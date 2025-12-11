Иво Сиромахов към Слави Трифонов: Иди си с мир, утре вече ще е късно

Иво Сиромахов се обърна към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов с пост във Фейсбук.
"Слави, виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно."
1 Последния Софиянец
10:11 11.12.2025
2 787
10:13 11.12.2025
3 Хе!
Коментиран от #33
10:13 11.12.2025
4 Няма да чуе
10:13 11.12.2025
6 Истината
Коментиран от #15
10:14 11.12.2025
7 Вашето мнение
10:14 11.12.2025
8 За пари
10:16 11.12.2025
9 Не се чува
...
-;-
Прасето още не е казало какво да бъде чуто.
10:18 11.12.2025
10 ккк
10:18 11.12.2025
12 Независим
А ония лукави същества които се опитват да го очернят са просто жалки нищожества.
10:19 11.12.2025
13 Дориана
10:19 11.12.2025
14 Варда
10:20 11.12.2025
15 Като се влезе във Властта
До коментар #6 от "Истината":Истината:
Слави си остана един посредствен продажен бок..лук
-;-
Като се влезе във Властта и престава да се чува!
Прасето е пореден пример на еволюцеята на Комунистическата СВИНЩИНА!
10:20 11.12.2025
16 Хе!
10:20 11.12.2025
18 Жбръц
10:21 11.12.2025
20 Ох!
10:23 11.12.2025
21 Колко да са свободни хора
Коментиран от #27
10:24 11.12.2025
22 Евродебил
10:26 11.12.2025
23 Механик
10:27 11.12.2025
24 зрител
10:29 11.12.2025
25 Ььь
10:29 11.12.2025
26 селянин
Коментиран от #30
10:33 11.12.2025
27 Трай па ти бе
До коментар #21 от "Колко да са свободни хора":Тъ пун гер
Коментиран от #29
10:38 11.12.2025
28 А ти дребно човече, с простотиите които
10:40 11.12.2025
29 Ами трай бе
До коментар #27 от "Трай па ти бе":Не виждам някой насила да те кара да се обаждаш.
10:40 11.12.2025
30 Кои пари
До коментар #26 от "селянин":И какви кражби?
10:42 11.12.2025
31 Екстремист
10:43 11.12.2025
32 Същия
10:44 11.12.2025
33 ВЕЛИНСКИ
До коментар #3 от "Хе!":ДА ДЕ
АМА
СИРОМАХА
МУ ГОВОРИ КАТО В ЖИВО СЪСТОЯНИЕ,МАЙ...
10:49 11.12.2025
34 баш фен
10:51 11.12.2025
35 Некой си
10:53 11.12.2025
36 Бай Хуан Цицоманов
10:53 11.12.2025
37 Грях правиш
10:54 11.12.2025
38 ЕМИЛ
Коментиран от #40
10:54 11.12.2025
39 Аааааа
- влизане в ЕСс и приемане на еврото
- поддържане на недалновидна вътрешна и външна политика на страната, в унисон с външните работодатели и закрила на зависимите/престъпниците в парламента (и не само).
- усвояване на еврофондове без материализиране.
- чуждопоклонничество и унищожение на стопанската инициатива в страната.
Разбира се, Трифонов е разбрал, че се е превърнал в употребен чорап, чието изпиране е невъзможно. Затова и отсъства от публичното пространство, а може би и ,,фейсу" вече се е отвратил от него, та го не излъчва.
Че ИТН няма да пребъде е почти сигурно (зависи от ще има ли купени избори и до колко), по не притеснява, че няма кой да ги осъди за родоотстъпничество. Мизерабли.
10:54 11.12.2025
40 Родителите ти
До коментар #38 от "ЕМИЛ":са ви опростаачили! Да лъжете, да крадете, да ви ползват такива за лъжи, си е истинско орпстачване.
10:56 11.12.2025
41 Слави слуга на Пеевски
10:57 11.12.2025