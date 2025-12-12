Калоян Методиев с прогноза: Най-тежкото тепърва предстои

Правителството на Росен Желязков нямаше абсолютно никакъв друг ход, освен този да подаде оставка. Това, че в София и страната за тези три протеста сме били 250 000 души, не означава нищо. Зад тези хора има семейства, баби и дядовци, роднини, групи. Това е над 1 милион активно население в страната, което се лееше не само по площадите, но и в интернет. Това каза в интервю за "Лице в лице" по бТВ политологът Калоян Методиев.

"Властта бе обречена. Направи серия от глупости и си тръгна съвсем закономерно", на мнение е той.

Според него, обаче, именно тук идва големият риск. По думите му, случилото се е нищо повече от маневра.

"Протестът не е свършил, демонтажът на модела едва сега започва. Започва прегрупиране на тази власт. Те просто отстъпиха. Не са паднали. Ситуацията не се е променила по никакъв начин. Призивът ми към обществото е съпротивата да не спира по никакъв начин. Най-тежкото тепърва предстои: през изборите, през бюджета", добави Методиев.

Социологът Светлин Тачев сподели мнението, че кабинетът не е имал друг полезен ход след серията непремерени ходове и скандали. "Много ми напомня на събитията от 2018-2019 г. Серията от грешки, които направиха, ерозираха доверието. Те на практика се самоубиха", посочи той.

"С тази оставка те хвърлят топката в полето на опозицията", добави Тачев.

Според журналиста Веселин Стойнев, ходът на Борисов е стратегически и е бягане от отговорност, което по думите му е включително "нелегитимно" и "антидържавническо".