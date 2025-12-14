Новини
14 Декември, 2025

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11 на сто до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано

Отчетоха ръст в цените на основни хранителни стоки през седмицата
Мария Атанасова

Ръст в цените на основни основни хранителни стоки, на някои плодове и зеленчуци през седмицата показват данните в седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11 на сто до 2,364 пункта спрямо 2,338 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Цената на кашкавала тип "Витоша" се вдига с 0,93 на сто до 18,32 лева за килограм, а тази на кравето сирене се понижава с 0,14 на сто до 11,82 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,19 на сто и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 3,54 на сто до 2,40 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е нагоре с 0,98 на сто и се търгува по 3,08 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 3,51 на сто до 7,02 лева за килограм. Цената на яйцата (размер М) е нагоре с 1,42 на сто до 0,43 лева за брой на едро.

Цената на лещата се качва с 2,43 на сто до 4,30 лева за килограм. Поевтиняват ориза - с 0,06 на сто до 3,33 лева за килограм, и зрелия фасул - с 0,41 на сто до 4,33 лева за килограм. Брашното тип 500 е с 4,28 на сто е нагоре до 1,56 лева за килограм. Олиото е по-скъпо с 0,80 на сто и се продава по 3,29 на лева за литър. Захарта поскъпва с 4,74 на сто до 1,90 лева за килограм.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при краставиците - с 15,83 на сто и те се търгуват по 4,20 лева за килограм, и при червените и зелените чушки, които са нагоре с 12,44 на сто и с 12,11 на сто до 2,73 лева и 2,50 лева за килограм. Доматите също поскъпват - със 7,47 на сто до 3,02 лева за килограм.

Най-много поевтиняват зелето - с 11,16 на сто до 0,78 лева за килограм, и картофите - с 11,34 на сто до 0,86 лева за килограм. Морковите са надолу с 2,55 на сто до 1,07 лева за килограм. Цената на тиквичките пада с 4,36 на сто до 2,37 лева за килограм. Зрелият лук кромид се търгува с 5,29 на сто по-малко - по 0,86 лева за килограм.

При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита при лимоните - със 7,30 на сто до 3,15 лева за килограм, при бананите - с 3,75 на сто до 2,67 лева за килограм, и при портокалите - с 2,53 на сто до 2,31 лева за килограм. Поскъпват ябълките, които са с 6,26 на сто нагоре до 2,14 лева за килограм, и гроздето, което се търгува с 2,10 на сто повече до 3,02 лева за килограм.


  • 1 оня с коня

    4 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    17:18 14.12.2025

  • 2 мъко мисирска

    21 0 Отговор
    къде го това сирене от мляко за 12лв/кг

    що лъжете?

    17:19 14.12.2025

  • 3 само за наивници

    14 1 Отговор
    Не е вярно това.В България е най евтино,храна гориво услуги.Няма корупция,Всички от цял свят мечтаят да живеят тук,за това строителството работи на пълна пара,да не си помислите че се перат пари.Много желаещи има да станат българи,за това.За заплати да не говорим,в клуба на богатите сме,пари бол.

    17:22 14.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Борсите на Шиши и Бойко ще дигат цените за наказание.

    17:25 14.12.2025

  • 5 Спецназ

    17 2 Отговор
    НЯМА опасност след еврото да се повишат цените у нас!

    СЕГА ВЕЧЕ са по- високи от всички хипермаркети по Европа!
    ФАКТ!

    Нема бедни, нема богати- н.биват ни го през гащите!

    17:26 14.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Йес

    12 1 Отговор
    Поколението Джей Зи харесва това....

    Коментиран от #21

    17:27 14.12.2025

  • 8 Най хубавото

    15 3 Отговор
    Предстои в клуба на фалиралите оръфляци.гарантирано от ПП ДС,Боко и шиши

    17:29 14.12.2025

  • 9 ококор

    14 2 Отговор
    бaнaнитe нa пpимoция ca eвтини - 1 eвpo килoтo

    17:34 14.12.2025

  • 10 Потресен

    10 0 Отговор
    Не може да бъде! Пък аз го отчитам всеки ден.

    17:36 14.12.2025

  • 11 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Сега чакаме изявление на бойко че след като му падна правителството и цените тръгнали на горе и ппдб да поемат отговорност

    17:47 14.12.2025

  • 12 Фейк на часа

    16 3 Отговор
    Нали инфлацията в България беше 3%? Заради това ни вкараха в Еврозоната с извънреден конвергентен доклад..

    17:47 14.12.2025

  • 13 Още може!

    8 3 Отговор
    Искам от Нова година цените на стоките да са вече в едно към едно евро-лев, примерно ако преди Нова година един хляб е струвал 2 лева, след Нова година да е минимум две евро -> ей така, закрзглено само и единствено в полза на клиента! Ей го на - площадите са празни, значи народът е сит, богат и не му пука тва увеличение!

    17:48 14.12.2025

  • 14 Гочо

    6 1 Отговор
    Нали щяхте да борите високите цени,бре??!Оня Р.Карадиимов и оня другия щом се покаже по ТВ и за някакви кошници все плямпа...Сега ги питайте какво става.На киселото мляко лепнаха по 10 ст. на кофичка от 500 гр. и т.н.

    17:54 14.12.2025

  • 15 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Кафявото евро идва! Стегайте се в кръста!

    Коментиран от #20

    17:55 14.12.2025

  • 16 Софиянец

    5 2 Отговор
    Сега някое евроатлантическо пони ала бала експерт ще цъфне по мисирските тв да ни обяснява как не е заради еврото!

    17:57 14.12.2025

  • 17 Гочо-2

    4 0 Отговор
    И още нещо:търговците криели обороти и не плащали данъци по този начин.Задължете ги със закон да имат ПОС терминали и край на криеницата,а и за купувачите ще е мноооогоо удобноо.Защо не го правите а-това за ПОС???

    17:57 14.12.2025

  • 18 Цвете

    6 0 Отговор
    КОЙ ПАЗАРУВА ОТ ТЪРЖИЩАТА У НАС, ОСВЕН НА ЕДРО? БЕЗОБРАЗНОТО ВДИГАНЕТО НА ЦЕНИТЕ, ЩЕ ОТВРАТИ ХОРАТА. ТЕ СЕ САМОЗАБРАВИХА.КОЛЕДА Е ЗА ВСИЧКИ, ТЕ ЗАБОГАТЯВАТ ЗА ЧАСОВЕ. ОТВРАТ. 🤔👎🇧🇬

    17:58 14.12.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 2 Отговор
    САМО НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ...
    У БГ-ТО НЯМА ИНФЛАЦИЯ 3 %.....КАКТО НИ ПЛАШАТ....
    ТЯ 300 %
    ДА НИ Е ЧЕСТИТО ЕВРОТО И ЕВРОТРЕСАВИЩЕТО!

    17:58 14.12.2025

  • 20 ужасТ

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Още Еврото не е дошло, а цените в Космоса! Или за това?

    18:04 14.12.2025

  • 21 Гост

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Йес":

    Що бе до ония ден цените от началото на годината не спряха да се вдигат правителството кво прави СПА.. са видиш от оставката насам сефте цените се вдигат…

    18:07 14.12.2025

  • 22 Няма никакво повишение,

    9 0 Отговор
    на вас само усещането ви е такова.

    18:07 14.12.2025

  • 23 ццц

    0 0 Отговор
    Ааа, оня бopсyк от стоковите борси и тържища казва, че всичко е нормално.

    18:13 14.12.2025

  • 24 Уса

    2 3 Отговор
    Още нищо не сте видели.След нова година ще се събудите с нов данък върху имота и по-високи лихви върху кредитите.Банките ще вдигат рамене,защото вече не определят правилата и тяхното съществуване ще се окаже безсмислено и ще дават фира една след друга.Не бяхте готови за еврото най-големите бедняци вдигнали краката за подковаване

    Коментиран от #25

    18:13 14.12.2025

  • 25 бокиме

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Уса":

    Нека ни е зле. Като на германците, Или на французите. Или на испанците.

    18:15 14.12.2025

  • 26 Споко бе

    0 3 Отговор
    Влизаме в еврозоната и урси ще дойде и ще ги успокои българските граждани и пенсионери с още по-големи рестрикции данъци и отчисления за Украйна.
    Ами трябва да ви осорвакат преди коледа за да пратят нещо в зеленото блато и зельо евентуално да върне отчисление към върхушката в Брюксел като рухмет защото няма кой да го търпи.
    А батко Тръмп каза че повече няма да дава пари.
    Защото зелената жаба и Европейския съюз ги краде.
    Остава ние да даваме.
    И да плащаме високите цени на енергоносителите.

    Коментиран от #27

    18:15 14.12.2025

  • 27 точно

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Споко бе":

    А тИотя Мутротелефонова ще плаща по 2600 Еврака на библиотекарите подкрепящи правата кауза на Москва. Малко, но от серце.

    18:19 14.12.2025

  • 28 Правителството една Година Само

    3 2 Отговор
    Наблюдава Ръста на Цените на Всичко! Правителство на Наблюдателите! Правителдтво на ГЕРБ Боклуци и Счупените Патерици!

    18:23 14.12.2025

  • 29 ТАКА ЩЕ БЪДЕ.

    0 3 Отговор
    Свинчо и Прасчо със своите подвластни служби администрация полиция кметчета елхички борчета прокурорчета ще правят ВСЬО и ще казват ето няма ни нас сега идва ад. ТА НИЕ ОТ ВАС СМЕ НАЙ БЕДНИ БОЛНИ НЕЩАСТНИ ОТИВАЩИ СИ ХОРА. СВИКНАЛИ СМЕ. ТО ПО НАДЛУ НА КЪДЕ.

    18:25 14.12.2025

  • 30 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    Смешници, цените на храните "преди Коледа И Нова година" винаги се качваха още през соца a след празниците пак падаха!

    18:30 14.12.2025

  • 31 купувач

    2 0 Отговор
    Сега гледам по телевизият как текат лигите на оня с ниското чело. Щял да вземе кабинета на Тодор Живков. Пак дъвката е Бойко, но пропуща да каже че Бойко охраняваше Тато когато беше подсъдим. Междувременно, трябва да прочета в мрежата, но Тато напоследък не беше фен на Масква. Спомням се че "второ" направление, сиреч на Запад беше по-важно от "първо направление" -> Масква. По едно време се снишаваше.

    18:34 14.12.2025

  • 32 Худини от банкянските градини

    0 0 Отговор
    Ръст в цените има, инфлация няма... Магьосници!

    18:40 14.12.2025

