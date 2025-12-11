Новини
Цветан Цветанов: Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник

11 Декември, 2025 09:32 2 851 53

Той успя да „пакетира“ ГЕРБ в модела на задкулисието, каза бившият вътрешен министър

Снимка: БГНЕС
Над 150 000 души срещу модела „Борисов–Пеевски“. Протестът „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“ събра над 150 000 граждани в центъра на София. Това е най-голямата мобилизация на гражданска енергия след 2013 и 2020 година. Хората излязоха не заради партии – а срещу модела, който убива държавността. Излязоха срещу арогантността, корупцията, политическите зависимости и страха. Това написа във фейсбук по повод снощния антиправителствен протест лидерът на "Републиканци за България" и бивш зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов и допълни:

Посланието беше ясно и силно:

• „Оставка!“

• „Не на мафията!“

• „Вън Борисов и Пеевски!“

Това не е просто протест.

Това е диагноза на управляващия модел.

Протестите са легитимни и справедливи

Гражданите имат право да искат край на този модел.

Имат право да назовават виновните.

Убеден съм, че всички почтени хора от ГЕРБ са на страната на свободните граждани, а не на защитниците на статуквото.

Като първи председател на ГЕРБ казвам ясно: партията е подменена!

Партията, която изградихме, днес е приватизирана и пленена.

От 2020 г. управлението на Бойко Борисов окончателно се откъсна от принципите, върху които създадохме ГЕРБ – отговорност, почтеност и служене на хората.

През последните пет години вместо модерна политическа общност се оформи затворен кръг от зависими и послушни фигури, за които властта е прикритие, а личното им оцеляване – основна цел.

Конформисткото ръководство – гръбнакът на разпада.

Хора като Даниел Митов, Росен Желязков, Тома Биков, Мирослав Боршош, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Рая Назарян и други не са строители на ГЕРБ – те са временно ползващи се от нея.

Те не защитават принципи.

Те пазят позиции.

Те не водят партията – те я обслужват.

Истината е проста

Бойко Борисов държи ГЕРБ като заложник на собственото си минало.

Той не обединява – той изолира.

Той не защитава партията – той я употребява.

Той успя да „пакетира“ ГЕРБ в модела на задкулисието.

И трябва да понесе политическа отговорност за това.

Коалицията с ДПС и БСП е историческо предателство.

ГЕРБ беше създадена като алтернатива на задкулисието.

Днес именно този модел управлява чрез ГЕРБ.

Това не е компромис.

Това е капитулация.

Необходими са незабавни действия:

• Пълно оттегляне на конформисткото ръководство на партията.

• Прекратяване на зависимостите от ДПС и задкулисието.

Какво казват истинските членове на ГЕРБ:

След десетки разговори с бивши и настоящи членове на партията чувам едно и също: объркване, гняв, разочарование.

Вие не сте виновни.

Вие сте измамени.

Заглушени.

Превърнати в статисти.

Истинските хора на ГЕРБ не са в кабинетите.

Те са в градовете, селата, болниците, училищата, работните места.

И те имат право да говорят – време е да го направят!

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Физкултурника

    48 2 Отговор
    Колегата да разкаже за асансьорите в апартаментите.

    Коментиран от #44

    09:34 11.12.2025

  • 2 Оставка бе

    31 4 Отговор
    ЦарВул

    09:34 11.12.2025

  • 3 Реалността

    37 0 Отговор
    Ама пък всичките които са за затвора
    периодично излизат да дават морални оценки
    всичките от последните 35 години до един
    и всеки се изкарва светец.

    09:34 11.12.2025

  • 4 ккк

    30 6 Отговор
    заминава си Тиквонов към Барцелона то е ясно и герба се слива с пеевската дерибейщина но те ще са малцинство

    09:35 11.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кабакрадев

    31 4 Отговор
    Имаше и протест с над 1000 души и в Карлово.....бастионът на схемите на ГЕПИ за крад..ене на пари от проекти....нали все пак кметът прода...де марката СДС на Баце,....но сега подготвя нови данъци,за да пълни касичката на Де.бе.лян.........Соник старт е пера...лнята на милио-...ните на Карловските деребеи.

    09:38 11.12.2025

  • 7 Николай Бареков бивш евродепутат

    34 6 Отговор
    Точен е Цветанов-

    Славчо, ако не си разбрал и спиш на дивана вкъщи, днес се събраха над половин милион българи по площадите на Родината, за да искат твоята оставка и тази на Сламения Желязков и махането завинаги от политиката на твоите босове Борисов и Пеевски!
    Хората са много ядосани от всичко, което виждат, че правят Пеевски и Борисов, но твоят бардак в Парламента, начело с Павела Митова, която приема за 26 секунди закони, и Тошко Африкански наистина много дразнят всички с простащината си.
    Слави, днес вие приключихте като власт, народът ви уволни, защото половин милион са страшно много за България - истински, неподкупни и честни българи, загрижени за Родината и бъдещето на децата ни.
    Днес, Слави, твоята жалка трупа от клоуни и аркашки се разпадна завинаги и от ИТН избягаха последните нормално мислещи и достойни хора.
    Общински съветници и координатори на ИТН в Свищов и Асеновград, както и всички членове на структурата в двете общини, напускат "Има такъв народ". Мотивите им са морални и политически - тези честни хора не искат да обслужват мафията и да вървят срещу народа си.

    А, ти Слави, малко чест зулуска имаш ли останала? Къде отиде въздухът над главата ти?

    А, ти Слави, ще продължаваш ли да се правиш на луд и на шут?

    Ако утре не гласувате оставката при вота на недоверие, вечерта ще излязат поне 1 милион българи. Това прави 10% тази вечер, а утре 20% от българите ще излезем на улицата срещу вас.
    Правилото е, което в демокрациите

    Коментиран от #23

    09:39 11.12.2025

  • 8 Гост

    27 7 Отговор
    Бацето е един изплискал, никому ненужен, старец. Всичките му слуги ще мигрират към мъжа му пеефски. Бацето отива при дуганя

    09:40 11.12.2025

  • 9 Асансьор

    16 2 Отговор
    А Цецо продава китайска стока от ,,Тему,, от партийният си офис.

    09:41 11.12.2025

  • 10 кратун

    13 5 Отговор
    на йголямата грешка на теквата е че продад на дпс партията си

    09:42 11.12.2025

  • 11 Гост

    25 4 Отговор
    Къде са двете остриета на герп сочева и бикоф, да се хвърлят с голи гърди да го защитават? Аааа и оня изм"екяр алгафари? Къде е?

    09:43 11.12.2025

  • 12 Ммм да

    21 1 Отговор
    Преди да те изсули Баце от партийката му, друга песен пееше, нали...? А я кажи колко Ролекса ти подари...за апартаментите, знаем?

    09:44 11.12.2025

  • 13 Хайдеее

    10 5 Отговор
    И този успяха да купят.Пък той милият,доказа ,че е податлив.И всички по веригата са доволни.След като му "подариха"апартамент с асансьор,фирмата знаеш ли колко апартамента изгодно продаде. Нали опита със своя партия да действа,и не успя.Защо сега си криви душата да говори против Борисов.Знае,че докато Борисов е Лидер, ГЕРБ винаги ще печели избори.

    09:45 11.12.2025

  • 14 Иванчо+Марийка

    18 7 Отговор
    Честен ГЕРБ-ер няма !!!

    09:46 11.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Директора👨‍✈️

    17 1 Отговор
    Докато придобиваше апартаменти не говореше такива неща.
    Хората най-много мразят такива долни и подли лъжци. ББ поне е откровен лъжец, а тоя е подмолен и долен лъжец!

    09:47 11.12.2025

  • 17 Харизан Алгафарев

    12 1 Отговор
    Не трябва да пада правителството,че пари..те от тръбите,и от далавери с мигран..ти вече свършват.Само Цтетанка Анд...реева остана на поста си,наведена пред Де...белян,но поне изкарва повече от нас.

    09:48 11.12.2025

  • 18 въпросителна

    12 2 Отговор
    Цялата мръсотия я направиха НН . Лидра им ще избяга , но всички които му изпълняваха нарежданията в съд , прокуратура , полиция , служби , какво ще правят ? Могат ли да живеят заедно със семействата си в Дубай ? Могат ли изобщо да се скрият някъде ? В Хасково НН се разпадна и там хората достойно излязоха от цялата мръсотия .В ГЕРБ има много нормални и читави хора .

    09:48 11.12.2025

  • 19 црдерд

    11 3 Отговор
    Работи ли асансьора бре ГЕРБ моралист??? С тая особенна форма на главата къде ще ти търсят затворническо кепе??? Това което имаме като статия от Ушето си е чисто порно. Бай Ставри ви чака всичките от ГЕРБ.

    09:48 11.12.2025

  • 20 Вкусно

    17 0 Отговор
    Само да замирише на власт и от всички дупки изпълзяват огладнели плъхове, които искат да се докопат до софрата. Някои дори помнят нейният вкус. Младите хора трябва хубаво да се оглеждат и да мислят, за да не се окажат в тяхната компания, а инак за Борисов е прав, но едва ли го знае от вчера.

    09:49 11.12.2025

  • 21 етнически българин

    17 1 Отговор
    Турците по места , масово напускат НН , като не я припознават за тяхна партия , но още не са го написали в централните новини . Четете месни новини .Справка Хасково

    Коментиран от #26

    09:50 11.12.2025

  • 22 ФЕЙК - либераст

    12 1 Отговор
    Терпери, терпери Боко, то на площада не ти търкаляха тиквата а сега и СРЕТЕН ЙОСИЧ Е ПУСНАТ ОТ ЗАТВОРА!

    09:51 11.12.2025

  • 23 Малииии

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Ти пък от къде изпълзя? Ако се мислиш за по-добър от Тиквун много се лъжеш. Същия мазен курбан си! А и хората добре те познават. Не си мисли, че някой ти вярва и те чака за управляваш! Всички вкупом си идете и не се мяркайте, че младите и умните идват!

    09:51 11.12.2025

  • 24 До боко и шиши

    20 0 Отговор
    Днес България се събуди и показа, че няма да стане така! Контрапротеста на г-н Шиши вчера беше забавен, не отричам….сбирщина неграмотни, полуинтелигентни и неориентирани хора, които не знаят за какво са се събрали/ за какво СА ГИ събрали…..добър опит, Шиши! Доста отчаян ход, явно вече се чувстваш притиснат в ъгъла!
    И само да споделя - оставката не стига! Аз не съм съгласен да се оттеглят тихо ( те ще кажат, че го правят под натиск и са се съобразили с мнението на народа, разбирай - истински идеалисти!). Не искам дебелата Свиня да си ходи мирно и тихо да си харчи крадените милиарди някъде на топло! Искам отговори:
    - за КТБ и стотиците милиони, източени през подставени фирми;
    - За ББР и отпуснатите кредити;
    - за Булгартабак;
    - за службите;
    - за НСО, които не разбирам защо охраняват така сериозно един редови депутат ;
    - за купените гласове и от къде идват парите;
    - за Мама и Тото-то;
    - и още куп въпроси.

    Г- н Делян Пеевски трябва да бъде разследван и да му бъде отнето в полза на държавата цялото имущество, придобито незаконно!
    Същото важи за Тиквеника от Банкя!

    Коментиран от #29

    09:53 11.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Толката

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "етнически българин":

    Мда, ще четем "месни" новини.

    Коментиран от #28

    09:55 11.12.2025

  • 27 ШЕФА

    18 2 Отговор
    Престъпника Цв.Цв. плюе по престъпника Винету.това е добре,започват да си вадят кирливите ризи и да се топят един друг.Значи това е правилната посока,само че този път искаме съд и затвор за българоубииците,няма да ви се размине с оставка.

    09:55 11.12.2025

  • 28 От рова

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Толката":

    Омръзнаха ни постни новини, какъв е проблемът?

    09:57 11.12.2025

  • 29 Хе!

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "До боко и шиши":

    Наивен ентусиаст сте, господине! На избори, гласа на един електорат на Пеевски струва колкото и вашия! Нарича се демокрация! Той като изкара 5 такива гласа, а ти и два професора като теб - общо три, той взема властта, а ти имаш право на протест!

    Коментиран от #34

    09:58 11.12.2025

  • 30 конспирация

    10 0 Отговор
    Помислете в посоката , че задкулисието умишлено разби ДПС и елегантно скри Доган .Турците се усетиха какво им направи голямото Д , ама май късно .

    09:58 11.12.2025

  • 31 пашата

    10 0 Отговор
    Сикаджииски гербераски мутрак - оставка,че сретен йосич -идва

    09:59 11.12.2025

  • 32 Поздравления,

    5 1 Отговор
    Изключително честен коментар, браво.

    09:59 11.12.2025

  • 33 Хе!

    0 0 Отговор
    Въстановете №25, Моля! Бог ще ви накаже! Страхувам се за Вас!

    09:59 11.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Публикувах видео от изявлението

    11 1 Отговор
    На бившия водещ в "Шоуто на Слави" и основател на ИТН Иво Сиромахов но не беше одобрено затова публикувам текста който е харесан досега от 50 хил.човека -

    Слави,
    виждаш ли какво става в държавата?
    Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите?
    В какво се превърна, Слави? В най мразения в България!
    Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
    Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
    Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
    Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
    Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
    Иди си с мир, Слави.
    Утре вече ще е късно.

    Коментиран от #46

    10:04 11.12.2025

  • 36 пери

    10 0 Отговор
    Снимката кърти. Бою гледа точно както се очаква, предвид че днес има тройно критичен ден - иска му се гербавите да подадат оставка, ама Дебелян не дава, никой не го иска, и за капак точно днес Сретан Йосич е аут от затвора...
    А плужеци, като Цветанов, тепърва ще изпълзяват да го плюят и да се отричат от него.

    10:05 11.12.2025

  • 37 Славчо Дивана

    8 0 Отговор
    Каквото съм обещал,го изпълнявам,основно свалям или поддържам правителства,според наддаването,който даде най-много-печели......хазарт баце,нищо лично.

    10:08 11.12.2025

  • 38 Хе!

    8 0 Отговор
    Забележете! Никой от талпата не иска оставка на Герб, а само на двата лидера! Вместо да се махнат, те са затлачили България, защото техните особи са по важни от родината и народа!

    10:09 11.12.2025

  • 39 !!!?

    9 1 Отговор
    България е заложник на прасетата !!!?

    Коментиран от #48

    10:14 11.12.2025

  • 40 Славчо Дивана

    3 0 Отговор
    Радвам се на любовта на хората,...дори на чалгарските си тъ..пи концерти ,с песента 7,8 и ще си паднала,..не съм събирал толкова фенове......имам развитие,т.е деграда...ция,но ....важно е,че народът ме споменава....и сам не мога да се разбера,ама нейсе......важно е че си седя на дивана,е парите само се трупат върху мен....кеф.

    10:16 11.12.2025

  • 41 Към низкообразования

    4 0 Отговор
    разносвач на чанти. Странно е как не си разбрал толкова време, че ГРОБ е пакетирана от мафията от създаването си за да пречи на нормално демократично развитие на България.

    10:17 11.12.2025

  • 42 коко

    2 2 Отговор
    Петка на Чапаев поет и Цецо на Бойко поет...Когато умира лъва първо върху него се нахвърля хиената...Това многоапартаментно мекотело пак изпълзя но не от затвора за съжаление...

    10:19 11.12.2025

  • 43 Цецо Мезонета имал мнение

    2 1 Отговор
    Той успя да „пакетира“ ГЕРБ в модела на задкулисието, каза бившият вътрешен министър
    -;-
    Цецо Мезонета е приключил, ама чат-пат се появява.
    След Майката на Нацията и Цецо Мезонета, през Чувалите с парите за Магистралите и ГЕРБ се срути!

    Как да обясним на партииците и партиите: Намалете краденето!

    10:22 11.12.2025

  • 44 Гадно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Физкултурника":

    Физкултурника:
    Колегата да разкаже за асансьорите в апартаментите
    -;-
    Асансьора бил директно до Апаратамента!

    Егати пропадналата червена ПАРТОКРАЦИЯ!

    Коментиран от #50

    10:23 11.12.2025

  • 45 незнайко

    2 1 Отговор
    ( И те имат право да говорят – време е да го направят ! )
    С говорене доникъде не се стига ! Трябват действия и то силови за да се борим с този модел !
    Нещастието е безсилието на народа срещу изградената система !
    Само СИЛОВО премахване на мафиотските структури може да помогне ! Сами няма да се откажат !
    Дойде времето за РЕВОЛЮЦИЯ в истинския смисъл ! В противен случай тази система ще пуска още по дълбоки корени които в даден момент вече няма да може да се прережат !

    Коментиран от #52

    10:24 11.12.2025

  • 46 Да ти кажа

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "Публикувах видео от изявлението":

    Чудя се на екзалтираността на някои хора.Питам те--кажи с факти,какво лошо има в управлението на това правителство? Аз ще ти кажа,защо всички ревнаха --защото мислеха,че с оттеглянето на АПС,правителството няма да има подкрепа и ще падне.И изненада ,ДПСНН реши да подкрепя.Караджов напр.върши добра работа за транспорта в България,а е от ИТН .Обаче на ЗЛОБАРИТЕне им се отвори парашута,а пък разни олигарси са платили и искат резултати.И започна едно активиране на продажници...Защото Сиромаха,когато е ял хляб от ръката на Сл. Трифонов,поне може да не се включва в хора на недоволните.

    10:28 11.12.2025

  • 47 Поговорка

    2 2 Отговор
    Храни куче дажте лае, купи 6 апартамента и после чакай благост

    10:35 11.12.2025

  • 48 Казаха ти

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "!!!?":

    В Германия НАЦИСТИТЕ СА обиждали хората,за да ги смачкат.Резултатът всички го знаемАз ти казвам,че човек обижда от безсилие.Нямате аргументи и се САМОНАДЪХВАТЕ. Намерили,че се самозабравили,това сте вие.Сложете си някой като Зеленски на власт и почернете майките си.

    10:36 11.12.2025

  • 49 На бас 👍

    2 3 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    10:38 11.12.2025

  • 50 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Гадно":

    Какво толкова чудно има в това асансьор да стига до апартамент който е единствен на етажа ? Всеки може да си го направи ако желае , това е въпрос на проектиране и допълнителни средства . Човека мисли за старини, когато няма да може да изкачва 6 етажа, това не Ви ли минава през мислите ? С пари всичко което може да се построи става реалност !

    10:40 11.12.2025

  • 51 Пит

    1 1 Отговор
    И Цветанов като Корнелия.
    Нещастници

    10:45 11.12.2025

  • 52 Пит

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "незнайко":

    Изборите са демократичната революция .
    Не виждам смисъл да се избиваме по улиците

    10:49 11.12.2025

  • 53 Народът на Бг

    1 0 Отговор
    Българи, вгледайте се внимателно в снимката на Мафиота БорисоФ.
    Това е Лицето на Мафията в България!
    Това е събирателен образ на Мафиата в България
    Това е образа на Необразованите Индивиди, които управляват България!

    10:57 11.12.2025

