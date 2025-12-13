Новини
Димитър Ганев: Радев печели от подадената оставка на кабинета „Желязков”

13 Декември, 2025 16:56 981 58

Според него протестите са довели до коренно нова политическа ситуация

Димитър Ганев: Радев печели от подадената оставка на кабинета „Желязков” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев е основният политически печеливш от подадената оставка на кабинета на Росен Желязков. Такова мнение изрази в предаването „ Офанзива с Любо Огнянов" политологът Димитър Ганев.

Според него протестите са довели до коренно нова политическа ситуация, в която управляващото мнозинство е влязло в агонизираща фаза, а всяко допълнително оставане на власт е щяло да носи само щети за партиите в управлението.

По думите му, още от началото на протестите натискът върху кабинета е бил изключително силен, въпреки че формално управляващите са разполагали с парламентарно мнозинство.

„След началото на протестите имахме съвсем нова политическа ситуация в страната. Властта беше поставена под много силен натиск. Те имаха, според мен, стабилно мнозинство, тоест можеха да издържат поне още месец, два, три. Но със сигурност това правителство влезе в агонизираща фаза“, заяви политологът.

Според него всяко удължаване на живота на кабинета е щяло да влоши позициите на партиите от управляващата конфигурация. „Оттук нататък всеки един ден, оставайки като част от тази конфигурация, щеше да бъде щета за партиите, които съставляват мнозинството. Оставането на власт още няколко месеца ще ги остави в по-лоша ситуация“, подчерта Ганев.

Той беше категоричен, че за част от участниците в управлението негативите са особено сериозни.

„Конкретно за ИТН няма съмнение, че участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета“, каза политологът и очерта основното предизвикателство пред партията занапред.

„Оттук нататък обаче голямото предизвикателство за тях е евентуален проект на Румен Радев. Защото оттам също може да има общо взето някаква електорална миграция към този проект“

По сходен начин стои въпросът и при БСП.

„Случаят с БСП е идентичен с този на ИТН“, смята Ганев.

Според него и за двете формации ще бъде сериозно изпитание дали ще успеят да намерят място в следващия парламент.


  • 1 по пътя на копринката

    12 11 Отговор
    нe знaм дaли к-paдeff пeчeли нo бoтaш никoгa нe e нa зaгyбa!

    16:59 13.12.2025

  • 2 Прав e!

    14 22 Отговор
    Румен Радев е спасенито на народа от двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и ПееФ. Радев ще вземе цялата власт, а след това ще се сбъдне желанието на българския народ да види Тиквата и П.расчо в затвора.

    Коментиран от #33

    16:59 13.12.2025

  • 3 хмммм

    15 13 Отговор
    kРадев – на парапета за обяснения!

    16:59 13.12.2025

  • 4 аз съм твърдо против

    5 11 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата.

    Младите неумни на площада били за Европа и Еврото. Някой пита ли ги тях за какво са когато още вчера изпратиха писмо до ЕС за отлагането на въвеждането на Еврото?

    17:00 13.12.2025

  • 5 гражданин

    17 3 Отговор
    Сега гледам Офанзива по ЕК. , и младите казаха ,че започват протести пред съда защото пази бандитите , а те трябва да са съдени и в затвора за големият грабеж над държавата и народа

    Коментиран от #8, #34

    17:01 13.12.2025

  • 6 дори и не очаквам

    10 11 Отговор
    Не очаквам младите неумни да си признаят, че Асен Василев ги употреби.

    Коментиран от #9, #11

    17:03 13.12.2025

  • 7 Джензи

    6 6 Отговор
    Харесвам Радев и еврото!А Радев не харесва еврото!

    Коментиран от #10

    17:04 13.12.2025

  • 8 верно ли?

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    2020 година Борисов сдава властта с 330 милиарда ЛЕВА дълг. 2025 я получава с 35 милиарда ЕВРО дълг. КОЙ УДВОИ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ?

    Коментиран от #14

    17:05 13.12.2025

  • 9 И Радев

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "дори и не очаквам":

    и Костадинов!

    17:05 13.12.2025

  • 10 Здрасти

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Джензи":

    Вчера някой пита ли те какво харесваш, като изпратиха писмо да спират въвеждането на Еврото?

    17:05 13.12.2025

  • 11 напротив

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "дори и не очаквам":

    Младите ви поискаха оставката и я получиха. Асен Василев искаше само да оттеглите бюджета.

    Коментиран от #17, #36

    17:06 13.12.2025

  • 12 НИЯ

    3 17 Отговор
    За момента не се вижда по стабилна фигура от Президента на хоризонта на политиката.Смятам,че този човек е доста читав откъм съдържание ,така ,че нека да му дадем своята подкрепа .Дано да е на късмет за България .

    Коментиран от #15

    17:06 13.12.2025

  • 13 Ванга

    8 8 Отговор
    Радев ке ви оправи,као губерния!

    17:06 13.12.2025

  • 14 поправка

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "верно ли?":

    2020 година Борисов сдава властта с 33 милиарда ЛЕВА дълг. 2025 я получава с 35 милиарда ЕВРО дълг. КОЙ УДВОИ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ?

    Коментиран от #18

    17:06 13.12.2025

  • 15 Стабилно

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "НИЯ":

    за Русия!

    17:07 13.12.2025

  • 16 Дъртанян

    3 6 Отговор
    Подкрепям младите!Не можаха ли да почакат 1 януари???

    17:08 13.12.2025

  • 17 глупости

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "напротив":

    Вчера от трибуната на НС Асен Василев отказа да носи отговорност, че е оставил България без Бюджет.

    17:10 13.12.2025

  • 18 Даскал

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "поправка":

    Слаб 2!

    Коментиран от #22

    17:11 13.12.2025

  • 19 Оставката

    5 5 Отговор
    е съвсем нормална тактика. Така управляващите няма да са виновни с покачването на цените при влизането на еврото. А че пак ще спечелят изборите но с ново лице на някой от протестиращите, пак изпратен от тях е повече от ясно.

    17:12 13.12.2025

  • 20 До сега

    12 2 Отговор
    младите,които давават по телевизията,показаха,че не знаят,какво искат!И нищо не разбират от политика!Нормално е да ги яхнат!

    Коментиран от #28

    17:12 13.12.2025

  • 21 Това

    8 2 Отговор
    с протестите е по-лошо от педофилия!

    17:14 13.12.2025

  • 22 двойкар

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Даскал":

    През 2020 г., когато Бойко Борисов предаде властта след последната пълна година на неговия мандат, брутният държавен дълг на България беше около 30 млрд. лв. (или близо 15.3 млрд. евро), което представляваше 24.4% от БВП. Това отразява рязкото увеличение поради COVID кризата.

    През 2025 г., когато Борисов отново поема властта (с cabinet Желязков), дългът е нараснал значително – планираният размер към края на годината доближава 60 млрд. лв., а брутният външен дълг надхвърля 54 млрд. евро (около 105 млрд. лв.).

    17:14 13.12.2025

  • 23 Млади хора трябва да управляват

    4 6 Отговор
    Млади хора, стига с антики

    Коментиран от #25, #26, #27

    17:15 13.12.2025

  • 24 Нов проект

    2 5 Отговор
    ,,Единна България!

    17:15 13.12.2025

  • 25 Първо

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Млади хора трябва да управляват":

    да разделят сеното...

    17:16 13.12.2025

  • 26 мхм

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Млади хора трябва да управляват":

    Асен и Кики не са ли млади?

    Коментиран от #35

    17:16 13.12.2025

  • 27 Ако така ги водят като стадо

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Млади хора трябва да управляват":

    айде няма нужда от агнета.

    17:22 13.12.2025

  • 28 Виж сега,

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "До сега":

    младите за които говориш са мноооооого по умни от Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #29, #30

    17:23 13.12.2025

  • 29 Колко да е умно

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Виж сега,":

    агне в стадо?

    Коментиран от #56

    17:24 13.12.2025

  • 30 хе хе

    9 4 Отговор

    До коментар #28 от "Виж сега,":

    Не очаквам младите неумни да си признаят, че Асен Василев ги употреби. А голяма част от тях дори няма да разберат че са били употребени.

    17:24 13.12.2025

  • 32 Горски

    5 3 Отговор
    Не се надявайте на чудо, от тук нататък ни чакат сружебни кабинети на боко и шишо, щото домовата книга е пълна с ГРОБадгии ДПСари. А за тази хубава конституционна реформа ще благодарите лично на христо шехерезадата, както и на двете партии-чужди агенти, ПpocтитеПарчета и ДайБългария.

    17:25 13.12.2025

  • 33 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Прав e!":

    БОЛЕН ПРАСЕШКИ ТИКВЕНИК ХАХАХАХАХА ОТКЪДЕ И КАК ЩЕ ВЛАСТВА ВАШИЯТ ЦАР ХАХАХАХАХАХА

    17:25 13.12.2025

  • 34 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    КОИ СА ТЕЗИ МЛАДИТЕ ЧЕРЕПНИТЕ МЕТЕЖНИЦИ ЛИ ЧЕ ТЕ ДА НЕ СА ТЕРОРИСТИТЕ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #37

    17:27 13.12.2025

  • 35 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "мхм":

    ВАСИЛЕВ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КИРО НАЗНАЧЕН С ПОДПРАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРАПЕТИТЕ И БЪРЗО БЪРЗО ПОДАЛ ОСТАВКА ТЕЗИ ЛИ ЧЕРЕПНИ НАЕМНИЦИ 5 ГОДИНИ РУШАЩИ ВСИЧКО ТУК И СА БЕЗНАКАЗАНИ

    Коментиран от #38

    17:30 13.12.2025

  • 36 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "напротив":

    КОИ СА ТЕЗИ МЛАДИТЕ КЪДЕ СА ЯДАТ .И СЕ ПИЯТ ЛИ И КАТО ИСКАТ МИТИЧНИТЕ БЕЗДЕЛНИЦИ ДА НАПРАВЯТ ПАРТИЯ ДА СПЕЧЕЛЯТ 160 ДЕПУТАТА И ДА УПРОВЛЯВАТ ТОВА Е ОСТАНАЛОТО СА САБОТАЖИ МЕТЕЖИ НА ЧЕРЕПИТЕ

    Коментиран от #40

    17:32 13.12.2025

  • 37 Ще те допълня

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Младите са нашите деца, а простотията, кражбите и корупционните врътки ги умее Тиквоча Борисов.

    17:32 13.12.2025

  • 38 Не се ядосвай

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Когато се изпълни желанието ти да видиш Борисов и Пеевски в затвора, ще празнуваш човече.

    Коментиран от #41, #47

    17:34 13.12.2025

  • 39 Огнянов

    3 3 Отговор
    Джензи следвало право и имало бизнес с недвижими имоти,но Пеевски го задушавал!

    17:36 13.12.2025

  • 40 Питаш къде са младите?!

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Младите и умни българи са на площада и искат да видят гербавата банда в затвора заедно с крадливия им водача Тиквоний Борисов.

    Коментиран от #43, #44, #46

    17:37 13.12.2025

  • 41 купон човече

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не се ядосвай":

    През 2020 г., когато Бойко Борисов предаде властта след последната пълна година на неговия мандат, брутният държавен дълг на България беше около 30 млрд. лв. (или близо 15.3 млрд. евро), което представляваше 24.4% от БВП. Това отразява рязкото увеличение поради COVID кризата.

    През 2025 г., когато Борисов отново поема властта (с cabinet Желязков), дългът е нараснал значително – планираният размер към края на годината доближава 60 млрд. лв., а брутният външен дълг надхвърля 54 млрд. евро (около 105 млрд. лв.)

    17:37 13.12.2025

  • 42 Теслатъ

    3 5 Отговор
    Що ми съ струвъ, че в кранъ сметкъ печелившият, пак ще се окаже - Тикватъ!?

    17:37 13.12.2025

  • 43 тези млади неумни на площада

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Питаш къде са младите?!":

    дори не разбраха че бяха употребени от статуквото

    17:38 13.12.2025

  • 44 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Питаш къде са младите?!":

    ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ КАКЪВ А НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕПНАТА МАФИЯ ШАРЛАТНИЯ НЕ ПЛЕДСТАВЛЯВАТ НИКОГО НЯКОИ СА РЕШИЛИ ЧЕ С МЕТЕЖИ СЪС СИЛА ЩЕ ВЛАСТВАТ ХАХАХАХА А АЗ ИСКАМ НАЙ СЕТНЕ САБОТЬОРИТЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    Коментиран от #57

    17:39 13.12.2025

  • 45 Промяна

    4 0 Отговор
    ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ КАКЪВ А НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕПНАТА МАФИЯ ШАРЛАТНИЯ НЕ ПЛЕДСТАВЛЯВАТ НИКОГО НЯКОИ СА РЕШИЛИ ЧЕ С МЕТЕЖИ СЪС СИЛА ЩЕ ВЛАСТВАТ ХАХАХАХА А АЗ ИСКАМ НАЙ СЕТНЕ САБОТЬОРИТЕ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    17:41 13.12.2025

  • 46 Промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Питаш къде са младите?!":

    САМО ГЛАСОПОДАВАТЕЛИМОГАТ ДА КАЖАТКОЙ ДА УПРАВЛЯВА А НЕ НАЕТИ ОТ ЧЕРЕПА БЕЗДЕЛНИЦИА А АЗ ИСКАМ ЕДИН МИЛИОНДОЛАРА ХАХАХАХАХА И УСЛУЖ.ИВИТЕ ТВ ВЕДНАГА РАЗПРОСТРАНАВАТ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ МАНИПУЛАЦИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    17:43 13.12.2025

  • 47 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Не се ядосвай":

    ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ ОТИДЕШ ТАМ А БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ВИЖДАМ ЧЕ ТУК СИ ДРАСКАШ СВОБОДНО ГНУСОТИИТЕ ШАРЛАТАНСКИ

    17:44 13.12.2025

  • 48 Рекламите

    1 0 Отговор
    да започнат,сега!

    17:49 13.12.2025

  • 49 Да бъдат забранени

    2 1 Отговор
    Политолозите и социолозите! И тези от европеистиката и философският в СУ също. НБУ да бъде закрит. Да бъдат уволнени всички журналисти обсужвали атлантическият нацистки режим и лустрация...

    17:51 13.12.2025

  • 50 Цвете

    3 1 Отговор
    ОТ ВАШИТЕ " ПРОГНОЗИ " НИЩО НЕ ИЗЛИЗА ВЕРНО. ЗАБРАВИЛ СИ НАРОЧНО " БОТАШ " ЛИ? 🤔🙄👎 ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ ВТОРИЯТ МАНДАТ КЪДЕ БЕ ПОКАНЕН ОТ ЕВРОЗОНАТА? 🤔КАЗВАЙ ГИ ТИЯ РАБОТИ НАВРЕМЕ. 🇧🇬🌹🇧🇬

    17:53 13.12.2025

  • 51 Цвете

    2 0 Отговор
    ОТ ВАШИТЕ " ПРОГНОЗИ " НИЩО НЕ ИЗЛИЗА ВЕРНО. ЗАБРАВИЛ СИ НАРОЧНО " БОТАШ " ЛИ? 🤔🙄👎 ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ ВТОРИЯТ МАНДАТ КЪДЕ БЕ ПОКАНЕН ОТ ЕВРОЗОНАТА? 🤔КАЗВАЙ ГИ ТИЯ РАБОТИ НАВРЕМЕ. 🇧🇬🌹🇧🇬

    17:59 13.12.2025

  • 52 Вълко Червенков

    0 0 Отговор
    Искате ли един референдум,като 1946?

    17:59 13.12.2025

  • 53 Цвете

    0 0 Отговор
    ОТ ВАШИТЕ " ПРОГНОЗИ " НИЩО НЕ ИЗЛИЗА ВЕРНО. ЗАБРАВИЛ СИ НАРОЧНО " БОТАШ " ЛИ? 🤔🙄👎 ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ ВТОРИЯТ МАНДАТ КЪДЕ БЕ ПОКАНЕН ОТ ЕВРОЗОНАТА? 🤔КАЗВАЙ ГИ ТИЯ РАБОТИ НАВРЕМЕ. 🇧🇬🌹🇧🇬

    18:01 13.12.2025

  • 55 МИРО

    1 0 Отговор
    Ти.за мен нв ставаш за анализатор !!! Има още много да се учиш много,за да правиш анализи !!!! ЗА МЕН РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ!!! И ТОЙ ЩЕ СИ ИДЕ ТВЪРДО БЕЗСЛАВНО ОТТУК НАТАТЪК !!!

    18:03 13.12.2025

  • 56 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Колко да е умно":

    Умните млади са в чужбина.

    18:05 13.12.2025

  • 57 Щом питаш, ще ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Борисов ще влезе в затвора, но затворниците трябва да си пазят вещито, защото той е изпечен крадец и ще ги преджоби.

    18:05 13.12.2025

  • 58 Някой

    0 0 Отговор
    Кой ще спечили от подадената оставка на Росен Желязков решават бг избирателите. Българите 35 години не си научихме уроците, дано този път сме си научили урака и гласуваме по-умно.
    Какво искат българиге? Ако пак решат, че искат някой да дойде и да ги спаси. Пак ще получат същото: "спасители" като Симеон Сакскобургодски и Бойко Борисов, които ще ни измамят за пореден път.
    На България не и трябват "спасители" на България и трябват ЦЕЛИ като тези каква да стане прокуратурата, съдебнага система, здравеопазване, образование, осигурително-данъчна система, избирателна система ...

    18:05 13.12.2025

