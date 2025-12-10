Променят движението в София заради протеста

Забраняват престоя и паркирането, с изключение на автомобилите на СДВР и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, в няколко участъка в София заради антиправителствения протест в 18,00 часа.
Гражданите няма да могат да паркират на:
♦ паркинга на пл. „Княз Александър I“;
♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
♦ пл. „Николай Гяуров“.
От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.
СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.
