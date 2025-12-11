Бъчварова посочи "единствения полезен ход" на Борисов и Пеевски

„В момента живеем в политически земетръс – нещо, което не очаквахме до този момент да се случи“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Румяна Бъчварова, дипломат и бивш министър на вътрешните работи.
„Едно от най-съществените явления като последица от протестите е пропукването в ДПС. Излизане на някои от лидерите, недоволство. Млади хора от този етнос, които протестират срещу Пеевски. Това е голяма промяна за българското общество и просто така не може да отмине“, каза дипломатът.
„Няма как държавата и обществото ни да бъдат същите след тези събития“, смята Бъчварова.
Според нея най-логичният изход е да има работен план, който да се договори между управляващите и опозицията – какво да се случи в следващите месеци и да се посочи период, в който да се проведат следващите избори.
„Оставката на правителството е отключването на тази ситуация. Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори, защото доверието е изчерпано“, на мнение е Румяна Бъчварова.
По думите ѝ въпросът е дали Борисов ще се съобрази с колективното решение на партията, или ще се договори с Пеевски.
„Може би двете в някакво съчетание. Не знам какви са им отношенията след тези събития. Но упорството вече не може да реши никакъв проблем, то само задълбочава кризата в обществото“, смята дипломатът.
„Моделът „Борисов“, моделът „Пеевски“ на практика е едно абсолютно разбъркване в йерархията на властта, срещу която протестират хората. Тя е в това, че може да имаме премиер, но той не е пълноценно изпълняващ функциите си. Имаме подкрепящ правителството с малък брой депутати, но искащ цялата власт на управление. И това е най-големият проблем“, коментира още Румяна Бъчварова.
"За мен този протест е протест за бъдещето на държавата ни", каза тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
Коментиран от #17
10:37 11.12.2025
2 Дориана
10:38 11.12.2025
3 Единствен изход
Коментиран от #16
10:38 11.12.2025
4 Соник Каба краде старт
10:38 11.12.2025
5 Вашето мнение
10:39 11.12.2025
6 Соник Каба краде старт
10:39 11.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #13
10:39 11.12.2025
8 честен ционист
Коментиран от #18, #19
10:39 11.12.2025
9 След Цв. Цветанов
10:40 11.12.2025
10 На бас 👍
Коментиран от #12, #23
10:40 11.12.2025
11 Ясно е къде отива каруцата
10:41 11.12.2025
12 Според теб
До коментар #10 от "На бас 👍":Гепи и Н Начало пак ще фалшифи....цират изборите........ти нор...мален човек ли си ,или утай...ка.
10:43 11.12.2025
13 По-добре
До коментар #7 от "Последния Софиянец":САЩ да го подменя, отколкото твоят идол от Кремъл - джуджето Лилипутин. Не бъркай САЩ с Русия. Това, че Тръмп привидно изглежда, че играе по свирката на джуджето, не значи че САЩ и Русия са се прегърнали.
10:44 11.12.2025
14 Само членовете
Коментиран от #20
10:44 11.12.2025
15 социология
10:44 11.12.2025
16 ахааа
До коментар #3 от "Единствен изход":и от упор
10:45 11.12.2025
17 Видьо Видев
До коментар #1 от "оня с коня":Във всяка държава, от изборите зависи, всичко останало след това!
"Не можеш да правиш едно и също, а да очакваш различен резултат", кзал го е Айнщайн.
Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
ако се провеждат по същият Изборен кодекс!
Не може винаги да има стотици хиляди "мъртви души" в списъците,
чрез които ЦИК и Борисов, за пореден път, ще фалшифицират изборите!
За да няма "мъртви души", необходима е активна регистрация, на българите и в чужбина, и в България,
както има за гражданите във всички останали държави от ЕС.
Както във всички останали държави от ЕС,
гласуване с неотбелязана преференция,
да се отчита за недействително, а не с него да се привилегироват водачите на партийни листи!
При погазване на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ.
Прочети я!
Така партийните олигарси се самоизбират, независимо от предпочитанията на симпатизантите на партиите!
От всичките 240 депутата, 160 партийни олигаси са "избрани" преди гласуването, като водачи на листите!
Поради това, в Парламента няма народни представители, а има бутончета на партийните централи.
На практика, България не е Демократична държава, а е Партократична държава, макар и многопартийна.
Но не трябва да си Айнщай и да очакваш друг резултат от изборите,
ако се провеждат по същият Изборен кодекс!
Няма как изборите да са по руски, а резултатите да са по европейски!
При старият изборен закон, и при новите избори ще имаме
още веднъж от същото!
10:48 11.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 бегай
До коментар #8 от "честен ционист":такива балами като теб с по 5 ника са ни ясни
10:55 11.12.2025
20 Идентичен
До коментар #14 от "Само членовете":Случай, е с Тодор Живков! Ама Кокорчо от дедо знае и иска невъзможното!
10:58 11.12.2025
21 Майора
10:59 11.12.2025
22 Миме
11:00 11.12.2025
23 Не така
До коментар #10 от "На бас 👍":Герб е пътник приятелю, младите хора го отсвириха.
11:01 11.12.2025