И без Борисов – пак ще съмне, и без петел – пак ще съмне. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в „Тази сутрин“ и призова председателят на ГЕРБ да не чака Нова година, за да подаде правителството оставка. Допълни, че докато текат законовите процедури, ще мине поне месец и кабинетът ще може да се похвали, че „ни е вкарало в еврозоната“.

По думите му масовият антиправителствен протест от 10 декември е два пъти по-голям от предишния и ясно е показал волята на хората. Той посочи, че по данни на партията им на демонстрацията в София е имало около 150 хил. души. В Пловдив – над 50 хил. човека, а във Варна – над 30 хил. българи.

Василев изтъкна, че след края на протеста отпадъците са били събрани и подредени около кошчетата.

„Цялата страна казва на това правителство: „Стига! Подайте си оставката и не вкарвайте България в беля“. Когато толкова много хора ти поискат оставката и ако правителството се опита на пук да управлява страната, това може да създаде безредици“, коментира Василев.

Лидерът на ПП коментира, че на протеста е имало повече униформени, в сравнение с демонстрацията на 1 декември, но пак са били забелязани провокатори. Попитан защо са си променили исканията от „промяна на бюджета“ в „оставка“, Василев отговори:

„Защото получихме пълна арогантност и нула чуваемост. Това видяха и хората на площада. Истината е, че до тук нямаше да се стигне, ако властта не беше толкова арогантна – политически арести, пълен провал на диалога с работодателите, вкарване на бюджета напук на всички. Не става по този начин“, каза Василев.

Той призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие. Василев е категоричен, че влизането ни в еврозоната не може да бъде компрометирано и даде пример как сме влезли в „Шенген“ със служебен кабинет.

„Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват. Очаква се засилена избирателна активност, това би дало легитимност на едно ново управление“, допълни председателят на ПП.