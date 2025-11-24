Впечатляваща публична лекция в УниБИТ в рамките на инициативата „Месец на сигурността“

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведе една от най-вълнуващите лекции в рамките на инициативата „Месец на сигурността“, водена от Гл. комисар д-р Антон Златанов – Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ и дългогодишен професионалист и ръководител в системата на МВР.

Той започна срещата с думите: „Аз съм полицай! И смятам, че мога да бъда полезен днес на всички вас най-вече с теорията и практиката.“ Тези думи поставиха тон на откровен, професионален и изключително човешки разговор със студентите и докторантите на УниБИТ. В изказването си Гл. комисар Златанов направи естествен и логичен лиезон с проведената преди дни публична лекция на директора на ГДБОП – Гл. комисар Боян Раев, подчертавайки, че двамата работят в тясно сътрудничество в полза на държавата и обществото. Тази приемственост между двете ключови дирекции на МВР беше посрещната с особен интерес от аудиторията, която имаше възможност да надникне в „кухнята“ на стратегически важните структури на вътрешната сигурност.

И двете публични лекции преминаха при изключително силен интерес от страна на младите хора, чиито въпроси и активност показаха нарастващата им ангажираност към темите за националната сигурност, съвременните заплахи и ролята на институциите.

Специален акцент в събитието беше участието на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“: младши инспектор Петър Тодор – старши полицай, водач на служебно куче към ГПУ – Малко Търново, 2-ра група за охрана на държавната граница; младши инспектор Валентин Василев – старши полицай, водач на служебно куче към ГКПП – Малко Търново.

Тяхната демонстрация разкри пред студентите силната връзка между водачите и служебните кучета, изградена върху доверие, дисциплина и ежедневни тренировки. Показаните команди и упражнено послушание предизвикаха бурни аплодисменти, а присъстващите не скриха възхищението си от професионалната подготовка на служителите и техните четириноги партньори.

След демонстрациите последва вълна от въпроси – както към Гл. комисар Антон Златанов, така и към двамата служители от Малко Търново. Активното участие на студенти и докторанти показа тяхната видима ангажираност към проблематиката на охраната на границата, миграционния натиск, новите технологии в полицейската дейност и ежедневната работа на служителите от първа линия.

Студентите споделиха, че именно подобни срещи им дават реална представа за отговорната мисия на МВР и ролята на Главна дирекция „Гранична полиция“ в защитата на националния интерес и сигурността на гражданите.

Събитието още веднъж потвърди, че подобни инициативи са ярък пример за ефективно взаимодействие между институциите и обществото. Те имат ключово значение за изграждането на доверие, за повишаването на гражданската култура и за стимулирането на интереса на младите хора към професии, свързани със сигурността.

Ръководството на Университета заяви готовност да продължи стабилното партньорство с Главна дирекция „Гранична полиция“ и Министерството на вътрешните работи и занапред – в името на обществения ред, националната сигурност и информираността на младите хора.