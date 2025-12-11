Асен Василев: Това е първа стъпка България да стане нормална, европейска държава

Тази оставка е първата стъпка към това България да стане нормална европейска държава. Това каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той благодари на всички граждани, изплеснали по площадите, за да покажат на кабинета, че не може да управлява по този начин.
По думите му следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори.
„Това е победа за всички български граждани. От тук нататък предстои по-трудната задача – България да стане държава, която да работи за всички свои граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с главно „Д“. Гражданската енергия успяха да спрат този план“, добави той.
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев посочи, че в рамките на това Народно събрание те няма да участват в никакви управленски конфигурации и трябва да има незабавни избори.
„Ако някои си мислят, че хората с прякори отново ще купуват гласове, няма да ги оставим да дишат. Ще наводним страната с наблюдатели. Български граждани, които ще следят за честността на изборите. Няма да стане като на предните избори, това трябва да е ясно“, посочи Мирчев.
Другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов допълни, че отговорността, че страната ни отново е изправена пред предсрочни избори е на тези, които „отказаха да изолират Пеевски и обрекоха това правителство на пълна делигитемация, и заслужават това, което им се случи“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
15:49 11.12.2025
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #7
15:51 11.12.2025
3 Пич
15:52 11.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
15:52 11.12.2025
5 Болен мозък
15:53 11.12.2025
6 Съмнение
15:53 11.12.2025
7 Пич
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Прощавай че ще допълня , но освен фанатици , са удивително про сти и некадърни , но много алчни!
15:54 11.12.2025
8 Колю с двуцевката
15:54 11.12.2025
9 007
15:55 11.12.2025
10 Брачед
До коментар #4 от "Последния Софиянец":НародЪТ,все още не е разбрал, каква сила е.
15:56 11.12.2025
11 Вечните депутати от 2 и повече мандата
Вечните кметове и депутати с повече от 2 мандата вън
15:56 11.12.2025
12 .едалите са по отвратителни от мутрите!
15:56 11.12.2025
13 То в европейските държави
15:57 11.12.2025
14 707
15:57 11.12.2025
15 Ззз
15:58 11.12.2025
16 Бай Тошо
15:59 11.12.2025
17 Божанката
16:00 11.12.2025
18 само питам
16:03 11.12.2025
19 Ватенка
Коментиран от #29
16:03 11.12.2025
20 Феникс
16:03 11.12.2025
21 Ватенка
Коментиран от #26
16:04 11.12.2025
22 нишан
16:04 11.12.2025
23 ББ демократ
16:06 11.12.2025
24 питам
Това ли ви е демокрацията. Заради личното ви его сте готови да съсипете всичко и всеки, който е по-добър от вас. Готови сте дори да унищожите светлите Коледни празници, да опорочите еврозоната, и спокойствието в цялата страната.
Това ваше поведение е деструктивно, безотговорно и нагло.
16:06 11.12.2025
25 Само кат видя
Неграмотниците на Киро Куролацията!
16:07 11.12.2025
26 Анонимен
До коментар #21 от "Ватенка":Хахахаха тук ще е Москва
Коментиран от #30
16:07 11.12.2025
27 7007
16:07 11.12.2025
28 АВ корумпе
16:08 11.12.2025
29 Ватенката
До коментар #19 от "Ватенка":Е измислена от любимите ви американски колонизатори .и понеже не ми се вярва да четеш ,питай Гугъл да ти 8бясни
16:08 11.12.2025
30 стоян георгиев
До коментар #26 от "Анонимен":ПП ДБ докараха човека на Путин на власт
16:09 11.12.2025
31 Нова държава
16:10 11.12.2025
32 Спокойно пич
16:10 11.12.2025
33 каунь
16:11 11.12.2025
34 димитри
16:16 11.12.2025
35 Хихита
16:17 11.12.2025
36 А кой ще пие
Бали и вие гласувахте законите заедно с тях. И с Боташ 🤣🤣🤣🤣
Нали заедно управлявахте до онзи ден 😂😂😂
Сега ще иновирате и ще се преустройвате, като Тато 😂😂😂😂😂
Всички сте един дол дренки. Важното е България да върви напред 💪💪💪
16:17 11.12.2025
37 Майора
16:17 11.12.2025
38 нормална, европейска държава
16:18 11.12.2025
39 Анонимен
16:18 11.12.2025
40 Бойко Борисов
16:19 11.12.2025
41 Този
16:20 11.12.2025
42 Реалност
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
16:20 11.12.2025