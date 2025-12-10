Новини
Променят движението в София заради протеста

10 Декември, 2025 14:44 1 367 21

Забраняват престоя и паркирането на няколко места

Променят движението в София заради протеста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Забраняват престоя и паркирането, с изключение на автомобилите на СДВР и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, в няколко участъка в София заради антиправителствения протест в 18,00 часа.

Гражданите няма да могат да паркират на:

♦ паркинга на пл. „Княз Александър I“;

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ пл. „Николай Гяуров“.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Протестър

    5 3 Отговор
    Скапано правителство. Нарочно го правят. И кво ще палим сега? Ако махнат и колчетата и боклуците определено са големи мизерници.

    Коментиран от #7, #17

    14:48 10.12.2025

  • 2 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Айде много сме, носете си чували за смет, ще изхвърляме политическия боклук

    Коментиран от #6

    14:49 10.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    .....СТРАХ ЛОЗЕ ПАЗИ.

    14:53 10.12.2025

  • 5 0-С-Т-А-В-К-А!

    6 1 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    14:54 10.12.2025

  • 6 И лопати

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Да го изринем първо.

    14:54 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да питам за приятел

    3 3 Отговор
    Киро на протеста ли е да ги подстрекае да тръгнат към някоя централа! Защото точно това направи, а също така и той се познава със сина на Бобоков от миналите протести!

    14:59 10.12.2025

  • 9 надарена кака

    3 1 Отговор
    Днес ще се возя на метрото,но до 18:00ч. ще съм се прибрала у дома.

    Коментиран от #14

    15:01 10.12.2025

  • 10 Пейо посегна на Соро

    6 1 Отговор
    Соро му спретна майдан.

    15:02 10.12.2025

  • 11 Дънкан Маклауд

    1 5 Отговор
    Няма да успеят да го свалят

    Коментиран от #12

    15:04 10.12.2025

  • 12 Отговор

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дънкан Маклауд":

    Там където викат, няма никой освен една сграда и полицаи.
    Прасето си е у дома, живо и здраво а народа като стадо е закарано в триъгълника на властта да блее.

    Така няма да стане, еврото ще си влезе без Референдум и Българите ще са свободни когато Русия победи.

    Коментиран от #18

    15:09 10.12.2025

  • 13 На бас 👍

    2 5 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС ще са най-вероятно вторите. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    15:10 10.12.2025

  • 14 Дръж се за прашките какичке,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "надарена кака":

    докато ние протестираме.😆

    15:10 10.12.2025

  • 15 Мемфис

    7 1 Отговор
    Двете свиииини трябва да бъдат натикани в затвора доживотно!!!

    15:10 10.12.2025

  • 16 Мммнооо

    2 3 Отговор
    Много ниско ниво хора.Като гледам плакатите...

    Коментиран от #19

    15:22 10.12.2025

  • 17 Бербокова

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Протестър":

    БГ е напът да завие на 360 градуса !

    15:24 10.12.2025

  • 18 вече го казах

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Отговор":

    Да блокират града, докато не подадат оставка!

    15:33 10.12.2025

  • 19 Така ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мммнооо":

    Аз пък виждам мнооо високо ниво на корупция!

    15:34 10.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

