОТО
18:28 06.12.2025
6 ЗАЩОТО
18:28 06.12.2025
7 Вече много трудно ще мине номера пак
вече трудно ще се разиграе до болка познатия цирк
със новия месия и спасител...
Все пак тове е прожектирано много пъти и до болка е изстрадан резултата от него!
Коментиран от #26
18:29 06.12.2025
8 Пич
Коментиран от #15
18:30 06.12.2025
9 И за кво му е на Радев да прави
Са, друго си е ена крава която слиза по селския друм, бавно с тежест.😁🇧🇬
Та за кво му е на Радев полит. проект, тва требва да маняк като Бойко шопа от Банкя, да имаш Нарцистично Его Слънцето да изгрява и залязва с теб.😁🇧🇬😁
18:33 06.12.2025
10 РЕЙТИНГА НА РАДЕВ
До коментар #2 от "Фори":Е МНОГО ВИСОК!
ДРУГИТЕ СА ПОД НИВОТО МУ!
18:34 06.12.2025
11 Какво да разчита
18:35 06.12.2025
12 пери
Радев се наигра. Толкоз.
Коментиран от #31
18:36 06.12.2025
13 разбира се
18:36 06.12.2025
14 румен
Коментиран от #16
18:38 06.12.2025
15 Грую
До коментар #8 от "Пич":Важното е фашистите от ппдб да не се върнат във властта.
Коментиран от #28
18:38 06.12.2025
16 Грую
До коментар #14 от "румен":Хубавото на това правителство е че няма фашистки елемент. Фашагите от ппдб подсмърчат пред кабинета на Пеевски.
18:40 06.12.2025
17 Любител шофьор
18:41 06.12.2025
18 абе
Коментиран от #19
18:41 06.12.2025
19 Грую
До коментар #18 от "абе":Бойко видя че канадските полуидиоти затриват България и прояви държавническа мъдрост като ги изхвърли от властта. Сега му драскат по вратата и скимтят, но вече е късно.
Коментиран от #27
18:45 06.12.2025
20 Хмм
18:46 06.12.2025
21 ПОЧТИ ВСИЧКИ ТАМ ДОЛЕ
Коментиран от #24
18:46 06.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И правилно :)))
18:48 06.12.2025
24 Да знаеш
До коментар #21 от "ПОЧТИ ВСИЧКИ ТАМ ДОЛЕ":Този път ще има един голям за него.
18:50 06.12.2025
25 Чип и Дейл
18:51 06.12.2025
26 Ами
До коментар #7 от "Вече много трудно ще мине номера пак":за разлика от останалите президентът вече почти 10 години запазва доверието, няма асансьори, водопади, жена му няма фондация, а със служебните си правителства показа че може да управлява, България не увеличи дълга си при него, доходите се увеличиха с около 10-12%, сега падат значително, а теглят главозамайващи заеми и дългът почти се удвои
Коментиран от #29
18:51 06.12.2025
27 Грешиш
До коментар #19 от "Грую":Никога не е късно.
18:52 06.12.2025
28 Пич
До коментар #15 от "Грую":Ако трябва да си избереш едно яйце от десетина , но и десетината са развалени - трудно се избира!!! Което и да избереш , все неприятности те очакват!!!
18:53 06.12.2025
29 Да кажеш
До коментар #26 от "Ами":нещо за милион долара на ден за турската Боташ?
18:54 06.12.2025
30 Знае
18:55 06.12.2025
31 Знае
До коментар #12 от "пери":Партия се прави с много пари и с акъл ! Като нямаш нито акъл , нито пари , какво партия ще правиш?
18:58 06.12.2025
32 Не, не са
19:00 06.12.2025