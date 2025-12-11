Новини
Белобрадова: Борисов много отдавна виждаше накъде отиват нещата и опитваше от клетката на Пеевски да обясни

11 Декември, 2025 22:41 427 11

Не очаквам нищо от колегите от ИТН и БСП - те се изпразниха от съдържание. Очаквах повече от колегите от ГЕРБ, коментира депутатът от ПП-ДБ

Белобрадова: Борисов много отдавна виждаше накъде отиват нещата и опитваше от клетката на Пеевски да обясни - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на кабинета вече е депозирана, след като беше обявена от Росен Желязков по-рано днес.

Няма доволство поради простата причина, че се намираме в ситуация с абсурден бюджет с огромна катастрофална разходна част. Изпълнени сме с благодарност за хората, които излязоха и се присъединиха към протеста. Напред трябва да се работи, защото всички очакват от нас отговорен избор.

Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Елисавета Белобрадова в "Денят ON AIR".

Кой е отговорен за политическата ситуация у нас

Според нея цялата отговорност за сегашното състояние на политическия ни живот носят ГЕРБ, ИТН, БСП, предвождани от "ДПС-Ново начало" и Делян Пеевски.

"Това са хората, които носят отговорност как и защо стигнахме дотук. Борисов много отдавна виждаше накъде отиват нещата и опитваше от клетката на Пеевски да обясни. Накрая трябваше да избира между два варианта - да бъде пленник на Пеевски и да му се случи по-лошото. Не очаквам нищо от колегите от ИТН и БСП - те се изпразниха от съдържание. Очаквах повече от колегите от ГЕРБ", обясни Белобрадова за Bulgaria ON AIR.

"Надявах се колеги с 12-17 години в парламента да разберат, че влачат не просто проектите си, а и хората в България към пропастта. Първо трябват честни и прозрачни избори, на които ще се постараем да има толкова наблюдатели, че да осигурим честни избори. Ние идваме, за да свършим работа. Кой е готов да я свърши - ще видим. Хората вече достатъчно ни познават с всичките ни грешки и интегритет. Нямам страх от никакъв бъдещ проект", изтъкна депутатът.

Защо е важно да се гласува

По думите ѝ има въпрос как ще работи съдебната система и как ще се осигури независимост на институциите - не може да има друг въпрос.

"Гласуването е огромен инструмент за намаляване възможността за платен вот. Така наречените "Джен Зи" имат голям процент на гласуване. При тях е и най-големият процент на "Не подкрепям никого". Много е важно да се гласува. Подкрепям и опцията "Не подкрепям никого". Идеята на демокрацията е да не ни харесват или да харесват когото искат, но да гласуват", убедена е Белобрадова.

Тя е категорична, че служебен премиер не трябва да бъде зам.-омбудсманът Мария Филипова. Според нея самата Рая Назарян не би искала позицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    2 0 Отговор
    Сложете друга снимка,че по тая доктори могат да поставят диагноза.

    Коментиран от #6

    22:43 11.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Щом и Козилата с вродената си глупост се появи, нещата в държавицата не отиват никак на добре.

    22:43 11.12.2025

  • 3 Така е

    4 0 Отговор
    Очертават се няколко години в които нито ще има редовно правителство, нито ще има редовен бюджет. Почва големият хаос! Честито българи!

    22:44 11.12.2025

  • 4 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Генерал Наско може да и се наслаждава на брадата прав.Няма нужда да кляка и да киризи нагоре към чатала.

    22:44 11.12.2025

  • 5 Не стрино

    3 0 Отговор
    Ако тази е победител, значи сменяме вампир с харпия.

    22:44 11.12.2025

  • 6 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Тази женичка дано се оправи!

    22:45 11.12.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Прочетох статията много внимателно цели два пъти. Тази дърта мистрия наистина не я слуша главата.

    22:46 11.12.2025

  • 8 на тая най и отива

    1 0 Отговор
    да обслужва боклуко събиращата машина тип БОБР

    22:51 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    0 0 Отговор
    Казвал съм че паветниците са малоумни , и няма да отстъпя !!! Тази зелена еуглена какво си въобразява? Че след изборите някой ще излъчи правителство ?! Глупаците които рипаха по протестите са също толкова малоумни , и си въобразяват същото !!! Вариантите са само два! Явява се Радев , и унищожава всички !!! Не се явява Радев , и независимо кой е пурви на следващите избори , отново няма да има разбирателство , и ще влизаме от избори в избори както беше ! Този хаос ще стимулира алчният ни бизнес да изстреля цение на всичко в небесата !!! Съчетано с приемането на еврото , това ще доведе до такова обедняване , че не само рипащите идиоти ще гласуват , но ще изпаднат в невъзможност да си плащат кредитите !!! Знаете какво следва - банките започват да вземат жилищата !!! Тепърва първосигналните тъпаци ще разберат каква я свършиха докато рипаха !!!

    22:52 11.12.2025

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор
    Белобрадова мъжо ти сега какво е мъж или булка?

    22:52 11.12.2025

