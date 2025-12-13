Антон Кутев: Логично е, ако президентът реши да подаде оставка и да представи свой проект

Логично е, ако президентът реши да подаде оставка и да представи свой проект, да го направи след рулетката на мандатите. Възможно е да се случи преди назначаването на служебния кабинет. Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора.
Това каза в студиото на "Офанзива" по NOVA NEWS Антон Кутев, който беше говорител на три служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. "Преди следващите избори трябва да се направи опит за граждански контрол над честните избори. За тази цел обаче МВР и службите трябва да реагират на жалбите", допълни Кутев.
По думите му смисълът на т.нар. "домова книга" за служебен премиер е да няма избор за президента, затова е все едно кой ще бъде избран. "Всички възможности бяха подбрани с определени зависимости и с политическа склонност. Пеевски и Борисов са хората, които определиха възможностите за служебен премиер, за да не може никой от тях да гарантира нормалното протичане на изборите. Според Конституцията преди, когато се "издъни" цялата политическа система и тя не е в състояние да управлява в рамките на мандата, идва президентът, чийто кабинет да гарантира честен вот. В момента механизмът сочи, че държавният глава избира от списък, съставен от провалилата се власт", коментира той.
Според Кутев много важна функция в президентството има Гълъб Донев. "Партийната система в сегашния си вид е провалена и не може да продължи да съществува в сегашния си вид. Партиите, които са в парламента, са безсмислени. Затова ще възникнат нови, независимо дали ще е един евентуален проект на Радев или на някой друг. Играещите субекти са нелегитимни и трябва да се сменят. По-скоро бих гласувал за проект на президента, отколкото за БСП на следващи избори. Причината е вида, в който се намира партията", заяви Кутев.
