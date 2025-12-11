Новини
Проф. Румяна Коларова: Изборите вероятно ще се проведат преди 22 март

11 Декември, 2025 20:30 845 39

  • румяна коларова-
  • избори-
  • 22 март-
  • догодина

Подаването на оставка беше стратегически ход, защото това беше единственият полезен ход за управляващите, след като мащабните протести показаха, че доверието към тях е изчерпано. Натискът беше твърде сериозен, за да не получи някакъв отговор“, коментира и социологът Елена Дариева.

Проф. Румяна Коларова: Изборите вероятно ще се проведат преди 22 март - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След многобройните протести в София и други големи градове, правителството на Росен Желязков подаде оставка. Какво предстои в идните месеци след този бърз изход от властта? Коментар по темата направиха политологът проф. Румяна Коларова и социологът Елена Дариева в предаването "Пресечна точка" по Нова телевизия, цитирани от novini.bg.

Според Коларова оставката на правителството е категорична политическа заявка, която ясно посочва, че няма да има преговори за ново коалиционно мнозинство. Тя прогнозира, че изборите вероятно ще се проведат преди 22 март.

„Това беше категорична заявка, че Борисов фактически е човекът, който доминира в това мнозинство, защото всички видяха, че Делян Пеевски беше изненадан. Така че, предполагам, това има предвид, когато каза, че няма да му се катерят по гърба. Най-вече цялата тази кампания, при която Пеевски беше залепен като етикет… предполагам, че това Борисов много го дразни“, допълни Коларова.

Социологът Елена Дариева изтъкна, че оставката има силно въздействие върху имиджа на управляващите.

„Въпросът за имиджа и за имиджовата щета наистина е много сериозен. Подаването на оставка беше стратегически ход, защото това беше единственият полезен ход за управляващите, след като мащабните протести показаха, че доверието към тях е изчерпано. Натискът беше твърде сериозен, за да не получи някакъв отговор“, коментира Дариева.

Тя допълни, че последствията върху доверието към управляващите трудно ще се преодолеят.

„Според мен се върви упорито към следващите предсрочни избори, доколкото след заявките от страна на политическите лидери, че няма да търсят нова формула в настоящото Народно събрание, това е ясен знак, че след като започне конституционната процедура, се отправяме към нови избори“, поясни Дариева.

Социологът отбеляза също, че предизборната кампания вече е започнала.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 13 Отговор
    Ама тоя път Иво Прокопиев ще трябва да плаща в €вро циганските гласове за ППДБрастията

    Коментиран от #7

    20:36 11.12.2025

  • 2 1488

    15 9 Отговор
    a референдум за излизане от ес и нато нещо ??

    Коментиран от #6, #22, #23

    20:37 11.12.2025

  • 3 Платена и наведена

    24 3 Отговор
    Гербава слугиня!

    Коментиран от #12

    20:39 11.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 15 Отговор
    Значи на 22 март ГЕРБ и ДПС се връщат на бял кон
    Вместо ИТН и БСП патерица ще са ППДБ

    Нищо ново под слънцето

    Коментиран от #31

    20:39 11.12.2025

  • 5 Възраждане -Бургас

    7 0 Отговор
    Цончо Ганев - зам.председател на НС и зам.председател на ПП. Възраждане ликува и забавлява

    Коментиран от #14, #17

    20:39 11.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Още не са огладнели достатъчно! Ще дойде и това време - само на заеми не се кара! Ще дойде пак хиперинфлация, ще дойде пак МВФ да реже месо и да краде - стадото ще поумнее!

    20:40 11.12.2025

  • 7 Не позна

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Двете Мазни и Угоени парчета, простата Тиква Борисов и дружката му Пеевски държат този сектор.

    20:41 11.12.2025

  • 8 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    15 2 Отговор
    Тази кака издигната на поста "врачка на номенклатурата" нищо не позна и сега тррудно ще намери работа. Госпожо поръсете си главата с пепел и предавайте в някой ПУЦ. Нищо не разбирате от политика.

    20:41 11.12.2025

  • 9 Шишо ко стана а ...

    11 1 Отговор
    Свинчо ,какво се обърка?

    Коментиран от #29

    20:42 11.12.2025

  • 10 В политиката...

    0 1 Отговор
    ...както и във футбола, бие винаги най-добрия. Логика. 18 към 14. ??

    20:43 11.12.2025

  • 11 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Разбирам че е необходимо от нашите политически титани на мисълта да правят ходове да дават заявки и знаци - но аз си мисля че особено сега е много важно да се види преди изборите какъв знак ще дадат от едно посолство и дали ще бъде само знак или нещо много повече от знак !?....Тръмп може да е всякакъв -аз лично вече се отказах от опитите да проумея какво представлява и защо действа така -но това в което съм сигурен е че при него лабаво нЕма!?

    20:43 11.12.2025

  • 12 Прав си!

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Платена и наведена":

    Ако тая набръчкана бабичка се погледне в огледалото ще се види прегърната от Тиквата и Г.рух Пеевски.

    20:43 11.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    11 ти декември ще го обявим Национален празник на България.

    20:43 11.12.2025

  • 14 Точни са ...

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Възраждане -Бургас":

    Цял следобед и Цончо и лидера на Възраждане д-р Костадинов публикуват снимки с физиономиите на тошко маймуна,балабанката клептото и павелка митова и се подиграват хаха

    20:44 11.12.2025

  • 15 Софето

    6 1 Отговор
    Този червен орангутан няма ли да се скрие

    20:50 11.12.2025

  • 16 Румкамамунка

    8 0 Отговор
    Щом тази дама е някакъв професор значи аз съм Чарлз Дарвин

    20:50 11.12.2025

  • 17 Прави са Цончо и д-р Костадинов

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Възраждане -Бургас":

    А лидера на една от най набиращите сила и мощ партии МЕЧ ,народен представител и бивш заместник на парламента Радостин Василев е изкарал огромен монитор с образа на слави трифонов от Учиндол и със симпатизанти ликува с мощни възгласи

    Коментиран от #20, #25, #30

    20:51 11.12.2025

  • 18 Не мойм те понасям.

    6 1 Отговор
    Хем стара хем гроздовата хе глуповата. Едно знае баба и това си бае. И тия дето защитаваш вече са у бездната. Позна твоя побратим шиш магнит преди дни. Ще отидем в бездната. А НА ДРУГОЯ ТУУПКОТО МУ КАЖИ. СРЕТАН Е ОСВОБОДЕН ОТ ЗАТВОРА ДА ПРИГОТВИ КРАДЕНИ ПАРИ ЗА ДА СЕ ОТПЛАТИ.

    20:51 11.12.2025

  • 19 ТКЗС

    7 1 Отговор
    Няма как внучката на Васил Коларов втория човек в БКП след Георги Димитров да не е зад Борисов и ГЕРБ. Защото тя знае чия е тази партия.

    20:52 11.12.2025

  • 20 Много точно

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Прави са Цончо и д-р Костадинов":

    Василев ще намаже яко филията с мас. Той е най печеливш след Радев.

    20:53 11.12.2025

  • 21 Яшар

    3 0 Отговор
    Само Господ знае Коларова .Той Предполага и Разполага ! Дано младите от днес успеят ... Защото ние от преди 90 не бяхме точно излъгани ..лъжата е моментен акт ...по скоро бяхме дългосрочно измамени ! Прекалявате с врачуването

    20:55 11.12.2025

  • 22 Потника

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Правилно каза - Бойко нанесе страхотен удар на жалкото и страхливо комплексарче летецът. Страшен е Бойко. Поздравления!

    20:56 11.12.2025

  • 23 Ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Ето де, Бойко даде възможност на летеца да обяви!

    20:57 11.12.2025

  • 24 Пародия

    5 0 Отговор
    Потомствена КОМУНИСТка.Внучка на терориста Васил Коларов.Днес ,евроатлантичка стана.Че и коментари прави.

    20:57 11.12.2025

  • 25 Този път ще избера МЕЧ

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Прави са Цончо и д-р Костадинов":

    Кефи Радо Василев как е изкарал огромен екран със записи на славчо клетий зулус мъртвец и със симпатизантите си се забавляват и скандират " слави к.... вооо зулус к....воооо свършен си"

    20:57 11.12.2025

  • 26 пешо

    3 0 Отговор
    стигате с това дърто комунде

    20:59 11.12.2025

  • 27 хмм

    3 0 Отговор
    Платените професори започват промивката на мозъци.

    21:03 11.12.2025

  • 28 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    "Тубала, тумбала
    Тумбалалайка
    Бою се вози в счупена щайга
    Румен го гледа от самолета
    И му нанася бойни крошета!...."
    :))

    21:03 11.12.2025

  • 29 санитарен картон

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Шишо ко стана а ...":

    Що всички ритат срещу един самохвалко? Всички нападки срещу самохвалкото са удар в празното пространство. Гаранцията за правителство се оказва самонадценяване. Няма начин всичко да зависи от волята на един човек, колкото и влиятелен да е , колкото и сам да се хвали , че е, колкото и да ни убеждават заинтересовани от властта, че ТОЙ Е!. НЕ Е!

    21:04 11.12.2025

  • 30 Странно е...

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Прави са Цончо и д-р Костадинов":

    Как днес всички като един и ПП-ДБ,и Възраждане, и МЕЧ ,и Величие ,и Нинова скочиха ехидно ,жестоко и безкомпромисно на чалгарите от ИТН с подигравки ,заплахи и обиди. Скачат на най слабия и безпомощен на които днес 2 агенции дадоха около 1 процент на предстоящи избори и разкъсват вече едни безгласни нещастници като чакали върху мършa

    Коментиран от #32, #33

    21:05 11.12.2025

  • 31 Капитан Крийч

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Затова - нито един глас за фашистите от ппдб!

    21:08 11.12.2025

  • 32 странно

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Странно е...":

    но и логично - няма да им трябва за коалиционен партньор, щото вярват на проучванията. На умрял вълк, най-лесно и смело се нож вади.

    Коментиран от #37

    21:08 11.12.2025

  • 33 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Странно е...":

    Бяха спечелили изборите и се изплашиха. Слабите ги тъпчат. Докато шават.

    21:10 11.12.2025

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Активистите стават Коментатори! А можеше и да не се прави коалиционен кабинет изобщо! Но беше изгодно "ценностите различия" да се пренебрегнат, до налагане на Еврото. Това не е ли Корупция!

    Коментиран от #36

    21:12 11.12.2025

  • 35 Мурафети

    0 0 Отговор
    Вероятно ще ядете боб с наденица...

    21:12 11.12.2025

  • 36 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факт":

    Не това е само дребна измама!

    21:13 11.12.2025

  • 37 То е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "странно":

    че няма да им трябва защото повече няма да ги има тези от итн ,но с какво така си вдигат имиджа като мачкат едни свършени мъртъвци???

    21:13 11.12.2025

  • 38 Дудов

    0 0 Отговор
    Няма как от кило гнило домати да правиш салата

    21:13 11.12.2025

  • 39 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Ае на бас че ще е сглобка 2.0 в сегашната конфигурация.
    Радев да не се ослушва, щото колкото и да е противоречив, за съжаление той е единственият който може да ги смете тия.
    Естествено заедно с Коцето.
    Но не ми се вярва че на Радев ще му стигне смелостта да го направи.
    Ще се радвам ако не съм прав.

    21:15 11.12.2025

