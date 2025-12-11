Новини
Съдът гледа мерките на петима от задържаните при протеста на 1 декември в София

11 Декември, 2025 08:19 452 6

СДВР: Петима от задържаните след протеста в София и друг път са нарушавали закона

Съдът гледа мерките на петима от задържаните при протеста на 1 декември в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд гледа две въззивни мерки на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември. Според прокуратурата има реална опасност от извършване на ново престъпление, повдигнатите обвинения са в начален етап, и твърденията срещу тях са с висока степен на вероятност, съобщи "Нова телевизия".

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който впоследствие беше освободен с мярка подписка. Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях.

В ареста за постоянно останаха петима души, а срещу други се водят следствени действия. Според съда са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейски служители. Те имат предходни криминални регистрации, а някои и висящи дела.

Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубава работа

    2 1 Отговор
    Ако бяха команчи, само инициали. Ама ако са българи целите имена. Да бяха им пуснали и ЕГН-тата.

    08:24 11.12.2025

  • 2 Като те тресне

    2 1 Отговор
    На клипчетата от протестите в чуждестранни канали, знаете ли от кои е най-силната подкрепа - румънците. Не е от вкусното месо в Сърбия, не от гръцкото море, от "братовчедите" в Македония или евтиния пазар в Турция. Румъния, с която се "състезавахме" години наред, вярва в нас.

    08:25 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Давайте месирки

    2 1 Отговор
    Изкарайте ги по черни от дявола сега затова,че хората имаха смелостта да покажат КАК трябва да се прави !!!
    Между другото ако това бяха нег-ри или манг-усти, сигурно щяхте за герои да ги обявите и борци за свобода,нали !!!

    08:34 11.12.2025

  • 5 Протестиращ

    2 1 Отговор
    НЯМА да стане по този начин и с ТОЯ ВИД протести !
    Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
    На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
    А как да го разберат това ???
    С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
    Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.

    08:34 11.12.2025

  • 6 Аз само да попитам....

    2 1 Отговор
    Ония от парламента И ДРУГ ПЪТ са нарушавали закона !
    Тях кога ще ги арестувате ❓❓❓

    08:36 11.12.2025

Новини по градове:
