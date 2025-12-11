Новини
Асен Василев: Това е първа стъпка България да стане нормална, европейска държава

11 Декември, 2025 15:48 1 048 42

Следващата стъпка по този път е да се проведат честни и свободни избори, допълни Василев

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Тази оставка е първата стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той благодари на всички граждани, изплеснали по площадите, за да покажат на кабинета, че не може да управлява по този начин.

По думите му следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори.

„Това е победа за всички български граждани. От тук нататък предстои по-трудната задача – България да стане държава, която да работи за всички свои граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с главно „Д“. Гражданската енергия успяха да спрат този план“, добави той.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че в рамките на това Народно събрание те няма да участват в никакви управленски конфигурации и трябва да има незабавни избори.

„Ако някои си мислят, че хората с прякори отново ще купуват гласове, няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели. Български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да стане като на предните избори, това трябва да е ясно“, посочи Мирчев.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов допълни, че отговорността, че страната ни отново е изправена пред предсрочни избори е на тези, които „отказаха да изолират Пеевски и обрекоха това правителство на пълна делигитемация, и заслужават това, което им се случи“.


  • 1 Да,бе

    24 10 Отговор
    Ако тоя е нормалното да загасяме лампите...

    15:49 11.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    17 9 Отговор
    Голяма част от тия дето скачаха по площадите ще разберат каква глупост направиха, когато Аго яхне държавното магаре заедно с бандата си. Ще разберете, че тези са същите бандити като онези и ще счупят държавата точно колото и предните, че и повече щото са далеч по-големи фанатици

    Коментиран от #7

    15:51 11.12.2025

  • 3 Пич

    15 8 Отговор
    Кой вярва , че с некомпетентни и некадърни дори за айдуци , олигофрени от ПП и ДБ , България ще стане европейска държава ?! Ти и Кире ли ще водите , които създадохте разпределение на корупцията дори и по общини ?! Или Мартично и Радан , които създават единствено фигури в тоалетната ?!

    15:52 11.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Народът усети силата си

    Коментиран от #10

    15:52 11.12.2025

  • 5 Болен мозък

    16 6 Отговор
    Ама Кокорча мисли, че заслугата за падане на кабинета е негова...

    15:53 11.12.2025

  • 6 Съмнение

    10 4 Отговор
    ПП вие седнахте на една маса с БСП, договаряхте се да не закачате корумпираните за техните престъпления, и върнахте БСП във властта. Как да ви вярвам?

    15:53 11.12.2025

  • 7 Пич

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Прощавай че ще допълня , но освен фанатици , са удивително про сти и некадърни , но много алчни!

    15:54 11.12.2025

  • 8 Колю с двуцевката

    11 5 Отговор
    И ти,също си за разстрел, боклук...не си мисли,че хората излязоха заради теб.

    15:54 11.12.2025

  • 9 007

    3 5 Отговор
    С големия технически прогрес в комуникацията вече всичко може да се случи в "реално време" като революция и ако някой си мисли, че настроенията в обществото могат да бъдат трайни и в полза за една партия, групировка и подобни жестоко се лъже. Време е новите поколения X,Y,Z или там както искат да се наричат да се оправят както знаят, но без да цуцат от "отиващото си неадекватно, корумпирано, нерабиращо младите" поколение. Сещам се за една история в началото на "социализъмът", как в едно малко село група младежи отиват при един успял и заможен, доста възрастен жител и го накарали да даде средства за новата власт, като му дали разписка. На тръгване им казал: "Със здраве да използвате парите и като ги изпиете елате, пак ще ви дам".

    15:55 11.12.2025

  • 10 Брачед

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    НародЪТ,все още не е разбрал, каква сила е.

    15:56 11.12.2025

  • 11 Вечните депутати от 2 и повече мандата

    5 1 Отговор
    Вън.
    Вечните кметове и депутати с повече от 2 мандата вън

    15:56 11.12.2025

  • 12 .едалите са по отвратителни от мутрите!

    6 1 Отговор
    Ако гоните мутрите, а искате Кокорчо, значи си заслужавате мизерията. ПП-ДБ спонсорираха тези протести, но не трябва да ги виждаме вече в парламента, същите са като мутрите!

    15:56 11.12.2025

  • 13 То в европейските държави

    3 4 Отговор
    референдум не е забранена дума. Така че- втора стъпка ..

    15:57 11.12.2025

  • 14 707

    6 3 Отговор
    Този лош Борисов, как пречи и колко упорито стои в политическия елит. Всички му се катерят по главата да изглеждат по-високи от него, а как добре го копират много от критиците му, като Радев, Нинова, Пеевски, Трифонов, вече има и от младите политици. Това определено е признание колко успешен е, и намерил добрия подход да води тази неуправляема балканска нация. Нещо като Буров ще бъде споменаван след време.

    15:57 11.12.2025

  • 15 Ззз

    5 3 Отговор
    Това ли е плана за честни избори? Ще "наводните страната с наблюдатели"? А тези наблюдатели ще бъдат абсолютно неподкупни и неподатливи на заплахи? Но след като принудихте президента да избира служебен премиер измежду пионки на пpaceтата, май сега нямате друг опция, освен тази импровизация, а?

    15:58 11.12.2025

  • 16 Бай Тошо

    4 1 Отговор
    Оставка! А пари имате ли? Немате? И що ще чините тогава?

    15:59 11.12.2025

  • 17 Божанката

    2 3 Отговор
    Втората стъпка е сглобка в името на евроатлантическите ценнос ТТ и във вид на кинти

    16:00 11.12.2025

  • 18 само питам

    7 2 Отговор
    тия от снимката начело с кокорестия не бяха ли все отрочета на бевшата ДС ком номеклатупа и партизани начело д кокорестия мирчев ком прокурор танасчо ком средовател рашщов хр иванов и още и още господи паЗи ЛЪЛГАРИЯ

    16:03 11.12.2025

  • 19 Ватенка

    7 2 Отговор
    Никога повече ПП ДБ!

    Коментиран от #29

    16:03 11.12.2025

  • 20 Феникс

    6 4 Отговор
    Ако под нормална се има предвид неолиберален рай на земята, със двеста пола, не мерси, по добре тук да е Москва! :)

    16:03 11.12.2025

  • 21 Ватенка

    4 5 Отговор
    Радев премиер !

    Коментиран от #26

    16:04 11.12.2025

  • 22 нишан

    7 2 Отговор
    Кокорееее не си мисли че си янхал протеста.Точно ти и вашата зглобка ни докарахте до улицата и просешка тояга.Ще висят и вашите кожи по кестените.

    16:04 11.12.2025

  • 23 ББ демократ

    5 3 Отговор
    Как може да се поддадеш на 50 хил. идиота, след като за теб са гласували 500 хил.. Какво ще кажеш на тези 500 хил. - че това е демокрацията - 50 хил. да командват 500 хил., че 500 хил. не са гражданско общество, а 50 хил. са. Пълно неуважение към избирателите си.

    16:06 11.12.2025

  • 24 питам

    6 1 Отговор
    Така ли се печели власт.
    Това ли ви е демокрацията. Заради личното ви его сте готови да съсипете всичко и всеки, който е по-добър от вас. Готови сте дори да унищожите светлите Коледни празници, да опорочите еврозоната, и спокойствието в цялата страната.
    Това ваше поведение е деструктивно, безотговорно и нагло.

    16:06 11.12.2025

  • 25 Само кат видя

    4 1 Отговор
    ЛИГИТЕМАЦИЯТА и ми става ясно новото на мераклиите кда ни управляват пак!

    Неграмотниците на Киро Куролацията!

    16:07 11.12.2025

  • 26 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ватенка":

    Хахахаха тук ще е Москва

    Коментиран от #30

    16:07 11.12.2025

  • 27 7007

    6 1 Отговор
    Дали разбират тези от площада къде ще ги заведе този "бръмбър", който няколко пъти се опита да ги води. Още от сега се усеща волята от крайната цел на това нещо, която не е по-различна от тази на голямото Д и много вероятно е пак да се гушнат.

    16:07 11.12.2025

  • 28 АВ корумпе

    4 1 Отговор
    Това корумпе как изобщо могат да го показ по телевизора.

    16:08 11.12.2025

  • 29 Ватенката

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ватенка":

    Е измислена от любимите ви американски колонизатори .и понеже не ми се вярва да четеш ,питай Гугъл да ти 8бясни

    16:08 11.12.2025

  • 30 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    ПП ДБ докараха човека на Путин на власт

    16:09 11.12.2025

  • 31 Нова държава

    3 0 Отговор
    Какви избори? За какво? По същата избирателна система? Трябва преучредяване на държавата.

    16:10 11.12.2025

  • 32 Спокойно пич

    4 0 Отговор
    ти няма да ни управляваш

    16:10 11.12.2025

  • 33 каунь

    2 0 Отговор
    почина е : сички ококорени на Парапеда!

    16:11 11.12.2025

  • 34 димитри

    1 1 Отговор
    Това брожение и този митинг го направиха силите на Гиганта на глинени крака-просия!Този младеж се съюзи с дявола като мисли ,че ......може да се раздели от него.....от дявола и смърта не разделя..........ПС.това щеше да стане по естествен път ,но след Много важното за свободата на тази земя сменяне на лев с евро!Сега очаквам опита за референдум за €€ от същите Проийски мекерета дето направиха този преврат! И като говорите целият бг-народ мен ме пишете-не съм от вас!

    16:16 11.12.2025

  • 35 Хихита

    1 1 Отговор
    Само че, за да бъдат честни, следващите избори трябва да са мажоритарни. Единствено по този начин се елиминират партиите и партийния вот!

    16:17 11.12.2025

  • 36 А кой ще пие

    2 0 Отговор
    Мазно турско кафе в скута на Шиши сега 🤣🤣🤣
    Бали и вие гласувахте законите заедно с тях. И с Боташ 🤣🤣🤣🤣
    Нали заедно управлявахте до онзи ден 😂😂😂
    Сега ще иновирате и ще се преустройвате, като Тато 😂😂😂😂😂
    Всички сте един дол дренки. Важното е България да върви напред 💪💪💪

    16:17 11.12.2025

  • 37 Майора

    2 0 Отговор
    Мамините и таткови динчета и хора от ДС имат ли кумова срама? Много бързо забравиха как ала бала с машините спечелиха и с помощта на президента изборите , как искаха овладяване на службите и цялата власт в страната, как с помощта на международния измамник Кокорчо теглиха големи заеми и как ги раздаваха за щяло и нещяло наляво и надясно , как не получиха никакви пари по ПВУ , как се прочуха с кеша и пудела с пачките и каква голяма корупция има заради което просто Киро подаде оставка!За нищо не ставате шарлатани и мошеници!

    16:17 11.12.2025

  • 38 нормална, европейска държава

    1 0 Отговор
    бeдeн apaбeлo-eвpoгeйcки xaлифaт

    16:18 11.12.2025

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор
    Радев да не се крие,а да излезе и да казва сега какво мисли да прави

    16:18 11.12.2025

  • 40 Бойко Борисов

    1 0 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО? (Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж, народа вече се е произнесъл по темата, като на последните седем избори подкрепата за еврото е била потвърждавана многократно. "Декларацията за подкрепа на еврото е подписана от 171 народни представители - това е надконституционно мнозинство", подчерта Василев.)

    16:19 11.12.2025

  • 41 Този

    0 0 Отговор
    Прилича на вуду кукла,личи си че е измамник .ортаците му вуг9, в западнала Дания имаше референдум против евротокаква фирма го гонеха да го бият идриго

    16:20 11.12.2025

  • 42 Реалност

    0 0 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    16:20 11.12.2025

