Иво Сиромахов към Слави Трифонов: Иди си с мир, утре вече ще е късно

11 Декември, 2025 10:11 2 617 41

  • иво сиромахов-
  • слави трифонов-
  • протест-
  • оставка-
  • правителство-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

Иво Сиромахов към Слави Трифонов: Иди си с мир, утре вече ще е късно - 1
Снимка: БГНЕС
Иво Сиромахов Иво Сиромахов сценарист

Иво Сиромахов се обърна към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов с пост във Фейсбук.

"Слави, виждаш ли какво става в държавата?

Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?

В какво се превърна, Слави?

Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?

Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?

Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?

Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?

Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?

Иди си с мир, Слави.

Утре вече ще е късно."


  • 1 Последния Софиянец

    40 9 Отговор
    Той Слави е с единият крак в гроба.

    10:11 11.12.2025

  • 2 787

    64 5 Отговор
    ИТН се разпада! Изглежда Чалгарина освен, че е глух е и сляп!!

    10:13 11.12.2025

  • 3 Хе!

    26 6 Отговор
    Известни са случаи, кога близките крият вестта за починал близък, за да получават пенсията му! Нищо не съм казал....!

    Коментиран от #33

    10:13 11.12.2025

  • 4 Няма да чуе

    47 4 Отговор
    Сиромахов дали храни илюзии, относно инатът на този типаж от хора? Вероятно не! Приемам изказването му като отчаян приятелски жест, последен опит за спасяване на Сарък бей.

    10:13 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    63 5 Отговор
    Слави си остана един посредствен продажен бок..лук

    Коментиран от #15

    10:14 11.12.2025

  • 7 Вашето мнение

    39 5 Отговор
    Още когато чалгарите направиха партия Вашето мнение ви говореше, че това е проект та голямото Д. Никой не ми повярва тогава всички вкупом ми се присмивахте. Ха сега висете по п лощадите и се надяйте шака зулу да свали правителството. Ще го направи, когато господарят му каже, не преди това.

    10:14 11.12.2025

  • 8 За пари

    20 4 Отговор
    за много, но явно и тях е изхарчил и щял да води на системи оот пещерата.

    10:16 11.12.2025

  • 9 Не се чува

    28 5 Отговор
    Иво Сиромахов към Слави Трифонов: Иди си с мир, утре вече ще е късно
    ...
    Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
    -;-
    Прасето още не е казало какво да бъде чуто.

    10:18 11.12.2025

  • 10 ккк

    20 3 Отговор
    золусина диван паша отдавна е вече в небитието

    10:18 11.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Независим

    34 6 Отговор
    Иво Сиромахов издържа на изпитанията и остана достоен човек за разлика от своите колеги.
    А ония лукави същества които се опитват да го очернят са просто жалки нищожества.

    10:19 11.12.2025

  • 13 Дориана

    35 4 Отговор
    Нищо добро не може да се очаква от предатели , които предадоха избирателите си , доказаха, че са некадърни като политици и тотално вредни превърнали се в патерици на Борисов и Пеевски.

    10:19 11.12.2025

  • 14 Варда

    9 21 Отговор
    Много долен това сиромахов.

    10:20 11.12.2025

  • 15 Като се влезе във Властта

    22 4 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Истината:
    Слави си остана един посредствен продажен бок..лук
    -;-
    Като се влезе във Властта и престава да се чува!

    Прасето е пореден пример на еволюцеята на Комунистическата СВИНЩИНА!

    10:20 11.12.2025

  • 16 Хе!

    21 3 Отговор
    Зурлестите - в зоо парка! Мафията - вън!

    10:20 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Жбръц

    18 6 Отговор
    Невижданите по мащаб протести( не съм бил свидетел на такива ,от 1989 ,когато бях студент) ,са лакмусова хартия, специално за две партии- Левите и ИТН.За останалите е ясно: Хем боли,хем сърби! В техните пръсти- буквално ,е бъдещето на държавата.Ако натиснат бутона за оставка -ще покажат,че все още имат съвест и се вслушват в протеста на народа.Ако не- ще плащат!

    10:21 11.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ох!

    12 0 Отговор
    Представям си Павела в ролята на Свободата на Дьо Ла Кроа! Вчера бе се една напъчена бяла туника и много приличаше на нея, сама че без знаме и разголено рамо.,...!

    10:23 11.12.2025

  • 21 Колко да са свободни хора

    12 8 Отговор
    тези изкарани от другият кръг на мафията ПП и ДБ? За жалост не са свободни, а водени като стадо. А Слави сбърка този път много. България имаше нужда от правителство, но това не означава да се коалираш с едните крадци. Можеше да поддържа политики, които отговарят на възгледите на ИТН вместо да участват в коалиция. Да се коалираш с тези които се бориш срещу тях, опорочи всичко. Сиромахов също не мога да го оправдая. Не е достойно да се плюе по ръката която те е хранила години наред. Може да му каже всичко лично.

    Коментиран от #27

    10:24 11.12.2025

  • 22 Евродебил

    7 9 Отговор
    Няма толкоз неможещ да мисли народ,е българската евроатлантическа версия на украйнския "слуга на народа.Но кажете моля,ка да се избави от родните жълтопаветници и избиратели който гласува за подобни бандити.Наркозависимия от Киев поне стопи техните майдановци на фронта,но нашите жълтопаветници са си живи и здрави и пак са по площадите...вече 36 години.

    10:26 11.12.2025

  • 23 Механик

    8 3 Отговор
    Офф и тия "неразделни приятели" не можаха да разделят парите и се хванаха за гушите.

    10:27 11.12.2025

  • 24 зрител

    19 0 Отговор
    и оня балабан ФАКТА, и той плю върху хората гласували за тях,всяка втора дума му беше против боко и санкционирания дебелеевски, а сега си кротуват и мълчат, продажна пасмина,

    10:29 11.12.2025

  • 25 Ььь

    14 1 Отговор
    Славчо преди денонощно говореше за "морал" в шоуто си - липсата на морал в политиците, аморалните им действия. Е, след няколко дни на многохилядни протести в множество градове, моралното нещо би било да се оттегли от правителството, да си гледа шоуто и музиката, и да запази капка достойнство. Ана ще го направи ли?

    10:29 11.12.2025

  • 26 селянин

    7 4 Отговор
    Преди години гласувах за Слави и много ме е яд, че съм гласувал за него, дано с тези пари дето открадна от народа нито съвест да може да си купи, нито здраве

    Коментиран от #30

    10:33 11.12.2025

  • 27 Трай па ти бе

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Колко да са свободни хора":

    Тъ пун гер

    Коментиран от #29

    10:38 11.12.2025

  • 28 А ти дребно човече, с простотиите които

    5 3 Отговор
    правеше при дългуча, и заедно опростачвахте няколко поколения, сега с чиста съвест ли живееш?

    10:40 11.12.2025

  • 29 Ами трай бе

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Трай па ти бе":

    Не виждам някой насила да те кара да се обаждаш.

    10:40 11.12.2025

  • 30 Кои пари

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "селянин":

    И какви кражби?

    10:42 11.12.2025

  • 31 Екстремист

    4 5 Отговор
    1990,протести...космати индивиди предвождат хиляди жълтопаветници по майданите...скачайте и дивейте за да махнем комунистите от власт...две три години безчинства на тези облюдки,золем да ни нахлузят РАНЪТ.Виденова зима,тълпи от развилняли се жълтопаветници искаме властта,че иначе Доган и БКП ще ни върнат в социализма.Поредния майдан докарва цветнокожи римлянин от драгалевци и той преватизира за жълти стотинки всички активи на държавата.оставаме госи и боли като пушки но пак трябва да гласуваме за да не дойдат комунистите и доган на власт...идва обаче красив дедо от Мадрид и решава да ни "оправи" за 800дена.Оправя ни яко с предприсъединяването.Каквото е останало от Костов заминава...И на пука на всички жълтопаветници прави коалиция с доган и комунистите.Набутват ни в пирамидата ЕССР.Ами сега...пак жълтопаветници пак протести,пак закани вън Доган и БСП от власт и в тия майдани се ражда ГРОБ.Няколко години по късно,пак майдани и гласувайте срещу доган,гроб и пеевски.И като помислиш,ако около милион избиратели и жълтопаветници изчезнат от лицето на земята както направи Пол Пот в Камбоджа всички проблеми в държавата се решават

    10:43 11.12.2025

  • 32 Същия

    5 2 Отговор
    ....има ли нещо ново под Слънцето? Прочетете от Христо Смирненск-фейлетона "Приказка за стълбата". Ха ха ха ...

    10:44 11.12.2025

  • 33 ВЕЛИНСКИ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хе!":

    ДА ДЕ
    АМА
    СИРОМАХА
    МУ ГОВОРИ КАТО В ЖИВО СЪСТОЯНИЕ,МАЙ...

    10:49 11.12.2025

  • 34 баш фен

    4 1 Отговор
    Сиромахов е пич , но меже да говори така на някой който има сърце .Слави очевидно няма .

    10:51 11.12.2025

  • 35 Некой си

    1 1 Отговор
    Много точно казано. Утре ще е късно.

    10:53 11.12.2025

  • 36 Бай Хуан Цицоманов

    2 1 Отговор
    То Сиромахо и ти щото си един капацитет! До оня ден му крепи тататите на Слафчо ...

    10:53 11.12.2025

  • 37 Грях правиш

    4 3 Отговор
    Сиромахов! Плюеш в кладенец, от който си пил мода, по народно му! Без Слави щеше да си никой. Сиромашко ти е поведението! Сваляйте ги вие, които го издигнахте! Без много шум , а не да трупаш лични дивиденти !

    10:54 11.12.2025

  • 38 ЕМИЛ

    1 1 Отговор
    Защо критикувате Слави-ТА КОЙ ОТ ВАС УСПЯ ДА ОПРОСТАЧИ ДЪРЖАВАТА-никоЙ-Я погледнете-ТОШКО ПОМАКА-депутат-ходи със селската фанела на работа както в неговото село-Той е завършил ИСТОРИЯ НА ПРОСТаЩИНАТА и така--------------------до края на мандата-пачките им се трупат на 3 месеца-всеки ден заплатата върви-и на кого му дреме-живуркат си, подиграват се с народа- И СИ МИСЛЯТ ЧЕ СА----------ВЕЧНИ

    Коментиран от #40

    10:54 11.12.2025

  • 39 Аааааа

    1 1 Отговор
    ИТН се оказа добре планирана бутафорна партия, за отклоняване на общественото съзнание и гласове по избори. Изводът е, че ИТН е опашка на ГЕРБ, а целта е била успокояване/укротяване на общественото напрежение чрез нови партийни обекти, за да успее ,,шайката" да изпълни заложените цели, а именно:
    - влизане в ЕСс и приемане на еврото
    - поддържане на недалновидна вътрешна и външна политика на страната, в унисон с външните работодатели и закрила на зависимите/престъпниците в парламента (и не само).
    - усвояване на еврофондове без материализиране.
    - чуждопоклонничество и унищожение на стопанската инициатива в страната.
    Разбира се, Трифонов е разбрал, че се е превърнал в употребен чорап, чието изпиране е невъзможно. Затова и отсъства от публичното пространство, а може би и ,,фейсу" вече се е отвратил от него, та го не излъчва.
    Че ИТН няма да пребъде е почти сигурно (зависи от ще има ли купени избори и до колко), по не притеснява, че няма кой да ги осъди за родоотстъпничество. Мизерабли.

    10:54 11.12.2025

  • 40 Родителите ти

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ЕМИЛ":

    са ви опростаачили! Да лъжете, да крадете, да ви ползват такива за лъжи, си е истинско орпстачване.

    10:56 11.12.2025

  • 41 Слави слуга на Пеевски

    0 1 Отговор
    За пари и дедо Слави се продаде!

    10:57 11.12.2025

