Антон Кутев: Не съм сигурен, че ГЕРБ са се отказали да правят ново правителство в рамките на това НС

Приключило е правителството, но не и парламентът. Всичко зависи до голяма степен от президента – колко дълга ще е процедурата на завъртането на рулетката на трите мандата.

Така Антон Кутев, говорител на две служебни правителства и бивш член на БСП, коментира оставката на правителството пред БНР.

"Не очаквам да е дълга процедурата, очаквам до средата на януари да приключи завъртането", каза той.

И призна, че е очаквал правителството да подаде оставка по-рано, защото "ГЕРБ вече нямаха интерес да стоят в това правителство, завладяно от Пеевски, другите - ИТН и БСП, се бяха прежалили, нямаше какво да губят".

В предаването "12+3" той коментира:

"ГЕРБ има какво да губи, за мен очевидно ГЕРБ събори правителството. Това се отлагаше, защото Борисов беше зависим. Но ако той беше запазил интереса, трябваше да подаде оставката преди 2-3 месеца, щеше да си запази достойнството".

Според него при падане на правителството на играч като Пеевски му се намаляват възможностите да се разширява, но не и възможността да действа.

"Той не става по-слаб, другите стават. Той става по-силен, защото нелегитимните му възможности действат", обясни Кутев.

И допълни, че всички се надяват на по-голяма избирателна активност и "да се промени управлението, и да въведем върховенството на закона поне да работи".

Антон Кутев призна, че не е сигурен, че ГЕРБ са се отказали да направят ново правителство в рамките на този парламент.