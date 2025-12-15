Възможно ли е да се намери решение на кризата с боклука в София?

Има ли решение на кризата с боклука в столицата?
Община и доброволци обединиха усилия в пет района. В края на месеца изтичат договорите за сметопочистване в други шест, а от началото на новата година в още три.
Ще се намери ли трайно решение на казуса, за да не се стигне до хаос и да не се наблюдават пейзажи с препълнени кофи с дни наред?
Пет са районите в момента, които се намират без сметопочистваща фирма. Много доброволци се включват в извозването.
"Две седмици по-късно, но ситуацията продължава да е кризисна. За съжаление не мога да кажа, че са се подобрили нещата. Доброволци помагат, ангажирахме и допълнителна техника. Това помага, но истината е, че е необходима специализирана техника", това каза в "Денят започва" по БНТ Кристиян Христов - кмет на район "Подуяне".
"Подобна е ситуацията и тук. Камионите не стигат. Надявам се с навлизането на нова техника нещата да се нормализират", Георги Илиев - кмет на район "Слатина".
Надежда Бобчева - зам.-кмет по екологията към Столичната община поясни, че се очаква нова техника, която да се включи на терен, за да може да се навакса изоставането през последните две седмици. Тази седмица ще стане ясно решението на Столичната община за трайното решение на кризата с боклука.
Николай Неделков от Столичния инспекторат заяви, че е имало нарушения най-вече от търговски обекти, които изхвърлят рециклируеми отпадъци в сивите контейнери.
Предприети са действия от страна на инспектората.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
оставете ме да помосля и ще ви пиша
08:01 15.12.2025
4 Възраждане
08:07 15.12.2025
5 Ами
Коментиран от #9
08:07 15.12.2025
6 Категорично
08:09 15.12.2025
7 1234
08:10 15.12.2025
8 Василеску
08:11 15.12.2025
9 Най-вече тя е за бай Ставри
До коментар #5 от "Ами":Докато не се измете зоологическата градина от този бизнес така ще е
Коментиран от #10
08:11 15.12.2025
10 Ужасссс...
До коментар #9 от "Най-вече тя е за бай Ставри":Наивниците сте по опасни от глупаците!
08:13 15.12.2025
11 Може да се намери
Голям нюх има активност проявява към всякакви...боклуци с ,които си пълни предаванията...
08:18 15.12.2025
12 Кризата се решава, като гражданите
08:24 15.12.2025
13 фен на сидеров
08:25 15.12.2025
14 Търновец
08:29 15.12.2025
15 честен ционист
08:30 15.12.2025
16 ЩОТО ТАКИ И ШИШИ САБОТИРАТ
Коментиран от #18
08:32 15.12.2025
17 кмета създава кризата
Коментиран от #19
08:37 15.12.2025
18 Разбирач
До коментар #16 от "ЩОТО ТАКИ И ШИШИ САБОТИРАТ":Вярно е, ама и вие еврожиендърчетата на власт в София сте за затвора
08:44 15.12.2025
19 пенюар
До коментар #17 от "кмета създава кризата":та тях им плащат просто ги наричат доброволци
08:44 15.12.2025
20 дайте да дадем
08:45 15.12.2025
21 Майк Алън Патън
Ама в Софето , колкото повече боклук изхвърляш , толкова повече се появява , при това от цяла България !
08:47 15.12.2025
22 Двуок ЦИКЛОП
Ама той нещо е ядосан май , пак и си гледа само своя интерес и келепир.
Може да помоли и Шиши , ама той сега се прави на ни бокЛУК ял , ни бокЛУК мирисал !
08:50 15.12.2025
23 Мнение
08:53 15.12.2025