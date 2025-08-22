Кравеферма краде вода в Ямболско

Незаконно присъединена към водоснабдителната мрежа кравеферма в село Каравелово установиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – Ямбол.

Сигналът е подаден от местни жители.

На място по време на акцията срещу кражба на вода присъстваха също областният управител на Ямбол Николай Костадинов и заместник-кметът на община Тунджа Тодор Налбантов.

„Установихме незаконно водовземане от уличния водопровод. Вътре в обора има поставена чешма и маркуч, в помещението, където се отглеждат животни“, каза за БТА Иванка Маринова, специалист в отдел „Продажби“ на ВиК – Ямбол.

Тежка техника на дружеството започна изкопни дейности и прекъсване на незаконното водопроводно отклонение към животновъдния обект.

Във фермата се отглеждат около 40 животни. Не е известно в продължение на колко време е извършвана кражбата и в какви количества е. За нарушението е съставен акт и е наложена санкция в размер на 3526 лева, посочи служителката на ВиК.

Тя уточни как се изчислява глобата: „За един месец, по проводимостта на тръбата, за шест часа в денонощието, потребление 907 кубика.“

Според жителите на Каравелово безводието в селото е сериозен проблем – авариите изобилстват, а кражбите на вода утежняват ситуацията. „В месеца 10 дни имаме, а 20 дни нямаме вода. От над 20 години е тази кражба. Много пъти сме подавали сигнали“, каза Таня Зайкова. „Налягането е много ниско в по-високите части на селото, не можеш да се изкъпеш и като има вода“, допълни мъж от селото.

„Апелирам всички, които имат информация за нерегламентирано включване във водопреносната мрежа, да подават сигнали към ВиК оператора, към ВиК Асоциацията и към Областна администрация“, каза областният управител на Ямбол Николай Костадинов.

Заради старата водопреносна мрежа и сушата, проблеми има на много места в общината, посочи зам.-кметът на община Тунджа Тодор Налбантов. „През последните дни особено осезаеми са проблемите в селата Каравелово и Сламино, които са последни точки от т. нар. водоснабдителна група „Бакаджик“. Извършиха се и акции на ВиК за незаконно присъединени абонати, което се надяваме до някаква степен да реши проблема“, каза още той.

Налбантов припомни, че има издадена заповед на кмета на община Тунджа, с която се забранява разхищението на питейна вода – поливане на градини, миене на автомобили и други подобни дейности.

Акциите и изненадващите проверки в Ямболско за незаконно присъединяване към водоснабдителната мрежа продължават, посочиха от ВиК дружеството.