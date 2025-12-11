Новини
Антон Кутев: Не съм сигурен, че ГЕРБ са се отказали да правят ново правителство в рамките на това НС

11 Декември, 2025 17:27 578 9

Според Кутев при падане на правителството на играч като Пеевски му се намаляват възможностите да се разширява, но не и възможността да действа.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Приключило е правителството, но не и парламентът. Всичко зависи до голяма степен от президента – колко дълга ще е процедурата на завъртането на рулетката на трите мандата.

Така Антон Кутев, говорител на две служебни правителства и бивш член на БСП, коментира оставката на правителството пред БНР.

"Не очаквам да е дълга процедурата, очаквам до средата на януари да приключи завъртането", каза той.

И призна, че е очаквал правителството да подаде оставка по-рано, защото "ГЕРБ вече нямаха интерес да стоят в това правителство, завладяно от Пеевски, другите - ИТН и БСП, се бяха прежалили, нямаше какво да губят".

В предаването "12+3" той коментира:

"ГЕРБ има какво да губи, за мен очевидно ГЕРБ събори правителството. Това се отлагаше, защото Борисов беше зависим. Но ако той беше запазил интереса, трябваше да подаде оставката преди 2-3 месеца, щеше да си запази достойнството".

Според него при падане на правителството на играч като Пеевски му се намаляват възможностите да се разширява, но не и възможността да действа.

"Той не става по-слаб, другите стават. Той става по-силен, защото нелегитимните му възможности действат", обясни Кутев.

И допълни, че всички се надяват на по-голяма избирателна активност и "да се промени управлението, и да въведем върховенството на закона поне да работи".

Антон Кутев призна, че не е сигурен, че ГЕРБ са се отказали да направят ново правителство в рамките на този парламент.


  • 1 МАЙ НЕ ИСКАТЕ

    3 1 Отговор
    ПО МИРНИЯ НАЧИН....?

    Коментиран от #7

    17:38 11.12.2025

  • 2 ДА ТОВА Е ИСТИНАТА

    0 1 Отговор
    На същото мнение съм и АЗ. ЩЕ СЕ ТУТКАТ ЩЕ СЕ СНИШАВАТ ЩЕ ВИНЯТ ДРУГИТЕ ЩЕ НАМЕРЯТ ВРАТИЧКА ЗА ТОВА. А ТЯ Е ОТВОРЕНА ЗАЩОТО ПАРЛАМАТА НЕ ГО Е СВАЛИЛА. И ТОВА АКО СТАНЕ ТОЗИ ПЪТ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА В ЗАТВОРА ОТ ТАМ НЯМА ДА КОМАНДОРЯТ.

    17:42 11.12.2025

  • 3 Да да да

    0 1 Отговор
    Кой стои над този толкова ограничен човек Пеевски? Някой съмнява ли се той няма капацитета за организация от такъв мащаб? Този въпрос трябва да намери отговора.Впротивев случай прехода ще продължава.

    17:46 11.12.2025

  • 4 Сложиха ви го,

    0 1 Отговор
    Като пръст в г.......

    17:46 11.12.2025

  • 5 жалки са

    0 1 Отговор
    ГРАБ се отече в канала !!

    17:48 11.12.2025

  • 6 На бас 👍

    1 1 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #8, #9

    17:48 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "На бас 👍":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!
    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    17:53 11.12.2025

