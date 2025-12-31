Новини
България »
Картовите системи ще бъдат превключени от левове в евро между 21 ч. на 31 декември и 1 часа след полунощ на 1 януари

Картовите системи ще бъдат превключени от левове в евро между 21 ч. на 31 декември и 1 часа след полунощ на 1 януари

31 Декември, 2025 07:27, обновена 31 Декември, 2025 06:32 751 33

  • евро-
  • лев-
  • банкомати

В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат

Картовите системи ще бъдат превключени от левове в евро между 21 ч. на 31 декември и 1 часа след полунощ на 1 януари - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Между 21 ч. на 31 декември и 1 часа след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България.

В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Съветът към всички ни е да си осигурим пари в брой за новогодишната нощ и първите дни на годината.

Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално вече е информирала клиентите си за достъпността на своите канали в този период, подчертават от банковата асоциация.

През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи.

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти.

За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, не се налага подмяна на кредитните или дебитните карти. IBAN-ът на банковите ни сметки се запазва без промяна.

От 1 януари до 30 юни всеки може да обмени в банките и в някои клонове на "Български пощи" своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс 1,95583 без такса.

За монетите няма да се прилагат такси за броене, като препоръката е да бъдат предварително сортирани, за да улесним процеса.

При по-голямо количество е възможно да бъдем насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване, допълват от Асоциацията на банките в България.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    5 5 Отговор
    Всичката я Мара втасала та чак до €врозоната опрела !

    Коментиран от #7

    06:37 31.12.2025

  • 2 Червената шапчица

    7 8 Отговор
    Всичко което е струвало например 2 лева, сега ще струва 2 евро.
    Ей така се работят заспали уфце и гуведа, които нямало смисъл да гласуват.

    06:38 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедовия

    8 7 Отговор
    Вълна на умиление към всички жалки и прости копейчици, които вярват, че евро няма да има, защото путин бил издал "указ за запазване на лева",

    "O, sancta simplicitas"

    Коментиран от #5

    06:41 31.12.2025

  • 5 С Възраждане напрет

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дедовия":

    Не е Путин, а нашият президент и ще обнародва указа в речта си на Нова Година !

    Коментиран от #8, #25

    06:44 31.12.2025

  • 6 Кражбата продължава

    6 2 Отговор
    А цените какво става с тях нали нямаше да хвърчат заради еврото, щяхме да ставаме по богати, но то май вие станахте вече! Управлява ни крадлива мафия

    Коментиран от #11

    06:45 31.12.2025

  • 7 интересно

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    До къде искаше да опреш? ЕС, НАТО, Шенген, Еврозона...все нормални неща за европейска държава,все стъпки по които искат да вървят всички европейски държави. Даже Турция, която в болшинството не е в европейската част искат и биха дали всичко да бъдат на наше място. Вместо да се радваме че се развиваме в правилната посока все има които не са и няма да бъдат доволни. ... Навремето когато България тръгва да се освобождава от турското владичество имало е много българи които искали да останат под турско. Такива като теб е имало и ще има винаги,но България е длъжна да върви напред

    Коментиран от #12, #21

    06:45 31.12.2025

  • 8 Пловдивчанин

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "С Възраждане напрет":

    Мдаа... винаги съм се чудил вие симпатизантите на късака тъпи ли се раждате или полагате някакви специални усилия?

    Коментиран от #28

    06:48 31.12.2025

  • 9 Крум

    2 1 Отговор
    Голям кеф ще е с еврото. Същото като ония дето подскачаха на улицата с вдигнати пръсти и после им остана само да си бл.жат пръстите. Сега пак ще бл.жар,ама макарите на винету.

    06:49 31.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    След броени часове, България влиза в сърцето на Европа. Копейките са аут.

    06:50 31.12.2025

  • 11 Наблюдател

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кражбата продължава":

    Където има заспали уфце и гуведа там винаги има чакали и лисици.
    Природен закон.

    06:50 31.12.2025

  • 12 Урсула

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "интересно":

    Ти как разбра,че турците искат да са в еврогейското блато. Ердоган ли ти се обади да те информира.

    Коментиран от #22, #26, #27

    06:52 31.12.2025

  • 13 Решено е

    3 4 Отговор
    Евро няма да има, кой расбрал, расбрал !

    Коментиран от #16, #17

    06:53 31.12.2025

  • 14 добре

    3 0 Отговор
    3 часа не можеш да си позлваш картата - голяма работа. Не харчим пари всеки ден, камо ли всеки час.
    А и всяка банка е имала технчески срив на разплащанията поне веднъж последните години. Няма драма. И все пак тези новини и постоянни обяснения са полезни. Народа лесно може да се панира и да си самопроизведе чуден хаос.

    Коментиран от #18

    06:53 31.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор
    България окончателно се откъсва от прегръдката на сибирската мечка и влиза в клуба на богатите. Копейките на Путин ако не спрат, значително ще намалеят. Копейките отричат в канала.

    06:54 31.12.2025

  • 16 нищо лично

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Решено е":

    Обаче звучиш нелепо и отчаяно.
    Запаси се с алказелцер и парацетамол - това за утре по икиндия.

    Коментиран от #19

    06:54 31.12.2025

  • 17 Учителят в ръжта

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Решено е":

    РаСбрахме единствено колко си неграмотен.

    06:55 31.12.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "добре":

    При комунизма народа все карти ли ползваше? Питам и отговор не искам.

    06:55 31.12.2025

  • 19 Колю маркуча

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "нищо лично":

    И вазелин ше му трябва

    06:56 31.12.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Копейки, чемодан, вокзал, на фронта в Донбас. Путин плаща в рубли.

    06:58 31.12.2025

  • 21 Извод

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "интересно":

    "На гол тумбак чифте пищови" !

    Коментиран от #23

    07:01 31.12.2025

  • 22 интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула":

    Повече от половин век им чака молбата да бъдат приети. Не е нужно Ердоган да ми казва нещо,знае го цял свят с изключение на теб,,ти не си от този свят 😁

    07:12 31.12.2025

  • 23 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Извод":

    По добре чифте пищови, отколкото без нищо

    Коментиран от #30

    07:14 31.12.2025

  • 24 ЕВРОТО ИДВА

    2 1 Отговор
    ЕВРОТО Е НАЙ-ДОБРОТО НЕЩО ЗА БЪЛГАРИНА ЗА 1300 ГОДИНИ ИСТОРИЯ, ОТКАКТО ЕМИГРИРА ОТ ЕВРАЗИЙСКАТА ДИВАЩ3НА В ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА.

    07:15 31.12.2025

  • 25 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "С Възраждане напрет":

    Правилно е да се пише ,,НАПРЕД" , а не ,,напреТ" ,копейче .

    Примерно :
    Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!

    Запомни ли ?

    07:17 31.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хасан Пазваноглу

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула":

    Наистина ли си толкoз пpoуз, yа? Турция е кандидат за ЕС отпреди България да стани държава и да получи независимост от СССР. 10 милиона турци живеят в ЕС. Не е приета, защото не си изпълнява критериите. Там мачка едни кюрди и други.

    Сериозно някои хора сте се родили в обора и сте излезли цял живот от там. Я си паси кравите и не коментирай.

    07:24 31.12.2025

  • 28 Густу Майна от Варна

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пловдивчанин":

    Такива се раждат и после работят усърдно, за да се усъвършенстват.

    07:26 31.12.2025

  • 29 Факти

    2 1 Отговор
    Руснаците и копейките утре също преминават на Евро. Факт

    Коментиран от #31

    07:27 31.12.2025

  • 30 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    тумбака гол.

    Коментиран от #32, #33

    07:32 31.12.2025

  • 31 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    то "ядат" покрай вас !

    07:33 31.12.2025

  • 32 Е,И?

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ама":

    Ако и главата ти е празна,разбирам притеснението ти. Но с чифте пищови и акъл, мога и тумбака да си напълня и дрехи да се облека. Ти ако като новоизлюпено птиченце отворил човка и чакаш някой да ти напълни тумбака,ще умреш с празен тумбак .... Стига сте рев

    07:47 31.12.2025

  • 33 Е,И?

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ама":

    Ако и главата ти е празна,разбирам притеснението ти. Но с чифте пищови и акъл, мога и тумбака да си напълня и дрехи да се облека. Ти ако като новоизлюпено птиченце отворил човка и чакаш някой да ти напълни тумбака,ще умреш с празен тумбак .... Стига сте ревали като вдовици за.....ами се възползвайте от възможностите които ви са дадени. Все пак не сме Бурунди,а България в ЕС

    07:48 31.12.2025

