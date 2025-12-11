Петко Петков, "Галъп": Най-вероятно служебен премиер ще бъде Рая Назарян

Мисля, че доста по-различни ще бъдат резултатите от изборите, защото в такива ситуации обикновено никой не печели и се получават предимно раздробени парламенти. Такова изказване направи в ефира на Nova News изпълнителният директор на „Галъп” Петко Петков по повод подадената днес оставка от правителството на Росен Желязков, цитиран от novini.bg.

Според него не е изключено партиите умишлено да се забавят при процедурата с излъчване на състав на Министерски съвет, за да се опитат да гласуват проектобюджета за 2026-а година. Социологът смята, че за държавата би било по-добре да влезе в новата година с редовен бюджет, отколкото с удължителен закон, но се съмнява, че такъв ще има предвид напрежението между отделните политически формации.

За Бюджет 2026 не виждам да има консенсус. Хората в този парламент не са на висотата, на която трябва да бъдат, и изобщо не осъзнават, че това е най-важният закон в държавата, сподели Петков.

Той прогнозира, че ако не се приеме нов бюджет, нещата у нас няма да тръгнат в добра посока и дори може да се влошат, изтъквайки „крехката“ ни финансова и икономическа система, особено в такъв ключов период като приемането на еврото.

Относно поведението на Делян Пеевски социологът коментира, че всички български политици, не само Пеевски, си служат с крайно груб език, което отблъсква хората и предизвиква гнева им.

„ДПС-Ново начало си имат своите привърженици, всичко е въпрос на стратегия. Проблемът е, че отношенията между лидерите не е хубав – трябва да водят диалог помежду си, дори да не се харесват. А тази агресия между политиците води до агресия и в обществото“, посочи Петков.

На въпрос кой предполага, че ще бъде назначен за служебен премиер от „домовата книга“ Петков отвърна, че това най-вероятно ще бъде Рая Назарян.

Що се отнася до заявката на президента Румен Радев за влизане в партийния живот на страната, Петко Петков изрази скептицизъм, че шансовете му са толкова големи, колкото му се „врачува“.