Картовите системи ще бъдат превключени от левове в евро между 21 ч. на 31 декември и 1 часа след полунощ на 1 януари

Между 21 ч. на 31 декември и 1 часа след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.
В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Съветът към всички ни е да си осигурим пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на годината.
Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално вече е информирала клиентите си за достъпността на своите канали в този период, подчертават от банковата асоциация.
През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи.
От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.
За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.
От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс 1,95583 без такса.
За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръката е да бъдат предварително сортирани, за да улесним процеса.
При по-голямо количество е възможно да бъдем насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване, допълват от Асоциацията на банките в България.
1 Развитие
Коментиран от #7
06:37 31.12.2025
2 Червената шапчица
Ей така се работят заспали уфце и гуведа, които нямало смисъл да гласуват.
06:38 31.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дедовия
"O, sancta simplicitas"
Коментиран от #5
06:41 31.12.2025
5 С Възраждане напрет
До коментар #4 от "Дедовия":Не е Путин, а нашият президент и ще обнародва указа в речта си на Нова Година !
Коментиран от #8, #25
06:44 31.12.2025
6 Кражбата продължава
Коментиран от #11
06:45 31.12.2025
7 интересно
До коментар #1 от "Развитие":До къде искаше да опреш? ЕС, НАТО, Шенген, Еврозона...все нормални неща за европейска държава,все стъпки по които искат да вървят всички европейски държави. Даже Турция, която в болшинството не е в европейската част искат и биха дали всичко да бъдат на наше място. Вместо да се радваме че се развиваме в правилната посока все има които не са и няма да бъдат доволни. ... Навремето когато България тръгва да се освобождава от турското владичество имало е много българи които искали да останат под турско. Такива като теб е имало и ще има винаги,но България е длъжна да върви напред
Коментиран от #12, #21
06:45 31.12.2025
8 Пловдивчанин
До коментар #5 от "С Възраждане напрет":Мдаа... винаги съм се чудил вие симпатизантите на късака тъпи ли се раждате или полагате някакви специални усилия?
Коментиран от #28
06:48 31.12.2025
9 Крум
06:49 31.12.2025
10 Данко Харсъзина
06:50 31.12.2025
11 Наблюдател
До коментар #6 от "Кражбата продължава":Където има заспали уфце и гуведа там винаги има чакали и лисици.
Природен закон.
06:50 31.12.2025
12 Урсула
До коментар #7 от "интересно":Ти как разбра,че турците искат да са в еврогейското блато. Ердоган ли ти се обади да те информира.
Коментиран от #22, #26, #27
06:52 31.12.2025
13 Решено е
Коментиран от #16, #17
06:53 31.12.2025
14 добре
А и всяка банка е имала технчески срив на разплащанията поне веднъж последните години. Няма драма. И все пак тези новини и постоянни обяснения са полезни. Народа лесно може да се панира и да си самопроизведе чуден хаос.
Коментиран от #18
06:53 31.12.2025
15 Данко Харсъзина
06:54 31.12.2025
16 нищо лично
До коментар #13 от "Решено е":Обаче звучиш нелепо и отчаяно.
Запаси се с алказелцер и парацетамол - това за утре по икиндия.
Коментиран от #19
06:54 31.12.2025
17 Учителят в ръжта
До коментар #13 от "Решено е":РаСбрахме единствено колко си неграмотен.
06:55 31.12.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "добре":При комунизма народа все карти ли ползваше? Питам и отговор не искам.
06:55 31.12.2025
19 Колю маркуча
До коментар #16 от "нищо лично":И вазелин ше му трябва
06:56 31.12.2025
20 Данко Харсъзина
06:58 31.12.2025
21 Извод
До коментар #7 от "интересно":"На гол тумбак чифте пищови" !
Коментиран от #23
07:01 31.12.2025
22 интересно
До коментар #12 от "Урсула":Повече от половин век им чака молбата да бъдат приети. Не е нужно Ердоган да ми казва нещо,знае го цял свят с изключение на теб,,ти не си от този свят 😁
07:12 31.12.2025
23 гост
До коментар #21 от "Извод":По добре чифте пищови, отколкото без нищо
Коментиран от #30
07:14 31.12.2025
24 ЕВРОТО ИДВА
07:15 31.12.2025
25 Пламен
До коментар #5 от "С Възраждане напрет":Правилно е да се пише ,,НАПРЕД" , а не ,,напреТ" ,копейче .
Примерно :
Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!
Запомни ли ?
07:17 31.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хасан Пазваноглу
До коментар #12 от "Урсула":Наистина ли си толкoз пpoуз, yа? Турция е кандидат за ЕС отпреди България да стани държава и да получи независимост от СССР. 10 милиона турци живеят в ЕС. Не е приета, защото не си изпълнява критериите. Там мачка едни кюрди и други.
Сериозно някои хора сте се родили в обора и сте излезли цял живот от там. Я си паси кравите и не коментирай.
07:24 31.12.2025
28 Густу Майна от Варна
До коментар #8 от "Пловдивчанин":Такива се раждат и после работят усърдно, за да се усъвършенстват.
07:26 31.12.2025
29 Факти
Коментиран от #31
07:27 31.12.2025
30 Ама
До коментар #23 от "гост":тумбака гол.
Коментиран от #32, #33
07:32 31.12.2025
31 Защото
До коментар #29 от "Факти":то "ядат" покрай вас !
07:33 31.12.2025
32 Е,И?
До коментар #30 от "Ама":Ако и главата ти е празна,разбирам притеснението ти. Но с чифте пищови и акъл, мога и тумбака да си напълня и дрехи да се облека. Ти ако като новоизлюпено птиченце отворил човка и чакаш някой да ти напълни тумбака,ще умреш с празен тумбак .... Стига сте рев
07:47 31.12.2025
33 Е,И?
До коментар #30 от "Ама":Ако и главата ти е празна,разбирам притеснението ти. Но с чифте пищови и акъл, мога и тумбака да си напълня и дрехи да се облека. Ти ако като новоизлюпено птиченце отворил човка и чакаш някой да ти напълни тумбака,ще умреш с празен тумбак .... Стига сте ревали като вдовици за.....ами се възползвайте от възможностите които ви са дадени. Все пак не сме Бурунди,а България в ЕС
07:48 31.12.2025