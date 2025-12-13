Димитър Ганев: Радев печели от подадената оставка на кабинета „Желязков”

Президентът Румен Радев е основният политически печеливш от подадената оставка на кабинета на Росен Желязков. Такова мнение изрази в предаването „ Офанзива с Любо Огнянов" политологът Димитър Ганев.
Според него протестите са довели до коренно нова политическа ситуация, в която управляващото мнозинство е влязло в агонизираща фаза, а всяко допълнително оставане на власт е щяло да носи само щети за партиите в управлението.
По думите му, още от началото на протестите натискът върху кабинета е бил изключително силен, въпреки че формално управляващите са разполагали с парламентарно мнозинство.
„След началото на протестите имахме съвсем нова политическа ситуация в страната. Властта беше поставена под много силен натиск. Те имаха, според мен, стабилно мнозинство, тоест можеха да издържат поне още месец, два, три. Но със сигурност това правителство влезе в агонизираща фаза“, заяви политологът.
Според него всяко удължаване на живота на кабинета е щяло да влоши позициите на партиите от управляващата конфигурация. „Оттук нататък всеки един ден, оставайки като част от тази конфигурация, щеше да бъде щета за партиите, които съставляват мнозинството. Оставането на власт още няколко месеца ще ги остави в по-лоша ситуация“, подчерта Ганев.
Той беше категоричен, че за част от участниците в управлението негативите са особено сериозни.
„Конкретно за ИТН няма съмнение, че участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета“, каза политологът и очерта основното предизвикателство пред партията занапред.
„Оттук нататък обаче голямото предизвикателство за тях е евентуален проект на Румен Радев. Защото оттам също може да има общо взето някаква електорална миграция към този проект“
По сходен начин стои въпросът и при БСП.
„Случаят с БСП е идентичен с този на ИТН“, смята Ганев.
Според него и за двете формации ще бъде сериозно изпитание дали ще успеят да намерят място в следващия парламент.
16:59 13.12.2025
Коментиран от #33
16:59 13.12.2025
16:59 13.12.2025
4 аз съм твърдо против
Младите неумни на площада били за Европа и Еврото. Някой пита ли ги тях за какво са когато още вчера изпратиха писмо до ЕС за отлагането на въвеждането на Еврото?
17:00 13.12.2025
Коментиран от #8, #34
17:01 13.12.2025
Коментиран от #9, #11
17:03 13.12.2025
Коментиран от #10
До коментар #5 от "гражданин":2020 година Борисов сдава властта с 330 милиарда ЛЕВА дълг. 2025 я получава с 35 милиарда ЕВРО дълг. КОЙ УДВОИ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ?
Коментиран от #14
17:05 13.12.2025
9 И Радев
До коментар #6 от "дори и не очаквам":и Костадинов!
17:05 13.12.2025
10 Здрасти
До коментар #7 от "Джензи":Вчера някой пита ли те какво харесваш, като изпратиха писмо да спират въвеждането на Еврото?
17:05 13.12.2025
11 напротив
До коментар #6 от "дори и не очаквам":Младите ви поискаха оставката и я получиха. Асен Василев искаше само да оттеглите бюджета.
Коментиран от #17, #36
17:06 13.12.2025
Коментиран от #15
17:06 13.12.2025
17:06 13.12.2025
14 поправка
До коментар #8 от "верно ли?":2020 година Борисов сдава властта с 33 милиарда ЛЕВА дълг. 2025 я получава с 35 милиарда ЕВРО дълг. КОЙ УДВОИ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ?
Коментиран от #18
17:06 13.12.2025
15 Стабилно
До коментар #12 от "НИЯ":за Русия!
17:07 13.12.2025
17 глупости
До коментар #11 от "напротив":Вчера от трибуната на НС Асен Василев отказа да носи отговорност, че е оставил България без Бюджет.
17:10 13.12.2025
До коментар #14 от "поправка":Слаб 2!
Коментиран от #22
17:11 13.12.2025
17:12 13.12.2025
Коментиран от #28
17:12 13.12.2025
17:14 13.12.2025
22 двойкар
До коментар #18 от "Даскал":През 2020 г., когато Бойко Борисов предаде властта след последната пълна година на неговия мандат, брутният държавен дълг на България беше около 30 млрд. лв. (или близо 15.3 млрд. евро), което представляваше 24.4% от БВП. Това отразява рязкото увеличение поради COVID кризата.
17:14 13.12.2025
17:14 13.12.2025
Коментиран от #25, #26, #27
17:15 13.12.2025
17:15 13.12.2025
25 Първо
До коментар #23 от "Млади хора трябва да управляват":да разделят сеното...
17:16 13.12.2025
26 мхм
До коментар #23 от "Млади хора трябва да управляват":Асен и Кики не са ли млади?
Коментиран от #35
17:16 13.12.2025
27 Ако така ги водят като стадо
До коментар #23 от "Млади хора трябва да управляват":айде няма нужда от агнета.
17:22 13.12.2025
28 Виж сега,
До коментар #20 от "До сега":младите за които говориш са мноооооого по умни от Тиквата Борисов и Пеевски.
Коментиран от #29, #30
17:23 13.12.2025
29 Колко да е умно
До коментар #28 от "Виж сега,":агне в стадо?
Коментиран от #56
17:24 13.12.2025
30 хе хе
До коментар #28 от "Виж сега,":Не очаквам младите неумни да си признаят, че Асен Василев ги употреби. А голяма част от тях дори няма да разберат че са били употребени.
17:24 13.12.2025
17:25 13.12.2025
33 Промяна
До коментар #2 от "Прав e!":БОЛЕН ПРАСЕШКИ ТИКВЕНИК ХАХАХАХАХА ОТКЪДЕ И КАК ЩЕ ВЛАСТВА ВАШИЯТ ЦАР ХАХАХАХАХАХА
17:25 13.12.2025
34 Промяна
До коментар #5 от "гражданин":КОИ СА ТЕЗИ МЛАДИТЕ ЧЕРЕПНИТЕ МЕТЕЖНИЦИ ЛИ ЧЕ ТЕ ДА НЕ СА ТЕРОРИСТИТЕ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #37
17:27 13.12.2025
35 Промяна
До коментар #26 от "мхм":ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КИРО НАЗНАЧЕН С ПОДПРАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРАПЕТИТЕ И БЪРЗО БЪРЗО ПОДАЛ ОСТАВКА ТЕЗИ ЛИ ЧЕРЕПНИ НАЕМНИЦИ 5 ГОДИНИ РУШАЩИ ВСИЧКО ТУК И СА БЕЗНАКАЗАНИ
Коментиран от #38
17:30 13.12.2025
36 Промяна
До коментар #11 от "напротив":КОИ СА ТЕЗИ МЛАДИТЕ КЪДЕ СА ЯДАТ .И СЕ ПИЯТ ЛИ И КАТО ИСКАТ МИТИЧНИТЕ БЕЗДЕЛНИЦИ ДА НАПРАВЯТ ПАРТИЯ ДА СПЕЧЕЛЯТ 160 ДЕПУТАТА И ДА УПРОВЛЯВАТ ТОВА Е ОСТАНАЛОТО СА САБОТАЖИ МЕТЕЖИ НА ЧЕРЕПИТЕ
Коментиран от #40
17:32 13.12.2025
37 Ще те допълня
До коментар #34 от "Промяна":Младите са нашите деца, а простотията, кражбите и корупционните врътки ги умее Тиквоча Борисов.
17:32 13.12.2025
38 Не се ядосвай
До коментар #35 от "Промяна":Когато се изпълни желанието ти да видиш Борисов и Пеевски в затвора, ще празнуваш човече.
Коментиран от #41, #47
17:34 13.12.2025
17:36 13.12.2025
40 Питаш къде са младите?!
До коментар #36 от "Промяна":Младите и умни българи са на площада и искат да видят гербавата банда в затвора заедно с крадливия им водача Тиквоний Борисов.
Коментиран от #43, #44, #46
17:37 13.12.2025
41 купон човече
До коментар #38 от "Не се ядосвай":През 2020 г., когато Бойко Борисов предаде властта след последната пълна година на неговия мандат, брутният държавен дълг на България беше около 30 млрд. лв. (или близо 15.3 млрд. евро), което представляваше 24.4% от БВП. Това отразява рязкото увеличение поради COVID кризата.
17:37 13.12.2025
17:37 13.12.2025
17:37 13.12.2025
43 тези млади неумни на площада
До коментар #40 от "Питаш къде са младите?!":дори не разбраха че бяха употребени от статуквото
17:38 13.12.2025
44 Промяна
До коментар #40 от "Питаш къде са младите?!":ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ КАКЪВ А НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕПНАТА МАФИЯ ШАРЛАТНИЯ НЕ ПЛЕДСТАВЛЯВАТ НИКОГО НЯКОИ СА РЕШИЛИ ЧЕ С МЕТЕЖИ СЪС СИЛА ЩЕ ВЛАСТВАТ ХАХАХАХА А АЗ ИСКАМ НАЙ СЕТНЕ САБОТЬОРИТЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
Коментиран от #57
17:39 13.12.2025
45 Промяна
17:41 13.12.2025
46 Промяна
До коментар #40 от "Питаш къде са младите?!":САМО ГЛАСОПОДАВАТЕЛИМОГАТ ДА КАЖАТКОЙ ДА УПРАВЛЯВА А НЕ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕПА БЕЗДЕЛНИЦИА А АЗ ИСКАМ ЕДИН МИЛИОНДОЛАРА ХАХАХАХАХА И УСЛУЖ.ИВИТЕ ТВ ВЕДНАГА РАЗПРОСТРАНАВАТ ЛЪ
17:43 13.12.2025
47 Промяна
До коментар #38 от "Не се ядосвай":ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ОТИДЕШ ТАМ А БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ВИЖДАМ ЧЕ ТУК СИ ДРАСКАШ СВОБОДНО ГНУСОТИИТЕ ШАРЛАТАНСКИ
17:44 13.12.2025
17:49 13.12.2025
17:51 13.12.2025
17:53 13.12.2025
17:59 13.12.2025
17:59 13.12.2025
18:01 13.12.2025
18:03 13.12.2025
56 Мунчо
До коментар #29 от "Колко да е умно":Умните млади са в чужбина.
18:05 13.12.2025
57 Щом питаш, ще ти кажа
До коментар #44 от "Промяна":Борисов ще влезе в затвора, но затворниците трябва да си пазят вещито, защото той е изпечен крадец и ще ги преджоби.
18:05 13.12.2025
Какво искат българиге? Ако пак решат, че искат някой да дойде и да ги спаси. Пак ще получат същото: "спасители" като Симеон Сакскобургодски и Бойко Борисов, които ще ни измамят за пореден път.
На България не и трябват "спасители" на България и трябват ЦЕЛИ като тези каква да стане прокуратурата, съдебнага система, здравеопазване, образование, осигурително-данъчна система, избирателна система ...
18:05 13.12.2025