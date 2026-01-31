Новини
Свлачище застрашава брега на Ахтопол

Свлачище застрашава брега на Ахтопол

31 Януари, 2026 13:14 823 7

Ерозионно явление е установено в четвъртък, когато големи фрагменти от скалите са се откъснали и са паднали в морето

Свлачище застрашава брега на Ахтопол - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Свличане на скални маси край източната част на крайбрежната алея в Ахтопол притесни местните жители. Ерозионно явление е установено в четвъртък, когато големи фрагменти от скалите са се откъснали и са паднали в морето, посочи БНТ.

Случаят е докладван незабавно, а Община Царево е информирала както Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и областния управител на Бургас Владимир Крумов.

Крайбрежната алея на Ахтопол не за пръв път е заплашено от свлачище. Основното притеснение е, че засегнатият участък се намира в непосредствена близост до пешеходната алея и жилищни сгради, което поражда опасения за сигурността на хората и стабилността на постройките над скалния бряг.

От местната администрация заявиха, че следят развитието на ситуацията и ще информират обществеността за предприетите последващи действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом

    14 0 Отговор
    е тръгнало , спиране няма !

    Коментиран от #6

    13:15 31.01.2026

  • 2 Кибер селянин

    10 1 Отговор
    Споко, турците ще довлекат па някой чупен кораб и ще ви го окрепят,маа ви некадърна

    13:16 31.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 0 Отговор
    ПЪЛНА РАЗРУХА В ДЪРЖАВАТА.
    САМО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СА ЗДРАВИ И ПЪЛНИ.

    13:17 31.01.2026

  • 4 Гост

    8 0 Отговор
    Кмет е гербаджия.

    13:18 31.01.2026

  • 5 бою циганина

    10 0 Отговор
    от дпс-гроб ще направим подпорна стена 5 звезди

    13:32 31.01.2026

  • 6 Глупости

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щом":

    Спира се, но с подпорна стена тип хотел. Справка блатото Алепу.

    13:42 31.01.2026

  • 7 бгполитик

    1 0 Отговор
    дреме ми важното е да има за мерцедеси и екскурзии в дубай!!!

    14:16 31.01.2026

