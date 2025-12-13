Надежда Йорданова: Кабинет с участие на ПП-ДБ сега е невъзможен, ще върнем мандата

Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова в ефира на БНТ.
"Не е възможно не защото са инатим или сме безотговорни, а защото всички политически сили, с които излиза парламентарната математика, със своето парламентарно поведение показаха, че са неспособни да отстояват антикорупционни и реформаторски политики. Също така политики, които да водят до по-добро управление на страната", обясни тя.
Йорданова посочи, че от ПП-ДБ ще отидат на консултациите при президента Румен Радев в понеделник, като няма да изпълнят полагащия им се мандат, но в парламентарната група (ПГ) ще обсъдят предстоящите си действия и времето за тях с оглед на процедурните правила. "Как точно ще постъпим е въпрос на тактика, която ще обсъдим в парламентарната група", коментира тя.
Според депутата следващия парламентарен вот трябва да бъде проведен през март, за да има по-спокоен и по-нормален изборен ден, включително от гледна точка на климатични условия и продължителността на деня.
"Следващите седмици са изключително ключови и за нас са супер важни три неща. Първо да се подготвят свободни и честни избори. Ние ще настояваме да се върнат машините такива, каквито бяха. За да имаме 100% машинен вот, без измами, без хартия. Ние, като политически субект - да отворим листите си, да дадем възможност на активните млади хора от площада да намерят своето политическо представителство и своите политически представители, включително в техните лица", заяви Йорданова.
Тя изтъкна, че за ПП-ДБ е изключително на тези избори да завоюват мястото на първа политическа сила, за да мандатоносител при съставянето на следващия редовен кабинет. "Ние да сме гарантът, който ще прави възможно следващото мнозинство в парламента да отстоява проевропейския дневен ред на България. Ние ще се борим за всеки един глас. Ние ще се борим за максимално широко и силно представителство в следващия парламент. Което задължително изисква ние да сме първа политическа сила", посочи Надежда Йорданова.
Темата за политическата ситуация в страната след оставката на правителството на Росен Желязков коментира и Атанас Славов от ПП-ДБ пред Nova news.
"Той не е освободен от ръководството на БНБ, с поръчкови сигнали го отстраниха временно. В Европейския съд в Люксембург тече дело за независимостта на банката по тази тема", каза Славов.
Бившият председател ПГ на "Продължаваме Промяната" беше избран през юли 2023 година е за подуправител на Българската народна банка, направление "Емисионно".
"Голяма част от фигурите, част от списъка за служебен премиер, бяха избрани през последните месеци, почти няма независими хора сред тях. Правителството в оставка да поеме ангажиментите си и да внесе удължителен закон за бюджета. Ако това не бъде направено, ще влезем в хипотеза на недобросъвестен наемател, който не плаща сметките, а на изпроводяк пуска водата и включва печката", каза още Атанас Славов.
Той очаква следващият парламент да е много по-различен от настоящия. "Задачата му ще бъде демонтаж на модел, изграждан с години, който се олицетворява от тандема Борисов - Пеевски. Няколко пъти се борихме с него половинчато и неуспешно, време е да си свършим работата", посочи Славов.
1 Дориана
Коментиран от #7
20:25 13.12.2025
2 1488
Коментиран от #9
20:26 13.12.2025
3 Меч
20:26 13.12.2025
4 Европейца
Коментиран от #28
20:28 13.12.2025
5 фашисти
20:28 13.12.2025
6 На изборите
Втори Възраждане -12%
Трети и четвърти ПП-ДБ и ГЕРБ с по 11%
ДПС -8%
БСП-3%
ВЕЛИЧИЕ -3%
ИТН-1%
Коментиран от #30
20:29 13.12.2025
7 Европейца
До коментар #1 от "Дориана":Айдааа, още по-голяма тирада .... моме зад тези двамата, които ти бъркат очевидно живота стоят 1 милион избиратели!
Коментиран от #21
20:30 13.12.2025
8 Все тая
20:31 13.12.2025
9 Да да да
До коментар #2 от "1488":Прехода от 1989 г трябва да свърши сега .Идеята за промяна която очакваха ХОРАТА през 1989 г. трябва да се рестартира сега.РЕССТАРТ.
Коментиран от #12
20:31 13.12.2025
10 Град Симитли
.... Една друга мал0Umiца /от,, герб,, /, налагаше съобразвване с ретроградния Меркурий! :))
20:32 13.12.2025
11 ДрайвингПлежър
Е да не се учудите когато ПОСЛЕ ЗАПОЧНЕ ДА МОЖЕ!
Скачахте да не е ГЕРБ и ДПС - сега ще е ППДБ с ГЕРБ и ДПС
Пременил се пуст Илия и си е все в тия - а вие скачахте залудо, колкото да изтриете мръсните ръце на Мечо и Прасето!
20:33 13.12.2025
13 Мисията е невъзможна
Една от най-големите грешки на Радев.
Изгубил е доста фенове след този разочароващ за българската политика ход.
20:35 13.12.2025
14 Връщайте и повръщайте!
Изпрахте отново Борисов и сте вече ненужни.
Новият-стар шишко Асенка от СГЛОБКА-1, с какво е по-добър от старите Дебелян и Тиквун Банкянски?
СГЛОБКА-2 няма да има.
20:35 13.12.2025
15 Върнете старата конституция.
Коментиран от #20
20:40 13.12.2025
16 Хмм
20:40 13.12.2025
17 ооооохххх
Коментиран от #33
20:40 13.12.2025
18 Задължително
Коментиран от #35
20:40 13.12.2025
19 ококор
20:41 13.12.2025
20 Тиквата избяга
До коментар #15 от "Върнете старата конституция.":Защото знае че е гарантиран .
20:46 13.12.2025
21 Дориана
До коментар #7 от "Европейца":Депутати влезли в Парламента през задния вход чрез избиратели с купени и фалшифицирани избори не са легитимни и това се доказа от последните избори. Борисов и Пеевски разчитат единствено и само на купен и фалшифициран вот за да влязат във властта. За това не искат реформи , точно за това подкупиха и МВР с драстично повишение на заплати. Народа иска честни избори , а това не може да се случи докато Борисов и Пеевски са в Парламента и политиката. Точно поради това те трябва да бъдат отстранени.
Коментиран от #26, #32
20:46 13.12.2025
22 Тази
20:46 13.12.2025
23 Брата
20:46 13.12.2025
24 ЕйАй
Въвеждане от частна компютърна фирма на имена на партии и разпечатване на изборни бюлетини и предаване на резултатите чрез флашки памет за уж "неманипулирани" избори е гавра с интелегентността на компютърните специалисти.
реален пример какво може прехвалената машина: кандидат е получавал реални гласове с името му върху разпечатката, а машината е отчитала гласувал за никого, защото е бил заличен със съдебно решение..
Коментиран от #29, #31
20:46 13.12.2025
25 АЛА-БАЛА С ЕДИН КОН (троянски)
В останалите държави в Европа (с изключение на цъфналата и вързала тръни Естония) се гласува само с хартиена бюлетина, но нашите юначни ПеПета и ДеБета искат 100% машинен вод за 100% фалшификация на изборите по венецуелска и демонократична американска схема, за за станат първи шарлатаните.
Няма да ви се получи милиционерският тъп номер, наследен от харвардските измамници - деца и внуци на бащите си и на дедите си от ДС.
20:47 13.12.2025
26 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Дориана":Честни избори ?
Това е пълен абсурд при демокрацията
20:47 13.12.2025
27 Браво,
20:48 13.12.2025
28 смехоран
До коментар #4 от "Европейца":Ти пък,много ги издигна.Чак на трето място.
20:52 13.12.2025
29 Случая в
До коментар #24 от "ЕйАй":Примера е обявен в телевизионно предаване на 22,11,2022г. от адвокат Валери Цолов председател на 25 РИК в София.
20:54 13.12.2025
30 смехоран
До коментар #6 от "На изборите":е вбора е 53%,а до 100?Смешник.А Рубата де го?
20:54 13.12.2025
32 Пусни си
До коментар #21 от "Дориана":Соня Момчилов е пуснала кратка версия ,с най-фрапантното от ОНЗИ запис.Кой го е направил,не се знае,но се върти по социалните мрежи.Ще ти стане ясно,защо Вежди Рашидов нарича ЯЛОВИполитици Кирчо и Кокорчо и цялата им компания.Явно и ти знаеш,че са ялови и ,че в т.нар. от ПП-ейци завладяна държава ,хората си живеят добре --всеки младеж ще ти покаже телефон за над хиляда лева,маркови дрехи и обувки.Пък и това дето гонят някого,пируват,но после няма кого да критикуват и шизофренно искат ГЕРБ да правят бюджета.Все едно да си изгоня майсторите,които ми строят къща,защото са некъдърни,ама да им кажа ,все пак си я довършете,че няма къде да си туширам нервите.
Коментиран от #34
20:59 13.12.2025
33 Дориана
До коментар #17 от "ооооохххх":Надежда Йорданова трябва да напусне ДБ , защото тя носи персоналната вина за абсолютно вредните поправки в Конституцията , които обслужват Борисов и Пеевски. Пак тя носи персонална вина за опита и да се коалира с ГЕРБ / СДС чрез преговори при новия мандат без съгласието този път на Продължаваме Промяната и се провали. Така, че тази жена е абсолютно вредна за коалицията и трябва да бъде отстранена.И най- нахално продължава в същия дух да говори с недомлъвки. Точно такива като нея сриват партията надолу.
21:04 13.12.2025
34 Точен илюстративен пример
До коментар #32 от "Пусни си":за избраните майстори да строят къщата.
Ако разбират, вече са разбрали, ако не - тепърва ще разберат.
21:05 13.12.2025
35 Не им давай акъл
До коментар #18 от "Задължително":Не успяха да ни направят родители под номер,но на младите мъже,особено ще им хареса тази дама как умее да се забавлява.
21:05 13.12.2025
36 О,чуден
21:08 13.12.2025
37 Факт
21:10 13.12.2025