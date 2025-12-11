И без Борисов – пак ще съмне, и без петел – пак ще съмне. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в „Тази сутрин“ и призова председателят на ГЕРБ да не чака Нова година, за да подаде правителството оставка. Допълни, че докато текат законовите процедури, ще мине поне месец и кабинетът ще може да се похвали, че „ни е вкарало в еврозоната“.
По думите му масовият антиправителствен протест от 10 декември е два пъти по-голям от предишния и ясно е показал волята на хората. Той посочи, че по данни на партията им на демонстрацията в София е имало около 150 хил. души. В Пловдив – над 50 хил. човека, а във Варна – над 30 хил. българи.
Василев изтъкна, че след края на протеста отпадъците са били събрани и подредени около кошчетата.
„Цялата страна казва на това правителство: „Стига! Подайте си оставката и не вкарвайте България в беля“. Когато толкова много хора ти поискат оставката и ако правителството се опита на пук да управлява страната, това може да създаде безредици“, коментира Василев.
Лидерът на ПП коментира, че на протеста е имало повече униформени, в сравнение с демонстрацията на 1 декември, но пак са били забелязани провокатори. Попитан защо са си променили исканията от „промяна на бюджета“ в „оставка“, Василев отговори:
„Защото получихме пълна арогантност и нула чуваемост. Това видяха и хората на площада. Истината е, че до тук нямаше да се стигне, ако властта не беше толкова арогантна – политически арести, пълен провал на диалога с работодателите, вкарване на бюджета напук на всички. Не става по този начин“, каза Василев.
Той призова управляващото мнозинство да подкрепи вота на недоверие. Василев е категоричен, че влизането ни в еврозоната не може да бъде компрометирано и даде пример как сме влезли в „Шенген“ със служебен кабинет.
„Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват. Очаква се засилена избирателна активност, това би дало легитимност на едно ново управление“, допълни председателят на ПП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Браво!
08:52 11.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вашето мнение
Коментиран от #24
08:52 11.12.2025
5 Българин
ПП, ДПС и ГЕРБ гласуваха против народния референдум!
08:53 11.12.2025
6 Ще те допълня
До коментар #1 от "Анализатор":Свинчовците са двама. Угоени и охранени. Тиквоча и ПееФ са едно и също нещо.
Коментиран от #8
08:53 11.12.2025
7 ами
Коментиран от #16
08:54 11.12.2025
8 ами
До коментар #6 от "Ще те допълня":ха ха ха доре че асен василев е слабичък
08:55 11.12.2025
9 Обективен
08:55 11.12.2025
10 пресолена
08:56 11.12.2025
11 Митко бомбата
08:56 11.12.2025
12 муцунка
08:56 11.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хаха
08:57 11.12.2025
15 Хараламби
08:57 11.12.2025
16 Ясно е
До коментар #7 от "ами":Пеевски-премиер, друг вариант няма според тебе, нали?
08:57 11.12.2025
17 ннннннннн
08:59 11.12.2025
18 Боян
Тоя е по противен и от Боко и от Шиши.
Коментиран от #27
08:59 11.12.2025
19 хараре
09:00 11.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ха ха ха ха ха
09:01 11.12.2025
22 Без Референдум е МРАК
Мракът на отхвърлянето на "Глас Народен, Глас Божи". Мракът на чудовищната инфлация. Чудовищен дефицит, реален. Чудовищни дългови спирали. Чудовищно повишаване на цени и данъци. Нали Здравните осигуровки нямало да се покачват, нали Данък сграда нямало да се повишава за основни жилища?
Ако сте носители на "демокрацията", проведете Референдум за запазване на Валутен Борд и български лЪв.
09:01 11.12.2025
23 Дълбока държава в плитко блато
09:01 11.12.2025
24 Дедо
До коментар #4 от "Вашето мнение":Да. От домовата книга де викат, ама после нали избори ще се прават и там ни е надеждата за висока активност, що България се събуди и ората искат да си я опазат, що само нея имат , беа по гурбети и де ли не и видеха, че от там де са се родиле по мило нема.
09:02 11.12.2025
25 Дзън-дзън
09:02 11.12.2025
26 Анонимен
09:02 11.12.2025
27 Не бой се
До коментар #18 от "Боян":Той както винаги е и желае да е втора цигулка. НЕ Е ХИЧ ГЛУПАВ. ПОТАЕН И ПО ОТ ДОЛЕ ЛАПА.
09:03 11.12.2025
28 Сорос
09:03 11.12.2025
29 ТАКА Е НЯМА САМО
09:06 11.12.2025
30 стоян георгиев
09:06 11.12.2025
31 Резултатът от протестите
09:06 11.12.2025
32 Стеф
-Премахване на плоския данък!
-Таван на надценките!
Всичко друго е "стани да седна"!!!
09:07 11.12.2025
33 Този е
09:08 11.12.2025