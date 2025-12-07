Проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Очаква се от агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.
Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.
