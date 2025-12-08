Още за негодната формула за сградна инсталация за парно… Димитър Тодоров пред ФАКТИ

Напоследък, след решението на Върховния административен съд за отмяна на формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация, в медиите все по-често питат как ще се изчисляват сметките на абонатите. Този въпрос поражда от една страна любопитство, а от друга страна недоволство от факта, че много абонати са били ощетявани досега, а могат да бъдат ощетявани и в бъдеще. След като ви разказахме как и защо от „потребители“ ставаме „клиенти“ на Топлофикация, продължаваме по темата с повече подробности за формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия. Пред ФАКТИ говори енергетикът Димитър Тодоров.



– Г-н Тодоров, нека в този разговор да обясним що е то формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия...

– Формулата за изчисляване на отделената от сградната инсталация енергия беше написана в т.6.1.1. от методиката за дялово разпределение към наредбата за топлоснабдяване № 16-334/06.04.2007 г. Върховният административен съд отмени тази формула и по-късно министерството на енергетиката представи нова наредба с име Е-РД-04-1/12.03.2020 г. В методиката към нея отново беше написана същата формула, но с малки козметични промени. Коефициентът 0,15 беше заменен с гръцката буква β, а под формулата в текст беше написано, че β = 0,15. Смях в залата.



– С други думи, корекция в стил „да мине номерът“ пред методиката, за да може хората пак да си плащат...

– Точно така. Пълна подигравка със съда и с населението на държавата. С две думи, остана си същата формула, която след пет години отново беше отменена както от нашия, така и от европейския съд.



– А сега предстои създаването на нова формула, с надежда тя да бъде точна?

– Всеки знае, че когато сградната инсталация работи, тръбите са топли и отделят топлина в жилището. За тази топлина трябва да се плаща. Така казва и Европейският съд. Никой не може да си купи от магазина диня без кората, нали? Ще се плаща, добре! Но въпросът е как да стане това справедливо и да отговаря на действителното потребление.



Ето и пояснение: Като се направи анализ, се вижда, че в числителя на формулата стои Qим, което е общата инсталирана мощност на отоплителните тела при проектни условия. Тази мощност може да се променя в широки граници, докато останалите множители във формулата почти не се променят. Когато много радиатори са затворени или премахнати, както това се наблюдава в много етажни собствености, то Qим намалява рязко и тъй като е в числителя, би следвало да намалее рязко и енергията, отделяна от сградната инсталация. Да, ама не, както казваше покойният журналист Петко Бочаров. Напълно е възможно и това съществува и сега, мощността на отоплителните тела да намалее, но мощността на сградната инсталация да си остане същата, както е по проект. Тогава процентът на енергията на сградната инсталация спрямо общата енергия за отопление става много голям. Точно от това се оплакват всички клиенти на топлофикациите. Това може да се покаже с прост пример.



Да разгледаме един щранг от първия до осмия етаж:

-- Ако работи само един радиатор на първия етаж, а на останалите до осмия всички вентили на радиаторите са затворени, топлоносителят няма да минава по тръбите от втория до осмия етаж и те ще бъдат студени, т.е. енергия от сградната инсталация не се отделя. Всички обаче плащат, защото мощностите на техните радиатори са включени във формулата за сградната инсталация и енергията се разпределя пропорционално на обема на жилището на всички. Никой никого не пита дали си е ползвал радиаторите или не. Така абонатите без радиатори плащат част от сметката за сградната инсталация, без изобщо да са я ползвали.

-- Ако работи само един радиатор на осмия етаж, а всички останали радиатори по долните етажи са със затворени вентили, топлоносителят ще минава по тръбите от първия до осмия етаж, т.е. всички ще получават енергия от сградната инсталация, макар че не я искат и от първия до седмия етаж не се отопляват. Сметката отново се плаща от всички. Важно е да се отбележи, че завишените сметки за сградната инсталация намаляват енергията за отопление с радиатори, а следователно и енергийната стойност на дяловите единици от разпределителите. Следователно, ползващите радиатори плащат по-малки сметки за отопление.



– И какво излиза, всъщност...

– Много абонати, поради лъжливите сметки и високите цени, се отказаха да ползват радиатори – намират алтернативни източници за отопление. Това е причината да не работят цели участъци от инсталацията. Бедата идва от това, че на мощностите на отоплителните тела силно влияе субективният фактор. От човека зависи колко и кои отоплителни тела да остави да работят и кои да премахне въобще от отоплителната инсталация. От човека зависи на кое деление ще завърти термостатния вентил или ще го изключи съвсем. От човека зависи кога ще излезе в отпуск или ще отиде в болница и ще изключи цялото отопление в жилището си. При тези неконтролируеми и непредвидими манипулации се променят неконтролируемо и непредвидимо мощностите на отоплителните тела, при което се променя и топлоотдаването от тръбите на вертикалната сградна инсталация. Всички тези зависимости правят физическата формула негодна и съдът правилно я отмени. Откъдето и да погледнеш, изчисляването на енергията от сградната инсталация не е правилно. Формулата, която служи за тези изчисления, не съществува в научната литература. Тя е измислена и освен в нашата наредба, няма да я намерите в научната литература, нито в научна монография или реферативен журнал.



– Защото...

– Не може да съществува, защото не може да има математическа формула, която да се влияе от чувства, психическо състояние, желания и намерения на човека.



– Сега се мисли да се премахне формулата и да се въведе процент. Обяснете...

– Сега желанието на специалистите от Министерството на енергетиката да премахнат формулата и на нейно място да се въведе процент от 10 до 30, както е в Чл.112в, ал.2 от изменението на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (ДВ, бр. 108 /2000 г.), не среща подкрепа от никого. Изборът на процента трябваше да става по решение на общото събрание на етажната собственост. На всеки здравомислещ човек му е ясно, че етажната собственост никога няма да успее да избере определен процент за сградната инсталация. Абонатите, които ползват радиатори, ще искат по-голям процент сградна инсталация, за да плащат по-малко за отоплението, а тези, които са махнали радиаторите си, ще искат по-малък процент, защото те не плащат за отопление от радиатори. Текст в наредбата за избор на процент от общото събрание на етажната собственост ще освободи Министерството на енергетиката от всякаква отговорност и обрича абонатите на междусъседски войни.



– И какво чакаме сега. Задава ли се изход?

– Ще видим какво ще се реши, но… И на друго искам да обърна внимание. Скоро в свое интервю енергийният експерт Иван Хиновски бе попитан: „Какво ще правим с формулата за сградната инсталация, отменена от съда, и със сметките за парно и топла вода?“. Той каза без срам, че формулата била много точна и наговори куп неверни и обидни неща за изказванията на Омбудсмана на Република България Велислава Делчева. Видите ли, тя казала, че сметките за сградната инсталация били много завишени като процент от общата енергия за отопление, че всявала смут сред абонатите и че ще поиска нейната оставка. Каза, че тя изобщо не разбирала как се изчислява енергията, като подчерта, че Топлофикация не взема от абонатите повече пари от това, което показва топломерът в абонатната станция. В това отношение той е прав – действително Топлофикация взема от етажната собственост пари според цената на енергията и показанията на топломера в абонатната, който е търговски уред. Подчертавам – от етажната собственост.



Всъщност, именно той не разбира или умишлено премълчава, че сметките на абонатите вътре – в етажната собственост – са неверни и много абонати са ощетени за сметка на други. Формулата може да бъде сравнително точна, но само ако цялото отопление работи с проектните мощности на отоплителните тела.



Тъй като това условие не се изпълнява, формулата е изключително неточна. Ето това беше премълчано. Би трябвало Омбудсманът да поиска право на отговор или да го съди за обида или уронване на престижа на институцията. Същата теза разви и Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Той заяви, че формулата за сградната инсталация била много добра, но не е достатъчно прозрачна. Това показва, че и той не разбира къде е истинската причина за неточните, непрозрачни и неразбираеми сметки.



– Няколко пъти казвате, че формулата е негодна. Но решението какво е?

– Колкото и да се напъват специалистите от Министерството на енергетиката, пак ще дойдат до същата негодна формула. Но тъй като съдът е забранил тя да се използва, най-вероятно ще се обърнат към § 69, ал.15 от закона от 2000 година, за който вече говорихме. В този параграф е записано нещо много важно – дялово разпределение се въвежда само в етажни собствености, в които ползващите радиатори са повече от 90%. При такова болшинство включени радиатори сградната инсталация може да работи така, както е проектирана, и изчисленията по формулата може да дават приемливи резултати. Но тъй като това явление – ползващите да са повече от 90% – много отдавна не се наблюдава, ще трябва да се премахне дяловото разпределение, а заедно с него и формулата и фирмите за дялово разпределение. Крайният извод е, че каквато и формула да се измисли, тя по същество ще бъде същата като досегашната, но още по-неразбираема за абонатите на топлофикациите и никой няма да бъде доволен. Даже и тези, които са я сътворили.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.7 Оценка 3.7 от 6 гласа.