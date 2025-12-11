Ивайло Мирчев: Подайте оставка незабавно!

Видяхме вчера, че управляващите са гледали протеста. Подайте оставка незабавно. Подкрепете вота на недоверие, ако днес той не мине - призоваваме Росен Желязков да подаде оставка сам и да отидем веднага на едни честни избори и да се смени начинът на управление на страната.

Това заяви на влизане в сградата на НС Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.