Лозанов и Шкварек за протеста: Това беше по-скоро революция

По-скоро революция с цел големи промени в държавата, а не просто мащабен протест. Така определиха масовите антиправителствени демонстрации в десетки градове у нас и в чужбина медийният експерт Георги Лозанов и политическият анализатор Кристиян Шкварек.
Стотици хиляди излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки други градове у нас и зад граница с искане за оставка на правителството.
Санкциониран за корупция политик поиска от обществото да потвърди с поведението си, че това за България няма значение. Че корупцията не е важна, други неща са важни, и трябва да застанат зад него. Протестът каза "не" и сложи точка на демагогията. Когато се погледнат в огледалото, Пеевски, Борисов и Радев виждат българския Орбан", коментира Георги Лозанов в студиото на "Здравей, България".
Той смята, че многохилядният протест е постигнал успех. "Имаше риск обществото да остане в конформистка фаза. Този конформизъм беше много целенасочено произвеждан. Протестът сега е по-различен от този през 2020 г., защото този е не само срещу модел на управление, а и срещу демагогията. Младите се намесиха, защото не искаха да им се казва на черното - бяло. На тях номерът с пропагандата не им минава. Протестът е срещу дълбоката държава и ще постигне успех, ако това приключи. Това е революционна задача, сменяме държавата, за да стане нормална и западна страна. Въпросът е да не се направи едно прегрупиране на политическата класа", заяви Лозанов.
На свой ред политическият анализатор Кристиян Шкварек посочи, че не става дума просто за един протест. "Има нещо много различно - това е малка своеобразна революция, най-вече заради многобройността си в другите градове освен София. Предишните демонстрации имаха една цел - "искаме тези да ги няма". Сега, практически няма човек, който да не казва, че иска да има върховенство на правото. Само тази цел преходът не изпълни. Протестът всъщност е революция, която опитва да завърши започнатото през 1990 г.", подчерта той.
По думите му логично е да се стигне до удовлетворяване на исканията на протеста. "Гледаме напред в мъглата, най-вероятно непознат досега на политическата сцена човек и формация зад него ще излезе като лидерска фигура от революцията в момента, но може би след 2-3 години. Той ще е от новото поколение. През 2020 г. Христо Иванов не стана премиер, а напълно непознатият Кирил Петков", отбеляза Шкварек.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #17
10:14 11.12.2025
2 Дориана
10:15 11.12.2025
3 всеки ден нещо гори
10:17 11.12.2025
4 Плям па ла ла ла ла
10:18 11.12.2025
5 Така се взима власт
10:19 11.12.2025
6 Ганя Путинофила
Това е резултатът!
10:21 11.12.2025
7 Промяна
10:21 11.12.2025
8 Моарейн
10:23 11.12.2025
9 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Говориш абсолютни глупости......значи Баце и Ши..ши са управлението,така ли.
10:24 11.12.2025
10 Ленин
Това не е революция!
Коментиран от #12
10:24 11.12.2025
11 Този
10:24 11.12.2025
12 честен ционист
До коментар #10 от "Ленин":Това е нежна революция, докато ги набутат по окопите.
10:27 11.12.2025
13 не може да бъде
10:31 11.12.2025
14 Шквар
10:35 11.12.2025
15 На бас 👍
10:38 11.12.2025
16 Никъде
10:39 11.12.2025
17 Порно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бай Дончо чисти либералния глобализъм, какво чудно? Почва от най слабите страни, и накрая ще посегне и на урсуляците. И повечето хора у нас приветстват това
Коментиран от #20
10:42 11.12.2025
18 Миме
10:52 11.12.2025
19 Не е революция !
10:52 11.12.2025
20 честен ционист
До коментар #17 от "Порно":Протестите се отразяват само от либерални медии. Бай Дочно не знае, къде се намира България. Той даже няма посланик тук. Това означава, че ви е дал под аренда.
10:52 11.12.2025