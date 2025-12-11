Новини
България »
И без Борисов – пак ще съмне, и без петел – пак ще съмне

11 Декември, 2025 08:49

  • асен василев-
  • избори-
  • протест-
  • бойко борисов-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Асен Василев призова правителството да подаде оставка веднага

И без Борисов – пак ще съмне, и без петел – пак ще съмне - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И без Борисов – пак ще съмне, и без петел – пак ще съмне. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в „Тази сутрин“ и призова председателят на ГЕРБ да не чака Нова година, за да подаде правителството оставка. Допълни, че докато текат законовите процедури, ще мине поне месец и кабинетът ще може да се похвали, че „ни е вкарало в еврозоната“.

По думите му масовият антиправителствен протест от 10 декември е два пъти по-голям от предишния и ясно е показал волята на хората. Той посочи, че по данни на партията им на демонстрацията в София е имало около 150 хил. души. В Пловдив – над 50 хил. човека, а във Варна – над 30 хил. българи.

Василев изтъкна, че след края на протеста отпадъците са били събрани и подредени около кошчетата.

„Цялата страна казва на това правителство: „Стига! Подайте си оставката и не вкарвайте България в беля“. Когато толкова много хора ти поискат оставката и ако правителството се опита на пук да управлява страната, това може да създаде безредици“, коментира Василев.

Лидерът на ПП коментира, че на протеста е имало повече униформени, в сравнение с демонстрацията на 1 декември, но пак са били забелязани провокатори. Попитан защо са си променили исканията от „промяна на бюджета“ в „оставка“, Василев отговори:

„Защото получихме пълна арогантност и нула чуваемост. Това видяха и хората на площада. Истината е, че до тук нямаше да се стигне, ако властта не беше толкова арогантна – политически арести, пълен провал на диалога с работодателите, вкарване на бюджета напук на всички. Не става по този начин“, каза Василев.

Той призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие. Василев е категоричен, че влизането ни в еврозоната не може да бъде компрометирано и даде пример как сме влезли в „Шенген“ със служебен кабинет.

„Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват. Очаква се засилена избирателна активност, това би дало легитимност на едно ново управление“, допълни председателят на ПП.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво!

    16 14 Отговор
    Умен е Асен Василев, за рзлика от простата и крадлива герберска Тиква и тъпото му аверче Пеевски.

    08:52 11.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    15 6 Отговор
    След като правителството падне Радев ще е длъжен да състави кабинет на герб-дпс, който кокорчовците и ристювците му набутаха.

    Коментиран от #24

    08:52 11.12.2025

  • 5 Българин

    15 7 Отговор
    Искаме си лева!
    ПП, ДПС и ГЕРБ гласуваха против народния референдум!

    08:53 11.12.2025

  • 6 Ще те допълня

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Анализатор":

    Свинчовците са двама. Угоени и охранени. Тиквоча и ПееФ са едно и също нещо.

    Коментиран от #8

    08:53 11.12.2025

  • 7 ами

    8 7 Отговор
    и кое е това ново управление - на радев с кирчо и кокорчо

    Коментиран от #16

    08:54 11.12.2025

  • 8 ами

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ще те допълня":

    ха ха ха доре че асен василев е слабичък

    08:55 11.12.2025

  • 9 Обективен

    5 7 Отговор
    И на следващите избори умният Бай Ганьо пак ще гласува за ченгета или за внуците им Бобо и Шишо.

    08:55 11.12.2025

  • 10 пресолена

    12 4 Отговор
    хайде и вас видяхме що за развалени ябълки сте....

    08:56 11.12.2025

  • 11 Митко бомбата

    6 0 Отговор
    Петелът е женски

    08:56 11.12.2025

  • 12 муцунка

    12 5 Отговор
    И без Асенчо,и без Киро канадската брадия пак ще съмне и денят ще засвети.

    08:56 11.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хаха

    11 5 Отговор
    Софиянци започнаха да сърбат попарата на Васил Терзиев и ги лъжат, че Пеевски е виновен.

    08:57 11.12.2025

  • 15 Хараламби

    5 4 Отговор
    Хората искат да се маха Бойко и Пеевски. Оставка и избори. Това е. Те си го скандираха. Вдигнаха половин България по площадите с арогантността си.

    08:57 11.12.2025

  • 16 Ясно е

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "ами":

    Пеевски-премиер, друг вариант няма според тебе, нали?

    08:57 11.12.2025

  • 17 ннннннннн

    6 2 Отговор
    Този с оперените очи каква гуша е отпраскал самоооо,леле!

    08:59 11.12.2025

  • 18 Боян

    7 2 Отговор
    От трън та на глог!
    Тоя е по противен и от Боко и от Шиши.

    Коментиран от #27

    08:59 11.12.2025

  • 19 хараре

    4 0 Отговор
    А без кокошка ще съмне ли?

    09:00 11.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха ха ха ха ха

    2 2 Отговор
    Абе я си виж мутрата бе, че то всичко е изписано на нея !!!

    09:01 11.12.2025

  • 22 Без Референдум е МРАК

    1 0 Отговор
    Мракът на диктаторските режими. Мракът на предвидени сто милиарда лева заеми от 2021 до 2028 г.
    Мракът на отхвърлянето на "Глас Народен, Глас Божи". Мракът на чудовищната инфлация. Чудовищен дефицит, реален. Чудовищни дългови спирали. Чудовищно повишаване на цени и данъци. Нали Здравните осигуровки нямало да се покачват, нали Данък сграда нямало да се повишава за основни жилища?
    Ако сте носители на "демокрацията", проведете Референдум за запазване на Валутен Борд и български лЪв.

    09:01 11.12.2025

  • 23 Дълбока държава в плитко блато

    3 0 Отговор
    Кампаниите на тиквените правителства, с използване на държавен ресурс срещу опозиционни партии отново дадоха очакваните резултати. Освен това от влизането на бг в ЕС до сега не са направени никакви реформи в никоя сфера, само се усвояват еврофондове.

    09:01 11.12.2025

  • 24 Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Да. От домовата книга де викат, ама после нали избори ще се прават и там ни е надеждата за висока активност, що България се събуди и ората искат да си я опазат, що само нея имат , беа по гурбети и де ли не и видеха, че от там де са се родиле по мило нема.

    09:02 11.12.2025

  • 25 Дзън-дзън

    1 0 Отговор
    Обаче без презерватив няма как да стане истинската розова любов...

    09:02 11.12.2025

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пеньоара е по зле даже от Бойко

    09:02 11.12.2025

  • 27 Не бой се

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Боян":

    Той както винаги е и желае да е втора цигулка. НЕ Е ХИЧ ГЛУПАВ. ПОТАЕН И ПО ОТ ДОЛЕ ЛАПА.

    09:03 11.12.2025

  • 28 Сорос

    2 0 Отговор
    Не управлявахте ли с тях до вчера? Искате оставки заради Благо двто си искаше 20% въздух от варненския бизнес.

    09:03 11.12.2025

  • 29 ТАКА Е НЯМА САМО

    0 0 Отговор
    ТИКВАТА ДА ЯДЕ ДРУГИТЕ. ТУУЛУУУПА СЕ ПОМИСЛИ ЗА ВСЕМОГЪЩ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ГО ПИПНЕ И ОТ глупост ( НЕКА СЕ ВИДИ ЩО ЗА ГЛУПОВАТ НИ Е ОБЯЗДВАЛ.) СЕ ИЗДЪНИ. ТОЙ 15 ГОДИНИ РАЗДАВАШЕ ПОРЦИИТЕ НО НА СВОИТЕ ГЕРБАВИ ХОРА. А МОЖЕ БИ ПРАСЕТО ОБИЧА ЯКО ТИКВИ И ОТИДЕ ТАМ С ЦЕЛ ДА обере бостана

    09:06 11.12.2025

  • 30 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Асенке,защо върза заплатите на военните със средната работна заплата?

    09:06 11.12.2025

  • 31 Резултатът от протестите

    1 0 Отговор
    Стига сте му правили реклама на това същество, което е в основата на сегашното икономическо състояние на страната! Ще се усетят зетките, че са ги използвали шарлатаните за да се докопат отново до властта, но ще бъде късно! България ще стане провинция на путя, това е сигурно!

    09:06 11.12.2025

  • 32 Стеф

    0 1 Отговор
    -Смяна на формата на управление!
    -Премахване на плоския данък!
    -Таван на надценките!
    Всичко друго е "стани да седна"!!!

    09:07 11.12.2025

  • 33 Този е

    0 0 Отговор
    изпечен лъжец

    09:08 11.12.2025

