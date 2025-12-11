Новини
Ивайло Мирчев: Подайте оставка незабавно!

Ивайло Мирчев: Подайте оставка незабавно!

11 Декември, 2025 08:57

Подкрепете вота на недоверие

Ивайло Мирчев: Подайте оставка незабавно! - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Видяхме вчера, че управляващите са гледали протеста. Подайте оставка незабавно. Подкрепете вота на недоверие, ако днес той не мине - призоваваме Росен Желязков да подаде оставка сам и да отидем веднага на едни честни избори и да се смени начинът на управление на страната.

Това заяви на влизане в сградата на НС Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    11 1 Отговор
    Бях на протеста снощи, не мога да ви понасям и вас, а тази загуба на енергия и време снощи с песни, танци и дълги речи ще ви излезе много скъпо на изборите. Хората не искат и вас!

    Коментиран от #3

    09:00 11.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    4 1 Отговор
    И Радев ще състави кабинет на герб-дпс по списък, който вие розови му набутахте, докато седяхте в скута Му.

    09:00 11.12.2025

  • 3 Грую

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Урсулът иска братята фашисти от ппдб на власт.

    09:01 11.12.2025

  • 4 Протестиращ

    3 0 Отговор
    НЯМА да стане по този начин и с ТОЯ ВИД протести !
    Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
    На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
    А как да го разберат това ???
    С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
    Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.

    09:01 11.12.2025

  • 5 Розовите понита

    5 0 Отговор
    се опитват най-много да яхнат протеста на българските граждани. Изобщо не ги е срам че ядоха от една паничка с Борисов и Пеевски едно извинявайте не ни казаха.

    09:04 11.12.2025

  • 6 Оставка

    1 0 Отговор
    Г-Да депутати.

    Всеки глас се регистрира и остава в историята.
    За всеки ше се знае кой как е гласувал и вие заставате с Името си.

    Да се знае.

    09:05 11.12.2025

  • 7 Рядко тъп и нахален човек

    0 0 Отговор
    Е този индивид.Мисли си, че хората ядат доматите с колците и не го знаят каква стока е! ПИСНАЛО НИ Е ОТ ВАС! От всички ВАС, такива алчни и корумпирани идиоти, които си врат големите носове навсякъде и си мислят, че са нещо повече от другите!

    09:08 11.12.2025

