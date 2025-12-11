Радостин Василев призова ИТН или БСП да гласуват за падането на правителството

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев призова партиите в управляващото мнозинство да се разграничат от правителството още преди гласуването на вота на недоверие. Според него политическата ситуация е навлязла в критична фаза след масовите протести в сряда вечер, съобщи Нова ТВ.
„Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падането на това правителство“, заяви Василев в кулоарите на парламента. По думите му протестите са дали „толкова силен глас за оставка, че трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик“.
Той определи гражданската енергия като вече необратима: „Това е непреодолима сила, която гарантира, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава“. Василев подчерта, че за първи път толкова голям брой млади хора са изразили категорична позиция срещу задкулисието и начина на управление.
Според него протестите не трябва да бъдат използвани за партийни цели. „Никой няма право да приватизира този протест. На площада бяха граждани, не ПП–ДБ“, каза Василев и добави, че МЕЧ подкрепя демонстрациите „като граждани, без да търсим изява“.
Лидерът на МЕЧ предупреди, че ако управляващите останат на власт, напрежението може да ескалира. „Оттук нататък управление в такава конфигурация ще е мъчение. В България може да се стигне до гражданска война, ако безграничната наглост продължава“, заяви той.
Василев отправи критики и към ДПС, подчертавайки, че „не трябва да се спекулира с етническата карта, защото общностите, които Пеевски счита за свои, всъщност не го искат“.
Той коментира и ролята на „Има такъв народ“. „Вчера излъчваха клипове на Слави Трифонов – човек, който унищожи енергията на протеста и предаде огромна част от обществото“, каза Василев. Той припомни, че самият той пръв се е разграничил от партията: „Аз съм първият човек, който го разкри, за което се чувствам горд“.
Според него и от ПП–ДБ трябва да направят изводи от участието си в „сглобката“. „Втори път площада няма да им прости залитане по Борисов и Пеевски“, подчерта лидерът на МЕЧ.
Василев заяви, че очаква серия от избори, ако правителството подаде оставка. „Това трябва да бъде изживяно. В противен случай отиваме на протести, по-големи от предишните, по-страшни и по-кървави“, предупреди той.
По отношение на изборните правила МЕЧ настоява за пълно премахване на хартиените бюлетини. „Изяло машинно гласуване, преминаване към електронно с блокчейн система – това е нашата цел“, уточни той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Партия САБЯ
10:26 11.12.2025
2 Шака зулу
10:27 11.12.2025
3 Боби
10:30 11.12.2025
4 Кой е този отпадък
10:30 11.12.2025
5 Майора
10:30 11.12.2025
6 Ми не
10:31 11.12.2025
7 Чалгаря само с един Тайсън кючек
Племето обича да върти гюбеци!
10:33 11.12.2025
8 Наблюдател
10:35 11.12.2025
9 николико
10:35 11.12.2025
10 Дориана
10:36 11.12.2025
11 ПроК.ремъ.лски ск.отове
жий.ските отрепки и гнидите на Ка.уна изплуваха на повърхността на протеста с тайната надежда да се докопат до властта , но не знаят какъв ръбат х.ей ги чака на изборите .
10:36 11.12.2025
12 На бас 👍
Коментиран от #15, #18
10:41 11.12.2025
13 Ауто Билд
10:41 11.12.2025
14 Другари "Велински"
10:42 11.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 селяк
10:44 11.12.2025
17 а аз призовавам
10:44 11.12.2025
18 Пецо
До коментар #12 от "На бас 👍":Прав си. Пак ще си купят гласовете и оФцете пак няма да гласуват и пак ще мрънкят, че ги стрижат. Цикъла ще се повтори
10:45 11.12.2025
19 За няколко копейки повече
10:48 11.12.2025
20 Искам да ме върнат
10:49 11.12.2025
21 И тоя не знае какво иска
10:50 11.12.2025
22 Публикувах видео от изявлението
Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави? В най мразения в България!
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно.
Коментиран от #26
10:52 11.12.2025
23 Хехе
10:52 11.12.2025
24 мадругари
10:53 11.12.2025
25 Точен е Василев ..първи го разкри и унищ
Коментиран от #27
10:53 11.12.2025
26 аз съм твърдо против
До коментар #22 от "Публикувах видео от изявлението":Аз и всички НОРМАЛНИ българи сме против управлението на държавата от УЛИЦАТА. Спечелете следващите избори, направете си правителство и управлявайте. Да видим улицата колко време ще ви изтрае и вас неможачи.
10:54 11.12.2025
27 Остава да кажеш
До коментар #25 от "Точен е Василев ..първи го разкри и унищ":и срещу колко от лъжеца кирил петков се "разграничи" това продажно нищожество?
10:59 11.12.2025
28 Пращам джендърмерията
11:02 11.12.2025
29 Ники
11:02 11.12.2025