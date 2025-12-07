Новини
България »
Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван

Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван

7 Декември, 2025 11:20 327 5

  • наталия киселова-
  • бюджет 2026-
  • оставка

Моята надежда е да има бюджет държавата, допълни бившият председател на НС

Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред и винаги е имало гласове, които да призовават за това. Имаше цели, които правителството си постави, има и други, които в момента гони. Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван, заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по бТВ Наталия Киселова от "БСП - Обединена левица".

По думите ѝ в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протест и шум.

"Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно", коментира Наталия Киселова.

Моята надежда е да има бюджет държавата, подчерта тя.

"Когато се допусне напрежението да премине извън Народното събрание е нормално да има протести на улицата. Никога улицата не може да замени парламентарната трибуна. Парламентарната трибуна трябва да бъде основният начин, по който да се представят различните гледни точки в обществото и в политическата система", каза още Наталия Киселова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    Казанлъшката увяхнала роза отново разцъфтя на телевизора !

    11:23 07.12.2025

  • 3 Стенли

    1 0 Отговор
    Абе вий така подлъгахте избирателите си че много съмнително е дали ще влезете в в парламента при следващите избори за има такъв и иот също така се отнася

    11:24 07.12.2025

  • 4 Домашен любимец

    1 0 Отговор
    Тази вече напусна настоящото управление, като част от още по голямото предателство спрямо Герб и Новото начало! Мислите ли, че Борисов и Пеевски не знаят, че щом Радев даде знак, че е готов, Зафиров и Тошко Йорданов веднага ще ритнат буренцето под Делян Пеевски и столчето под Бойко Борисов! Затова в Герб въртят мили очи към Академик Денков за нова, демократична, цивилизационна, евроатлантична Сглобка!

    11:25 07.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Вчера си мислех да питам къде се загуби тоя убавец и днес - хоп: статия. Че и по телевизора се появил.🤣

    11:28 07.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове