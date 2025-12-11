Цветан Цветанов: Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник

Над 150 000 души срещу модела „Борисов–Пеевски“. Протестът „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“ събра над 150 000 граждани в центъра на София. Това е най-голямата мобилизация на гражданска енергия след 2013 и 2020 година. Хората излязоха не заради партии – а срещу модела, който убива държавността. Излязоха срещу арогантността, корупцията, политическите зависимости и страха. Това написа във фейсбук по повод снощния антиправителствен протест лидерът на "Републиканци за България" и бивш зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов и допълни:
Посланието беше ясно и силно:
• „Оставка!“
• „Не на мафията!“
• „Вън Борисов и Пеевски!“
Това не е просто протест.
Това е диагноза на управляващия модел.
Протестите са легитимни и справедливи
Гражданите имат право да искат край на този модел.
Имат право да назовават виновните.
Убеден съм, че всички почтени хора от ГЕРБ са на страната на свободните граждани, а не на защитниците на статуквото.
Като първи председател на ГЕРБ казвам ясно: партията е подменена!
Партията, която изградихме, днес е приватизирана и пленена.
От 2020 г. управлението на Бойко Борисов окончателно се откъсна от принципите, върху които създадохме ГЕРБ – отговорност, почтеност и служене на хората.
През последните пет години вместо модерна политическа общност се оформи затворен кръг от зависими и послушни фигури, за които властта е прикритие, а личното им оцеляване – основна цел.
Конформисткото ръководство – гръбнакът на разпада.
Хора като Даниел Митов, Росен Желязков, Тома Биков, Мирослав Боршош, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Рая Назарян и други не са строители на ГЕРБ – те са временно ползващи се от нея.
Те не защитават принципи.
Те пазят позиции.
Те не водят партията – те я обслужват.
Истината е проста
Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник на собственото си минало.
Той не обединява – той изолира.
Той не защитава партията – той я употребява.
Той успя да „пакетира“ ГЕРБ в модела на задкулисието.
И трябва да понесе политическа отговорност за това.
Коалицията с ДПС и БСП е историческо предателство.
ГЕРБ беше създадена като алтернатива на задкулисието.
Днес именно този модел управлява чрез ГЕРБ.
Това не е компромис.
Това е капитулация.
Необходими са незабавни действия:
• Пълно оттегляне на конформисткото ръководство на партията.
• Прекратяване на зависимостите от ДПС и задкулисието.
Какво казват истинските членове на ГЕРБ:
След десетки разговори с бивши и настоящи членове на партията чувам едно и също: объркване, гняв, разочарование.
Вие не сте виновни.
Вие сте измамени.
Заглушени.
Превърнати в статисти.
Истинските хора на ГЕРБ не са в кабинетите.
Те са в градовете, селата, болниците, училищата, работните места.
И те имат право да говорят – време е да го направят!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Физкултурника
Коментиран от #44
09:34 11.12.2025
2 Оставка бе
09:34 11.12.2025
3 Реалността
периодично излизат да дават морални оценки
всичките от последните 35 години до един
и всеки се изкарва светец.
09:34 11.12.2025
4 ккк
09:35 11.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кабакрадев
09:38 11.12.2025
7 Николай Бареков бивш евродепутат
Славчо, ако не си разбрал и спиш на дивана вкъщи, днес се събраха над половин милион българи по площадите на Родината, за да искат твоята оставка и тази на Сламения Желязков и махането завинаги от политиката на твоите босове Борисов и Пеевски!
Хората са много ядосани от всичко, което виждат, че правят Пеевски и Борисов, но твоят бардак в Парламента, начело с Павела Митова, която приема за 26 секунди закони, и Тошко Африкански наистина много дразнят всички с простащината си.
Слави, днес вие приключихте като власт, народът ви уволни, защото половин милион са страшно много за България - истински, неподкупни и честни българи, загрижени за Родината и бъдещето на децата ни.
Днес, Слави, твоята жалка трупа от клоуни и аркашки се разпадна завинаги и от ИТН избягаха последните нормално мислещи и достойни хора.
Общински съветници и координатори на ИТН в Свищов и Асеновград, както и всички членове на структурата в двете общини, напускат "Има такъв народ". Мотивите им са морални и политически - тези честни хора не искат да обслужват мафията и да вървят срещу народа си.
А, ти Слави, малко чест зулуска имаш ли останала? Къде отиде въздухът над главата ти?
А, ти Слави, ще продължаваш ли да се правиш на луд и на шут?
Ако утре не гласувате оставката при вота на недоверие, вечерта ще излязат поне 1 милион българи. Това прави 10% тази вечер, а утре 20% от българите ще излезем на улицата срещу вас.
Правилото е, което в демокрациите
Коментиран от #23
09:39 11.12.2025
8 Гост
09:40 11.12.2025
9 Асансьор
09:41 11.12.2025
10 кратун
09:42 11.12.2025
11 Гост
09:43 11.12.2025
12 Ммм да
09:44 11.12.2025
13 Хайдеее
09:45 11.12.2025
14 Иванчо+Марийка
09:46 11.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Директора👨✈️
Хората най-много мразят такива долни и подли лъжци. ББ поне е откровен лъжец, а тоя е подмолен и долен лъжец!
09:47 11.12.2025
17 Харизан Алгафарев
09:48 11.12.2025
18 въпросителна
09:48 11.12.2025
19 црдерд
09:48 11.12.2025
20 Вкусно
09:49 11.12.2025
21 етнически българин
Коментиран от #26
09:50 11.12.2025
22 ФЕЙК - либераст
09:51 11.12.2025
23 Малииии
До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Ти пък от къде изпълзя? Ако се мислиш за по-добър от Тиквун много се лъжеш. Същия мазен курбан си! А и хората добре те познават. Не си мисли, че някой ти вярва и те чака за управляваш! Всички вкупом си идете и не се мяркайте, че младите и умните идват!
09:51 11.12.2025
24 До боко и шиши
И само да споделя - оставката не стига! Аз не съм съгласен да се оттеглят тихо ( те ще кажат, че го правят под натиск и са се съобразили с мнението на народа, разбирай - истински идеалисти!). Не искам дебелата Свиня да си ходи мирно и тихо да си харчи крадените милиарди някъде на топло! Искам отговори:
- за КТБ и стотиците милиони, източени през подставени фирми;
- За ББР и отпуснатите кредити;
- за Булгартабак;
- за службите;
- за НСО, които не разбирам защо охраняват така сериозно един редови депутат ;
- за купените гласове и от къде идват парите;
- за Мама и Тото-то;
- и още куп въпроси.
Г- н Делян Пеевски трябва да бъде разследван и да му бъде отнето в полза на държавата цялото имущество, придобито незаконно!
Същото важи за Тиквеника от Банкя!
Коментиран от #29
09:53 11.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Толката
До коментар #21 от "етнически българин":Мда, ще четем "месни" новини.
Коментиран от #28
09:55 11.12.2025
27 ШЕФА
09:55 11.12.2025
28 От рова
До коментар #26 от "Толката":Омръзнаха ни постни новини, какъв е проблемът?
09:57 11.12.2025
29 Хе!
До коментар #24 от "До боко и шиши":Наивен ентусиаст сте, господине! На избори, гласа на един електорат на Пеевски струва колкото и вашия! Нарича се демокрация! Той като изкара 5 такива гласа, а ти и два професора като теб - общо три, той взема властта, а ти имаш право на протест!
Коментиран от #34
09:58 11.12.2025
30 конспирация
09:58 11.12.2025
31 пашата
09:59 11.12.2025
32 Поздравления,
09:59 11.12.2025
33 Хе!
09:59 11.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Публикувах видео от изявлението
Слави,
виждаш ли какво става в държавата?
Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
В какво се превърна, Слави? В най мразения в България!
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави.
Утре вече ще е късно.
Коментиран от #46
10:04 11.12.2025
36 пери
А плужеци, като Цветанов, тепърва ще изпълзяват да го плюят и да се отричат от него.
10:05 11.12.2025
37 Славчо Дивана
10:08 11.12.2025
38 Хе!
10:09 11.12.2025
39 !!!?
Коментиран от #48
10:14 11.12.2025
40 Славчо Дивана
10:16 11.12.2025
41 Към низкообразования
10:17 11.12.2025
42 коко
10:19 11.12.2025
43 Цецо Мезонета имал мнение
-;-
Цецо Мезонета е приключил, ама чат-пат се появява.
След Майката на Нацията и Цецо Мезонета, през Чувалите с парите за Магистралите и ГЕРБ се срути!
Как да обясним на партииците и партиите: Намалете краденето!
10:22 11.12.2025
44 Гадно
До коментар #1 от "Физкултурника":Физкултурника:
Колегата да разкаже за асансьорите в апартаментите
-;-
Асансьора бил директно до Апаратамента!
Егати пропадналата червена ПАРТОКРАЦИЯ!
Коментиран от #50
10:23 11.12.2025
45 незнайко
С говорене доникъде не се стига ! Трябват действия и то силови за да се борим с този модел !
Нещастието е безсилието на народа срещу изградената система !
Само СИЛОВО премахване на мафиотските структури може да помогне ! Сами няма да се откажат !
Дойде времето за РЕВОЛЮЦИЯ в истинския смисъл ! В противен случай тази система ще пуска още по дълбоки корени които в даден момент вече няма да може да се прережат !
Коментиран от #52
10:24 11.12.2025
46 Да ти кажа
До коментар #35 от "Публикувах видео от изявлението":Чудя се на екзалтираността на някои хора.Питам те--кажи с факти,какво лошо има в управлението на това правителство? Аз ще ти кажа,защо всички ревнаха --защото мислеха,че с оттеглянето на АПС,правителството няма да има подкрепа и ще падне.И изненада ,ДПСНН реши да подкрепя.Караджов напр.върши добра работа за транспорта в България,а е от ИТН .Обаче на ЗЛОБАРИТЕне им се отвори парашута,а пък разни олигарси са платили и искат резултати.И започна едно активиране на продажници...Защото Сиромаха,когато е ял хляб от ръката на Сл. Трифонов,поне може да не се включва в хора на недоволните.
10:28 11.12.2025
47 Поговорка
10:35 11.12.2025
48 Казаха ти
До коментар #39 от "!!!?":В Германия НАЦИСТИТЕ СА обиждали хората,за да ги смачкат.Резултатът всички го знаемАз ти казвам,че човек обижда от безсилие.Нямате аргументи и се САМОНАДЪХВАТЕ. Намерили,че се самозабравили,това сте вие.Сложете си някой като Зеленски на власт и почернете майките си.
10:36 11.12.2025
49 На бас 👍
10:38 11.12.2025
50 незнайко
До коментар #44 от "Гадно":Какво толкова чудно има в това асансьор да стига до апартамент който е единствен на етажа ? Всеки може да си го направи ако желае , това е въпрос на проектиране и допълнителни средства . Човека мисли за старини, когато няма да може да изкачва 6 етажа, това не Ви ли минава през мислите ? С пари всичко което може да се построи става реалност !
10:40 11.12.2025
51 Пит
Нещастници
10:45 11.12.2025
52 Пит
До коментар #45 от "незнайко":Изборите са демократичната революция .
Не виждам смисъл да се избиваме по улиците
10:49 11.12.2025
53 Народът на Бг
Това е Лицето на Мафията в България!
Това е събирателен образ на Мафиата в България
Това е образа на Необразованите Индивиди, които управляват България!
10:57 11.12.2025