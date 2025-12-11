Цветан Цветанов: Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник

Над 150 000 души срещу модела „Борисов–Пеевски“. Протестът „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“ събра над 150 000 граждани в центъра на София. Това е най-голямата мобилизация на гражданска енергия след 2013 и 2020 година. Хората излязоха не заради партии – а срещу модела, който убива държавността. Излязоха срещу арогантността, корупцията, политическите зависимости и страха. Това написа във фейсбук по повод снощния антиправителствен протест лидерът на "Републиканци за България" и бивш зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов и допълни:

Посланието беше ясно и силно:

• „Оставка!“

• „Не на мафията!“

• „Вън Борисов и Пеевски!“

Това не е просто протест.

Това е диагноза на управляващия модел.

Протестите са легитимни и справедливи

Гражданите имат право да искат край на този модел.

Имат право да назовават виновните.

Убеден съм, че всички почтени хора от ГЕРБ са на страната на свободните граждани, а не на защитниците на статуквото.

Като първи председател на ГЕРБ казвам ясно: партията е подменена!

Партията, която изградихме, днес е приватизирана и пленена.

От 2020 г. управлението на Бойко Борисов окончателно се откъсна от принципите, върху които създадохме ГЕРБ – отговорност, почтеност и служене на хората.

През последните пет години вместо модерна политическа общност се оформи затворен кръг от зависими и послушни фигури, за които властта е прикритие, а личното им оцеляване – основна цел.

Конформисткото ръководство – гръбнакът на разпада.

Хора като Даниел Митов, Росен Желязков, Тома Биков, Мирослав Боршош, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Рая Назарян и други не са строители на ГЕРБ – те са временно ползващи се от нея.

Те не защитават принципи.

Те пазят позиции.

Те не водят партията – те я обслужват.

Истината е проста

Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник на собственото си минало.

Той не обединява – той изолира.

Той не защитава партията – той я употребява.

Той успя да „пакетира“ ГЕРБ в модела на задкулисието.

И трябва да понесе политическа отговорност за това.

Коалицията с ДПС и БСП е историческо предателство.

ГЕРБ беше създадена като алтернатива на задкулисието.

Днес именно този модел управлява чрез ГЕРБ.

Това не е компромис.

Това е капитулация.

Необходими са незабавни действия:

• Пълно оттегляне на конформисткото ръководство на партията.

• Прекратяване на зависимостите от ДПС и задкулисието.

Какво казват истинските членове на ГЕРБ:

След десетки разговори с бивши и настоящи членове на партията чувам едно и също: объркване, гняв, разочарование.

Вие не сте виновни.

Вие сте измамени.

Заглушени.

Превърнати в статисти.

Истинските хора на ГЕРБ не са в кабинетите.

Те са в градовете, селата, болниците, училищата, работните места.

И те имат право да говорят – време е да го направят!

Снимка: БГНЕС