Времето днес, прогноза за събота, 13 декември: Мъгливо с малко слънце, температурите падат

13 Декември, 2025

Максималните ще са от 6° до 11°, в София – около 7°

Снимка: БНТ
Сутринта ще има и отрицателни температури, предаде БНТ. В по-голямата част от страната минималните ще бъдат от минус 3° в западните райони до 4° в източните, в София - около 0°, по Черноморието - от 4° до 6°.

По-ниски от вчера ще бъдат и максималните температури в съботния ден - от 6° до 11°, в София – около 7°. Ще има и райони със слънчево време, но на много места мъглите ще се задържат почти през целия ден и там температурите ще останат още по-ниски.

Ще духа слаб, в източните райони и по Черноморието - умерен вятър от север-северозапад. На морския бряг ще бъде предимно слънчево, с максимални температури от 10° до 12°.

Отлични условия за туризъм в планините – безоблачно време, с умерен северен вятър.

В неделя ще бъде ветровито и ще има по-малко мъгли и повече слънчеви часове. Минималните температури още ще се понижат и в почти цялата страна ще бъдат под нулата, но максималните – слабо ще се повишат. В понеделник ще има и слънчеви часове, но отново в много райони ще бъде с мъгли, на места трайни.

През следващите дни освен мъгли ще има и все повече облаци и на места са възможни и слаби превалявания от дъжд.


