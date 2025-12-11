Новини
Лозанов и Шкварек за протеста: Това беше по-скоро революция

Лозанов и Шкварек за протеста: Това беше по-скоро революция

11 Декември, 2025 10:13

Протестът всъщност е революция, която опитва да завърши започнатото през 1990 г., каза Шкварек

Лозанов и Шкварек за протеста: Това беше по-скоро революция - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По-скоро революция с цел големи промени в държавата, а не просто мащабен протест. Така определиха масовите антиправителствени демонстрации в десетки градове у нас и в чужбина медийният експерт Георги Лозанов и политическият анализатор Кристиян Шкварек.

Стотици хиляди излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки други градове у нас и зад граница с искане за оставка на правителството.

Санкциониран за корупция политик поиска от обществото да потвърди с поведението си, че това за България няма значение. Че корупцията не е важна, други неща са важни, и трябва да застанат зад него. Протестът каза "не" и сложи точка на демагогията. Когато се погледнат в огледалото, Пеевски, Борисов и Радев виждат българския Орбан", коментира Георги Лозанов в студиото на "Здравей, България".

Той смята, че многохилядният протест е постигнал успех. "Имаше риск обществото да остане в конформистка фаза. Този конформизъм беше много целенасочено произвеждан. Протестът сега е по-различен от този през 2020 г., защото този е не само срещу модел на управление, а и срещу демагогията. Младите се намесиха, защото не искаха да им се казва на черното - бяло. На тях номерът с пропагандата не им минава. Протестът е срещу дълбоката държава и ще постигне успех, ако това приключи. Това е революционна задача, сменяме държавата, за да стане нормална и западна страна. Въпросът е да не се направи едно прегрупиране на политическата класа", заяви Лозанов.

На свой ред политическият анализатор Кристиян Шкварек посочи, че не става дума просто за един протест. "Има нещо много различно - това е малка своеобразна революция, най-вече заради многобройността си в другите градове освен София. Предишните демонстрации имаха една цел - "искаме тези да ги няма". Сега, практически няма човек, който да не казва, че иска да има върховенство на правото. Само тази цел преходът не изпълни. Протестът всъщност е революция, която опитва да завърши започнатото през 1990 г.", подчерта той.

По думите му логично е да се стигне до удовлетворяване на исканията на протеста. "Гледаме напред в мъглата, най-вероятно непознат досега на политическата сцена човек и формация зад него ще излезе като лидерска фигура от революцията в момента, но може би след 2-3 години. Той ще е от новото поколение. През 2020 г. Христо Иванов не стана премиер, а напълно непознатият Кирил Петков", отбеляза Шкварек.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    Говорих с младите на площада.Изкарани са от американски НПО.САЩ подменят елитите в ЕС.

    Коментиран от #9, #17

    10:14 11.12.2025

  • 2 Дориана

    6 6 Отговор
    Да, точно така това беше революция в цяла България и чужбина и тя беше очаквана.Борисов да си отпуши ушите, да си отвори очите за народния гняв, който се изсипа по площадите в цяла България. Хората не се страхуват от репресиите и диктатурата на Пеевски и Борисов, за това излязоха на многохиляден протест в цяла България срещу вредното корумпирано правителство Желязков и персонално към Борисов и Пеевски , които са олицетворение на корупция и мафия. Пеевски и Борисов са най- голямото зло на България. Те и техните партии отвориха широко вратата за мафията, олигарсите, кражбите и рекетите , пълзящата диктатура и унищожението на демокрацията в България Те не работят за народа, а срещу народа . Работят единствено и само за собственото си политическо оцеляване и финансови облаги под формата на касички с европейски и държавни пари. Опитаха се да разделят народа, но той им се противопостави. За да тръгне България нагоре , за да се изчисти от олигарси, корупция и мафия трябва Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката.Крайно време е България да се освободи от тях.

    10:15 11.12.2025

  • 3 всеки ден нещо гори

    9 0 Отговор
    по света . екокатасрофи . замърсяване на климата . газа изгоря , а тук копонче . нефтопроводи , танкери , потоци , заводи за химикали , складове и бази за петрол . така обединена европа хем чака края на света от лошите въглища и коли с двг , хем разпалва токсични пожари и като се видят и цяло лято палежи и безводие не е много добре .

    10:17 11.12.2025

  • 4 Плям па ла ла ла ла

    11 0 Отговор
    Учудваща е приемнствеността в лаладжийството и сладостта с която я приемат алабалавизиите! Не мога да преценя кой повече ме дразни, папионката е от години, но чешкият македонец е по-напорист.

    10:18 11.12.2025

  • 5 Така се взима власт

    12 2 Отговор
    С два плаката и крещене. Сухо дупе риба не яде другари. Къде сте тръгнали?

    10:19 11.12.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    8 3 Отговор
    Изтървахме ги 1990г.
    Това е резултатът!

    10:21 11.12.2025

  • 7 Промяна

    9 2 Отговор
    Дано 2-те пра...сета при бай Ставри.

    10:21 11.12.2025

  • 8 Моарейн

    16 1 Отговор
    Революцията е лесната част. Трудната идва после. Какво ще правим, как ще го правим, с кого и защо ще го правим? Това са важните въпроси и на тях няма никакъв отговор. И освен това е добре младите да попрочетат малко история и да си извлекат поука, ако могат, защото преди 36 години и моето поколение кряка по площадите: "кой не скача, е червен" и от многото крякане и многото скачане се докарахме до под кривата круша.

    10:23 11.12.2025

  • 9 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Говориш абсолютни глупости......значи Баце и Ши..ши са управлението,така ли.

    10:24 11.12.2025

  • 10 Ленин

    9 2 Отговор
    Революции се правят с пушки и бесилки!
    Това не е революция!

    Коментиран от #12

    10:24 11.12.2025

  • 11 Този

    10 0 Отговор
    Папуняк с папийонка не го слушам какво говори! Жена му говори по добре!

    10:24 11.12.2025

  • 12 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ленин":

    Това е нежна революция, докато ги набутат по окопите.

    10:27 11.12.2025

  • 13 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Нищо не се довършва и не е никаква революция.Протестът е необходим и аз го подкрепям още повече че в него има както се оказва доста млади хора.Но първо той е закъснял твърде много второ с протести не може да се направи много това се прави с гласуване и др-неща!?Другарят Борисов заедно с други другари и другарки -като другарите Костов Филип Димитров Станишев нанесе е толкова вреди че мисля едно поколение няма да може да оправи нещата.И други народи са изпадали в такава дупка и после са оправяли положението-това е донякъде успокоително !?Това което ме дразни най-много във сегашната власт -това е простащината и наглостта но това което не дразни толкова но е по-страшно липсата на каквото и да е държавническо мислене ..иначе казано плиткоумие неграмотност!?но каквото е станало то е станало !дано следващите поколения да проявят повече здрав разум!?...Апропо имам едно съмнение че този протест е донякъде инспириран от това което става в САЩ .....вярно ли е!?

    10:31 11.12.2025

  • 14 Шквар

    1 0 Отговор
    обърна "палачинката"

    10:35 11.12.2025

  • 15 На бас 👍

    4 2 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от протести както винаги ще е нулева 😆

    10:38 11.12.2025

  • 16 Никъде

    4 0 Отговор
    по света не са постигнати тези цели, които се искат на протеста. Който и да дойде пак след време ще е същото .

    10:39 11.12.2025

  • 17 Порно

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бай Дончо чисти либералния глобализъм, какво чудно? Почва от най слабите страни, и накрая ще посегне и на урсуляците. И повечето хора у нас приветстват това

    Коментиран от #20

    10:42 11.12.2025

  • 18 Миме

    2 0 Отговор
    щом и папиьонката е "за" това ще да е само гей "ревлюция"ама много ми е чудно що ще кристиянчо тъдява, сигур е решил да бори братушките до край, зер човечецът е наполовина полски схизматик

    10:52 11.12.2025

  • 19 Не е революция !

    1 0 Отговор
    Къде ми е пушката ?

    10:52 11.12.2025

  • 20 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Порно":

    Протестите се отразяват само от либерални медии. Бай Дочно не знае, къде се намира България. Той даже няма посланик тук. Това означава, че ви е дал под аренда.

    10:52 11.12.2025

