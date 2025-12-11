Асен Василев: Това е първа стъпка България да стане нормална, европейска държава

Тази оставка е първата стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той благодари на всички граждани, изплеснали по площадите, за да покажат на кабинета, че не може да управлява по този начин.

По думите му следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори.

„Това е победа за всички български граждани. От тук нататък предстои по-трудната задача – България да стане държава, която да работи за всички свои граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с главно „Д“. Гражданската енергия успяха да спрат този план“, добави той.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че в рамките на това Народно събрание те няма да участват в никакви управленски конфигурации и трябва да има незабавни избори.

„Ако някои си мислят, че хората с прякори отново ще купуват гласове, няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели. Български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да стане като на предните избори, това трябва да е ясно“, посочи Мирчев.

Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов допълни, че отговорността, че страната ни отново е изправена пред предсрочни избори е на тези, които „отказаха да изолират Пеевски и обрекоха това правителство на пълна делигитемация, и заслужават това, което им се случи“.