Ивайло Мирчев: Подайте оставка незабавно!

Видяхме вчера, че управляващите са гледали протеста. Подайте оставка незабавно. Подкрепете вота на недоверие, ако днес той не мине - призоваваме Росен Желязков да подаде оставка сам и да отидем веднага на едни честни избори и да се смени начинът на управление на страната.
Това заяви на влизане в сградата на НС Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #3
09:00 11.12.2025
2 Вашето мнение
09:00 11.12.2025
3 Грую
До коментар #1 от "Абе":Урсулът иска братята фашисти от ппдб на власт.
09:01 11.12.2025
4 Протестиращ
Ние протестираме, ония отвътре ни се хилят и НИКОЙ не те взема и е-е дори и за 5 стотинки !!!
На държавата трябва да и се вземе страха и ония в София да разберат,че сметката за техните престъпления срещу народа ще бъде платена от тях !
А как да го разберат това ???
С хумористични полит-коректни плакати и скандиране ,,оставка" ???
Ами че то честно казано аз немога като протестиращ по ТОЗИ начин да се взема несериозно ,а чакам ония доказани престъпници и социопати да се съобразят с мнението на народа.
09:01 11.12.2025
5 Розовите понита
09:04 11.12.2025
6 Оставка
Всеки глас се регистрира и остава в историята.
За всеки ше се знае кой как е гласувал и вие заставате с Името си.
Да се знае.
09:05 11.12.2025
7 Рядко тъп и нахален човек
09:08 11.12.2025