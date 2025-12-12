Новини
Калоян Методиев с прогноза: Най-тежкото тепърва предстои

Калоян Методиев с прогноза: Най-тежкото тепърва предстои

12 Декември, 2025 18:12 1 448 31

Ходът на Борисов е стратегически и е бягане от отговорност

Калоян Методиев с прогноза: Най-тежкото тепърва предстои - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Росен Желязков нямаше абсолютно никакъв друг ход, освен този да подаде оставка. Това, че в София и страната за тези три протеста сме били 250 000 души, не означава нищо. Зад тези хора има семейства, баби и дядовци, роднини, групи. Това е над 1 милион активно население в страната, което се лееше не само по площадите, но и в интернет. Това каза в интервю за "Лице в лице" по бТВ политологът Калоян Методиев.

"Властта бе обречена. Направи серия от глупости и си тръгна съвсем закономерно", на мнение е той.

Според него, обаче, именно тук идва големият риск. По думите му, случилото се е нищо повече от маневра.

"Протестът не е свършил, демонтажът на модела едва сега започва. Започва прегрупиране на тази власт. Те просто отстъпиха. Не са паднали. Ситуацията не се е променила по никакъв начин. Призивът ми към обществото е съпротивата да не спира по никакъв начин. Най-тежкото тепърва предстои: през изборите, през бюджета", добави Методиев.

Социологът Светлин Тачев сподели мнението, че кабинетът не е имал друг полезен ход след серията непремерени ходове и скандали. "Много ми напомня на събитията от 2018-2019 г. Серията от грешки, които направиха, ерозираха доверието. Те на практика се самоубиха", посочи той.

"С тази оставка те хвърлят топката в полето на опозицията", добави Тачев.

Според журналиста Веселин Стойнев, ходът на Борисов е стратегически и е бягане от отговорност, което по думите му е включително "нелегитимно" и "антидържавническо".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    15 4 Отговор
    добре дошли в клубът на богатите, ту туу

    Коментиран от #11, #26

    18:14 12.12.2025

  • 2 Винету

    13 5 Отговор
    Трай пале не ги разбираш тия работи. Сега с Шиши ще откраднем резерва на бнб, вие после се оправяйте както можете.

    Коментиран от #7

    18:15 12.12.2025

  • 3 бою циганина

    13 4 Отговор
    отдавна станах милиардер а вие гледайте дали ще има какво да ядете

    18:16 12.12.2025

  • 4 Боруна Лом

    6 3 Отговор
    ДЖЕН ЗИ ЩЕ НИ ОПРАВЯТ! ...ДЖЕНДЕР И ЗЕРО АКЪЛ ЕФЕКТ!✝️🪏🧹

    18:16 12.12.2025

  • 5 Простестър

    9 3 Отговор
    Бойко,памаги!Шарлатаните ме излъгаха!

    18:16 12.12.2025

  • 6 ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Зам.председателя на НС професор Костадин Ангелов от ГЕРБ е публикувал социологическото проучване на "Маркет Линкс" и написал - "Няма място за притеснение. ПП.ГЕРБ е 1-ва политическа формация с повече от 2% от вторите.

    18:16 12.12.2025

  • 7 той резерва откраднат

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Винету":

    всичкото ни злато е предадено на лондон

    18:18 12.12.2025

  • 8 Пепеец

    6 6 Отговор
    Свалихме правителството, ма сега не знаем кво да правим......

    18:18 12.12.2025

  • 9 Миналата вечер

    6 2 Отговор
    200 хиляди в София и половин милион в цялата страна скандираха " Когато падне пеевски ,не искам аз да съм отдолу" . За радост на тези стотици хиляди пеевски падна но не и върху някой от тях. Ето върху кого...

    Коментиран от #19

    18:19 12.12.2025

  • 10 1чорап

    1 2 Отговор
    2 чорапа

    18:20 12.12.2025

  • 11 Да де, ама

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    Не се ли смени избирателният закон и не се ли въведе машинното гласуване, двете Мазни и Охранени парчета ще фалшифицират и опорочат всичко.

    Коментиран от #15

    18:21 12.12.2025

  • 12 Цвете

    5 2 Отговор
    ГЛЕДАХ ГИ ПРИ РИЗОВА, ТАЧЕВ ИЗДИШАШЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. МЕТОДИЕВ И СТОЙНЕВ МИ ХАРЕСАХА, ЗАЩОТО ТОВА Е САМАТА ИСТИНА, КОЕТО ТЕ КАЗАХА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ ТРЯБВА ДА Е ПРИОРИТЕТ ПРИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. 🇧🇬🌹

    18:22 12.12.2025

  • 13 Цвете

    4 3 Отговор
    ГЛЕДАХ ГИ ПРИ РИЗОВА, ТАЧЕВ ИЗДИШАШЕ ОТ ВСЯКЪДЕ. МЕТОДИЕВ И СТОЙНЕВ МИ ХАРЕСАХА, ЗАЩОТО ТОВА Е САМАТА ИСТИНА, КОЕТО ТЕ КАЗАХА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ ТРЯБВА ДА Е ПРИОРИТЕТ ПРИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. 🇧🇬🌹

    18:24 12.12.2025

  • 14 ???

    5 2 Отговор
    Като литнат цените след месец заради еврото, не знам къде ще се крият тия, които ни набутаха в евро-кошарата.

    Коментиран от #29

    18:24 12.12.2025

  • 15 да де ама машините

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да де, ама":

    идват да им баят преди избори от хамерика..........

    Коментиран от #18

    18:25 12.12.2025

  • 16 Студент

    9 3 Отговор
    Нищо не е свършено докато не видим охраненото дуо в панделата!

    Коментиран от #21

    18:26 12.12.2025

  • 17 Анонимен

    4 2 Отговор
    Какви недоразумения говорят тези хора по телевизиите лъжат безпаметно всякакви лози и виждам че това е добре дошло за шарлатанията предвождани от няколко индивида

    18:27 12.12.2025

  • 18 Да де

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "да де ама машините":

    Дано им побаят, че простатаТиква и Мазника Пееф да бъдат наритани.

    18:30 12.12.2025

  • 19 Хахахаааа

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Миналата вечер":

    шопара падна но славуца е още жив защото днес каза че е като котките и имал 9 живота хаха

    18:31 12.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Бойко Борисов ни напъха в еврозоната и сега бяга.

    18:32 12.12.2025

  • 21 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Студент":

    АМА ТИ ЛИ РАЗДАВАШ ПРАВОСЪДИЕ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ХАХАХАХАХА Я СЕ ОПОМНИ ТОВА ЧЕ СЕ ТЪРКАЛЯТЕ ПО ПЛОЩАДА НЕЗНАЧИ ЧЕ СТЕ НЯКАКВИ ХАХАХАХАХАХА ПРАСЕТАТА СТЕ ВИЕ БЕЗДЕЛНИЦИТЕ ТОЛКОВА ТИ Е УМЪТ НУЛА

    Коментиран от #24

    18:33 12.12.2025

  • 22 Господин Методиев квичеше по силно

    2 1 Отговор
    и шумно от Прасчо но госпожица четири очи точно затова го е поканила. В тази ситуация нито предаването нито изказването на този господин постигат резултат в петъчното настроение и самосъзнание на българските граждани.
    Това е дирижирано от розови понита и розова мъгла с която се опитват да ни затворят погледа.

    18:33 12.12.2025

  • 23 име

    1 1 Отговор
    Абе, кayни, боко и шиши ПАК ЩЕ УПРАВЛЯВАТ, само че без ИТН-та, БСПто и ПП-ДъБейци. Имат си гарантирани служебни правителства, благодарение на ПП-ДБ и реформата на христо шехерезадата.

    18:37 12.12.2025

  • 24 Студент

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Ама свалихме правителството аааа? Търкаляхме се и имаше ефект. Изритахме боко тиквата и прасето от властта

    Коментиран от #27

    18:45 12.12.2025

  • 25 Кобрата на Пугачов

    2 2 Отговор
    Шарлатаните вън !

    18:46 12.12.2025

  • 26 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    Най-после, нещо за което настоявахме от години!


    Подпиши петицията!
    10 мерки за възстановяване нормалността в изборния процес

    18:46 12.12.2025

  • 27 Ветеран

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Студент":

    Много си наивен, дечко !

    18:48 12.12.2025

  • 28 Вуте...

    2 1 Отговор
    Требе сите копейки и русофиле да бъдат наритани в Русия, тогиз България ке се оправи.

    18:49 12.12.2025

  • 29 Те цените литнаха с....

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "???":

    Лева....

    18:53 12.12.2025

  • 30 Тц,тц

    0 1 Отговор
    Този беше по-злобен от пп-политолога Стойнев!

    18:54 12.12.2025

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    НАЙ ТЕЖКОТО Е ....................... КОГАТО ШАРЛАТАНИ ИСКАТ ДА УПРАВЛЯВАТ (КРАДАТ) ....................

    18:55 12.12.2025

