Надежда Йорданова: Кабинет с участие на ПП-ДБ сега е невъзможен, ще върнем мандата

13 Декември, 2025 20:23 863 37

Йорданова посочи, че от ПП-ДБ ще отидат на консултациите при президента Румен Радев в понеделник

Надежда Йорданова: Кабинет с участие на ПП-ДБ сега е невъзможен, ще върнем мандата - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова в ефира на БНТ.

"Не е възможно не защото са инатим или сме безотговорни, а защото всички политически сили, с които излиза парламентарната математика, със своето парламентарно поведение показаха, че са неспособни да отстояват антикорупционни и реформаторски политики. Също така политики, които да водят до по-добро управление на страната", обясни тя.

Йорданова посочи, че от ПП-ДБ ще отидат на консултациите при президента Румен Радев в понеделник, като няма да изпълнят полагащия им се мандат, но в парламентарната група (ПГ) ще обсъдят предстоящите си действия и времето за тях с оглед на процедурните правила. "Как точно ще постъпим е въпрос на тактика, която ще обсъдим в парламентарната група", коментира тя.

Според депутата следващия парламентарен вот трябва да бъде проведен през март, за да има по-спокоен и по-нормален изборен ден, включително от гледна точка на климатични условия и продължителността на деня.

"Следващите седмици са изключително ключови и за нас са супер важни три неща. Първо да се подготвят свободни и честни избори. Ние ще настояваме да се върнат машините такива, каквито бяха. За да имаме 100% машинен вот, без измами, без хартия. Ние, като политически субект - да отворим листите си, да дадем възможност на активните млади хора от площада да намерят своето политическо представителство и своите политически представители, включително в техните лица", заяви Йорданова.

Тя изтъкна, че за ПП-ДБ е изключително на тези избори да завоюват мястото на първа политическа сила, за да мандатоносител при съставянето на следващия редовен кабинет. "Ние да сме гарантът, който ще прави възможно следващото мнозинство в парламента да отстоява проевропейския дневен ред на България. Ние ще се борим за всеки един глас. Ние ще се борим за максимално широко и силно представителство в следващия парламент. Което задължително изисква ние да сме първа политическа сила", посочи Надежда Йорданова.

Темата за политическата ситуация в страната след оставката на правителството на Росен Желязков коментира и Атанас Славов от ПП-ДБ пред Nova news. Според него

. "Той не е освободен от ръководството на БНБ, с поръчкови сигнали го отстраниха временно. В Европейския съд в Люксембург тече дело за независимостта на банката по тази тема", каза Славов.

Бившият председател ПГ на "Продължаваме Промяната" беше избран през юли 2023 година е за подуправител на Българската народна банка, направление "Емисионно".

"Голяма част от фигурите, част от списъка за служебен премиер, бяха избрани през последните месеци, почти няма независими хора сред тях. Правителството в оставка да поеме ангажиментите си и да внесе удължителен закон за бюджета. Ако това не бъде направено, ще влезем в хипотеза на недобросъвестен наемател, който не плаща сметките, а на изпроводяк пуска водата и включва печката", каза още Атанас Славов.

Той очаква следващият парламент да е много по-различен от настоящия. "Задачата му ще бъде демонтаж на модел, изграждан с години, който се олицетворява от тандема Борисов - Пеевски. Няколко пъти се борихме с него половинчато и неуспешно, време е да си свършим работата", посочи Славов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    8 7 Отговор
    Вежди Рашидов, който от години е дебела патерица на Борисов и Пеевски и се провали като Министър в едноличното управление на Борисов тръгнал да защитава точно тези, които са олицетворение на мафията и олигарсите. Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза , съзнателно промениха конституцията и ограничиха правата на Президента за да могат да опорочават изборите чрез кражби на гласове и фалшифициране, пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Борисов и Пеевски чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета. Много от техните депутати не са избрани законно точно заради съзнателното опорочаване на изборите. Следователно те не са легитимни заедно с партиите си. И всичко това за да превърнат цял един народ в техни заложници , поданници. Край, времето им свърши.Тези хора трябва да напуснат Парламента и политиката , да се оттеглят , защото не може да искат да контролират и консумират политическата власт на инат в името на собственото си политическо оцеляване.

    Коментиран от #7

    20:25 13.12.2025

  • 2 1488

    3 3 Отговор
    бг правителствата вече 35 г се избират в София на адреси Козяк 16, Драган Цанков 28 и Васил Левски 80

    Коментиран от #9

    20:26 13.12.2025

  • 3 Меч

    18 5 Отговор
    Тъпи, по-тъпи, най - тъпи ППДБ

    20:26 13.12.2025

  • 4 Европейца

    16 2 Отговор
    Хахах, за пореден път доказват, че са инфантили... не можели в този парламент - хахах, вие в другия ще сте на трето място бе... Щели да вкарат лицата на протеста - върховна тъпотия... както се изказа тези дни един психолог: Вие ще поверите ли семейния бюджет да го управляват децата ви?... а неможачите искат да им дадат държавата да управляват

    Коментиран от #28

    20:28 13.12.2025

  • 5 фашисти

    7 4 Отговор
    пак ли ви се доуправлява ?

    20:28 13.12.2025

  • 6 На изборите

    3 8 Отговор
    МЕЧ първи с 15 %
    Втори Възраждане -12%
    Трети и четвърти ПП-ДБ и ГЕРБ с по 11%
    ДПС -8%
    БСП-3%
    ВЕЛИЧИЕ -3%
    ИТН-1%

    Коментиран от #30

    20:29 13.12.2025

  • 7 Европейца

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Айдааа, още по-голяма тирада .... моме зад тези двамата, които ти бъркат очевидно живота стоят 1 милион избиратели!

    Коментиран от #21

    20:30 13.12.2025

  • 8 Все тая

    6 2 Отговор
    Важното е спеца да клати кокорчо.Другото ще се намести.

    20:31 13.12.2025

  • 9 Да да да

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Прехода от 1989 г трябва да свърши сега .Идеята за промяна която очакваха ХОРАТА през 1989 г. трябва да се рестартира сега.РЕССТАРТ.

    Коментиран от #12

    20:31 13.12.2025

  • 10 Град Симитли

    2 0 Отговор
    "... Според депутата следващия парламентарен вот трябва да бъде проведен през март, за да има по-спокоен и по-нормален изборен ден, включително от гледна точка на климатични условия и продължителността на деня...."
    .... Една друга мал0Umiца /от,, герб,, /, налагаше съобразвване с ретроградния Меркурий! :))

    20:32 13.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Слушате ли внимателно какво ви казва Надето... СЕГА НЕ МОЖЕ!!!
    Е да не се учудите когато ПОСЛЕ ЗАПОЧНЕ ДА МОЖЕ!

    Скачахте да не е ГЕРБ и ДПС - сега ще е ППДБ с ГЕРБ и ДПС
    Пременил се пуст Илия и си е все в тия - а вие скачахте залудо, колкото да изтриете мръсните ръце на Мечо и Прасето!

    20:33 13.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мисията е невъзможна

    8 0 Отговор
    за тази измислена и спусната с парашут партия.
    Една от най-големите грешки на Радев.
    Изгубил е доста фенове след този разочароващ за българската политика ход.

    20:35 13.12.2025

  • 14 Връщайте и повръщайте!

    8 1 Отговор
    И след предсрочните избори, в края на март, кабинет с участието на ППДБ няма да бъде възможен.

    Изпрахте отново Борисов и сте вече ненужни.

    Новият-стар шишко Асенка от СГЛОБКА-1, с какво е по-добър от старите Дебелян и Тиквун Банкянски?

    СГЛОБКА-2 няма да има.

    20:35 13.12.2025

  • 15 Върнете старата конституция.

    5 1 Отговор
    Преди Данчоу Ментата да направи промени.

    Коментиран от #20

    20:40 13.12.2025

  • 16 Хмм

    7 0 Отговор
    като се сетя какъв правосъден министър беше, щеше да сваля гешев - обвинява го, питат имате ли доказателства, тя - нямаме, пълна скръб

    20:40 13.12.2025

  • 17 ооооохххх

    4 0 Отговор
    Пп-дб се надяват да вдигнат процента на техните избиратели след изборите за да могат да играят после в коалиция с бойко 60 на 40 за тях.Сами трудно ще направят мнозинство.

    Коментиран от #33

    20:40 13.12.2025

  • 18 Задължително

    6 0 Отговор
    Задължително да поставите Лекси Фльор начело на някоя листа… момичето няма и ден трудов стаж, горе долу като Мартин Димитров, ще е супер полезна в новия парламент.

    Коментиран от #35

    20:40 13.12.2025

  • 19 ококор

    4 2 Отговор
    иcкaм пaк в cкyтa нa шиши зa пo-гoлямo пapчe бaницa

    20:41 13.12.2025

  • 20 Тиквата избяга

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Върнете старата конституция.":

    Защото знае че е гарантиран .

    20:46 13.12.2025

  • 21 Дориана

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Европейца":

    Депутати влезли в Парламента през задния вход чрез избиратели с купени и фалшифицирани избори не са легитимни и това се доказа от последните избори. Борисов и Пеевски разчитат единствено и само на купен и фалшифициран вот за да влязат във властта. За това не искат реформи , точно за това подкупиха и МВР с драстично повишение на заплати. Народа иска честни избори , а това не може да се случи докато Борисов и Пеевски са в Парламента и политиката. Точно поради това те трябва да бъдат отстранени.

    Коментиран от #26, #32

    20:46 13.12.2025

  • 22 Тази

    7 0 Отговор
    Мазна крава забрави как ухаше на Пеевски и Боко

    20:46 13.12.2025

  • 23 Брата

    4 0 Отговор
    Надежда всякаква тук оставете.... и тази като про100 Киро мечтае да управлява. ПОВЯРВАХА си! Поне не спря да се усмихва и си оправя прическата.

    20:46 13.12.2025

  • 24 ЕйАй

    3 0 Отговор
    Ако машините отчитат брой гласове за партия с номер например 42 и бъдат надеждно запечатени без жичен или безжичен достъп до тях, а едва след това бъдат изтеглени чрез жребий от спортния тотализатор номерата на партиите, то бих имал някакъв лъч надежда в честността на изборите.
    Въвеждане от частна компютърна фирма на имена на партии и разпечатване на изборни бюлетини и предаване на резултатите чрез флашки памет за уж "неманипулирани" избори е гавра с интелегентността на компютърните специалисти.
    реален пример какво може прехвалената машина: кандидат е получавал реални гласове с името му върху разпечатката, а машината е отчитала гласувал за никого, защото е бил заличен със съдебно решение..

    Коментиран от #29, #31

    20:46 13.12.2025

  • 25 АЛА-БАЛА С ЕДИН КОН (троянски)

    6 0 Отговор
    Ала-бала искат шарлатаните със 100% машинен вот, с един или повече от един троянски кон в програмата за машинното гласуване?

    В останалите държави в Европа (с изключение на цъфналата и вързала тръни Естония) се гласува само с хартиена бюлетина, но нашите юначни ПеПета и ДеБета искат 100% машинен вод за 100% фалшификация на изборите по венецуелска и демонократична американска схема, за за станат първи шарлатаните.

    Няма да ви се получи милиционерският тъп номер, наследен от харвардските измамници - деца и внуци на бащите си и на дедите си от ДС.

    20:47 13.12.2025

  • 26 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Честни избори ?
    Това е пълен абсурд при демокрацията

    20:47 13.12.2025

  • 27 Браво,

    4 0 Отговор
    Наде ,преди 36 години си имахме Наде .Виж се след време! Просто ЖАЛКО.

    20:48 13.12.2025

  • 28 смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европейца":

    Ти пък,много ги издигна.Чак на трето място.

    20:52 13.12.2025

  • 29 Случая в

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЕйАй":

    Примера е обявен в телевизионно предаване на 22,11,2022г. от адвокат Валери Цолов председател на 25 РИК в София.

    20:54 13.12.2025

  • 30 смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "На изборите":

    е вбора е 53%,а до 100?Смешник.А Рубата де го?

    20:54 13.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пусни си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Соня Момчилов е пуснала кратка версия ,с най-фрапантното от ОНЗИ запис.Кой го е направил,не се знае,но се върти по социалните мрежи.Ще ти стане ясно,защо Вежди Рашидов нарича ЯЛОВИполитици Кирчо и Кокорчо и цялата им компания.Явно и ти знаеш,че са ялови и ,че в т.нар. от ПП-ейци завладяна държава ,хората си живеят добре --всеки младеж ще ти покаже телефон за над хиляда лева,маркови дрехи и обувки.Пък и това дето гонят някого,пируват,но после няма кого да критикуват и шизофренно искат ГЕРБ да правят бюджета.Все едно да си изгоня майсторите,които ми строят къща,защото са некъдърни,ама да им кажа ,все пак си я довършете,че няма къде да си туширам нервите.

    Коментиран от #34

    20:59 13.12.2025

  • 33 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ооооохххх":

    Надежда Йорданова трябва да напусне ДБ , защото тя носи персоналната вина за абсолютно вредните поправки в Конституцията , които обслужват Борисов и Пеевски. Пак тя носи персонална вина за опита и да се коалира с ГЕРБ / СДС чрез преговори при новия мандат без съгласието този път на Продължаваме Промяната и се провали. Така, че тази жена е абсолютно вредна за коалицията и трябва да бъде отстранена.И най- нахално продължава в същия дух да говори с недомлъвки. Точно такива като нея сриват партията надолу.

    21:04 13.12.2025

  • 34 Точен илюстративен пример

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пусни си":

    за избраните майстори да строят къщата.
    Ако разбират, вече са разбрали, ако не - тепърва ще разберат.

    21:05 13.12.2025

  • 35 Не им давай акъл

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Задължително":

    Не успяха да ни направят родители под номер,но на младите мъже,особено ще им хареса тази дама как умее да се забавлява.

    21:05 13.12.2025

  • 36 О,чуден

    0 0 Отговор
    Еее е, вие да не мислите че някой е забравил " ала бала"?! Къш и вие при другарчетата си от "сглобката"! Бяхте утекли и вие в канала, ами ви реанимираха прасетата с простотията си.

    21:08 13.12.2025

  • 37 Факт

    0 0 Отговор
    Наистина парламента няма да е същият! Но ППДБ по - вероятно да бъдат 15-20%.

    21:10 13.12.2025

