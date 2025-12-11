Новини
Петко Петков, "Галъп": Най-вероятно служебен премиер ще бъде Рая Назарян

11 Декември, 2025 19:08 703 33

  • петко петков-
  • галъп интернешънъл-
  • служебен премиер-
  • рая назарян

Ако не се приеме нов бюджет, нещата у нас няма да тръгнат в добра посока и дори може да се влошат, коментира още анализаторът

Петко Петков, "Галъп": Най-вероятно служебен премиер ще бъде Рая Назарян - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мисля, че доста по-различни ще бъдат резултатите от изборите, защото в такива ситуации обикновено никой не печели и се получават предимно раздробени парламенти. Такова изказване направи в ефира на Nova News изпълнителният директор на „Галъп” Петко Петков по повод подадената днес оставка от правителството на Росен Желязков, цитиран от novini.bg.

Според него не е изключено партиите умишлено да се забавят при процедурата с излъчване на състав на Министерски съвет, за да се опитат да гласуват проектобюджета за 2026-а година. Социологът смята, че за държавата би било по-добре да влезе в новата година с редовен бюджет, отколкото с удължителен закон, но се съмнява, че такъв ще има предвид напрежението между отделните политически формации.

За Бюджет 2026 не виждам да има консенсус. Хората в този парламент не са на висотата, на която трябва да бъдат, и изобщо не осъзнават, че това е най-важният закон в държавата, сподели Петков.

Той прогнозира, че ако не се приеме нов бюджет, нещата у нас няма да тръгнат в добра посока и дори може да се влошат, изтъквайки „крехката“ ни финансова и икономическа система, особено в такъв ключов период като приемането на еврото.

Относно поведението на Делян Пеевски социологът коментира, че всички български политици, не само Пеевски, си служат с крайно груб език, което отблъсква хората и предизвиква гнева им.

„ДПС-Ново начало си имат своите привърженици, всичко е въпрос на стратегия. Проблемът е, че отношенията между лидерите не е хубав – трябва да водят диалог помежду си, дори да не се харесват. А тази агресия между политиците води до агресия и в обществото“, посочи Петков.

На въпрос кой предполага, че ще бъде назначен за служебен премиер от „домовата книга“ Петков отвърна, че това най-вероятно ще бъде Рая Назарян.

Що се отнася до заявката на президента Румен Радев за влизане в партийния живот на страната, Петко Петков изрази скептицизъм, че шансовете му са толкова големи, колкото му се „врачува“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Стига бе! Нека е Мария Филипова
    Айде компромисен вариант - едната да е дневна смяна другата нощна и да се грижи лично за населението :D :D :D

    Коментиран от #20

    19:13 11.12.2025

  • 2 ако не Рая

    13 1 Отговор
    сложете някоя друга фолк "певица"?

    19:13 11.12.2025

  • 3 Радев вече тъкми изборите за връщане

    2 8 Отговор
    на Борисов и Пеевски във властта

    Коментиран от #4

    19:13 11.12.2025

  • 4 Ако сега Радев -БОТАШ-а не изпълни

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Радев вече тъкми изборите за връщане":

    волята на народа, да вкара Борисов и Пеевски в затвора, значи винаги е бил с тях и борбата продължава и срещу него

    19:14 11.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Рая Г,зарян

    Коментиран от #9

    19:15 11.12.2025

  • 6 Конспиратор

    9 1 Отговор
    Ако е Рая, то оставката е предварително планирана още от замяната на Киселова.
    Протестът е само манипулиран катализатор на плана.

    19:15 11.12.2025

  • 7 ИДИОКРАЦИЯ

    8 3 Отговор
    Пфууу огън да те изгори плешива главо....остана и к.у ..Р..ва. про..сти..ти..тка да ни е премиер

    19:15 11.12.2025

  • 8 Бою

    13 0 Отговор
    все такива ги намира из България , една читава няма ! И ги кичи с постове , за които грам мозък нямат , но пък интриги и резили колкото искаш!

    19:17 11.12.2025

  • 9 мутрафон

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Нашето моме Ная Курвазян

    19:18 11.12.2025

  • 10 Боко праните гащи

    8 0 Отговор
    Мата Хари си ми е Райчето

    19:18 11.12.2025

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    13 2 Отговор
    Аз предлагам Галена премиер рая на Делян да е външен министър,Азис министър на културата, Тони Стораро министър на горите и водите

    19:18 11.12.2025

  • 12 Яее

    3 3 Отговор
    Пак прецакаха българския народ .вижте и кой е един от организаторите. Ппдб. Натресоха ви тези протести за приглушат протестите срещу еврото и за запазване на лева .отърваха ви от Борисов и Пеевски но ви вкараха в .. пъкъла..хитро изиграване им

    19:19 11.12.2025

  • 13 гражданин

    2 1 Отговор
    Още сме нямали мамма сан , и сега ще имаме !

    19:19 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РАЯ СТАВА

    6 2 Отговор
    Боко лично я е пробвал.

    19:20 11.12.2025

  • 16 Спецназ

    8 0 Отговор
    Вчера Г.ЗА на Толупите лизна платения клакьор на галъп-
    дъртия бухал "професор" Константинов, сега па тоя!

    ВИЕ ЛИБЕ?? дето предричате "ПЛАТЕНИЯ" купен вот и

    после "познавате"?

    даже се правите че си е демократично.
    ПФУ!!

    19:20 11.12.2025

  • 17 Петима Петко Не Чакат

    3 0 Отговор
    Този " социолог" твърди , че мисли.
    Социолозите правят проучвания,
    които следват неумолимата професионална логика и се получават
    представителни резултати.
    И след това сядат да ги анализират- да мислят.
    Ако няма персонажа капацитет,
    мисленето може и менингит да му докара.
    А така- без проучване и изследване-
    да седнеш да " бистриш политиката"-
    си е безотговорно.
    И този Петко явно не е питал ББ какво мисли и
    дали ще пусне Рая в капана ,
    да обира негативите.

    19:20 11.12.2025

  • 18 Военно положение ще има

    2 1 Отговор
    Никаква Рая Назарян няма да е. И грипна епидемия и радиоактивно заразяване и блокирани банкови карти и всичко

    19:21 11.12.2025

  • 19 коза недokлaтeна

    4 1 Отговор
    Тая коза недokлaтeна , тя е АДА НаДЕЛЯН !

    19:22 11.12.2025

  • 20 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    И аз на това се надявам.

    Коментиран от #23

    19:24 11.12.2025

  • 21 Яве

    3 1 Отговор
    Сега до Нова година ще се говори за тези протести и никак за запазване на лева .нализа това беше всичко. От Борисов и Пеевски можехте да се отървете всякога но да видим как ще се отървете от еврото което изяжда вашата финансова независимост и ще ви направи по бедни

    Коментиран от #30

    19:26 11.12.2025

  • 22 Нито турци, нито евреи

    5 0 Отговор
    Нито армннци ще допуснем да ни е представител на българската държава!
    Назарян е продукт на Борисов и Пеевски!
    Къде тгава е промяната, пак питам?

    19:26 11.12.2025

  • 23 честен пионер

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    И аз се надявам да дам колата, да взема автомати да ти пръсна главата.

    19:26 11.12.2025

  • 24 Коза Hедokлaтeна

    2 0 Отговор
    Тая Коза Hедokлaтeна не е Рая бре , тя е АДА НаДЕЛЯН !

    19:26 11.12.2025

  • 25 Няма ли да е

    2 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:27 11.12.2025

  • 26 ?????

    3 0 Отговор
    Само да попитам.
    Тва оня Галъп ли е дето американския Галъп не го признава за Галъп?

    19:27 11.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 изборът на хотелиерите

    0 0 Отговор
    За избор на Минпред трябва да се направи детайлен анализ на европейските кафе-шантани.

    19:28 11.12.2025

  • 29 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:28 11.12.2025

  • 30 Мое мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Яве":

    Считам, че това което може да се направи безболезнено е да удължи времето на приемане на проклетото евро!
    А до тогава, всичко може да се случи!
    Радев ги заби като ххербарии!

    19:29 11.12.2025

  • 31 Асен

    1 0 Отговор
    Айде де бе бюджета може да го приеме и служебното правителство.

    19:29 11.12.2025

  • 32 Руснаков

    1 0 Отговор
    Рая Назарян и....пак ще има протести...

    19:38 11.12.2025

  • 33 12340

    0 0 Отговор
    "... служебен премиер от „домовата книга“ Петков отвърна, че това най-вероятно ще бъде Рая Назарян...."
    .... Бою затова така си удря задника в тавана след Пазаржик-да смени Киселова с Рая Наплющян!

    19:38 11.12.2025

