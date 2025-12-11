Новини
Равносметката след 10 декември: Многолюдни протести в десетки градове у нас и в чужбина

11 Декември, 2025 08:08

Недоволните обаче са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути

Равносметката след 10 декември: Многолюдни протести в десетки градове у нас и в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС
Стотици хиляди излязоха през изминалата вечер на протести в София и в големите градове с искане за оставка на правителството.

В столицата хората изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Официално към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища. Акцията им се вля към демонстрацията на площад "Независимост".

След повече от 3 часа протестът завърши мирно. Недоволните обаче са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути.

Протестите се проведоха при засилени мерки за сигурност от полицията и 19 пропускателни пункта. От Столичната полиция съобщиха, че около 40 души са задържани. В тях са намерени бомбички, ножове, а някои са били без документи. В един е от тях е намерена сумата от 10 хиляди лева. Има и задържано лице, обявено за издирване.

След края на мирната демонстрация имаше напрежение в района на Паметника на Васил Левски. Групи в черни дрехи, с маски и качулки започнаха да палят кофи за боклук. Ескалацията бързо беше потушена.

Многохилядни антиправителствени протести се проведоха и в над 20 града у нас.

Протест с искане за оставка на правителството се проведе в Благоевград. Мащабен протест против правителството имаше и във Варна. Недоволството започна с шествие по основните булеварди, а след това хиляди хора се събраха на площад "Независимост". Недоволни излязоха на протест и в Бургас с искания за оставка на правителството. Със скандирания „Мафията вън“ и „Оставка“, те настояха за предсрочни избори.

Протестиращите във Велико Търново заявиха, че искат оставка на правителството и призоваха политиците да чуят гласа на хората. Граждани се събраха и на централния площад „Бдинци“ във Видин. Протестът е заявен от "Продължаваме промяната – Демократична България“, като към него се присъединиха от гражданско движение „Непримиримите“.

Във Враца недоволни граждани се събраха пред сградата на общината на пореден протест. Втори протест срещу статуквото се състоя в Габрово. От сцената водещи отправиха послания за оставка на правителството, нетърпимост към корупцията, прозвучаха и скандирания „Кой не скача е прасе“, „Оставка“ и др. Протестът приключи с шествие.

Граждани на Гоце Делчев се събраха на мирен протест в центъра на града. Събитието беше организирано чрез социалните мрежи, а от Общината потвърдиха, че за провеждането му е подадено заявление по установения ред. Протестът премина спокойно и без нарушения на обществения ред.

Демонстранти от Добрич се събраха пред Общината в града, за да протестират срещу правителството. Протестът бе организиран от местната структура на "Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в цялата страна.

Граждани се събраха на централния площад „Севтополис“ в Казанлък на мирен протест с искане за оставка на правителството. Инициативата е гражданска и е организирана в социалните мрежи, като официално уведомление е получено в общинската администрация, а инициаторите посочиха, че протестът е надпартиен.

Протестът срещу правителството, който се проведе в Кърджали тази вечер, започна пред сградата на общинска администрация и след изказвания на организаторите, премина в шествие, което се спря на две локации – пред областния щаб на „ДПС – Ново начало“ и този на ГЕРБ.

На граждански протест, който по-късно прерасна в шествие, в Кюстендил беше поискана оставката на правителството. Жители на Ловеч излязоха на протест с искане оставката на правителството, който по-късно също прерасна в шествие.

Граждани на Монтана започнаха протест от 18:00 часа тази вечер с искане за оставка на правителството и провеждане на нови парламентарни избори. Протестиращите направиха шествие от централния площад „Жеравица“ в града до Черния мост, където блокираха за кратко движението, а след това се върнаха обратно на площада.

Оставката на правителството поискаха и в Пазарджик – на пешеходната зона в града, непосредствено до сградата на Общината. В Петрич протестиращи се събраха пред сградата на общинската администрация, за да изразят недоволството си от работата на правителството и да поискат неговата оставка.

В Плевен протестът срещу управляващите премина в шествие по централната пешеходна улица. В Пловдив десетки хиляди се събраха на площад „Съединение“, откъдето многохилядното шествие се насочи към Международния панаир. В масовото недоволство се включиха и младите лекари, както и студенти от шестте университета в града.

Граждани се събраха до сградата на Общината и Областната администрация в Разград за протест срещу модела на управление в страната. Той завърши с изпяване заедно на националния химн. Пред Съдебната палата в Русе протестиращи скандираха "Оставка", както и "Оставка и затвор". Протестиращите надуха розови балони, които спукаха.

Два протеста - безпартиен и организиран от „Продължаваме промяната" с искане за оставката на правителството се състояха в Сандански. В Свищов граждани протестираха пред сградата на Общината. Две са заявленията, подадени за протест в Свищовската община, потвърдиха от администрацията.

Два протеста срещу правителството се проведоха в Силистра. Двата протеста се обединиха и се отправиха на шествие из централната част на града. С мирно шествие приключи протестът с искане за оставка на правителството в Сливен. В изявлението си след края на протеста организаторите подчертаха, че силната обществена активност е знак за ясно неодобрение към "олигархичния модел на управление".

С плакати „Не на корупцията!“ и „Да се освободим от герберо-депесарската мафия в Родопите“ премина и протестът в Смолян. "Стара Загора е будна", "Ще свалим това правителство" и "Няма да стане по този начин" бяха надписите на плакатите на протестиращите в Стара Загора.

В Търговище граждани символично подкрепиха провежданите в цялата страна протести срещу кабинета. Освен оставка на кабинета, ораторите на антиправителствения митинг в Хасково тази вечер, издигнаха много други искания на почти двучасовия протест, който бе на централния площад "Свобода".

Граждани се събраха в 18:00 ч. пред сградата на Община Шумен с искане за оставка на правителството. Протестът не бе организиран от партия или неправителствена организация, а от граждани в социалните мрежи. Жители на Ямбол се събраха на централния площад, където скандираха "Оставка" и "Мафията вън", а след това преминаха в шествие по централната пешеходна зона на града.

Протестите в чужбина

Голям протест със стотици граждани се проведе и пред Посолството ни в Берлин, в подкрепа на протестиращите у нас. Протести имаше още в Мюнхен, Мюнстер, Аахен и Хайделберг.

"Аз съм тук, поради същата причина, поради която си тръгнах от България преди 14 години, и това е точно примирението с мафията, с която аз не мога да намеря мир. И съм убедена, че времето дойде и ще постигнем това, което искаме", сподели Невена Бачева, която също се присъедини към протеста, предава Нова телевизия.

Протести срещу правителството се проведоха и във Виена. Стотици българи, живеещи в австрийската столица се събраха в самото сърце на града – непосредствено да сградата на Виенската държавна опера.

Митингът беше организиран по инициатива на българската студентска общност в столицата на Австрия. В Брюксел също излязоха протестиращи българи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 10 Отговор
    Протеста - едни бунаци рипаха на песента - Когато Па....... Преди същите бунаци рипаха на - Комунизма си отива !!! Ни комунизма си отидЕ , ни демокрацията дойдЕ !!! Само младите станаха още по инфантилни , и не схващат , че трябва да се погрижат сами за себе си , и чакат някой да им даде нещо !!! А визията им за Терминал 2 е също толкова инфантилна - и на запад никой нищо не дава , и там трябва сам да се грижиш за себе си !!! А за Пеевски - инфантилите не схващат , че на следващи избори той ще бъде отново в същата позиция , защото има твърд електорат !!! Демокрацията за която рипат , работи точно така !!! Инфантили.....

    Коментиран от #7, #10

    08:10 11.12.2025

  • 2 Ком

    16 1 Отговор
    Властта вече не е легитимна…☠️🧐!

    08:11 11.12.2025

  • 3 Кабинета Желязков

    13 2 Отговор
    Вече са пътници.
    Незабавно да подават оставка!
    Нямаме повече време и нерви,та да ги чакаме до януари!
    Сега и веднага да изчезват от политиката!

    08:11 11.12.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор
    Протеста е ок, но не може да се каже същото за водачите му, същите изпраха ПееФски и бетонираха тиквено свинския тандем във власта, пипнаха с мръсните си ръчички конституцията и разни такива....

    08:12 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е ФАЛШИВО.
    САМОИЗБРАЛИ СЕ С ФАЛШИФИЦИРАНИ ИЗБОРИ.
    ОСТАВКА
    СЪД И
    ЗАТВОР!

    08:14 11.12.2025

  • 7 Тракиец 🇺🇦

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Много си прав....в България няма демокрация,,тя е просто фасада...щом един референдум ти забраняват за каква демокрация говорим

    08:15 11.12.2025

  • 8 факт

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦":

    Всичко, което си изброил, зависи от управлението на държавата. Добро управление ще се справи с тези проблеми в разумен срок. Разбери, че всичко зависи от това кой и как управлява държавата.

    08:18 11.12.2025

  • 9 Протестиращ

    5 2 Отговор
    НЯМА да стане по този начин и с ТОЯ ВИД протести !
    Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
    На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
    А как да го разберат това ???
    С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
    Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.

    08:20 11.12.2025

  • 10 да бе, да

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И как точно младите да се погрижат за себе си, като държавата непрекъснато прави тази грижа невъзможна? Всичко е политика и животът на всеки от нас до голяма степен зависи от нея. За да се погрижиш сам за себе си, държавата трябва да направи това възможно и младите разбират това. Те не искат просто да оцеляват като поколението на родителите си, те искат да живеят достойно и това е тяхно неотменимо право.

    08:21 11.12.2025

  • 11 замислен

    5 2 Отговор
    Ако бяха минали да гласуват сега нямаше Боко и Шиши да са на власт! След като не са минали да гласуват и нямат представители във властта от какво са недоволни? Сега пак избори, пак няма да отидат да гласуват и пак Боко ще е на власт.

    08:22 11.12.2025

  • 12 Мизиец

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦":

    А ти ще поумнееш ли...едва ли.

    08:22 11.12.2025

  • 13 Пак подмяна

    10 2 Отговор
    Никой ли не си дава сметка, че най-голямото извънредно перо в този и следващите бюджети е за оръжие и кръв? Вие живеете в Матрицата, драги овчици. ЦРУ/Посолството разиграват поредни сценарии на гърба на невежите

    Коментиран от #14, #18

    08:24 11.12.2025

  • 14 А ти

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пак подмяна":

    къде живееш, драги овньо, извън матрицата ли?

    Коментиран от #15

    08:26 11.12.2025

  • 15 Овчар - миротворец

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "А ти":

    Ти видя ли за какво отиват парите от държавния бюджет все пак? Механизмът СЕЙФ + още толкова по линия на бюджета на МО и други бюджетни разходи, свързани с войната 🙂🙂🙂

    08:31 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Симпатизант

    3 1 Отговор
    За Бога, Българи, ориентирайте се повече в политическата и икономическа ситуация в Света и най-вече в Колониална България и насочете протестите там където трябва - към Брюксел. Приказките за Борба с Корупция идват "добре дошли" за фашизираната, атлантическа управляваща клика на ЕС, която смехотворно ни нарежда "ликвидирайте корупцията и ще се оправите". Да корупция има и ще има в всяка бедна и колонизирана държава и за съжаление историята показва, че докато държавата е в това състояние, корупция ще продължава да има. България няма да забогатее от мнимите "чекмеджета" на Бойко Борисов, а само когато получи икономическа и политическа свобода да се развива пълноценно с изгодни партньори по целия свят, когато ЕС, управляван от фашизирани русомразци, спре да хвърля всички налични средства в Украйна с единствената "болна" цел да смачка Русия, Не разбирате ли, че понастоящем това, което получава България от ЕС е мизерно и не стига за един подобаващ бюджет, пък камо ли за някакво устойчиво развитие. Нови избори нищо няма да решат - скоро никой няма да иска да поеме властта в БГ....

    08:39 11.12.2025

  • 18 съгласен

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пак подмяна":

    Че хората са прави в своите искания за нормална държава - прави са. Но нещо тези протести започват дами напомнят на украинския майдан. А като гледам как на преден план все бутат най-големите военнолюбци и слуги на Украйна у нас, се замислям дали всичко не е дирижирано и вече предопределено, за да ни вкарат колкото може по-скоро във война с Русия за кефа на Урсула.

    08:47 11.12.2025

  • 19 ако исканията им не бъдат чути

    1 0 Отговор
    хиени мърша не пускат

    бягат от плячката когато много лъвове ги нападнат и душат

    а тук такива няма
    а тези 1 милион преизбиратели на тиква и прасе пак ще си ги върнат на следващите избори
    макар и сега да се ослушват и мълчат

    09:03 11.12.2025

