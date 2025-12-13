Новини
Антон Кутев: Логично е, ако президентът реши да подаде оставка и да представи свой проект

13 Декември, 2025 17:31

По думите му смисълът на т.нар. "домова книга" за служебен премиер е да няма избор за президента, затова е все едно кой ще бъде избран

Мария Атанасова

Логично е, ако президентът реши да подаде оставка и да представи свой проект, да го направи след рулетката на мандатите. Възможно е да се случи преди назначаването на служебния кабинет. Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора.

Това каза в студиото на "Офанзива" по NOVA NEWS Антон Кутев, който беше говорител на три служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. "Преди следващите избори трябва да се направи опит за граждански контрол над честните избори. За тази цел обаче МВР и службите трябва да реагират на жалбите", допълни Кутев.

По думите му смисълът на т.нар. "домова книга" за служебен премиер е да няма избор за президента, затова е все едно кой ще бъде избран. "Всички възможности бяха подбрани с определени зависимости и с политическа склонност. Пеевски и Борисов са хората, които определиха възможностите за служебен премиер, за да не може никой от тях да гарантира нормалното протичане на изборите. Според Конституцията преди, когато се "издъни" цялата политическа система и тя не е в състояние да управлява в рамките на мандата, идва президентът, чийто кабинет да гарантира честен вот. В момента механизмът сочи, че държавният глава избира от списък, съставен от провалилата се власт", коментира той.

Според Кутев много важна функция в президентството има Гълъб Донев. "Партийната система в сегашния си вид е провалена и не може да продължи да съществува в сегашния си вид. Партиите, които са в парламента, са безсмислени. Затова ще възникнат нови, независимо дали ще е един евентуален проект на Радев или на някой друг. Играещите субекти са нелегитимни и трябва да се сменят. По-скоро бих гласувал за проект на президента, отколкото за БСП на следващи избори. Причината е вида, в който се намира партията", заяви Кутев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражданин

    10 7 Отговор
    НАРОДЕЕЕ!! Гласувайте защото мафията пак ще ни яхне и дои докато не ни умори !!!

    Коментиран от #8

    17:34 13.12.2025

  • 2 Кой ще оправя золумите ?

    7 8 Отговор
    На ГЕРБ , БСП , ИТН , ДПС. Нека се види какво са направили.

    Коментиран от #6

    17:36 13.12.2025

  • 3 Майора

    11 9 Отговор
    Ало Кутев да защитаваш един разединител на нацията вместо обединител е срамота! За пореден път пролича че него не го интересува да обединява , а да гледа собственото си бъдеще! Отдавна трябваше да му поискат импийчмънт! И каква партия ще прави щом ще бъде субсидиран от олигарсите?

    Коментиран от #9

    17:36 13.12.2025

  • 4 Кутев,

    5 3 Отговор
    събуди се. твори си зъркелите, не виждаш ли, че БСП станахте за посмешище и изтривалка на ГЕРБ.

    17:36 13.12.2025

  • 5 Доган сарай

    7 4 Отговор
    На изборите наслука на всички ловци,рибари ,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник със свинско.

    Коментиран от #27

    17:37 13.12.2025

  • 6 Кои золуми

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кой ще оправя золумите ?":

    Освен лъжите на ПП и ДБ, друго не видяхме.

    17:37 13.12.2025

  • 7 Логично е

    9 7 Отговор
    да ни подари на Путин!

    17:38 13.12.2025

  • 8 Прав си!

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Искаме Румен Радев да натика герберо-пеевските крадци в затвора.

    Коментиран от #10

    17:38 13.12.2025

  • 10 Конституция

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Прав си!":

    знаеш ли какво е?

    Коментиран от #15

    17:40 13.12.2025

  • 11 Майора

    8 1 Отговор
    2 , с золумите на Партията на кеша и пудела с пачките начело с международния измамник Кокорчо вследствие на тоталния провал в управлението чрез теглене големи заеми и раздаване на пари за щяло и нещяло , кой ще разследва! А връзката на мистър Кеш с олигарсите , заробващия договор с “Боташ” , ощетяващ държавата всеки ден 13 години с над 1 млн лв? Срамно е да защитаваш шарлатани и мошеници!

    17:41 13.12.2025

  • 12 българка

    6 1 Отговор
    Хиените и чакалите са готови да заръфат България - ще им я дадем ли???

    17:41 13.12.2025

  • 13 Горски

    7 4 Отговор
    Хайде дайте го този президент най после! Мунчо и ти ли на избори ще ходиш. Ще бъдеш “приятно изненадан”. Подай си оставката преди нова година за да не ти гледаме злобната мутра. Спекулата с курса ни изяжда доходите и спестяванията. Ентусиастите за еврото са като жаби в топла вода, варят ви бавно, но настойчиво, а вие не загрявате, че върнаха социализма на принципа "Другари, дайте да дадем!". Да кръсти партията "боташки фронт". Хем ще му приляга, хем всички ще знаят че за него иде реч като го търсят из бюлетините. Рунди е умен и много обича кеша. Няма да остави сладкия пост в никакъв случай. Официално 15 хиляди заплата. Неофициално половин милион кеш на месец. Говори когато и където си иска.

    17:41 13.12.2025

  • 14 Майора

    6 0 Отговор
    Ало 9 , на такива които не виждат по далеч от шапката си не отговарям!

    17:42 13.12.2025

  • 15 Доган сарай

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Конституция":

    А съд,прокуратура,журналистика олигархия и т.н и т.н знаеш ли какво е.
    Нищо не работи , нищо

    17:42 13.12.2025

  • 16 Защо

    2 2 Отговор
    имената ни са гръцки,фамилиите руски?

    17:43 13.12.2025

  • 17 КАК ТАКА

    4 3 Отговор
    Ще е логично, да остане държавата и без правителство и без президент,И да се потвърди че московията е платила протестите в лицето на черепа и сие Па той дебелия момък наистина има нужда от охрана защото всички знаем че руснаците го млатиха в дубай ,и едва е оцелял За БОЙКО не говорим защото неговия сръбски враг излезе от затвора и там прошка нема ако всичко е не клюка а истина Те явно руснаците стоят зад всички случайности, и сега когато всички от кгб са по възлови места даже и кмета на СОФИЯ,ТО ВСИЧКО НЕ Е СЛУЧАЙНО

    17:44 13.12.2025

  • 18 Путинисти

    2 3 Отговор
    ли да ни управляват?

    17:45 13.12.2025

  • 19 Прекалява се с нероден Петко

    4 1 Отговор
    РР не е алтернатива за младите хора

    17:45 13.12.2025

  • 21 Нов проект

    1 3 Отговор
    Искаме в Азия!

    17:46 13.12.2025

  • 22 Проект

    4 1 Отговор
    Ала бала !

    17:47 13.12.2025

  • 23 Румен Радев

    3 1 Отговор
    Да да ама не. Що ми е лозе на баир . По- добре е да даваш акъл отстрани и друг да вади горещия картоф.

    17:49 13.12.2025

  • 24 Проект да краднем дружно

    1 2 Отговор
    На тая лукова глава, наречена президент какъв може да е проекта - крадене на корем.

    17:58 13.12.2025

  • 25 Лешек

    0 1 Отговор
    Президентът не го гледам. Гледам Борисов - виждам Кобрата. Гледам Пеевски - виждам ронин, гледам Асена - виждам водно колело, гледам Z - виждам мъгла, ток-тик и рубли!

    17:59 13.12.2025

  • 26 Фен

    1 1 Отговор
    Логично е Радев, главният подстрекател и провокатор, да мъцне нещо най-сетне. Нали искаше оставка? Има я. И сега?

    18:00 13.12.2025

  • 27 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Доган сарай":

    А дано! Такива безполезни ориенталски питеци като вас си заслужават Тиквата и Шопара да ги управлява.

    18:02 13.12.2025

  • 28 От къде

    1 0 Отговор
    на къде пък да е логично , другарю ?

    18:03 13.12.2025

  • 29 Цвете

    0 0 Отговор
    И КОЕ Е ЛОГИЧНОТО? " БОТАШ " КОЙ ЩЕ ГО ПЛАЩА? КОПРИНКАТА, ЗАБРАВИ ЛИ? А И ОЩЕ ИМА ПРИ ГЪЛЪБ.......ТАКА ЧЕ. 😉🙄🤔

    18:04 13.12.2025

