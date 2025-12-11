Съдът гледа мерките на петима от задържаните при протеста на 1 декември в София

Софийският градски съд гледа две въззивни мерки на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември. Според прокуратурата има реална опасност от извършване на ново престъпление, повдигнатите обвинения са в начален етап, и твърденията срещу тях са с висока степен на вероятност, съобщи "Нова телевизия".
По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който впоследствие беше освободен с мярка подписка. Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях.
В ареста за постоянно останаха петима души, а срещу други се водят следствени действия. Според съда са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейски служители. Те имат предходни криминални регистрации, а някои и висящи дела.
Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.
1 Хубава работа
08:24 11.12.2025
2 Като те тресне
08:25 11.12.2025
4 Давайте месирки
Между другото ако това бяха нег-ри или манг-усти, сигурно щяхте за герои да ги обявите и борци за свобода,нали !!!
08:34 11.12.2025
5 Протестиращ
Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
А как да го разберат това ???
С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.
08:34 11.12.2025
6 Аз само да попитам....
Тях кога ще ги арестувате ❓❓❓
08:36 11.12.2025