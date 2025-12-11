Проф. Румяна Коларова: Изборите вероятно ще се проведат преди 22 март

След многобройните протести в София и други големи градове, правителството на Росен Желязков подаде оставка. Какво предстои в идните месеци след този бърз изход от властта? Коментар по темата направиха политологът проф. Румяна Коларова и социологът Елена Дариева в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия, цитирани от novini.bg.
Според Коларова оставката на правителството е категорична политическа заявка, която ясно посочва, че няма да има преговори за ново коалиционно мнозинство. Тя прогнозира, че изборите вероятно ще се проведат преди 22 март.
„Това беше категорична заявка, че Борисов фактически е човекът, който доминира в това мнозинство, защото всички видяха, че Делян Пеевски беше изненадан. Така че, предполагам, това има предвид, когато каза, че няма да му се катерят по гърба. Най-вече цялата тази кампания, при която Пеевски беше залепен като етикет… предполагам, че това Борисов много го дразни“, допълни Коларова.
Социологът Елена Дариева изтъкна, че оставката има силно въздействие върху имиджа на управляващите.
„Въпросът за имиджа и за имиджовата щета наистина е много сериозен. Подаването на оставка беше стратегически ход, защото това беше единственият полезен ход за управляващите, след като мащабните протести показаха, че доверието към тях е изчерпано. Натискът беше твърде сериозен, за да не получи някакъв отговор“, коментира Дариева.
Тя допълни, че последствията върху доверието към управляващите трудно ще се преодолеят.
„Според мен се върви упорито към следващите предсрочни избори, доколкото след заявките от страна на политическите лидери, че няма да търсят нова формула в настоящото Народно събрание, това е ясен знак, че след като започне конституционната процедура, се отправяме към нови избори“, поясни Дариева.
Социологът отбеляза също, че предизборната кампания вече е започнала.
1 Сатана Z
Коментиран от #7
20:36 11.12.2025
2 1488
Коментиран от #6, #22, #23
20:37 11.12.2025
3 Платена и наведена
Коментиран от #12
20:39 11.12.2025
4 ДрайвингПлежър
Вместо ИТН и БСП патерица ще са ППДБ
Нищо ново под слънцето
Коментиран от #31
20:39 11.12.2025
5 Възраждане -Бургас
Коментиран от #14, #17
20:39 11.12.2025
6 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "1488":Още не са огладнели достатъчно! Ще дойде и това време - само на заеми не се кара! Ще дойде пак хиперинфлация, ще дойде пак МВФ да реже месо и да краде - стадото ще поумнее!
20:40 11.12.2025
7 Не позна
До коментар #1 от "Сатана Z":Двете Мазни и Угоени парчета, простата Тиква Борисов и дружката му Пеевски държат този сектор.
20:41 11.12.2025
8 ДАСКАЛ ГЕНЧО
20:41 11.12.2025
9 Шишо ко стана а ...
Коментиран от #29
20:42 11.12.2025
10 В политиката...
20:43 11.12.2025
11 не може да бъде
20:43 11.12.2025
12 Прав си!
До коментар #3 от "Платена и наведена":Ако тая набръчкана бабичка се погледне в огледалото ще се види прегърната от Тиквата и Г.рух Пеевски.
20:43 11.12.2025
13 Последния Софиянец
20:43 11.12.2025
14 Точни са ...
До коментар #5 от "Възраждане -Бургас":Цял следобед и Цончо и лидера на Възраждане д-р Костадинов публикуват снимки с физиономиите на тошко маймуна,балабанката клептото и павелка митова и се подиграват хаха
20:44 11.12.2025
15 Софето
20:50 11.12.2025
16 Румкамамунка
20:50 11.12.2025
17 Прави са Цончо и д-р Костадинов
До коментар #5 от "Възраждане -Бургас":А лидера на една от най набиращите сила и мощ партии МЕЧ ,народен представител и бивш заместник на парламента Радостин Василев е изкарал огромен монитор с образа на слави трифонов от Учиндол и със симпатизанти ликува с мощни възгласи
Коментиран от #20, #25, #30
20:51 11.12.2025
18 Не мойм те понасям.
20:51 11.12.2025
19 ТКЗС
20:52 11.12.2025
20 Много точно
До коментар #17 от "Прави са Цончо и д-р Костадинов":Василев ще намаже яко филията с мас. Той е най печеливш след Радев.
20:53 11.12.2025
21 Яшар
20:55 11.12.2025
22 Потника
До коментар #2 от "1488":Правилно каза - Бойко нанесе страхотен удар на жалкото и страхливо комплексарче летецът. Страшен е Бойко. Поздравления!
20:56 11.12.2025
23 Ха-ха
До коментар #2 от "1488":Ето де, Бойко даде възможност на летеца да обяви!
20:57 11.12.2025
24 Пародия
20:57 11.12.2025
25 Този път ще избера МЕЧ
До коментар #17 от "Прави са Цончо и д-р Костадинов":Кефи Радо Василев как е изкарал огромен екран със записи на славчо клетий зулус мъртвец и със симпатизантите си се забавляват и скандират " слави к.... вооо зулус к....воооо свършен си"
20:57 11.12.2025
26 пешо
20:59 11.12.2025
27 хмм
21:03 11.12.2025
28 Коня Солтуклиева
Тумбалалайка
Бою се вози в счупена щайга
Румен го гледа от самолета
И му нанася бойни крошета!...."
:))
21:03 11.12.2025
29 санитарен картон
До коментар #9 от "Шишо ко стана а ...":Що всички ритат срещу един самохвалко? Всички нападки срещу самохвалкото са удар в празното пространство. Гаранцията за правителство се оказва самонадценяване. Няма начин всичко да зависи от волята на един човек, колкото и влиятелен да е , колкото и сам да се хвали , че е, колкото и да ни убеждават заинтересовани от властта, че ТОЙ Е!. НЕ Е!
21:04 11.12.2025
30 Странно е...
До коментар #17 от "Прави са Цончо и д-р Костадинов":Как днес всички като един и ПП-ДБ,и Възраждане, и МЕЧ ,и Величие ,и Нинова скочиха ехидно ,жестоко и безкомпромисно на чалгарите от ИТН с подигравки ,заплахи и обиди. Скачат на най слабия и безпомощен на които днес 2 агенции дадоха около 1 процент на предстоящи избори и разкъсват вече едни безгласни нещастници като чакали върху мършa
Коментиран от #32, #33
21:05 11.12.2025
31 Капитан Крийч
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Затова - нито един глас за фашистите от ппдб!
21:08 11.12.2025
32 странно
До коментар #30 от "Странно е...":но и логично - няма да им трябва за коалиционен партньор, щото вярват на проучванията. На умрял вълк, най-лесно и смело се нож вади.
Коментиран от #37
21:08 11.12.2025
33 Защото
До коментар #30 от "Странно е...":Бяха спечелили изборите и се изплашиха. Слабите ги тъпчат. Докато шават.
21:10 11.12.2025
34 Факт
Коментиран от #36
21:12 11.12.2025
35 Мурафети
21:12 11.12.2025
36 Анонимен
До коментар #34 от "Факт":Не това е само дребна измама!
21:13 11.12.2025
37 То е ясно
До коментар #32 от "странно":че няма да им трябва защото повече няма да ги има тези от итн ,но с какво така си вдигат имиджа като мачкат едни свършени мъртъвци???
21:13 11.12.2025
38 Дудов
21:13 11.12.2025
39 ?????
Ае на бас че ще е сглобка 2.0 в сегашната конфигурация.
Радев да не се ослушва, щото колкото и да е противоречив, за съжаление той е единственият който може да ги смете тия.
Естествено заедно с Коцето.
Но не ми се вярва че на Радев ще му стигне смелостта да го направи.
Ще се радвам ако не съм прав.
21:15 11.12.2025