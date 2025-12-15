Новини
Възможно ли е да се намери решение на кризата с боклука в София?

15 Декември, 2025 07:56 869 23

"За съжаление не мога да кажа, че са се подобрили нещата. Доброволци помагат, ангажирахме и допълнителна техника. Това помага, но истината е, че е необходима специализирана техника", това каза Кристиян Христов - кмет на район "Подуяне"

Възможно ли е да се намери решение на кризата с боклука в София? - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има ли решение на кризата с боклука в столицата?

Община и доброволци обединиха усилия в пет района. В края на месеца изтичат договорите за сметопочистване в други шест, а от началото на новата година в още три.

Ще се намери ли трайно решение на казуса, за да не се стигне до хаос и да не се наблюдават пейзажи с препълнени кофи с дни наред?

Пет са районите в момента, които се намират без сметопочистваща фирма. Много доброволци се включват в извозването.

"Две седмици по-късно, но ситуацията продължава да е кризисна. За съжаление не мога да кажа, че са се подобрили нещата. Доброволци помагат, ангажирахме и допълнителна техника. Това помага, но истината е, че е необходима специализирана техника", това каза в "Денят започва" по БНТ Кристиян Христов - кмет на район "Подуяне".

"Подобна е ситуацията и тук. Камионите не стигат. Надявам се с навлизането на нова техника нещата да се нормализират", Георги Илиев - кмет на район "Слатина".

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екологията към Столичната община поясни, че се очаква нова техника, която да се включи на терен, за да може да се навакса изоставането през последните две седмици. Тази седмица ще стане ясно решението на Столичната община за трайното решение на кризата с боклука.

Николай Неделков от Столичния инспекторат заяви, че е имало нарушения най-вече от търговски обекти, които изхвърлят рециклируеми отпадъци в сивите контейнери.

Предприети са действия от страна на инспектората.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    не зная
    оставете ме да помосля и ще ви пиша

    08:01 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Възраждане

    7 2 Отговор
    Отговорът е ясен - Да! Бай Ставри чака да му го доставят - сина на Държавна Сигурност и племенник на Петър Младенов-Терзиев

    08:07 15.12.2025

  • 5 Ами

    9 3 Отговор
    Със сегашните некадърници от ДС и ЛГБТ нищо не е възможно. Ако някога се разминават с Фандъкова трябва да гледат в земята.

    Коментиран от #9

    08:07 15.12.2025

  • 6 Категорично

    9 1 Отговор
    ДА, оставка на тоя комунист веднага!

    08:09 15.12.2025

  • 7 1234

    5 0 Отговор
    ами общинска фирма е решението стига разни вълци в овчи кожи са лапа ли парите

    08:10 15.12.2025

  • 8 Василеску

    4 1 Отговор
    Имам повече от 40 години опит от работа с общината. Докато управлението се доминира реално от ПП и СС и по-конкретно от този кмет и меко казано административното недоразумение заместник кмет по уж "екологията", а то се оказа по "невиждана мръсотия и гнилоч по улиците", която не е била и в калното село София преди 150 години - не само че няма да се оправи, ами работата е за съд - за умишлено застрашаване на здравето на гражданите чрез сеене на зарази най-малкото.

    08:11 15.12.2025

  • 9 Най-вече тя е за бай Ставри

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Докато не се измете зоологическата градина от този бизнес така ще е

    Коментиран от #10

    08:11 15.12.2025

  • 10 Ужасссс...

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Най-вече тя е за бай Ставри":

    Наивниците сте по опасни от глупаците!

    08:13 15.12.2025

  • 11 Може да се намери

    4 0 Отговор
    Ако назначат за зам.кмет Жоро Игнатов от ,,Съдебен спор"
    Голям нюх има активност проявява към всякакви...боклуци с ,които си пълни предаванията...

    08:18 15.12.2025

  • 12 Кризата се решава, като гражданите

    2 2 Отговор
    арестуват и изолират за 1 месец Свраката от КНСБ, Амбриажа от Герб,Плъха от ВМРО и Чугуна от БКП!

    08:24 15.12.2025

  • 13 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    решението е : само общински фирми за сметосъбиране !!!

    08:25 15.12.2025

  • 14 Търновец

    2 0 Отговор
    Остатъци от храни с изтекъл срок могат да се товарят на камиони и извозват на 2 км в горите - мечки лисици сърни язовци зайци ще се зарадват

    08:29 15.12.2025

  • 15 честен ционист

    3 0 Отговор
    Възможно е. Като в Руанда - безвъзмезден обществен труд за всички софиянци.

    08:30 15.12.2025

  • 16 ЩОТО ТАКИ И ШИШИ САБОТИРАТ

    2 1 Отговор
    Искат да лапат отвсякъде

    Коментиран от #18

    08:32 15.12.2025

  • 17 кмета създава кризата

    2 0 Отговор
    Доброволците не плащат ли данъци?

    Коментиран от #19

    08:37 15.12.2025

  • 18 Разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЩОТО ТАКИ И ШИШИ САБОТИРАТ":

    Вярно е, ама и вие еврожиендърчетата на власт в София сте за затвора

    08:44 15.12.2025

  • 19 пенюар

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "кмета създава кризата":

    та тях им плащат просто ги наричат доброволци

    08:44 15.12.2025

  • 20 дайте да дадем

    1 0 Отговор
    А защо има криза? От кога в Общината знаят, че договорите изтичат? ЗАЩО софиянци още търпят този НАЗНАЧЕН Комунистически кмет? Върши ли някаква работа?

    08:45 15.12.2025

  • 21 Майк Алън Патън

    0 0 Отговор
    Възможно е !
    Ама в Софето , колкото повече боклук изхвърляш , толкова повече се появява , при това от цяла България !

    08:47 15.12.2025

  • 22 Двуок ЦИКЛОП

    0 0 Отговор
    Ако бат Бойко помоли хилядите и милиони свои фенове, да помогнат и да изхвърлят по един боклук всеки ден , София ще се изчисти на мига !
    Ама той нещо е ядосан май , пак и си гледа само своя интерес и келепир.
    Може да помоли и Шиши , ама той сега се прави на ни бокЛУК ял , ни бокЛУК мирисал !

    08:50 15.12.2025

  • 23 Мнение

    0 0 Отговор
    Да се отъвнеш от "услугата" на мутрите по сметосъбирането си заслужава малко да се потърпи.

    08:53 15.12.2025

