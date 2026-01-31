Свлачище застрашава брега на Ахтопол

Свличане на скални маси край източната част на крайбрежната алея в Ахтопол притесни местните жители. Ерозионно явление е установено в четвъртък, когато големи фрагменти от скалите са се откъснали и са паднали в морето, посочи БНТ.
Случаят е докладван незабавно, а Община Царево е информирала както Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и областния управител на Бургас Владимир Крумов.
Крайбрежната алея на Ахтопол не за пръв път е заплашено от свлачище. Основното притеснение е, че засегнатият участък се намира в непосредствена близост до пешеходната алея и жилищни сгради, което поражда опасения за сигурността на хората и стабилността на постройките над скалния бряг.
От местната администрация заявиха, че следят развитието на ситуацията и ще информират обществеността за предприетите последващи действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом
Коментиран от #6
13:15 31.01.2026
2 Кибер селянин
13:16 31.01.2026
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
САМО ЧЕКМЕДЖЕТАТА СА ЗДРАВИ И ПЪЛНИ.
13:17 31.01.2026
4 Гост
13:18 31.01.2026
5 бою циганина
13:32 31.01.2026
6 Глупости
До коментар #1 от "Щом":Спира се, но с подпорна стена тип хотел. Справка блатото Алепу.
13:42 31.01.2026
7 бгполитик
14:16 31.01.2026