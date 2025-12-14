Отчетоха ръст в цените на основни хранителни стоки през седмицата

Ръст в цените на основни основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11 на сто до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.
Цената на кашкавала тип "Витоша" се вдига с 0,93 на сто до 18,32 лева за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,14 на сто до 11,82 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,19 на сто и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 3,54 на сто до 2,40 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е нагоре с 0,98 на сто и се търгува по 3,08 лева за брой.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51 на сто до 7,02 лева за килограм. Цената на яйцата (размер М) е нагоре с 1,42 на сто до 0,43 лева за брой на едро.
Цената на лещата се качва с 2,43 на сто до 4,30 лева за килограм. Поевтиняват ориза - с 0,06 на сто до 3,33 лева за килограм, и зрелия фасул - с 0,41 на сто до 4,33 лева за килограм. Брашното тип 500 е с 4,28 на сто е нагоре до 1,56 лева за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,80 на сто и се продава по 3,29 на лева за литър. Захарта поскъпва с 4,74 на сто до 1,90 лева за килограм.
При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 15,83 на сто и те се търгуват по 4,20 лева за килограм, и при червените и зелените чушки, които са нагоре с 12,44 на сто и с 12,11 на сто до 2,73 лева и 2,50 лева за килограм. Доматите също поскъпват - със 7,47 на сто до 3,02 лева за килограм.
Най-много поевтиняват зелето - с 11,16 на сто до 0,78 лева за килограм, и картофите - с 11,34 на сто до 0,86 лева за килограм. Морковите са надолу с 2,55 на сто до 1,07 лева за килограм. Цената на тиквичките пада с 4,36 на сто до 2,37 лева за килограм. Зрелият лук кромид се търгува с 5,29 на сто по-малко - по 0,86 лева за килограм.
При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита при лимоните - със 7,30 на сто до 3,15 лева за килограм, при бананите - с 3,75 на сто до 2,67 лева за килограм, и при портокалите - с 2,53 на сто до 2,31 лева за килограм. Поскъпват ябълките, които са с 6,26 на сто нагоре до 2,14 лева за килограм, и гроздето, което се търгува с 2,10 на сто повече до 3,02 лева за килограм.
1 оня с коня
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
17:18 14.12.2025
2 мъко мисирска
що лъжете?
17:19 14.12.2025
3 само за наивници
17:22 14.12.2025
4 Последния Софиянец
17:25 14.12.2025
5 Спецназ
СЕГА ВЕЧЕ са по- високи от всички хипермаркети по Европа!
ФАКТ!
Нема бедни, нема богати- н.биват ни го през гащите!
17:26 14.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Йес
Коментиран от #21
17:27 14.12.2025
8 Най хубавото
17:29 14.12.2025
9 ококор
17:34 14.12.2025
10 Потресен
17:36 14.12.2025
11 ООрана държава
17:47 14.12.2025
12 Фейк на часа
17:47 14.12.2025
13 Още може!
17:48 14.12.2025
14 Гочо
17:54 14.12.2025
15 стоян георгиев
Коментиран от #20
17:55 14.12.2025
16 Софиянец
17:57 14.12.2025
17 Гочо-2
17:57 14.12.2025
18 Цвете
17:58 14.12.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
У БГ-ТО НЯМА ИНФЛАЦИЯ 3 %.....КАКТО НИ ПЛАШАТ....
ТЯ 300 %
ДА НИ Е ЧЕСТИТО ЕВРОТО И ЕВРОТРЕСАВИЩЕТО!
17:58 14.12.2025
20 ужасТ
До коментар #15 от "стоян георгиев":Още Еврото не е дошло, а цените в Космоса! Или за това?
18:04 14.12.2025
21 Гост
До коментар #7 от "Йес":Що бе до ония ден цените от началото на годината не спряха да се вдигат правителството кво прави СПА.. са видиш от оставката насам сефте цените се вдигат…
18:07 14.12.2025
22 Няма никакво повишение,
18:07 14.12.2025
23 ццц
18:13 14.12.2025
24 Уса
Коментиран от #25
18:13 14.12.2025
25 бокиме
До коментар #24 от "Уса":Нека ни е зле. Като на германците, Или на французите. Или на испанците.
18:15 14.12.2025
26 Споко бе
Ами трябва да ви осорвакат преди коледа за да пратят нещо в зеленото блато и зельо евентуално да върне отчисление към върхушката в Брюксел като рухмет защото няма кой да го търпи.
А батко Тръмп каза че повече няма да дава пари.
Защото зелената жаба и Европейския съюз ги краде.
Остава ние да даваме.
И да плащаме високите цени на енергоносителите.
Коментиран от #27
18:15 14.12.2025
27 точно
До коментар #26 от "Споко бе":А тИотя Мутротелефонова ще плаща по 2600 Еврака на библиотекарите подкрепящи правата кауза на Москва. Малко, но от серце.
18:19 14.12.2025
28 Правителството една Година Само
18:23 14.12.2025
29 ТАКА ЩЕ БЪДЕ.
18:25 14.12.2025
30 Благой от СОФстрой
18:30 14.12.2025
31 купувач
18:34 14.12.2025
32 Худини от банкянските градини
18:40 14.12.2025