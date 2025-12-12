Новини
Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време

12 Декември, 2025 21:49 416 11

  • асен василев-
  • оставка-
  • правителство-
  • партия

Това е модел на управление, в който ако хората гласуват грешно нямат дърва за огрев

Асен Василев: Оставката на правителството беше въпрос на време - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оставката на правителството беше въпрос на време. Това коментира председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в предаването "Панорама".

По думите му последиците от масовите протести и оставката на правителството са били логична реакция на недоволството на гражданите.

„Тя беше логична след като Борисов първо каза, че оттегля бюджета, на следващия ден каза, че не го оттегля и след това на 1 декември се състоя един огромен протест в София и в 20 града в страната. Оттам нататък беше ясно, че протестът, който поиска оставката на правителството, ще доведе до оставката на правителството. Беше въпрос на време. След протеста на 10 декември правителството съвсем благоразумно подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация“, коментира Асен Василев.

Василев коментира и обвиненията, че по този начин се отпушва хаос.

„Реално нито аз, нито колегите от ПП-ДБ сме под илюзия, че всички хора на площада са там заради нас. Тези хора са на площада, защото не искат модела на управление на Борисов и Пеевски да продължи. Този модел на управление сме го гледали дълго време. Моделът, в който институциите чакат по телефона указания. Това е моделът, в който един обикновен депутат, какъвто е г-н Борисов, разпорежда на премиера какво да прави и премиерът го слуша, което е още по-лошо", заяви председателят на ПП-ДБ.

По думите му това е модел на управление, в който се вижда съдебна система, която изпълнява поръчки.

„ Това е модел, в който ако някой бизнесмен изрази критика към властта му се стоварват 10 проверяващи и се опитват буквално да му откраднат бизнеса. Това е модел на управление, в който ако хората гласуват грешно нямат дърва за огрев“, каза Асен Василев.

Относно това, че няма да има нов бюджета, Василев поясни, че причината за това е започна още октомври месец, когато правителството не чу работодателите, след това се е опитало да вкара бюджет по бързата писта.

„След това го оттегли, после не го оттегли. После вкара нов бюджет, който до голяма степен просто отлагаше непопулярните мерки, но философията му беше същата - ще се вдигат данъците. И ще се бърка по-дълбоко в джоба на българските граждани, за да се захранват едни силови структури и да се пълнят касички“.

Той обясни, че сега това което предстои е през първите три месеца страната да бъде с задължителен закон. По думите му няма проблем, че не е в евро.

„Абсолютно никакъв проблем няма с това, че бюджетът е в лева. В Закона за еврото е записано всичко, което е в лева, независимо в кой закон, се превалутира по официалния курс на БНБ. България влиза в еврозоната и няма да има проблеми с това“, посочи Асен Василев.

По темата за контрол върху цените и конкуренцията, Василев заяви, че всъщност правителството не контролира спекулата, а от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

По думите му следващата задача е да се проведат честни избори.

„Да, може да се промени Изборният кодекс и ние искаме да се върна машинното гласуване. Да, могат да се направят промени. Може би ще има министър на вътрешните работи, който всъщност да направи изборите по-честни, а не да пусне купуването на гласове до степен, до която видяхме до КС, като отвориха чувалите, цяла нова партия влезе в парламента. Но начинът да се опазят изборите, ние го показахме в Пазарджик - да има във всяка секция наблюдатели, да има хора с телефони, които да снимат безобразията, да ги излъчват в реално време в интернет", каза Василев.

Той коментира и ролята на президента Румен Радев.

„Ние виждаме, че президентът върши ролята, която Конституцията му дава – да направи консултации, да мине през мандатите, след това да назначи служебен кабинет. Няма яснота за евентуална партия, ако има такава. Ние твърдо сме заявили, че България трябва да се движи към Европа, а не на Изток“, коментира той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И като изкарахте стадото

    7 5 Отговор
    и вкарахте България в анархия, сега ко? Дреме ти за България крадец нещастен.

    21:52 12.12.2025

  • 2 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    ПП-ДБ,ГЕРБ и ДПС повече няма да управляват България.

    21:54 12.12.2025

  • 3 Христо

    7 1 Отговор
    Самонадеян си още Асенчо ,защо през медийте трябва да ти го казвам? Ти трябва да си подадеш оставката същи като Кирил! Няма да повтарям това до като не го разберете! Яхвате протести в които Вие не сте организатори ,а сте нулев фактор ! После правите трикове и пак с Борисов на Цветелина и Домусчиев !!! Тъпи ли сте

    21:55 12.12.2025

  • 4 АКО НЕ НИ ВКАРАТЕ

    3 2 Отговор
    В ЕВРОТИНЯТА,
    ЩЕ ТЕ ПРИЗНАЯ

    21:55 12.12.2025

  • 5 Хаха

    4 0 Отговор
    Марш тлъст охранен фашистки хомяк.

    21:55 12.12.2025

  • 6 Тоалетната хартия

    3 2 Отговор
    Не на еврато-- Титаник!!!!

    21:56 12.12.2025

  • 7 смехоран

    4 0 Отговор
    Хасенееее,Хасене,каква майка те роди бе,защо баща ти не те изхвърли на килима!!!!Жалко същество.Защо Боко хвърли оставката?Ами ако не я беше хвърлил щеше да стане мътна и кървава,Това ли искаш?Та после да викате ето докъде ни докара.Нямам думи.Дано скоро изчезнеш от тая земя.Имам предвид българската.А и нали вече сме на климатици бе пеньоар розов,какви дърва те гонят!

    21:57 12.12.2025

  • 8 Хаха

    2 0 Отговор
    Златния той искал да управлява! Неможачи сега можете да правите правителство и да ви видим! Къде ви е програмата? Каква ви е визията за поне 5 години напред?
    Пълна излагация с Фльор и набора Мимето Шишкова и парламентарната съветничка на Белобрадова! До там стигнахте

    21:59 12.12.2025

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Затвор за Пешо - Мутрата!

    21:59 12.12.2025

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Айде

    1 0 Отговор
    И нито дума за това, какъв ще бъде новият модел и как ще се постигне с малцинство! Нито дума за повече демокрация! Но, не критикува Радев! Май в момента ни поставят упойката, за да преминат леко от мутренска псевдо демокрация към обикновена псевдо демокрация!

    22:00 12.12.2025

