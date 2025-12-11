Новини
Радостин Василев призова ИТН или БСП да гласуват за падането на правителството

Радостин Василев призова ИТН или БСП да гласуват за падането на правителството

11 Декември, 2025 10:25 1 035 29

Според него протестите не трябва да бъдат използвани за партийни цели

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев призова партиите в управляващото мнозинство да се разграничат от правителството още преди гласуването на вота на недоверие. Според него политическата ситуация е навлязла в критична фаза след масовите протести в сряда вечер, съобщи Нова ТВ.

„Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падането на това правителство“, заяви Василев в кулоарите на парламента. По думите му протестите са дали „толкова силен глас за оставка, че трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик“.

Той определи гражданската енергия като вече необратима: „Това е непреодолима сила, която гарантира, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава“. Василев подчерта, че за първи път толкова голям брой млади хора са изразили категорична позиция срещу задкулисието и начина на управление.

Според него протестите не трябва да бъдат използвани за партийни цели. „Никой няма право да приватизира този протест. На площада бяха граждани, не ПП–ДБ“, каза Василев и добави, че МЕЧ подкрепя демонстрациите „като граждани, без да търсим изява“.

Лидерът на МЕЧ предупреди, че ако управляващите останат на власт, напрежението може да ескалира. „Оттук нататък управление в такава конфигурация ще е мъчение. В България може да се стигне до гражданска война, ако безграничната наглост продължава“, заяви той.

Василев отправи критики и към ДПС, подчертавайки, че „не трябва да се спекулира с етническата карта, защото общностите, които Пеевски счита за свои, всъщност не го искат“.

Той коментира и ролята на „Има такъв народ“. „Вчера излъчваха клипове на Слави Трифонов – човек, който унищожи енергията на протеста и предаде огромна част от обществото“, каза Василев. Той припомни, че самият той пръв се е разграничил от партията: „Аз съм първият човек, който го разкри, за което се чувствам горд“.

Според него и от ПП–ДБ трябва да направят изводи от участието си в „сглобката“. „Втори път площада няма да им прости залитане по Борисов и Пеевски“, подчерта лидерът на МЕЧ.

Василев заяви, че очаква серия от избори, ако правителството подаде оставка. „Това трябва да бъде изживяно. В противен случай отиваме на протести, по-големи от предишните, по-страшни и по-кървави“, предупреди той.

По отношение на изборните правила МЕЧ настоява за пълно премахване на хартиените бюлетини. „Изяло машинно гласуване, преминаване към електронно с блокчейн система – това е нашата цел“, уточни той.


  • 1 Партия САБЯ

    18 8 Отговор
    Радко иди си направи една ножка.

    10:26 11.12.2025

  • 2 Шака зулу

    4 5 Отговор
    Когато господаря ми каже, тогава.

    10:27 11.12.2025

  • 3 Боби

    5 9 Отговор
    Заради него бях на протеста

    10:30 11.12.2025

  • 4 Кой е този отпадък

    14 5 Отговор
    че да призовава който и да е, за каквото и да е? Само боклуци ни навират.

    10:30 11.12.2025

  • 5 Майора

    10 6 Отговор
    Политическата цветарка и изживяващ се като недосегаем дава акъл на другите! Виж себе си и твоята партия и тогава говори и стигс отправя заплахи , ако имаше нормслно правосъдие щеше отдавна даси подведен под съдебна отговорност!

    10:30 11.12.2025

  • 6 Ми не

    14 3 Отговор
    Едните представляват селският инат, а другите селската тъпота, а този ентусиаст ги призовава към мисъл и действие...

    10:31 11.12.2025

  • 7 Чалгаря само с един Тайсън кючек

    12 3 Отговор
    влезна в Парламента!
    Племето обича да върти гюбеци!

    10:33 11.12.2025

  • 8 Наблюдател

    2 8 Отговор
    Време е за Възраждане!

    10:35 11.12.2025

  • 9 николико

    4 4 Отговор
    Напазарувания Плевенски циганин Руди - Скеча, свинята Шишко и айдука ГЕРБ са го купили с целия му катун. Насъскаха го с Просташки да плюят по Величие и Ивелин Михайлов и вече за Скеч ще гласува само милиционера Радул ако не се е напил с бири в близката кръчма. Тотален измамник излезе и този напазаруван циганин, но Слава на Господ Иисус Христос бързо си показа зъбките. Руди, калпаазанин купи ли си ново БМВ с парите дето лапна??? Сега ще лапаш мухите.

    10:35 11.12.2025

  • 10 Дориана

    5 5 Отговор
    Хайде сега Борисов и Пеевски, които твърдяха че „ Чували народа „ да напуснат веднага Парламента и политиката и техния кабинет Желязков да подаде веднага оставка! Това иска народа и те трябва да го изпълнят , ако имат достойнство!

    10:36 11.12.2025

  • 11 ПроК.ремъ.лски ск.отове

    6 4 Отговор
    Мръсната пяна на ру.блад.
    жий.ските отрепки и гнидите на Ка.уна изплуваха на повърхността на протеста с тайната надежда да се докопат до властта , но не знаят какъв ръбат х.ей ги чака на изборите .

    10:36 11.12.2025

  • 12 На бас 👍

    4 6 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #15, #18

    10:41 11.12.2025

  • 13 Ауто Билд

    5 0 Отговор
    Радостине новото БМВ става ли за газова уредба

    10:41 11.12.2025

  • 14 Другари "Велински"

    4 1 Отговор
    да бъде преследван "На всеки километър" и да бъде отъркалян

    10:42 11.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 селяк

    2 2 Отговор
    Как ли па не биха :Д кокая така лесно ли са пуща нищо, че кочината са тресе от целия народ ( с изключа платените м@нгали )

    10:44 11.12.2025

  • 17 а аз призовавам

    3 1 Отговор
    всички да гласуват против този отвратителен мазник.

    10:44 11.12.2025

  • 18 Пецо

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "На бас 👍":

    Прав си. Пак ще си купят гласовете и оФцете пак няма да гласуват и пак ще мрънкят, че ги стрижат. Цикъла ще се повтори

    10:45 11.12.2025

  • 19 За няколко копейки повече

    5 4 Отговор
    ДЕГ.ЕНЕРАТИ , ЛУМ.ПЕНИ И ОТ.РЕПКИ -- ВСИЧКИ ПОД ЮМРУКА НА ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП. ДА СРИНЕМ ДЪРЖАВАТА ЗА РАДОСТ НА НЕДОНОСЕНОТО КАН.ИБАЛЧЕ .

    10:48 11.12.2025

  • 20 Искам да ме върнат

    2 0 Отговор
    В "Хосписа на ужасите" в Черноморец. Проклет да е оня Гуцан дето в София ме завлече и затвори

    10:49 11.12.2025

  • 21 И тоя не знае какво иска

    1 3 Отговор
    Няма и нещо вид на интелект, но пак добре на фона на войнолюбци и джендъри

    10:50 11.12.2025

  • 22 Публикувах видео от изявлението

    5 2 Отговор
    На бившия водещ в "Шоуто на Слави" и основател на ИТН Иво Сиромахов но не беше одобрено затова публикувам текста който е харесан досега от 50 хил.човека -

    Слави,
    виждаш ли какво става в държавата?
    Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
    В какво се превърна, Слави? В най мразения в България!
    Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
    Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
    Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
    Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
    Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
    Иди си с мир, Слави.
    Утре вече ще е късно.

    Коментиран от #26

    10:52 11.12.2025

  • 23 Хехе

    3 0 Отговор
    те да не са луди да подкрепят вота! Кога пак ще седнат на софрата?

    10:52 11.12.2025

  • 24 мадругари

    0 5 Отговор
    Нали зельония чорап обеща още 2020 да ни оправи. Оправени ли сме вече, или има още да чакаме?

    10:53 11.12.2025

  • 25 Точен е Василев ..първи го разкри и унищ

    3 2 Отговор
    Той коментира и ролята на „Има такъв народ“. „Вчера излъчваха клипове на Слави Трифонов – човек, който унищожи енергията на протеста и предаде огромна част от обществото“, каза Василев. Той припомни, че самият той пръв се е разграничил от партията: „Аз съм първият човек, който го разкри, за което се чувствам горд“.

    Коментиран от #27

    10:53 11.12.2025

  • 26 аз съм твърдо против

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Публикувах видео от изявлението":

    Аз и всички НОРМАЛНИ българи сме против управлението на държавата от УЛИЦАТА. Спечелете следващите избори, направете си правителство и управлявайте. Да видим улицата колко време ще ви изтрае и вас неможачи.

    10:54 11.12.2025

  • 27 Остава да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точен е Василев ..първи го разкри и унищ":

    и срещу колко от лъжеца кирил петков се "разграничи" това продажно нищожество?

    10:59 11.12.2025

  • 28 Пращам джендърмерията

    0 0 Отговор
    да лови гейпровокатори чи ми писна от куролиции

    11:02 11.12.2025

  • 29 Ники

    0 0 Отговор
    Руди е пълен пустиняк

    11:02 11.12.2025

