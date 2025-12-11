Новини
България »
Бъчварова посочи "единствения полезен ход" на Борисов и Пеевски

Бъчварова посочи "единствения полезен ход" на Борисов и Пеевски

11 Декември, 2025 10:36 1 812 23

  • румяна бъчварова-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • протести

Няма как държавата и обществото ни да бъдат същите след тези събития, смята бившият вътрешен министър

Бъчварова посочи "единствения полезен ход" на Борисов и Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„В момента живеем в политически земетръс – нещо, което не очаквахме до този момент да се случи“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Румяна Бъчварова, дипломат и бивш министър на вътрешните работи.

„Едно от най-съществените явления като последица от протестите е пропукването в ДПС. Излизане на някои от лидерите, недоволство. Млади хора от този етнос, които протестират срещу Пеевски. Това е голяма промяна за българското общество и просто така не може да отмине“, каза дипломатът.

„Няма как държавата и обществото ни да бъдат същите след тези събития“, смята Бъчварова.

Според нея най-логичният изход е да има работен план, който да се договори между управляващите и опозицията – какво да се случи в следващите месеци и да се посочи период, в който да се проведат следващите избори.

„Оставката на правителството е отключването на тази ситуация. Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори, защото доверието е изчерпано“, на мнение е Румяна Бъчварова.

По думите ѝ въпросът е дали Борисов ще се съобрази с колективното решение на партията, или ще се договори с Пеевски.

„Може би двете в някакво съчетание. Не знам какви са им отношенията след тези събития. Но упорството вече не може да реши никакъв проблем, то само задълбочава кризата в обществото“, смята дипломатът.

„Моделът „Борисов“, моделът „Пеевски“ на практика е едно абсолютно разбъркване в йерархията на властта, срещу която протестират хората. Тя е в това, че може да имаме премиер, но той не е пълноценно изпълняващ функциите си. Имаме подкрепящ правителството с малък брой депутати, но искащ цялата власт на управление. И това е най-големият проблем“, коментира още Румяна Бъчварова.

"За мен този протест е протест за бъдещето на държавата ни", каза тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    Коментиран от #17

    10:37 11.12.2025

  • 2 Дориана

    25 2 Отговор
    Хайде сега Борисов и Пеевски, които твърдяха че „ Чували народа „ да напуснат веднага Парламента и политиката и техния кабинет Желязков да подаде веднага оставка! Това иска народа и те трябва да го изпълнят , ако имат достойнство!

    10:38 11.12.2025

  • 3 Единствен изход

    22 1 Отговор
    е затвор !

    Коментиран от #16

    10:38 11.12.2025

  • 4 Соник Каба краде старт

    11 1 Отговор
    Никаква оставка,че схемите за милио...ни в Карловска община ще се скапят.....

    10:38 11.12.2025

  • 5 Вашето мнение

    14 1 Отговор
    Счетоводителката на цар киро, дълго време блажеше от герб и гледаше с презрение на хората. Сега ги била разбрала, да ама не. Единственото на, което се надява е на късата памет на хората и да се намърда в нов проект.

    10:39 11.12.2025

  • 6 Соник Каба краде старт

    9 2 Отговор
    Никаква оставка,че схемите за милио...ни в Карловска община ще се скапят.....

    10:39 11.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    САЩ подменя политическият елит в България.

    Коментиран от #13

    10:39 11.12.2025

  • 8 честен ционист

    4 8 Отговор
    Както протестите, така и изборите са занимание за балами. Ако зависеше нещо от тях, одавна да са ги забранили.

    Коментиран от #18, #19

    10:39 11.12.2025

  • 9 След Цв. Цветанов

    9 4 Отговор
    и тази изпълзя. Не се плюе в кладенец от който си пил вода.

    10:40 11.12.2025

  • 10 На бас 👍

    4 15 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #12, #23

    10:40 11.12.2025

  • 11 Ясно е къде отива каруцата

    9 1 Отговор
    Щом и неговата метреса го приканва да си дава оставката, ясно е къде отиде каруцата с крадците. Ама те се правят на малоумни и не разбират. Няма да ги спаси наглостта им.

    10:41 11.12.2025

  • 12 Според теб

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "На бас 👍":

    Гепи и Н Начало пак ще фалшифи....цират изборите........ти нор...мален човек ли си ,или утай...ка.

    10:43 11.12.2025

  • 13 По-добре

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    САЩ да го подменя, отколкото твоят идол от Кремъл - джуджето Лилипутин. Не бъркай САЩ с Русия. Това, че Тръмп привидно изглежда, че играе по свирката на джуджето, не значи че САЩ и Русия са се прегърнали.

    10:44 11.12.2025

  • 14 Само членовете

    5 3 Отговор
    На съответните партии, могат да свалят доверието, от лидерите си! Случаят Нинова

    Коментиран от #20

    10:44 11.12.2025

  • 15 социология

    6 1 Отговор
    Голямото Д си свърши работата , разби ДПС и успешно скри ментора си Доган .Няма да подаде оставка или да си търгне сам , защото с този Магнитски , никъде по света не може да изхарчи дори 1 долар и няма право на банкова сметка .Без държавата е нищо .

    10:44 11.12.2025

  • 16 ахааа

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Единствен изход":

    и от упор

    10:45 11.12.2025

  • 17 Видьо Видев

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Във всяка държава, от изборите зависи, всичко останало след това!

    "Не можеш да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат", кзал го е Айнщайн.
    Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
    ако се провеждат по същият Изборен кодекс!

    Не може винаги да има стотици хиляди "мъртви души" в списъците,
    чрез които ЦИК и Борисов, за пореден път, ще фалшифицират изборите!
    За да няма "мъртви души", необходима е активна регистрация, на българите и в чужбина, и в България,
    както има за гражданите във всички останали държави от ЕС.

    Както във всички останали държави от ЕС,
    гласуване с неотбелязана преференция,
    да се отчита за недействително, а не с него да се привилегироват водачите на партийни листи!
    При погазване на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ.
    Прочети я!
    Така партийните олигарси се самоизбират, независимо от предпочитанията на симпатизантите на партиите!
    От всичките 240 депутата, 160 партийни олигаси са "избрани" преди гласуването, като водачи на листите!
    Поради това, в Парламента няма народни представители, а има бутончета на партийните централи.
    На практика, България не е Демократична държава, а е Партократична държава, макар и многопартийна.

    Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
    ако се провеждат по същият Изборен кодекс!

    Няма как изборите да са по руски, а резултатите да са по европейски!

    При старият изборен закон, и при новите избори ще имаме
    още веднъж от същото!

    10:48 11.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бегай

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    такива балами като теб с по 5 ника са ни ясни

    10:55 11.12.2025

  • 20 Идентичен

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Само членовете":

    Случай, е с Тодор Живков! Ама Кокорчо от дедо знае и иска невъзможното!

    10:58 11.12.2025

  • 21 Майора

    1 0 Отговор
    Жалко че си била министър и член на ГЕРБ! Явно подкрепяш идеите на Черепа , Прокопиев , Бобокови и олигарсите и разединителя Радев за неприемане еврото и България в Евразия! Оставка става чрез НС , а не от улицата , което е жива анархия!

    10:59 11.12.2025

  • 22 Миме

    0 0 Отговор
    феминистки срещу гюве румянчето да не е решила да мести къдравата сю,интересна на кобилата или на катъра ше заложат ингилизките ни господари

    11:00 11.12.2025

  • 23 Не така

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "На бас 👍":

    Герб е пътник приятелю, младите хора го отсвириха.

    11:01 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове